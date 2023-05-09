Bringen Sie Licht in die Blackbox

Demnächst ist watsonx.governance ein übergreifendes Framework, das automatisierte Prozesse, Methoden und Werkzeuge nutzt, um die KI-Nutzung eines Unternehmens zu steuern. Einheitliche Grundsätze für das Design, die Entwicklung, die Bereitstellung und die Überwachung von Modellen sind kritisch für eine verantwortungsvolle, transparente und erklärbare KI. Bei IBM sind wir der Überzeugung, dass die Regulierung von KI in der Verantwortung jeder Organisation liegt und dass eine angemessene Regulierung Unternehmen dabei helfen wird, verantwortungsvolle KI zu entwickeln, die die Privatsphäre des Einzelnen stärkt. Der Aufbau von verantwortungsvoller KI erfordert eine Vorabplanung sowie automatisierte Werkzeuge und Prozesse, die faire, genaue, transparente und erklärbare Ergebnisse erzielen.

watsonx.governance® wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Richtlinien, Best Practices und regulatorischen Anforderungen zu verwalten und Bedenken im Zusammenhang mit Risiken und Ethik durch Automatisierung zu Adresse. Es treibt eine KI-Governance-Lösung an, ohne die übermäßigen Kosten eines Wechsels von Ihrer aktuellen Data-Science-Plattform.

Diese Lösung ist so konzipiert, dass sie alles beinhaltet, was für die Entwicklung eines konsistenten, transparenten Modellmanagementprozesses erforderlich ist. Die resultierende Automatisierung fördert die Skalierbarkeit und Rechenschaftspflicht, indem sie die Entwicklungszeit und Metadaten des Modells erfasst, die Überwachung des Modells nach der Bereitstellung ermöglicht und individuelle Workflows erlaubt.

watsonx.governance basiert auf drei entscheidenden Prinzipien und hilft Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer Organisation in jeder Phase ihrer KI-Einführung zu erfüllen:

1. Lebenszyklus-Governance: Operationalisieren Sie die Überwachung, Katalogisierung und Steuerung von KI-Modellen in großem Maßstab von überall und während des gesamten Lebenszyklus der KI

Automatisieren Sie die Erfassung von Modellmetadaten während des gesamten KI/ML-Lebenszyklus, damit Datenwissenschaftler und Modellvalidatoren einen aktuellen Überblick über ihre Modelle haben. Die Lebenszyklus-Governance ermöglicht es dem Unternehmen, KI in großem Maßstab zu betreiben und zu automatisieren und zu überwachen, ob die Ergebnisse transparent und erklärbar sind und schädliche Verzerrungen und Abweichungen mindern. Dadurch kann die Genauigkeit der Vorhersagen erhöht werden, indem ermittelt wird, wie KI eingesetzt wird und wo eine Neuschulung des Modells angezeigt ist.

2. Risikomanagement: Risikomanagement und Einhaltung von Geschäftsstandards durch automatisierte Daten- und Workflow-Verwaltung.

Identifizieren, verwalten, überwachen und berichten Sie Risiken in großem Maßstab. Nutzen Sie dynamische Dashboards, um klare, prägnante und anpassbare Ergebnisse zu liefern, die einen leistungsfähigen Satz von Workflows und eine verbesserte Zusammenarbeit ermöglichen und die Einhaltung von Geschäftsvorschriften über mehrere Regionen und Standorte hinweg fördern.

3. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Adresse der Einhaltung aktueller und zukünftiger Vorschriften proaktiv sicherstellen

Übersetzen Sie externe KI-Vorschriften in eine Reihe von Richtlinien für verschiedene Stakeholder, die automatisch durchgesetzt werden können, um die Compliance zu gewährleisten. Benutzer können Modelle über dynamische Dashboards verwalten, die den Compliance-Status definierter Richtlinien und Vorschriften verfolgen.

Bereit, mehr zu entdecken?

Simplifizieren Sie die Data Governance, das Risikomanagement und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften mit IBM OpenPages. Erfahren Sie mehr darüber, wie IBM verantwortungsvolle KI-(RAI)-Workflows vorantreibt.

Erfahren Sie mehr über das Team von IBM-Experten , die mit Ihnen zusammenarbeiten können, um vertrauenswürdige KI-Lösungen in großem Maßstab und Tempo in allen Phasen des KI-Lebenszyklus zu entwickeln.