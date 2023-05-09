Bringen Sie Licht in die Blackbox

Es ist bekannt, dass die künstliche Intelligenz (KI) Fortschritte gemacht hat, die Ära des Experimentierens hinter sich gelassen hat und für viele Unternehmen zu einem kritischen Bestandteil geworden ist. Heute bietet KI eine enorme Chance, Daten in Erkenntnisse und Maßnahmen umzuwandeln, um menschliche Funktionen zu erweitern, Risiken zu verringern und den ROI durch bahnbrechende Innovationen zu erhöhen.
Das Versprechen von KI ist zwar nicht garantiert und vielleicht auch nicht einfach, aber Adoption ist keine Wahl mehr. Es ist ein Imperativ. Unternehmen, die sich für die Einführung von KI-Technologie entscheiden, werden laut 72 % der in einer aktuellen IBM-Studie befragten Entscheidungsträger einen enormen Vorteil haben. Was hindert also heute noch an der Einführung von KI?
Es gibt drei Hauptgründe, warum Unternehmen Schwierigkeiten bei der Einführung von KI haben: mangelndes Vertrauen in die Operationalisierung von KI, Herausforderungen beim Risiko- und Reputationsmanagement sowie die Skalierung anhand wachsender KI-Vorschriften.
Viele Unternehmen haben Probleme mit der Einführung von KI. Laut Gartner stecken 54 % der Modelle in der Vorproduktion fest, weil es keinen automatisierten Prozess zur Verwaltung dieser Pipelines gibt und sichergestellt werden muss, dass den KI-Modellen vertraut werden kann. Dies ist auf Folgendes zurückzuführen:
Eine gut geplante und umgesetzte KI sollte auf zuverlässigen Daten und automatisierten Werkzeugen basieren, die transparente und nachvollziehbare Ausgaben liefern. Erfolg bei der Bereitstellung von skalierbaren KI-Unternehmensmodellen erfordert den Einsatz von Tools und Prozessen, die speziell für die Erstellung, die Bereitstellung, die Überwachung und das Umlernen von KI-Modellen konzipiert sind.
Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erwarten von Unternehmen einen verantwortungsvollen Umgang mit KI, und auch staatliche Stellen beginnen, dies zu fordern. Der verantwortungsvolle Einsatz von KI ist von entscheidender Bedeutung, zumal immer mehr Unternehmen Bedenken über die mögliche Schädigung ihrer Marke beim Einsatz von KI äußern. Wir beobachten zunehmend auch, dass Unternehmen soziale und ethische Verantwortung zu einem zentralen strategischen Gebot machen.
Mit der zunehmenden Zahl von KI-Vorschriften wird die verantwortungsvolle Implementierung und Skalierung von KI zu einer wachsenden Herausforderung, insbesondere für globale Unternehmen, die unterschiedlichen Anforderungen unterliegen, und für stark regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Telekommunikation. Die Nichteinhaltung von Vorschriften kann zu Regierungseingriffen in Form von behördlichen Prüfungen oder Geldstrafen, zu Misstrauen bei Aktionären und Kunden sowie zu Einnahmeverlusten führen.
Demnächst ist watsonx.governance ein übergreifendes Framework, das automatisierte Prozesse, Methoden und Werkzeuge nutzt, um die KI-Nutzung eines Unternehmens zu steuern. Einheitliche Grundsätze für das Design, die Entwicklung, die Bereitstellung und die Überwachung von Modellen sind kritisch für eine verantwortungsvolle, transparente und erklärbare KI. Bei IBM sind wir der Überzeugung, dass die Regulierung von KI in der Verantwortung jeder Organisation liegt und dass eine angemessene Regulierung Unternehmen dabei helfen wird, verantwortungsvolle KI zu entwickeln, die die Privatsphäre des Einzelnen stärkt. Der Aufbau von verantwortungsvoller KI erfordert eine Vorabplanung sowie automatisierte Werkzeuge und Prozesse, die faire, genaue, transparente und erklärbare Ergebnisse erzielen.
watsonx.governance® wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Richtlinien, Best Practices und regulatorischen Anforderungen zu verwalten und Bedenken im Zusammenhang mit Risiken und Ethik durch Automatisierung zu Adresse. Es treibt eine KI-Governance-Lösung an, ohne die übermäßigen Kosten eines Wechsels von Ihrer aktuellen Data-Science-Plattform.
Diese Lösung ist so konzipiert, dass sie alles beinhaltet, was für die Entwicklung eines konsistenten, transparenten Modellmanagementprozesses erforderlich ist. Die resultierende Automatisierung fördert die Skalierbarkeit und Rechenschaftspflicht, indem sie die Entwicklungszeit und Metadaten des Modells erfasst, die Überwachung des Modells nach der Bereitstellung ermöglicht und individuelle Workflows erlaubt.
watsonx.governance basiert auf drei entscheidenden Prinzipien und hilft Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer Organisation in jeder Phase ihrer KI-Einführung zu erfüllen:
Automatisieren Sie die Erfassung von Modellmetadaten während des gesamten KI/ML-Lebenszyklus, damit Datenwissenschaftler und Modellvalidatoren einen aktuellen Überblick über ihre Modelle haben. Die Lebenszyklus-Governance ermöglicht es dem Unternehmen, KI in großem Maßstab zu betreiben und zu automatisieren und zu überwachen, ob die Ergebnisse transparent und erklärbar sind und schädliche Verzerrungen und Abweichungen mindern. Dadurch kann die Genauigkeit der Vorhersagen erhöht werden, indem ermittelt wird, wie KI eingesetzt wird und wo eine Neuschulung des Modells angezeigt ist.
Identifizieren, verwalten, überwachen und berichten Sie Risiken in großem Maßstab. Nutzen Sie dynamische Dashboards, um klare, prägnante und anpassbare Ergebnisse zu liefern, die einen leistungsfähigen Satz von Workflows und eine verbesserte Zusammenarbeit ermöglichen und die Einhaltung von Geschäftsvorschriften über mehrere Regionen und Standorte hinweg fördern.
Übersetzen Sie externe KI-Vorschriften in eine Reihe von Richtlinien für verschiedene Stakeholder, die automatisch durchgesetzt werden können, um die Compliance zu gewährleisten. Benutzer können Modelle über dynamische Dashboards verwalten, die den Compliance-Status definierter Richtlinien und Vorschriften verfolgen.
