Blockchain zur Transformation der Wertschöpfungskette von Versicherungen

Die Versicherungsbranche beruht im Kern auf dem juristischen Versprechen, im Schadensfall eine Entschädigung zu zahlen. Dieses Versprechen beruht auf Vertrauen. Das Vertrauen der Verbraucher in ihre Versicherung fällt jedoch eher durchschnittlich aus. Das IBM Institute for Business Value (IBV) befragte von Mai bis Juli 2020 1.100 Geschäftsversicherungsmanager in 34 Ländern weltweit. Zusätzlich wurden 10.061 Versicherungskunden in neun Ländern befragt. Das Ergebnis in Bezug auf das Kundenvertrauen ist sehr deutlich: 42 Prozent der Kunden vertrauen ihrer Versicherung nicht voll und ganz. Die Verbesserung des Kundenvertrauens muss für die Versicherungsbranche oberste Priorität haben. Blockchain-Technologie kann helfen, das Vertrauensdefizit zu überbrücken.

Die permissionierte Blockchain nutzt im Kern die verteilte Technologie (DLT) – ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das aus replizierten Daten ohne Bedarf eines zentralen Administrators besteht. Wenn ein Ereignis in der Blockchain aufgezeichnet werden muss, durchläuft jeder Knoten die Transaktion, und wenn die erforderlichen Knoten sich auf das Ergebnis (Konsens) einigen, speichert jeder Knoten die Transaktionsdaten in seiner Kopie des Hauptbuchs. Die Blockchain-Technologie stellt außerdem sicher, dass die Daten manipulationssicher sind oder in keiner Weise verändert werden können.

Blockchain ist die Konvergenz mehrerer Technologien – Peer-to-Peer-Netzwerke, Kryptografie, Informationssicherheit, Smart Contracts und mehr. Konsens, Replikation und Unveränderlichkeit in einem Blockchain-Netzwerk bieten die Möglichkeit, vertrauenswürdige Transaktionen aufzuzeichnen und somit Herkunft und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Blockchain kann eine einfachere und fairere Schadensabwicklung und -regulierung ermöglichen sowie ein besseres Betrugsmanagement, eine effiziente und transparente Risikoübernahme sowie eine einfachere Kundenaufnahme. Unser vorheriger Blogbeitrag beschreibt einzelne Blockchain-Komponenten und wie Unternehmen diese nutzen können, um ihr Netzwerk zu erweitern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Die Versicherungsbranche durchläuft einen radikalen Wandel, da kleinere Marktteilnehmer das Versicherungserlebnis der Kunden mithilfe von Blockchain, IoT, KI und anderen Technologien neu definieren. Diese neuen Angebote haben langfristig das Potenzial, die etablierten Marktteilnehmer stark zu beeinträchtigen. Die etablierten Unternehmen sind gegenüber den neuen Anbietern deutlich im Vorteil, da sie Zugang zu langjährigen Kunden und fundiertes Wissen sowie zugehörige Daten aus ihren Prozessen, Partnern in der Wertschöpfungskette und ihrem Wettbewerbsumfeld haben.