Blockchain zur Transformation der Wertschöpfungskette von Versicherungen

Die Versicherungsbranche beruht im Kern auf dem juristischen Versprechen, im Schadensfall eine Entschädigung zu zahlen. Dieses Versprechen beruht auf Vertrauen. Das Vertrauen der Verbraucher in ihre Versicherung fällt jedoch eher durchschnittlich aus. Das IBM Institute for Business Value (IBV) befragte von Mai bis Juli 2020 1.100 Geschäftsversicherungsmanager in 34 Ländern weltweit. Zusätzlich wurden 10.061 Versicherungskunden in neun Ländern befragt. Das Ergebnis in Bezug auf das Kundenvertrauen ist sehr deutlich: 42 Prozent der Kunden vertrauen ihrer Versicherung nicht voll und ganz. Die Verbesserung des Kundenvertrauens muss für die Versicherungsbranche oberste Priorität haben. Blockchain-Technologie kann helfen, das Vertrauensdefizit zu überbrücken.
Die permissionierte Blockchain nutzt im Kern die verteilte Technologie (DLT) – ein Peer-to-Peer-Netzwerk, das aus replizierten Daten ohne Bedarf eines zentralen Administrators besteht. Wenn ein Ereignis in der Blockchain aufgezeichnet werden muss, durchläuft jeder Knoten die Transaktion, und wenn die erforderlichen Knoten sich auf das Ergebnis (Konsens) einigen, speichert jeder Knoten die Transaktionsdaten in seiner Kopie des Hauptbuchs. Die Blockchain-Technologie stellt außerdem sicher, dass die Daten manipulationssicher sind oder in keiner Weise verändert werden können.
Blockchain ist die Konvergenz mehrerer Technologien – Peer-to-Peer-Netzwerke, Kryptografie, Informationssicherheit, Smart Contracts und mehr. Konsens, Replikation und Unveränderlichkeit in einem Blockchain-Netzwerk bieten die Möglichkeit, vertrauenswürdige Transaktionen aufzuzeichnen und somit Herkunft und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Blockchain kann eine einfachere und fairere Schadensabwicklung und -regulierung ermöglichen sowie ein besseres Betrugsmanagement, eine effiziente und transparente Risikoübernahme sowie eine einfachere Kundenaufnahme. Unser vorheriger Blogbeitrag beschreibt einzelne Blockchain-Komponenten und wie Unternehmen diese nutzen können, um ihr Netzwerk zu erweitern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Die Versicherungsbranche durchläuft einen radikalen Wandel, da kleinere Marktteilnehmer das Versicherungserlebnis der Kunden mithilfe von Blockchain, IoT, KI und anderen Technologien neu definieren. Diese neuen Angebote haben langfristig das Potenzial, die etablierten Marktteilnehmer stark zu beeinträchtigen. Die etablierten Unternehmen sind gegenüber den neuen Anbietern deutlich im Vorteil, da sie Zugang zu langjährigen Kunden und fundiertes Wissen sowie zugehörige Daten aus ihren Prozessen, Partnern in der Wertschöpfungskette und ihrem Wettbewerbsumfeld haben.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Sichern Sie sich neuen Geschäftswert durch ein unveränderliches Fundament aus Transparenz und gemeinsamem Ziel. Let's put smart to work.
Um Kunden besser zu verstehen und Erkenntnisse über ihr Verhalten zu gewinnen, benötigen Unternehmen Zugang zu vertrauenswürdigen Kundendaten. Ein Konsortium von Versicherungsunternehmen kann die Plattform- und Partnerschaftsvorteile eines vertrauenswürdigen Geschäftsnetzwerks mithilfe der Blockchain-Technologie nutzen. TIPP kann mithilfe der Blockchain-Technologie dazu beitragen, die Herausforderungen innerhalb der Wertschöpfungskette der Versicherungsbranche zu bewältigen und Prozesse zu transformieren.
Token bieten einen Mechanismus, um Assets in einer Blockchain in digitaler Form darzustellen. Das Digital Asset kann jeden beliebigen physischen Asset oder sogar eine Vereinbarung darstellen und zwischen den Teilnehmern gehandelt werden. Token erweitern das Ökosystem, indem sie den Teilnehmern erlauben, Anteile an hochwertigen Assets zu besitzen, außerdem fördern sie neue Geschäftsmodelle. Token ermöglichen die Zerlegung traditioneller Wertschöpfungsketten von Versicherungen, sodass Risiken von einer Gruppe unabhängiger Dienstleister bewertet, übertragen und verwaltet werden können, ohne sich auf eine zentrale Behörde verlassen zu müssen.
Eine vertrauenswürdige Identität ist das Herzstück jedes Systems, ganz zu schweigen von Blockchain-Netzwerken. Das Versicherungswesen ist stark reguliert und unterliegt den Bestimmungen zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) für Teilnehmer. Die dezentrale Identität, die von einem Blockchain-Netzwerk bereitgestellt wird, bietet den Kunden und Partnern im Ökosystem ein höheres Maß an Vertrauen. In einem dezentralen Identitätssystem werden die privaten Informationen der Kunden lokal gespeichert, und das Blockchain-Netzwerk bietet einen Rahmen für den Datenaustausch zwischen Kunden und Versicherern. Dies wiederum ermöglicht ein schnelleres Onboarding der Kunden, da die einzelnen Versicherungsanbieter die KYC-Prüfung nicht erneut durchführen müssen. Die dezentrale Identität in einem Versicherungsnetzwerk sorgt für eine Verringerung der Angriffsfläche im Falle einer Datenschutzverletzung.
Die Herkunftsnachweise in einem Blockchain-Netzwerk bieten den Teilnehmern einen unveränderlichen Nachweis über die im Netzwerk ausgetauschten Assets und Dienstleistungen. Smart Contracts können Papierverträge in programmierbaren Code umwandeln, der die Bearbeitung von Schadensfällen automatisiert und die Haftungsansprüche aller Beteiligten in Versicherungsangelegenheiten berechnet. Das Schadenverfahren umfasst mehrere manuelle Schritte, in denen der Kunde den Versicherer entweder online oder telefonisch über das Ereignis informiert. Während einer großen Naturkatastrophe in einer Region fällt es den Sachverständigen vor Ort wahrscheinlich schwer, die große Anzahl von Schadensfällen zu bewältigen. Die Verfügbarkeit von Gutachtern kann zu einem Engpass in der gesamten Schadensbearbeitung führen. Mit der Verfügbarkeit vertrauenswürdiger Daten kann Blockchain dazu beitragen, die Bearbeitung von Ansprüchen zu beschleunigen, indem einige der Schritte mithilfe von Smart Contracts automatisiert werden.
Plattformen sind Geschäftsmodelle, die für einen Mehrwert sorgen, indem sie die Infrastruktur aufbauen, die den Austausch zwischen zwei oder mehr voneinander abhängigen Gruppen erleichtert. Plattformen führen oft zum Wendepunkt in verschiedenen Branchen, da ihre Geschäfts- und Betriebsmodelle einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz bieten. Laut einer Studie von IBV Global C-Suite können Unternehmen, die mit Geschäftsplattformen arbeiten, Marktbewertungen erzielen, die bis zum Achtfachen ihres Umsatzes betragen.
Versicherungsunternehmen sind sich der bevorstehenden Umwälzungen zunehmend bewusst und beginnen, sich durch Investitionen in die Etablierung von Versicherungsplattformen darauf vorzubereiten. Mehr als drei Viertel der IBV-Befragten stimmen zu, dass Blockchain-Plattformen die traditionelle Wertschöpfungskette von Versicherungen revolutionieren. Plattformen können den Umsatz steigern, indem sie es Versicherungen ermöglichen, mehr Kunden zu erreichen, neue und unterschiedliche Produkte anzubieten und Ökosystemen von Partnern mit Mehrwert beizutreten. Durch die Abkehr von veralteten Systemen können sie auch die Kostenseite verbessern und so die Flexibilität erhöhen. Außerdem treiben sie Innovationen voran und fördern eine Innovationsmentalität.
Die Versicherungstechnologiebranche erforscht Möglichkeiten, um neue Datenströme zu erfassen, die den Kunden innovative Lösungen bieten können. Die Verbreitung von Sensoren und vernetzten Geräten (IoT) kann große Datenmengen liefern, die mithilfe von KI analysiert werden könnten. Die von diesen Geräten generierten Informationen liefern wertvolle Ergebnisse liefern, die für neue Produkte entscheidend sein könnten.
Blockchain-basierte Plattformen können der Datenerfassung im Netzwerk und in Bezug auf die Nutzung der Kundendaten noch mehr Vertrauen verleihen. Dieses Vertrauen in die Nutzung der Daten könnte dazu führen, dass Kunden die Daten monetarisieren, indem sie sie anderen Parteien im Netzwerk zur Verfügung stellen. Blockchain-Plattformen vereinfachen die Implementierung und Verbreitung, da sie Vertrauen in das System sowohl hinsichtlich der Datenqualität als auch der Datennutzung schaffen.
Mit Blockchain-basierten Lösungen haben Unternehmen Zugang zu großen Mengen vertrauenswürdiger Daten über Interaktionen innerhalb ihres eigenen Ökosystems. Die aus diesen Daten gewonnenen Erkenntnisse haben für die Entwicklung und Preisgestaltung neuer Produkte großen Wert. Blockchain-basierte Netzwerke können dazu beitragen, vertrauenswürdige Plattformen für Unternehmen aufzubauen, indem sie Datensicherheit gewährleisten und gleichzeitig das Ökosystem aller Teilnehmer erweitern, indem sie den Zugang zu Kunden, Maklern, Rückversicherern, Verkäufern, Banken und Aufsichtsbehörden im gesamten Ökosystem ermöglichen.
Erfahren Sie, warum kluge Versicherer die Chancen der generativen KI nutzen werden, die für ihre Kunden interessant sind.
Erfahren Sie, wie führende Hersteller Industrie-4.0-Technologien wie KI, IoT und Automatisierung nutzen, um neue Datenerkenntnisse zu gewinnen.
Erfahren Sie, wie Humana ein produktives digitales Gesundheitskommunikationssystem entwickelt hat, um kostspielige Anrufe vor der Leistungserbringung zu reduzieren und die Erfahrung der Anbieter mithilfe von KI zu verbessern.
Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil und verbessern Sie die Erfahrungen der Versicherungsnehmer mit Cloud- und KI-Technologien für die Versicherungsbranche.
Beschleunigen Sie KI mit IBM Cloud Paks.
Bieten Sie eine verbesserte Customer Experience mit KI-gestützten Chatbots für Versicherungen von IBM.
Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil und verbessern Sie die Erfahrungen der Versicherungsnehmer mit Cloud- und KI-Technologien für die Versicherungsbranche.