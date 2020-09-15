Hinter den Kulissen mit Tech-Pionieren: Lernen Sie Martin Keen kennen

„Wenn ich eine Leidenschaft für etwas habe, bin ich immer gespannt, ob das auf meine Karriere übertragen werden kann.“ IBM Master Inventor Martin Keen hat über 200 Patente angemeldet (und zählt damit zu den 200 produktivsten Erfindern aller Zeiten), die Erstellung unzähliger Fachpublikationen betreut, ein populäres Open Source-Projekt mitinitiiert, Coursera-Schulungen mitgestaltet und vieles mehr. Mit seiner Expertise in Mainframe- und Enterprise-Computing sowie weiteren Bereichen hat Martin eine inspirierende Karriere hingelegt, in der er seine persönlichen Interessen mit seinem Beruf verbindet. Und damit nicht genug: In seiner Freizeit braut er leidenschaftlich Bier und nimmt aktuell an einer Homebrew Challenge teil, bei der es darum geht, in 99 Wochen 99 Biere zu brauen.

Ich hatte die Gelegenheit, Martin zu seiner Arbeit zu befragen, unter anderem, wie er zur Erfindung gekommen ist und welche Technologie ihn heute am meisten begeistert. Folgendes hatte er zu sagen:

Erzählen Sie mir ein wenig über Ihren technischen Hintergrund. Welche Technologien betrachten Sie als Ihre Fachgebiete?

Ich habe meine Karriere im Hursley Laboratory im Vereinigten Königreich begonnen wo ich viel über Mainframes, Enterprise Computing und CICS gelernt habe. Ich begann als Unternehmensberater, der Kunden auf der ganzen Welt bei der Modernisierung ihrer CICS-Workloads half. Viele von ihnen waren in den USA, was mir das Leben in den USA näher brachte und schließlich die Möglichkeit bot, dauerhaft hierher zu ziehen. Ich bin im Bereich Enterprise Computing und CICS stets auf dem Laufenden geblieben, habe mich aber auch mit Business Process Management und Datenverwaltung und vielen weiteren Fähigkeiten in verschiedenen Disziplinen beschäftigt.

Wie haben Sie dieses Talent entwickelt, Technikern dabei zu helfen, großartige Inhalte zu erstellen?

In den letzten 15 Jahren war ich im Team von IBM Redbooks für die Entwicklung von Inhalten zuständig. Zu Beginn habe ich Fachexperten zusammengebracht und sie bei der Entwicklung hochtechnischer Redbooks-Publikationen angeleitet. Die Art und Weise, wie wir technische Informationen präsentieren, hat sich in diesen 15 Jahren erheblich verändert. Der Schwerpunkt liegt jetzt viel stärker auf kleineren, leichter konsumierbaren technischen Inhalten: Aufsätze, Blogbeiträge und Online-Video-Bildung. Das ist das, was mir an meinem Job am besten gefällt: die Zusammenarbeit mit technischen Experten, um eine technische Geschichte zu erzählen.

Als Master Inventor haben Sie die Marke von 200 Patenten überschritten. Wie sind Sie zum Erfinden gekommen und woher kommen Ihre neuen Ideen?

Ich wurde durch einen Freund, der IBM Master Inventor ist, in die Welt der Patente eingeführt. Ich wollte wissen, wie er auf Erfindungen kommt, auf die sonst noch niemand gekommen ist. Das schien eine ungemein beängstigende Aufgabe zu sein. Und er sagte mir – mit einem Augenzwinkern –, dass man Neuheit schaffen könne, indem man drei Dinge miteinander verbinde: vorausschauende Analyse, soziale Medien und … irgendetwas anderes. Ich habe das eines Tages einem Kollegen auf dem Weg zum Mittagessen erzählt, und wir haben in diesem Moment beschlossen, Folgendes zu kombinieren: vorausschauende Analyse, soziale Medien und ... Servietten! Wir nutzten vorausschauende Analyse, um Social-Media-Feeds zu analysieren und festzustellen, wie viele Menschen an einem bestimmten Tag ins Büro kommen würden, anstatt von zu Hause aus zu arbeiten, und dann nutzten wir diese Vorhersage, um herauszufinden, wie viele Servietten an diesem Tag in der Cafeteria bereitgestellt werden müssen. Klingt albern, aber es stellte sich heraus, dass wir da etwas entdeckt hatten. Wir ersetzten „Servietten“ durch „VPN-Verbindungen“ und erfanden ein VPN-Workload-Balancing-System, das zu meinem allerersten Patent wurde. Seitdem habe ich noch viele weitere erhalten. Jedes einzelne davon wurde in Zusammenarbeit mit mehreren Miterfindern entwickelt. Und ähnlich wie bei meiner täglichen Arbeit, bei der ich mit Experten zusammenarbeite, besteht das Beste am Erfinden darin, das vielfältige Fachwissen und die Erfahrung meiner Kollegen zu kombinieren, um etwas Einzigartiges zu schaffen.

Welche Erfindungen zählen bis heute zu Ihren Favoriten?

Ich habe Erfindungen in den Bereichen mobile Geräte, Big-Data-Analyse und Unternehmensmodernisierung gemacht. Es gibt einige wirklich coole, wie die kognitive Darstellung physischer Bewegungen in der virtuellen Realität, die entstand, nachdem ich die Entwickler eines Star-Trek-VR-Spiels auf einer IBM-Veranstaltung getroffen hatte. Am greifbarsten ist jedoch der mikrofluidische Schuh. Dabei handelt es sich um einen Schuh mit einer Sohle, die mit mikrofluidischen Kanälen gefüllt ist, die sich heben und senken und durch haptisches Feedback die Laufrichtung angeben. Wenn Sie in 10 Metern links abbiegen müssen, werden Sie diese Richtung an Ihrer Fußsohle spüren. Steht ein steiler Anstieg bevor? Kommt gleich ein Zebrastreifen? Sie werden es fühlen, bevor Sie es sehen. Ich habe an vielen analytischen, algorithmenbasierten Erfindungen gearbeitet, aber wenn mich Familie und Freunde nach meinen Erfindungen fragen, erzähle ich ihnen von dem Schuh!

Anfang dieses Jahres haben Sie geholfen, einige COBOL-Schulungen für Anfänger zu starten, die sich schnell zu einem beliebten Open-Source-Projekt entwickelten. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Erfahrung?

Manchmal kommen Dinge einfach auf eine Weise zusammen, die Sie nie vorhersagen könnten. Ich wurde gebeten, die Entwicklung eines „COBOL für Anfänger“ -Angebots zu leiten, das wir als Buch und Online-Videokurs veröffentlichen würden. Unsere Erwartungen waren nicht übermäßig hoch; würden wir tatsächlich ein Publikum von begeisterten COBOL-Anfängern finden? Wir führten ein Residenzprogramm in Sacramento, Kalifornien, durch, an dem einige IBM Mitarbeiter sowie Teilnehmer eines Regierungskunden und einer örtlichen Universität teilnahmen. Nach einer Woche wurden wir aufgrund des Coronavirus unerwartet nach Hause geschickt. Während wir das Projekt aus der Ferne fortsetzten, machte COBOL Schlagzeilen. Es bestand ein dringender Bedarf an COBOL-Programmierern, die an bestehenden Anwendungen arbeiten sollten, beispielsweise am System für Arbeitslosenunterstützung, das nun mit Arbeit überlastet war. Wir haben unser Buch dem Open Mainframe Project vorgestellt, das uns vorschlug, es in ein Open-Source-Projekt umzuwandeln. In der Woche, in der wir das Projekt auf GitHub veröffentlichten, verzeichnete unser Repository 130.000 Aufrufe. Seitdem hat unser Buch mehrere Überarbeitungen durchlaufen, wobei komplett neue Bücher von der Community vorgeschlagen und geschrieben wurden. Und der Videokurs hat sich ebenfalls als äußerst beliebt erwiesen.

Als Produzent der Experten-Speaker-Serie stelle ich mir vor, dass Sie die Gelegenheit haben, mit Experten aus den Technologien von IBM zusammenzuarbeiten: Hybrid Cloud, z/OS, Speicher, SAP HANA und mehr. Welche Technologie-Trends begeistern Sie am meisten?

Ich habe eine unglaublich vielfältige Gruppe von Experten kennengelernt, die an dieser Videoserie arbeiten – von Entwicklern autonomer Yachten bis hin zu Menschen, die im Kampf gegen COVID-19 halfen. Der allgemeine Trend der Abstraktion begeistert mich, sei es durch Docker-Containerisierung, Hybrid Cloud oder Virtualisierung. Wir sind nicht mehr auf die zugrunde liegenden Maschinen und Technologien beschränkt, mit denen wir uns auskennen. Heutzutage kann ein Anwendungsentwickler Code auf Unternehmensniveau schreiben und ihn auf einem Mainframe bereitstellen, ohne auch nur das Geringste über die zugrunde liegende Mainframe-Technologie zu wissen. Wenn wir zugrundeliegende Hardware, Programmiersprache, Betriebssystem und physischen Standort abstrahieren, eröffnet sich eine viel größere Bandbreite an Möglichkeiten, wer was entwickeln kann.

Und schließlich, welchen Rat geben Sie Menschen, die ihre persönlichen Leidenschaften mit ihrer Karriere im Technologiebereich verbinden möchten?

Wir sind gut in den Dingen, die uns Spaß machen. Meine Leidenschaften haben meine Karriere wirklich geprägt. Ich liebe technische Spielereien wie VR-Headsets und Drohnen, und sie haben mich zu Patentanmeldungen inspiriert. Ich bin ein begeisterter YouTube-Creator und habe das Wissen, das ich über Videografie und Videobearbeitung erworben habe, in meinen Hauptberuf integriert und bin Videoleiter meines Unternehmens geworden. Wenn ich für etwas eine Leidenschaft habe, bin ich immer gespannt darauf, ob ich diese in meiner Karriere anwenden kann, und das hat mir geholfen, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die mir am meisten Freude bereiten. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, meinen Beruf mit dem Brauen von Bier zu verbinden ... Dieser Blogbeitrag ist Teil der Reihe „Hinter den Kulissen mit Tech-Pionieren“, in der wir führende IT-Spezialisten und -Architekten, angesehene Ingenieure und Experten für KI, Hybrid Cloud, Sicherheit und mehr interviewen und einen Einblick geben, wie sie Unternehmen weltweit beim Erfolg mit der IT-Infrastruktur von IBM unterstützen. Ein „Tech-Pionier“ ist eine Führungspersönlichkeit, die Innovation, Zusammenarbeit und kreatives Denken in ihre Arbeit einbringt, einen unstillbaren Wissensdurst hat und ein Vorbild für Kollegen ist. Bleiben Sie dran, um mehr zu erfahren.