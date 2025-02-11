Ein wichtiger Bestandteil eines robusten Risikomanagement-Frameworks ist das Risiko- und Kontroll-Self-Assessment (RCSA), ein systematischer Prozess, der Finanzinstituten hilft, potenzielle Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu priorisieren.
Die Durchführung regelmäßiger RCSA-Übungen ermöglicht es Unternehmen, Risiken proaktiv zu managen, die Einhaltung regulatorischer Vorschriften sicherzustellen und Assets zu schützen. Generative künstliche Intelligenz (generative KI) kann die Effizienz und Genauigkeit von RCSAs verbessern und den Prozess von statischen Checklisten in dynamische, datengestützte Erkenntnisse umwandeln.
Der RCSA-Prozess umfasst eine umfangreiche Phase der Risikoidentifizierung, die quantitative Daten und qualitative Erkenntnisse integriert, um potenzielle Risiken auf allen Ebenen eines Unternehmens aufzudecken. Ein wesentliches Ergebnis dieses Prozesses ist die Risikobibliothek, ein dynamischer Speicher, der ständig mit identifizierten Risiken, ihren Quellen und potenziellen Auswirkungen aktualisiert wird. Die Einbeziehung aller Geschäftsbereiche trägt zu einem umfassenden Risikoprofil bei.
Sobald Risiken identifiziert sind, werden sie einer Bewertung unterzogen, bei der ihre Schwere und Wahrscheinlichkeit beurteilt werden. Unternehmen verwenden quantitative Methoden und qualitative Expertenurteile, um Risiken zu klassifizieren und zu priorisieren. Diese Bewertung hilft dabei festzustellen, welche Risiken dringend gemildert werden müssen. Dabei wird eine ganzheitliche Risikoperspektive beibehalten.
Nach der Bewertung der Risiken bewerten Unternehmen bestehende Kontrollen hinsichtlich Wirksamkeit, Design und Wartung. Eine gut strukturierte Kontrollumgebung muss flexibel bleiben, um sich an neu auftretende Risiken anzupassen und Obsoleszenz zu verhindern.
Einer der entscheidenden Aspekte von RCSA ist die Unterstützung bei der Sicherstellung umfassender und objektiver Kontrollbeschreibungen. Diese Beschreibungen legen fest, wie ein Institut die Risiken in seinen Prozessen wahrnimmt und wie die Kontrollen diese Risiken abmildern. Schlecht geschriebene Kontrollbeschreibungen führen zu Mehrdeutigkeit und erschweren das Testen von Kontrollen und die Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften.
Traditionell haben Unternehmen Modelle für die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und natürliches Sprachverständnis verwendet, um die Vollständigkeit von Risiko- und Kontrollbeschreibungen zu beurteilen. Die jüngsten Fortschritte bei großen Sprachmodellen (LLMs) haben diesen Prozess jedoch erheblich verbessert.
LLMs können Kontrollbeschreibungen anhand etablierter Standards wie den 5 Ws (wer, was, wann, wo, warum) bewerten und so sicherstellen, dass die Beschreibungen umfassend und objektiv sind.
Im Gegensatz zu traditionellen NLP-Modellen, die große Trainings-Datensätze benötigen, können LLMs mit gut formulierten Prompts effektiv arbeiten. Dadurch können Unternehmen umfangreiche Datensätze schnell und zuverlässig auswerten. LLMs können auch Echtzeit-Feedback zu Kontrollbeschreibungen bereitstellen und so die Qualitätskontrolle am Ort der Datenerfassung sicherstellen.
Gen AI bietet einen innovativen Ansatz zur Beseitigung von Mängeln in der Kontrollbeschreibung und hilft Unternehmen bei der Automatisierung von Kontrollbewertungen und der Identifizierung von Lücken bei der Einhaltung von Vorschriften.
Eine zentrale Herausforderung bei Compliance- und Second-Line-Funktionen besteht darin, sicherzustellen, dass Kontrollen klar und vollständig formuliert sind, damit sie effektiv getestet werden können. Wenn eine Kontrollmaßnahme nicht ausreichend detailliert ist, kann ihre Wirksamkeit nicht bewertet werden, was das regulatorische Risiko erhöht.
Durch die Nutzung von LLMs können Finanzinstitute:
RCSA ist für Finanzinstitute nach wie vor von grundlegender Bedeutung, um Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu priorisieren. Allerdings leiden traditionelle Ansätze zur Kontrollbewertung häufig unter Inkonsistenz und Subjektivität. Generative KI bietet eine transformative Lösung durch die Automatisierung von Datenqualitätsbewertungen, wodurch qualitativ hochwertige Beschreibungen sichergestellt und Risikomanagement-Frameworks verbessert werden.
Die generative KI von IBM watsonx™ kann Steuerungsbeschreibungen innerhalb von IBM OpenPages bewerten. Die KI bewertet Kontrollbeschreibungen anhand des RCSA-Frameworks und zeigt Lücken in der Datenqualität auf. Diese automatisierte Qualitätskontrolle hilft den Compliance-Teams sicherzustellen, dass die Kontrollen ordnungsgemäß dokumentiert und testbar sind.
Durch den Einsatz von generativer KI können Finanzinstitute den manuellen Aufwand bei der Bewertung von Kontrollen verringern, die Einhaltung von Vorschriften verbessern und es den internen Revisionsteams ermöglichen, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren. Da sich die Finanzbranche ständig weiterentwickelt, ist die Integration von generativer KI in RCSA nicht mehr optional, sie ist für die Aufrechterhaltung eines robusten und flexiblen Frameworks unerlässlich.
