Einer der entscheidenden Aspekte von RCSA ist die Unterstützung bei der Sicherstellung umfassender und objektiver Kontrollbeschreibungen. Diese Beschreibungen legen fest, wie ein Institut die Risiken in seinen Prozessen wahrnimmt und wie die Kontrollen diese Risiken abmildern. Schlecht geschriebene Kontrollbeschreibungen führen zu Mehrdeutigkeit und erschweren das Testen von Kontrollen und die Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften.

Traditionell haben Unternehmen Modelle für die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und natürliches Sprachverständnis verwendet, um die Vollständigkeit von Risiko- und Kontrollbeschreibungen zu beurteilen. Die jüngsten Fortschritte bei großen Sprachmodellen (LLMs) haben diesen Prozess jedoch erheblich verbessert.

LLMs können Kontrollbeschreibungen anhand etablierter Standards wie den 5 Ws (wer, was, wann, wo, warum) bewerten und so sicherstellen, dass die Beschreibungen umfassend und objektiv sind.

Im Gegensatz zu traditionellen NLP-Modellen, die große Trainings-Datensätze benötigen, können LLMs mit gut formulierten Prompts effektiv arbeiten. Dadurch können Unternehmen umfangreiche Datensätze schnell und zuverlässig auswerten. LLMs können auch Echtzeit-Feedback zu Kontrollbeschreibungen bereitstellen und so die Qualitätskontrolle am Ort der Datenerfassung sicherstellen.