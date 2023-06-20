Strategie für das Asset Lifecycle Management: Was ist der beste Ansatz für Ihr Unternehmen?

Assets sind das Lebenselixier eines jeden erfolgreichen Unternehmens – von Softwareprogrammen, die auf die speziellen Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten sind, bis hin zu einer Pipeline, die sich über Ozeane erstreckt. Eine der wichtigsten strategischen Entscheidungen, die ein Unternehmensleiter treffen kann, ist, wie diese Assets im Laufe ihrer Lebensdauer gepflegt werden.
Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen mit nur wenigen Assets oder ein Großunternehmen mit Niederlassungen auf der ganzen Welt sind, Asset Lifecycle Management (ALM) ist ein grundlegender Bestandteil Ihres Betriebs. Das müssen Sie wissen, um eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln.
Zunächst wollen wir darüber sprechen, was ein Asset ist und warum es so wichtig ist. Unternehmen nutzen Assets, um Wert zu schaffen. Es gibt viele verschiedene Arten von Assets, sowohl physische als auch nicht physische. Beispiele für physische Assets sind Equipment, Bürogebäude und Fahrzeuge. Zu den nicht physischen Assets gehören geistiges Eigentum, Marken und Patente.
Jedes Asset, das ein Unternehmen erwirbt, durchläuft im Laufe seines Lebenszyklus sechs Hauptphasen, die eine sorgfältige Instandhaltungsplanung und Managementstrategien erfordern, um den Eigentümern eine hohe Kapitalrendite zu bieten.
Das Asset-Lifecycle-Management umfasst folgende sechs Phasen:
Wenn Sie Ihr hart verdientes Kapital in den Erwerb von Assets investiert haben, ist es wichtig, diese so lange wie möglich auf Spitzenniveau zu halten. Die Systematisierung und Umsetzung einer effektiven Strategie für Asset-Management kann Ihrem Unternehmen eine Vielzahl von Nutzen bringen, darunter die folgenden:
Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Asset-Instandhaltung und der Technologien, die für den Aufbau einer effektiven Instandhaltungsstrategie erforderlich sind, nutzen viele Unternehmen Enterprise Asset Management, verbunden mit einem leistungsstarken computergestützten Managementsystem (CMMS) und fortschrittlichen Asset-Verfolgungsfunktionen, um ihre wertvollsten Assets zu verwalten.
Enterprise-Asset-Management-Systeme (EAMs) sind eine Komponente der Asset-Lifecycle-Management-Strategie, die Asset-Management-Software, -Systeme und -Dienstleistungen kombiniert, um die Lebensdauer von Assets zu verlängern und die Produktivität zu steigern. Viele Unternehmen verlassen sich auf ein CMMS, um Assets in Echtzeit zu überwachen und bei Bedarf Wartung zu empfehlen. Leistungsstarke EAM-Systeme überwachen die Leistung von Assets und führen Aufzeichnungen über kritische Aktivitäten, z. B. wann sie gekauft wurden, wann sie zuletzt repariert wurden und wie viel sie dem Unternehmen im Laufe der Zeit gekostet haben.
Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) sind Software-Systeme, die eine Datenbank der Wartungsoperationen eines Unternehmens verwalten und dazu beitragen, die Lebensdauer von Assets zu verlängern. Viele Branchen, darunter die Fertigungsindustrie, die Öl- und Gasförderung, die Energieerzeugung, das Bauwesen und der Transportsektor, setzen CMMS als Komponente von EAM ein. Eine der beliebtesten Funktionen von CMMS ist die Fähigkeit, Gelegenheiten zu erkennen, bei denen Unternehmen eine regelmäßige vorbeugende Wartung ihrer wertvollsten Assets durchführen können.
Vorbeugende Wartung hilft dabei, unerwartete Ausfälle von einem Asset zu verhindern, indem Wartungsmaßnahmen auf Basis historischer Daten und aktuellen Metriken empfohlen werden. Einfach ausgedrückt: Es geht darum, Dinge zu reparieren, bevor sie kaputt gehen. Durch maschinelles Lernen, Betriebsdatenanalyse und vorausschauende Überwachung des Anlagenzustands optimieren heutige Spitzenstrategien für das Asset-Lifecycle-Management die Wartung und reduzieren die Zuverlässigkeitsrisiken für den Anlagen- oder Geschäftsbetrieb. EAM-Systeme und ein CMMS, die auf die Unterstützung der vorbeugenden Instandhaltung ausgelegt sind, können zu einem stabilen Betriebsablauf beitragen, die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten und Probleme, die die Produktion beeinträchtigen, lösen – bevor sie überhaupt auftreten.
Asset-Tracking ist eine weitere wichtige Komponente der Asset-Lifecycle-Management-Strategie. Wie EAM und CMMS haben sich auch die Asset-Tracking-Funktionen in den letzten Jahren durch technologische Durchbrüche verbessert. Hier sind einige der effektivsten Technologien, die heute für das Tracking von Assets verfügbar sind.
Viele der heutigen Lösungen für das Asset-Lifecycle-Management (ALM) nutzen modernste Technologie wie Echtzeitdaten, die über IoT bereitgestellt werden, KI-gestützte Analyse und Überwachung, cloudbasierte Funktionen und Automatisierung, die zur Optimierung von Workflows beitragen können. Enterprise-Asset-Management (EAM) mit der IBM Maximo Application Suite hilft Unternehmen dabei, die Leistung zu optimieren, die Lebensdauer der Assets zu verlängern und Ausfallzeit und Kosten zu reduzieren. Es handelt sich um eine vollständig integrierte Plattform, die fortschrittliche Analysetools und IoT-Daten nutzt, um die betriebliche Verfügbarkeit zu verbessern und Möglichkeiten zur vorbeugenden Wartung zu erkennen.
