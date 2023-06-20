Strategie für das Asset Lifecycle Management: Was ist der beste Ansatz für Ihr Unternehmen?

Wenn Sie Ihr hart verdientes Kapital in den Erwerb von Assets investiert haben, ist es wichtig, diese so lange wie möglich auf Spitzenniveau zu halten. Die Systematisierung und Umsetzung einer effektiven Strategie für Asset-Management kann Ihrem Unternehmen eine Vielzahl von Nutzen bringen, darunter die folgenden:

Skalierbarkeit von Best Practices: Heutige Strategien des Asset-Lebenszyklusmanagements nutzen modernste Technologien in Verbindung mit rigorosen, systematischen Ansätzen, um alle täglichen Wartungsaufgaben und langfristigen Reparaturbedürfnisse vorherzusagen, zu planen und zu optimieren.

Optimierter Betrieb und Wartung: Minimieren Sie die Wahrscheinlichkeit von Equipment-Ausfällen, antizipieren Sie Störungen und führen Sie nach Möglichkeit vorbeugende Wartung durch. Moderne EAM-Systeme verbessern die Entscheidungsfähigkeit von Managern, Bedienern und Wartungstechnikern erheblich, indem sie ihnen Echtzeit-Einblicke in den Gerätestatus und die Arbeitsabläufe ermöglichen.

Reduzierte Wartungskosten und Ausfallzeit: Überwachen Sie Assets in Echtzeit, unabhängig von der Komplexität. Durch die Verknüpfung von Asset-Informationen (dank des Internet der Dinge (IoT)) mit leistungsstarken Analysefunktionen können Unternehmen nun kosteneffektive vorbeugende Wartung durchführen, eingreifen, bevor ein wichtiges Asset ausfällt, und so kostspielige Ausfallzeit verhindern.

Größere Abstimmung zwischen den Geschäftsbereichen: Optimieren Sie die Managementprozesse nach einer Vielzahl von Faktoren, die über den Zustand eines Equipments hinausgehen. Zu diesen Faktoren können verfügbare Ressourcen (z. B. Kapital und Personal), prognostizierte Ausfallzeit und deren Auswirkungen auf das Unternehmen, die Sicherheit der Mitarbeiter sowie etwaige potenzielle Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Reparatur gehören.

Verbesserte Compliance: Halten Sie sich an die Gesetze zur Verwaltung und zum Betrieb von Assets, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Die Anforderungen an Datenverwaltung und Speicher variieren von Land zu Land stark und entwickeln sich ständig weiter. Vermeiden Sie kostspielige Strafen, indem Sie Assets strategisch und systematisch überwachen und so die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen – unabhängig davon, wo die Daten gespeichert werden.

Wie man eine effektive Asset-Lifecycle-Management-Strategie entwickelt

Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Asset-Instandhaltung und der Technologien, die für den Aufbau einer effektiven Instandhaltungsstrategie erforderlich sind, nutzen viele Unternehmen Enterprise Asset Management, verbunden mit einem leistungsstarken computergestützten Managementsystem (CMMS) und fortschrittlichen Asset-Verfolgungsfunktionen, um ihre wertvollsten Assets zu verwalten.

Enterprise-Asset-Management-Systeme (EAMs)

Enterprise-Asset-Management-Systeme (EAMs) sind eine Komponente der Asset-Lifecycle-Management-Strategie, die Asset-Management-Software, -Systeme und -Dienstleistungen kombiniert, um die Lebensdauer von Assets zu verlängern und die Produktivität zu steigern. Viele Unternehmen verlassen sich auf ein CMMS, um Assets in Echtzeit zu überwachen und bei Bedarf Wartung zu empfehlen. Leistungsstarke EAM-Systeme überwachen die Leistung von Assets und führen Aufzeichnungen über kritische Aktivitäten, z. B. wann sie gekauft wurden, wann sie zuletzt repariert wurden und wie viel sie dem Unternehmen im Laufe der Zeit gekostet haben.

Computergestützte Instandhaltungsmanagementsysteme (CMMS)

Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) sind Software-Systeme, die eine Datenbank der Wartungsoperationen eines Unternehmens verwalten und dazu beitragen, die Lebensdauer von Assets zu verlängern. Viele Branchen, darunter die Fertigungsindustrie, die Öl- und Gasförderung, die Energieerzeugung, das Bauwesen und der Transportsektor, setzen CMMS als Komponente von EAM ein. Eine der beliebtesten Funktionen von CMMS ist die Fähigkeit, Gelegenheiten zu erkennen, bei denen Unternehmen eine regelmäßige vorbeugende Wartung ihrer wertvollsten Assets durchführen können.

Vorbeugende Wartung

Vorbeugende Wartung hilft dabei, unerwartete Ausfälle von einem Asset zu verhindern, indem Wartungsmaßnahmen auf Basis historischer Daten und aktuellen Metriken empfohlen werden. Einfach ausgedrückt: Es geht darum, Dinge zu reparieren, bevor sie kaputt gehen. Durch maschinelles Lernen, Betriebsdatenanalyse und vorausschauende Überwachung des Anlagenzustands optimieren heutige Spitzenstrategien für das Asset-Lifecycle-Management die Wartung und reduzieren die Zuverlässigkeitsrisiken für den Anlagen- oder Geschäftsbetrieb. EAM-Systeme und ein CMMS, die auf die Unterstützung der vorbeugenden Instandhaltung ausgelegt sind, können zu einem stabilen Betriebsablauf beitragen, die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten und Probleme, die die Produktion beeinträchtigen, lösen – bevor sie überhaupt auftreten.

Nachverfolgung von Assets

Asset-Tracking ist eine weitere wichtige Komponente der Asset-Lifecycle-Management-Strategie. Wie EAM und CMMS haben sich auch die Asset-Tracking-Funktionen in den letzten Jahren durch technologische Durchbrüche verbessert. Hier sind einige der effektivsten Technologien, die heute für das Tracking von Assets verfügbar sind.