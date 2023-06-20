Tags
Strategie für das Asset Lifecycle Management: Was ist der beste Ansatz für Ihr Unternehmen?

Eine afroamerikanische Maschinenbauingenieurin benutzt ein Tablet in einer Produktionslinie

Assets sind das Lebenselixier eines jeden erfolgreichen Unternehmens – von Softwareprogrammen, die auf die speziellen Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten sind, bis hin zu einer Pipeline, die sich über Ozeane erstreckt. Eine der wichtigsten strategischen Entscheidungen, die ein Unternehmensleiter treffen kann, ist, wie diese Assets im Laufe ihrer Lebensdauer gepflegt werden.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen mit nur wenigen Assets oder ein Großunternehmen mit Niederlassungen auf der ganzen Welt sind, Asset Lifecycle Management (ALM) ist ein grundlegender Bestandteil Ihres Betriebs. Das müssen Sie wissen, um eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln.

Was ist ein Asset?

Zunächst wollen wir darüber sprechen, was ein Asset ist und warum es so wichtig ist. Unternehmen nutzen Assets, um Wert zu schaffen. Es gibt viele verschiedene Arten von Assets, sowohl physische als auch nicht physische. Beispiele für physische Assets sind Equipment, Bürogebäude und Fahrzeuge. Zu den nicht physischen Assets gehören geistiges Eigentum, Marken und Patente.

Was ist Asset-Lifecycle-Management?

Jedes Asset, das ein Unternehmen erwirbt, durchläuft im Laufe seines Lebenszyklus sechs Hauptphasen, die eine sorgfältige Instandhaltungsplanung und Managementstrategien erfordern, um den Eigentümern eine hohe Kapitalrendite zu bieten.

Das Asset-Lifecycle-Management umfasst folgende sechs Phasen:

  1. Planung: In der ersten Phase des Asset-Lebenszyklus bewerten die Stakeholder den Bedarf an einem Asset, seinen voraussichtlichen Wert für das Unternehmen und seine Gesamtkosten.
  2. Bewertung: Ein entscheidender Teil der Planungsphase ist die Bewertung des Gesamtwerts eines Assets. Um dies zu beurteilen, müssen die Entscheidungsträger viele verschiedene Informationen berücksichtigen, darunter die voraussichtliche Länge der nützlichen Lebensdauer des Assets, die voraussichtliche Leistung im Laufe der Zeit und die Kosten für die Entsorgung des Assets. Eine Technik, die in dieser Phase zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Erstellung eines digitalen Zwillings.
  3. Technologie des digitalen Zwillings: Ein digitaler Zwilling ist eine virtuelle Darstellung eines Vermögenswerts, den ein Unternehmen zu erwerben beabsichtigt und der Unternehmen bei der Entscheidungsfindung hilft. Digitale Zwillinge ermöglichen es Unternehmen, Tests durchzuführen und die Leistung anhand von Simulationen vorherzusagen. Mit einem guten digitalen Zwilling ist es möglich, vorherzusagen, wie gut ein Asset unter den Bedingungen abschneiden wird, denen es ausgesetzt ist.
  4. Beschaffung und Installation: Die nächste Phase des Asset-Lebenszyklus betrifft den Kauf, den Transport und die Installation des Assets. In dieser Phase müssen die Betreiber eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, unter anderem, wie gut das neue Asset voraussichtlich im gesamten Ökosystem des Unternehmens funktionieren wird, wie seine Daten geteilt und in Geschäftsentscheidungen einbezogen werden und wie es in Betrieb genommen und mit anderen Assets des Unternehmens integriert wird.
  5. Nutzung: Diese Phase ist entscheidend, um die Leistung eines Assets zu maximieren und seine Lebensdauer zu verlängern. In letzter Zeit sind Unternehmens-Asset-Management-Systeme (EAMs) zu einem unverzichtbaren Instrument geworden, um Unternehmen bei der Durchführung vorausschauender und präventiver Wartung zu unterstützen, sodass sie Assets länger laufen lassen und mehr Wert generieren können. Wir werden in einem anderen Abschnitt ausführlicher auf EAMs, die ihnen zugrunde liegenden Technologien und ihre Auswirkungen auf die Asset-Lifecycle-Management-Strategie eingehen.
  6. Stilllegung: Die Stilllegung des Assets ist die letzte Phase des Asset-Lebenszyklus. Wertvolle Assets können komplex sein und die Märkte ändern sich ständig. In dieser Phase ist es daher wichtig, den Wertverlust des aktuellen Assets gegen die steigenden Wartungskosten abzuwägen, um seinen Gesamt-ROI zu berechnen. Entscheidungsträger müssen bei der Messung eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigen, darunter die Betriebszeit der Assets, die voraussichtliche Lebensdauer und die sich ändernden Kosten für Kraftstoff und Ersatzteile.

Die Vorteile einer Asset-Lifecycle-Management-Strategie

Wenn Sie Ihr hart verdientes Kapital in den Erwerb von Assets investiert haben, ist es wichtig, diese so lange wie möglich auf Spitzenniveau zu halten. Die Systematisierung und Umsetzung einer effektiven Strategie für Asset-Management kann Ihrem Unternehmen eine Vielzahl von Nutzen bringen, darunter die folgenden:

  • Skalierbarkeit von Best Practices: Heutige Strategien des Asset-Lebenszyklusmanagements nutzen modernste Technologien in Verbindung mit rigorosen, systematischen Ansätzen, um alle täglichen Wartungsaufgaben und langfristigen Reparaturbedürfnisse vorherzusagen, zu planen und zu optimieren.
  • Optimierter Betrieb und Wartung: Minimieren Sie die Wahrscheinlichkeit von Equipment-Ausfällen, antizipieren Sie Störungen und führen Sie nach Möglichkeit vorbeugende Wartung durch. Moderne EAM-Systeme verbessern die Entscheidungsfähigkeit von Managern, Bedienern und Wartungstechnikern erheblich, indem sie ihnen Echtzeit-Einblicke in den Gerätestatus und die Arbeitsabläufe ermöglichen.
  • Reduzierte Wartungskosten und Ausfallzeit: Überwachen Sie Assets in Echtzeit, unabhängig von der Komplexität. Durch die Verknüpfung von Asset-Informationen (dank des Internet der Dinge (IoT)) mit leistungsstarken Analysefunktionen können Unternehmen nun kosteneffektive vorbeugende Wartung durchführen, eingreifen, bevor ein wichtiges Asset ausfällt, und so kostspielige Ausfallzeit verhindern.
  • Größere Abstimmung zwischen den Geschäftsbereichen: Optimieren Sie die Managementprozesse nach einer Vielzahl von Faktoren, die über den Zustand eines Equipments hinausgehen. Zu diesen Faktoren können verfügbare Ressourcen (z. B. Kapital und Personal), prognostizierte Ausfallzeit und deren Auswirkungen auf das Unternehmen, die Sicherheit der Mitarbeiter sowie etwaige potenzielle Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Reparatur gehören.
  • Verbesserte Compliance: Halten Sie sich an die Gesetze zur Verwaltung und zum Betrieb von Assets, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Die Anforderungen an Datenverwaltung und Speicher variieren von Land zu Land stark und entwickeln sich ständig weiter. Vermeiden Sie kostspielige Strafen, indem Sie Assets strategisch und systematisch überwachen und so die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen – unabhängig davon, wo die Daten gespeichert werden.

Wie man eine effektive Asset-Lifecycle-Management-Strategie entwickelt

Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Asset-Instandhaltung und der Technologien, die für den Aufbau einer effektiven Instandhaltungsstrategie erforderlich sind, nutzen viele Unternehmen Enterprise Asset Management, verbunden mit einem leistungsstarken computergestützten Managementsystem (CMMS) und fortschrittlichen Asset-Verfolgungsfunktionen, um ihre wertvollsten Assets zu verwalten.

Enterprise-Asset-Management-Systeme (EAMs)

Enterprise-Asset-Management-Systeme (EAMs) sind eine Komponente der Asset-Lifecycle-Management-Strategie, die Asset-Management-Software, -Systeme und -Dienstleistungen kombiniert, um die Lebensdauer von Assets zu verlängern und die Produktivität zu steigern. Viele Unternehmen verlassen sich auf ein CMMS, um Assets in Echtzeit zu überwachen und bei Bedarf Wartung zu empfehlen. Leistungsstarke EAM-Systeme überwachen die Leistung von Assets und führen Aufzeichnungen über kritische Aktivitäten, z. B. wann sie gekauft wurden, wann sie zuletzt repariert wurden und wie viel sie dem Unternehmen im Laufe der Zeit gekostet haben.

Computergestützte Instandhaltungsmanagementsysteme (CMMS)

Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) sind Software-Systeme, die eine Datenbank der Wartungsoperationen eines Unternehmens verwalten und dazu beitragen, die Lebensdauer von Assets zu verlängern. Viele Branchen, darunter die Fertigungsindustrie, die Öl- und Gasförderung, die Energieerzeugung, das Bauwesen und der Transportsektor, setzen CMMS als Komponente von EAM ein. Eine der beliebtesten Funktionen von CMMS ist die Fähigkeit, Gelegenheiten zu erkennen, bei denen Unternehmen eine regelmäßige vorbeugende Wartung ihrer wertvollsten Assets durchführen können.

Vorbeugende Wartung

Vorbeugende Wartung hilft dabei, unerwartete Ausfälle von einem Asset zu verhindern, indem Wartungsmaßnahmen auf Basis historischer Daten und aktuellen Metriken empfohlen werden. Einfach ausgedrückt: Es geht darum, Dinge zu reparieren, bevor sie kaputt gehen. Durch maschinelles Lernen, Betriebsdatenanalyse und vorausschauende Überwachung des Anlagenzustands optimieren heutige Spitzenstrategien für das Asset-Lifecycle-Management die Wartung und reduzieren die Zuverlässigkeitsrisiken für den Anlagen- oder Geschäftsbetrieb. EAM-Systeme und ein CMMS, die auf die Unterstützung der vorbeugenden Instandhaltung ausgelegt sind, können zu einem stabilen Betriebsablauf beitragen, die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten und Probleme, die die Produktion beeinträchtigen, lösen – bevor sie überhaupt auftreten.

Nachverfolgung von Assets

Asset-Tracking ist eine weitere wichtige Komponente der Asset-Lifecycle-Management-Strategie. Wie EAM und CMMS haben sich auch die Asset-Tracking-Funktionen in den letzten Jahren durch technologische Durchbrüche verbessert. Hier sind einige der effektivsten Technologien, die heute für das Tracking von Assets verfügbar sind.

  • RFID-Tags (Radiofrequenz-Identifizierungstags): RFID-Tags senden mithilfe von Hochfrequenzsignalen und Bluetooth-Technologie Informationen über das Asset, an dem sie angebracht sind. Sie können eine Vielzahl von wichtigen Informationen übermitteln, darunter den Standort des Assets, die Temperatur und sogar die Luftfeuchtigkeit der Umgebung, in der sich das Asset befindet.
  • WLAN-fähiges Tracking: Wie RFIDs überwachen WLAN-fähige Ortungsgeräte eine Reihe nützlicher Informationen über ein Asset, funktionieren aber nur, wenn sich das Asset in Reichweite eines WLAN-Netzwerks befindet.
  • QR-Codes: Wie ihr Vorgänger, der universelle Barcode, liefern QR-Codes Asset-Informationen schnell und genau. Aber im Gegensatz zu Barcodes sind sie zweidimensional und mit einem Smartphone aus jedem Blickwinkel leicht lesbar.
  • Global Positioning Satellites (GPS): Bei einem GPS-System wird ein Tracker auf einem Asset angebracht, der dann Informationen an das GNSS-Netzwerk (Global Navigation Satellite System) übermittelt. Durch die Übertragung eines Signals an einen Satelliten ermöglicht das System Managern, ein Asset überall auf der Welt in Echtzeit zu verfolgen.

Asset-Lifecycle-Management-Strategielösungen

Viele der heutigen Lösungen für das Asset-Lifecycle-Management (ALM) nutzen modernste Technologie wie Echtzeitdaten, die über IoT bereitgestellt werden, KI-gestützte Analyse und Überwachung, cloudbasierte Funktionen und Automatisierung, die zur Optimierung von Workflows beitragen können. Enterprise-Asset-Management (EAM) mit der IBM Maximo Application Suite hilft Unternehmen dabei, die Leistung zu optimieren, die Lebensdauer der Assets zu verlängern und Ausfallzeit und Kosten zu reduzieren. Es handelt sich um eine vollständig integrierte Plattform, die fortschrittliche Analysetools und IoT-Daten nutzt, um die betriebliche Verfügbarkeit zu verbessern und Möglichkeiten zur vorbeugenden Wartung zu erkennen.

 

