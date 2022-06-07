Sind Ihre Rechenzentren ein Hindernis in Sachen Nachhaltigkeit?

Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Auto zur Arbeit, parken es auf dem Parkplatz und lassen es dann den ganzen Tag laufen, nur weil Sie vielleicht irgendwann mal zum Mittagessen aussteigen möchten. Wenn Sie ein Rechenzentrum verwalten und Anwendungen, die Sie periodisch verwenden, laufen lassen, tun Sie im Grunde dasselbe – Sie verschwenden Geld und Energie.
Rechenzentren machen 1 % des weltweiten Stromverbrauchs aus und sind einer der am schnellsten wachsenden globalen Stromverbraucher. Hinzu kommt, dass fast jedes Rechenzentrum auf der Welt dramatisch überdimensioniert ist. Die durchschnittliche Serverauslastung beträgt lediglich 12–18 % der Kapazität. Die intelligente Adresse für dieses Problem ist die Automatisierung von Application Resource Management, das die Leistung der Anwendung gewährleistet und die Auslastung Ihres Rechenzentrums erhöht. Dadurch werden die Kosten und der Energieverbrauch erheblich reduziert.
Für das moderne Unternehmen von heute sind seine Anwendungen sein Geschäft. Die Aufrechterhaltung der Leistung ist der Schlüssel zum Wachstum. Eine Application Resource Management-Software ist darauf ausgelegt, kontinuierlich die Ressourcennutzung jeder Ebene der Anwendung zu analysieren, um sicherzustellen, dass die Anwendungen zum richtigen Zeitpunkt das erhalten, was sie für die Leistung benötigen. Das gewährleistet nicht nur Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, sondern spart auch Geld und Energie. Strom macht laut dem Barclays Equity Research-Bericht Green Data Centers: Beyond Net Zero bis zu 70 % der gesamten Betriebskosten des Rechenzentrums aus.
Der National Resource Defense Council schlägt vor, dass eine erhöhte Servernutzung eine der größten Energiesparmöglichkeiten der Branche ist. Wenn Sie die Serverauslastung erhöhen, verringern Sie natürlich die Anzahl der Server, die Sie betreiben und kühlen müssen, was wiederum Strom spart.
Eine Reduzierung des Stromverbrauchs des Rechenzentrums um 40 % würde jährlich 46 Milliarden kWh Strom einsparen. Das reicht aus, um den US-Bundesstaat Michigan ein Jahr lang mit Energie zu versorgen – keine kleine Leistung, wenn man bedenkt, dass es die Heimat von Ford, Chrysler und General Motors sowie der University of Michigan, Michigan State und einem weitläufigen Google-Campus ist. Wenn Sie die Auslastung in einer 100.000 Quadratfuß großen Anlage um 40 % steigern, ist das so, als würden Sie 40.000 Quadratfuß zusätzlich kostenlos erhalten.
Tools für das Application Resource Management nutzen Software, um Ihren App-Stack automatisch zu verwalten und Leistung, Compliance und Kosten in Echtzeit zu optimieren – und das alles unter Berücksichtigung geschäftlicher Einschränkungen.
Jeder Unternehmens- und IT-Leiter kann das Tempo in Richtung Nachhaltigkeit und Green Computing vorgeben, beginnend mit dem Rechenzentren. Durch die Automatisierung von Application Resource Management können Unternehmen sicherstellen, dass jede Anwendung die Ressourcen hat, um ihre optimale Leistung zu erbringen, ohne überlastet zu werden. Doch worauf sollten Sie bei einer Softwarelösung achten? Diese drei Funktionen sind entscheidend:
Anfang 2016 dachte der Bermuda Police Service (BPS), dass er möglicherweise neue Hardware für sein Rechenzentrum kaufen müsste, um die schlechte Leistung der Anwendung zu beheben. Budgetbeschränkungen zwangen sie, Alternativen in Betracht zu ziehen.
Der BPS-Lösungsanbieter Gateway Systems Limited war überzeugt, dass BPS seine virtualisierte Umgebung mithilfe von IBM Turbonomic Operations Manager wesentlich effektiver und effizienter betreiben könnte. Diese Software schafft einen virtuellen Marktplatz für Rechenzentrumsressourcen und weist diese entsprechend der Anwendungspriorität zu. Es automatisiert Hunderte von täglichen Workload-Platzierungen sowie Größen- und Kapazitätsentscheidungen. Dies hält das Rechenzentrum in einem gesunden Zustand und stellt sicher, dass zu jedem Zeitpunkt nur die benötigten Host-Server aktiv sind.
Die Software löste nicht nur das Problem der schlechten Anwendungsleistung, sondern nutzte auch die vorhandenen Hostserver von BPS wesentlich effektiver. IBM Turbonomic hat genügend Serverressourcen freigesetzt, um 412 zusätzliche virtuelle Maschinen auszuführen, und es ermöglichte BPS letztendlich, 16 Cisco UCS-Blade-Server mit insgesamt 32 CPU-Sockeln – 67 % seiner Hosts – außer Betrieb zu nehmen und zu entfernen. Dadurch wurden alle damit verbundenen Hardware- und Softwarelizenzkosten eliminiert, darunter geschätzte 11.600 USD pro Jahr für VMWare-Lizenzen. Als willkommener Nebeneffekt wurde die UPS-Bereitschaftszeit von 12 auf 26 Minuten erhöht.
Der UCS Power Calculator von Cisco schätzt die direkten Energieeinsparungen durch das Entfernen von 16 Host-Servern (32 Sockel) auf 4.550 Watt, unter der Annahme einer durchschnittlichen Serverauslastung von 60 %. Bei einem Strompreis von 0,40 USD pro kWh bei BPS entspricht das einer jährlichen Ersparnis von fast 16.000 USD.
IBM Turbonomic kann Ihr Unternehmen durch gesicherte Anwendungsleistung unterstützen und gleichzeitig Kosten reduzieren und den CO₂-Fußabdruck verringern. Die Optimierung des Rechenzentrums ist ein guter Ausgangspunkt. IBM Turbonomic kann beispielsweise die Dichte virtueller Maschinen erhöhen, um das gleiche Leistungsniveau mit weniger Ressourcen zu erreichen, wodurch Kunden die Anzahl der Hosts aussetzen oder umfunktionieren können. Wenn Sie auf Ihrem Weg zur Cloud bereits weiter fortgeschritten sind, können Sie lokale Workloads sicher in die Cloud migrieren und die Cloud-Nutzung kontinuierlich optimieren, wodurch Sie Ihren CO₂-Fußabdruck verringern.
In einer Studie zum Total Economic Impact von IBM Turbonomic stellte Forrester fest, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren einen ROI von 274 % erzielen und im ersten Jahr der Implementierung 75 % der jährlichen Kosten für die Erneuerung der lokalen Infrastruktur einsparen konnten. Forrester stellte außerdem fest, dass die Optimierung des Ressourcenverbrauchs von Anwendungen im Rechenzentrum oder in der Public Cloud das langfristige Energieverbrauchsprofil eines Unternehmens verbessert und so zur Nachhaltigkeit beiträgt
Sie müssen keine Kompromisse zwischen Klimaneutralität und Anwendungsleistung eingehen. Wenn Anwendungen nur das verbrauchen, was sie leisten müssen, können Sie Kosten senken und Ihren CO₂-Fußabdruck sofort und kontinuierlich verringern.
