Sind Ihre Rechenzentren ein Hindernis in Sachen Nachhaltigkeit?

Für das moderne Unternehmen von heute sind seine Anwendungen sein Geschäft. Die Aufrechterhaltung der Leistung ist der Schlüssel zum Wachstum. Eine Application Resource Management-Software ist darauf ausgelegt, kontinuierlich die Ressourcennutzung jeder Ebene der Anwendung zu analysieren, um sicherzustellen, dass die Anwendungen zum richtigen Zeitpunkt das erhalten, was sie für die Leistung benötigen. Das gewährleistet nicht nur Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, sondern spart auch Geld und Energie. Strom macht laut dem Barclays Equity Research-Bericht Green Data Centers: Beyond Net Zero bis zu 70 % der gesamten Betriebskosten des Rechenzentrums aus.

Der National Resource Defense Council schlägt vor, dass eine erhöhte Servernutzung eine der größten Energiesparmöglichkeiten der Branche ist. Wenn Sie die Serverauslastung erhöhen, verringern Sie natürlich die Anzahl der Server, die Sie betreiben und kühlen müssen, was wiederum Strom spart.

Eine Reduzierung des Stromverbrauchs des Rechenzentrums um 40 % würde jährlich 46 Milliarden kWh Strom einsparen. Das reicht aus, um den US-Bundesstaat Michigan ein Jahr lang mit Energie zu versorgen – keine kleine Leistung, wenn man bedenkt, dass es die Heimat von Ford, Chrysler und General Motors sowie der University of Michigan, Michigan State und einem weitläufigen Google-Campus ist. Wenn Sie die Auslastung in einer 100.000 Quadratfuß großen Anlage um 40 % steigern, ist das so, als würden Sie 40.000 Quadratfuß zusätzlich kostenlos erhalten.