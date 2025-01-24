Sind erfolgreiche Deepfake-Scams häufiger, als uns bewusst ist?

Der Mitarbeiter, der vom Deepfake des CFO in Höhe von 25 Millionen US-Dollar ausgetrickst wurde, gab später zu, dass sie sich bei der Erwähnung einer geheimen Transaktion gefragt haben, ob es sich bei der E-Mail tatsächlich um eine Phishing-E-Mail handelte. Als er jedoch das Video sah, erkannte er andere Mitglieder seiner Abteilung im Video und entschieden, dass es echt sein müsste. Der Mitarbeiter erfuhr jedoch später, dass auch die Videoaufnahmen seiner Abteilungsmitglieder Deepfakes waren.

Viele Opfer übergehen ihre Sorgen, Fragen und Zweifel. Aber was bringt Menschen, selbst diejenigen, die sich mit Deepfakes auskennen, dazu, ihre Bedenken beiseite zu schieben und zu glauben, dass ein Bild echt ist? Das ist die Frage von 1 Million US-Dollar – oder 25 Millionen US-Dollar –, die wir beantworten müssen, um kostspielige und schädliche Deepfake-Angriffe in Zukunft zu verhindern.

Sage Journals stellte die Frage, wer eher auf Deepfakes hereinfällt, und fand kein Muster bezüglich Alter oder Geschlecht. Ältere Menschen sind jedoch möglicherweise anfälliger für das System und haben Schwierigkeiten, es zu erkennen. Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass Bewusstsein zwar ein guter Ausgangspunkt ist, aber nur begrenzt wirksam zu verhindern scheint, dass Menschen auf Deepfakes hereinfallen.

Allerdings hat der computergestützte Neurowissenschaftler Tijl Grootswagers von der Western Sydney University wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf getroffen, was die Herausforderung betrifft, einen Deepfake zu erkennen: Es ist für jeden von uns etwas vollkommen Neues. Wir haben gelernt, Nachrichten und Verzerrung skeptisch gegenüberzustehen, doch die Authentizität eines Bildes, das wir sehen können, infrage zu stellen, widerspricht unseren Denkprozessen. Grootswagers sagte dem Science Magazine : „In unserem Leben müssen wir nie darüber nachdenken, wer ein echt oder nicht real ist. Das ist keine Aufgabe, die wir gelernt haben.“

Interessanterweise entdeckte Grootswagers, dass unser Gehirn ohne unser Zutun besser in der Erkennung ist. Er entdeckte, dass wenn Menschen ein Bild einer Deepfake betrachteten, das Bild ein anderes elektrisches Signal an den visuellen Kortex des Gehirns erzeugte als ein legitimes Bild oder Video. Auf die Frage warum, war er sich nicht ganz sicher – vielleicht erreichte das Signal unser Bewusstsein nie aufgrund von Störungen anderer Gehirnregionen, oder vielleicht erkennen Menschen die Signale, dass ein Bild gefälscht ist, nicht, weil es eine neue Aufgabe ist.

Das bedeutet, dass jeder von uns damit beginnen muss, sein Gehirn zu schulen, dass jedes Bild oder Video, das wir sehen, möglicherweise ein Deepfake sein könnte. Wenn wir uns diese Frage jedes Mal stellen, wenn wir beginnen, auf Inhalte zu reagieren, können wir vielleicht beginnen, die Signale unseres Gehirns zu erkennen, die die Fälschungen aufspüren, bevor wir es können. Und vor allem, falls wir Opfer eines Deepfakes werden, insbesondere am Arbeitsplatz, ist es entscheidend, dass jeder von uns alle Vorkommnisse meldet. Erst dann können Experten und Behörden die Entwicklung und Verbreitung eindämmen.