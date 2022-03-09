Anwendungsmodernisierung: Ein Ansatz zur schnellen Bewertung

Für die Durchführung der schnellen Bewertung verteilter Anwendungen ist ein minimaler Satz von Datenattributen erforderlich. Sehen wir uns jedes Kriterium genauer an.



Anwendungen (Commercial-Off-the-Shelf, COTS)

Da der Quellcode für COTS-Anwendungen (Commercial-Off-the-Shelf) in der Regel nicht an den Käufer weitergegeben wird, müssen diese Anwendungen in die Cloud migriert werden. Im Rahmen einer detaillierteren Bewertung (typischerweise ein 30-tägiger Sprint) können zusätzliche Untersuchungen durchgeführt werden, um festzustellen, ob der COTS-Anbieter plant, die Anwendung in den Container zu migrieren oder eine cloudnative Version zu entwickeln.

Einige vom Kunden entwickelte COTS-Custom-Adapter könnten Kandidaten für ein Refactoring oder eine Containerisierung sein. Diese Disposition auf Komponentenebene würde im Rahmen einer detaillierteren Bewertung bestimmt werden.

SaaS-Anwendungen oder bereits in die Cloud migrierte Anwendungen

Anwendungen, die bereits in der Cloud ausgeführt werden, bleiben in der Regel erhalten, wenn das Endziel darin besteht, die gesamte Verlagerung in die Cloud zu beschleunigen. Die Anwendungen könnten potenziell in eine andere Cloud verlagert werden, wenn das Ziel darin besteht, alle Workloads zu einem bestimmten Cloud-Anbieter zu verlagern. Am sichersten ist es jedoch, davon auszugehen, dass diese Anwendungen dort verbleiben, wo sie sich derzeit befinden.

Missionkritische/geschäftskritische Anwendungen

Missionkritische oder geschäftskritische Anwendungen sollten für die Refaktorisierung oder Modernisierung auf cloudnativen/12-Faktor-Anwendungen in Betracht gezogen werden, da sie am meisten von den hohen Kosten des Refaktorierens profitieren.

Ermitteln Sie aus dieser Menge von Anwendungen diejenige Anwendung, die:

Ein hohes Maß an Veränderungsaktivitäten oder einen großen Rückstand aufweisen und von mehr Flexibilität profitieren würde, oder

Derzeit nicht den geschäftlichen Anforderungen entspricht und von einer Neugestaltung profitieren würde, um einen modernisierten Geschäftsprozess oder eine verbesserte Benutzererfahrung widerzuspiegeln.

Diese Kategorie stellt in der Regel nicht mehr als 5–15 % des gesamten Portfolios dar. Bei einem Portfolio von 500 Anwendungen bedeutet das, dass 25 bis 75 Anwendungen innerhalb von drei bis fünf Jahren neu geschrieben werden müssen – eine beträchtliche Anzahl, die einen enormen Entwicklungsaufwand und hohe Kosten verursacht!

Java-Anwendungen

Java-Anwendungen eignen sich hervorragend für die Containerisierung. Jede Anwendung, die auf einem JavaEE-Anwendungsserver (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat usw.) ausgeführt wird, sollte mit relativ geringem Aufwand containerisiert werden können. Eine wichtige Annahme ist, dass nur das „absolute Minimum“ getan wird, um die App zu containerisieren – Middleware-Upgrades oder -Verschiebungen (z. B. Verschiebung der relationalen Datenbank in eine cloudnative Datenbank, Umstellung von MQ auf Kafka). Die CI/CD-Pipeline sollte jedoch aufgerüstet werden, um Container zu produzieren und die zugrunde liegenden Funktionen von OpenShift zu nutzen.

Windows-Anwendungen

Windows-Anwendungen haben zwei Möglichkeiten zur Containerisierung:

Ausführung in Linux-Containern, typischerweise .Net CORE-Workloads

Ausführung in Windows-Containern, die in OpenShift V4.6 verfügbar gemacht wurden

Allgemein lauten die Entscheidungskriterien für Windows-Anwendungen wie folgt:

.Net CORE wechselt zu Linux-Containern

.NET-, VB-, C- oder C#-basierte benutzerdefinierte Windows-Apps werden auf Windows-Container umgestellt

Um die Eignung für die Containerisierung besser beurteilen zu können, ist eine detailliertere Analyse erforderlich. Für Planungszwecke kann jedoch davon ausgegangen werden, dass mindestens die Hälfte der Windows-Anwendungen containerisiert werden kann.

Alle anderen Anwendungen – migrieren

Alle anderen Anwendungen würden typischerweise in die Cloud migriert, wobei das häufigste Muster von physisch zu virtuell oder virtuell zu virtuell für die meisten verteilten Workloads ist. „Exotische“ oder „Nicht-Mainstream“-Technologien müssen sorgfältiger geprüft werden, da eine Cloud-Landezone möglicherweise nicht ohne weiteres verfügbar ist. iSeries- und pSeries-Workloads können typischerweise auf den Power Systems Virtual Server in der IBM Cloud umgestellt werden. Andere Workloads können spezielle Hardware im CoLo-Bereich von IBM Cloud Data Center benötigen, wenn möglich (z. B. Unisys, Tandem Nonstop usw.).