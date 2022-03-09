Anwendungsmodernisierung: Ein Ansatz zur schnellen Bewertung

Die Beurteilung eines Anwendungsportfolios im Hinblick auf die verschiedenen Modernisierungs- und Migrationsprozesse in der Hybrid Cloud muss oft schnell erfolgen – manchmal innerhalb weniger Stunden –, um den Aufwand für die Modernisierung und Migration der Anwendungen in die Hybrid Cloud abzuschätzen.
Dieser Ansatz der „schnellen Bewertung“ wurde entwickelt, um Schätzungen für die Modernisierung und Migration von Anwendungen zu ermöglichen, wenn eine detaillierte Analyse des Anwendungsportfolios nicht möglich ist. Stattdessen werden die Anwendungen anhand einer minimalen Anzahl von Eingaben bewertet und einer einfachen Reihe von Dispositionen zugeordnet (Refactoring, Containerisierung, Migration, Beibehaltung des Ist-Zustands): Betriebssystemplattform, Programmiersprache, individuelle vs. COTS- vs. SaaS-Anwendungen und geschäftskritische vs. nicht geschäftskritische Anwendungen.
Mit diesem Ansatz können die Anwendungsentscheidungen innerhalb weniger Stunden mit einer Genauigkeit von 80-90% getroffen werden, im Gegensatz zu detaillierteren Bewertungen, die Monate dauern.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Das Ziel der schnellen Bewertung besteht darin, eine Reihe von übergeordneten Kriterien zu definieren, die schnell auf das Anwendungsportfolio angewendet werden können, um alle Anwendungen rasch für die Cloud-Migration vorzubereiten. Dabei handelt es sich um eine vorläufige Bewertung, deren Ziel die Entwicklung einer ersten Sichtweise auf die Anwendungslandschaft ist. Ziel ist es, innerhalb einer Toleranz von plus/minus 10–20 % der Ergebnisse zu liegen, die sich aus einer umfassenderen Analyse ergeben würden.
Um Folgendes zu tun, ist es erforderlich, einen Standpunkt zur Verfügung über den gesamten Anwendungsbereich zu entwickeln:
Bei der Definition des Ansatzes der schnellen Bewertung ist es hilfreich, die Workloads von verteilten Systemen und Mainframes getrennt zu betrachten. Diese Plattformen verfügen typischerweise über unterschiedliche Modernisierungstreiber, SLAs und unterstützende Technologien, was zu unterschiedlichen Kriterien für die Bewertung des Portfolios führt. Obwohl viele verteilte Anwendungen Mainframe-Backends – oder „Systeme der Datenerfassung“ – haben, wird eine verteilte Workload in diesem Fall als eine Workload definiert, deren primärer Ausführungs-Thread auf einer verteilten Plattform läuft.
Eine typische High-Level-Verteilung von verteilten Anwendungen und deren Definitionen sieht folgendermaßen aus:
Diese Dispositionen unterscheiden sich von anderen Anwendungskategorisierungsrubriken, wie beispielsweise den Gartner 7 Rs, bieten aber eine wesentlich einfachere und direktere Möglichkeit, das Portfolio zu klassifizieren und gleichzeitig die Anwendung zu identifizieren, die den größten Transformationswert generiert – die Anwendung, die refaktoriert und containerisiert wird:
Für die Durchführung der schnellen Bewertung verteilter Anwendungen ist ein minimaler Satz von Datenattributen erforderlich. Sehen wir uns jedes Kriterium genauer an.
Da der Quellcode für COTS-Anwendungen (Commercial-Off-the-Shelf) in der Regel nicht an den Käufer weitergegeben wird, müssen diese Anwendungen in die Cloud migriert werden. Im Rahmen einer detaillierteren Bewertung (typischerweise ein 30-tägiger Sprint) können zusätzliche Untersuchungen durchgeführt werden, um festzustellen, ob der COTS-Anbieter plant, die Anwendung in den Container zu migrieren oder eine cloudnative Version zu entwickeln.
Einige vom Kunden entwickelte COTS-Custom-Adapter könnten Kandidaten für ein Refactoring oder eine Containerisierung sein. Diese Disposition auf Komponentenebene würde im Rahmen einer detaillierteren Bewertung bestimmt werden.
Anwendungen, die bereits in der Cloud ausgeführt werden, bleiben in der Regel erhalten, wenn das Endziel darin besteht, die gesamte Verlagerung in die Cloud zu beschleunigen. Die Anwendungen könnten potenziell in eine andere Cloud verlagert werden, wenn das Ziel darin besteht, alle Workloads zu einem bestimmten Cloud-Anbieter zu verlagern. Am sichersten ist es jedoch, davon auszugehen, dass diese Anwendungen dort verbleiben, wo sie sich derzeit befinden.
Missionkritische oder geschäftskritische Anwendungen sollten für die Refaktorisierung oder Modernisierung auf cloudnativen/12-Faktor-Anwendungen in Betracht gezogen werden, da sie am meisten von den hohen Kosten des Refaktorierens profitieren.
Ermitteln Sie aus dieser Menge von Anwendungen diejenige Anwendung, die:
Diese Kategorie stellt in der Regel nicht mehr als 5–15 % des gesamten Portfolios dar. Bei einem Portfolio von 500 Anwendungen bedeutet das, dass 25 bis 75 Anwendungen innerhalb von drei bis fünf Jahren neu geschrieben werden müssen – eine beträchtliche Anzahl, die einen enormen Entwicklungsaufwand und hohe Kosten verursacht!
Java-Anwendungen eignen sich hervorragend für die Containerisierung. Jede Anwendung, die auf einem JavaEE-Anwendungsserver (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat usw.) ausgeführt wird, sollte mit relativ geringem Aufwand containerisiert werden können. Eine wichtige Annahme ist, dass nur das „absolute Minimum“ getan wird, um die App zu containerisieren – Middleware-Upgrades oder -Verschiebungen (z. B. Verschiebung der relationalen Datenbank in eine cloudnative Datenbank, Umstellung von MQ auf Kafka). Die CI/CD-Pipeline sollte jedoch aufgerüstet werden, um Container zu produzieren und die zugrunde liegenden Funktionen von OpenShift zu nutzen.
Windows-Anwendungen haben zwei Möglichkeiten zur Containerisierung:
Allgemein lauten die Entscheidungskriterien für Windows-Anwendungen wie folgt:
Um die Eignung für die Containerisierung besser beurteilen zu können, ist eine detailliertere Analyse erforderlich. Für Planungszwecke kann jedoch davon ausgegangen werden, dass mindestens die Hälfte der Windows-Anwendungen containerisiert werden kann.
Alle anderen Anwendungen würden typischerweise in die Cloud migriert, wobei das häufigste Muster von physisch zu virtuell oder virtuell zu virtuell für die meisten verteilten Workloads ist. „Exotische“ oder „Nicht-Mainstream“-Technologien müssen sorgfältiger geprüft werden, da eine Cloud-Landezone möglicherweise nicht ohne weiteres verfügbar ist. iSeries- und pSeries-Workloads können typischerweise auf den Power Systems Virtual Server in der IBM Cloud umgestellt werden. Andere Workloads können spezielle Hardware im CoLo-Bereich von IBM Cloud Data Center benötigen, wenn möglich (z. B. Unisys, Tandem Nonstop usw.).
Mainframe-Workloads machen die Definition von Anwendungsdispositionen noch komplexer. Das endgültige Ziel dieser Anwendungen ist nicht immer eindeutig, abhängig von der gesamten Mainframe-Strategie des Kunden. Für verteilte Workloads ist die typische Ziellandungszone containerisierte oder virtualisierte Umgebungen auf X86 Servern in der Cloud. Das Zielsystem für Mainframe-Anwendungen kann je nach Mainframe-Philosophie und Geschäftszielen des Kunden verschiedene Formen annehmen und Folgendes umfassen:
Die Antworten auf diese Fragen helfen dann dabei, Zielvorgaben wie die folgenden zu bestimmen:
Für Workloads, die auf der Mainframe bleiben, müssen Fragen beantwortet werden, wo sich die Mainframe befindet:
Folglich ist die Disposition von Mainframe-Anwendungen wesentlich komplexer und erfordert ein ausführlicheres Gespräch mit dem Kunden sowie eine genauere Analyse der betreffenden Anwendungen.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Ausgabe einer schnellen Bewertung der Anwendungsmodernisierung im Rahmen der Entwicklung eines Vorschlags zur Cloud-Modernisierung. Die Fähigkeit, schnell einen eigenständigen Standpunkt zum Anwendungsportfolio des Kunden zu entwickeln, war ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal unseres Ansatzes:
Manchmal können detailliertere Bewertungen erforderlich sein; jedoch bietet die Bewertung eine schnelle und einfache Möglichkeit, den Aufwand abzuschätzen, der für die Transformation des Anwendungsportfolios in die Cloud erforderlich ist, und liefert die Eingaben zur Ermittlung des gesamten Cloud-Transformation-Geschäftsfall.
Beschleunigen Sie Ihre Reise in die Cloud, indem Sie vorhandene Anwendungen mit den Hybrid Cloud- und KI-Lösungen von IBM modernisieren. Werden Sie flexibler, verbessern Sie die Skalierbarkeit und fördern Sie Innovationen mit fachkundiger Beratung und Mitgestaltungs-Services, die auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
Erhalten Sie mit dem IBM Field Guide Erkenntnisse zur schnelleren Modernisierung von Apps. Erfahren Sie, wie Container, Kubernetes und Microservices Ihre Abläufe optimieren, die Produktivität steigern und die Effizienz auf Ihrem Weg zur Modernisierung steigern können.
Erkunden Sie Kubernetes – die führende Plattform für automatisierte Bereitstellung, Skalierung und den Betrieb von Anwendungscontainern. Erfahren Sie, wie es die Verwaltung vereinfacht, die Effizienz steigert und eine nahtlose Skalierung Ihrer cloudnativen Anwendungen ermöglicht.
Erfahren Sie, wie CEOs bei der Nutzung generativer KI für die Anwendungsmodernisierung eine Vorreiterrolle übernehmen können. Erfahren Sie mehr über die drei wichtigsten Prioritäten für die Förderung des Wandels und die nächsten Schritte, die jeder CEO unternehmen muss, um in dieser sich entwickelnden digitalen Landschaft immer einen Schritt voraus zu sein.
Entdecken Sie, wie IBM watsonx Code Assistant for Z die App-Modernisierung mit KI transformiert. Erfahren Sie, wie Sie die Produktivität steigern, Kosten senken und Altsysteme modernisieren können, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.
Instana vereinfacht Ihre Cloud-Migration durch umfassende Überwachung und umsetzbare Erkenntnisse.
Nutzen Sie generative KI für eine beschleunigte und vereinfachte Modernisierung von Mainframe-Anwendungen.
Optimieren Sie Legacy-Anwendungen mit Hybrid Cloud und KI-gestützten Modernisierungsservices und -strategien.
Optimieren Sie Legacy-Anwendungen mit Hybrid Cloud- und KI-gestützten Modernisierungsservices und -strategien.