Anwendungsmodernisierung: Ein Ansatz zur schnellen Bewertung

Digital generiertes Bild von leuchtenden futuristischen Würfeln, digitalen Datenströmen und einer Netzwerkstruktur

Autor

John De Marco

Distinguished Engineer

CTO

Diese Schnellbewertung definiert allgemeine Kriterien, die schnell auf das Anwendungsportfolio angewendet werden können, um alle Anwendungen rasch für die Cloud-Migration vorzubereiten.

Die Beurteilung eines Anwendungsportfolios im Hinblick auf die verschiedenen Modernisierungs- und Migrationsprozesse in der Hybrid Cloud muss oft schnell erfolgen – manchmal innerhalb weniger Stunden –, um den Aufwand für die Modernisierung und Migration der Anwendungen in die Hybrid Cloud abzuschätzen.

Dieser Ansatz der „schnellen Bewertung“ wurde entwickelt, um Schätzungen für die Modernisierung und Migration von Anwendungen zu ermöglichen, wenn eine detaillierte Analyse des Anwendungsportfolios nicht möglich ist. Stattdessen werden die Anwendungen anhand einer minimalen Anzahl von Eingaben bewertet und einer einfachen Reihe von Dispositionen zugeordnet (Refactoring, Containerisierung, Migration, Beibehaltung des Ist-Zustands): Betriebssystemplattform, Programmiersprache, individuelle vs. COTS- vs. SaaS-Anwendungen und geschäftskritische vs. nicht geschäftskritische Anwendungen.

Mit diesem Ansatz können die Anwendungsentscheidungen innerhalb weniger Stunden mit einer Genauigkeit von 80-90% getroffen werden, im Gegensatz zu detaillierteren Bewertungen, die Monate dauern.

 

Übersicht zur schnellen Bewertung

Das Ziel der schnellen Bewertung besteht darin, eine Reihe von übergeordneten Kriterien zu definieren, die schnell auf das Anwendungsportfolio angewendet werden können, um alle Anwendungen rasch für die Cloud-Migration vorzubereiten. Dabei handelt es sich um eine vorläufige Bewertung, deren Ziel die Entwicklung einer ersten Sichtweise auf die Anwendungslandschaft ist. Ziel ist es, innerhalb einer Toleranz von plus/minus 10–20 % der Ergebnisse zu liegen, die sich aus einer umfassenderen Analyse ergeben würden. 

Um Folgendes zu tun, ist es erforderlich, einen Standpunkt zur Verfügung über den gesamten Anwendungsbereich zu entwickeln:

  • Fördern Sie den allgemeinen Business Case für die Hybrid-Cloud-Transformation.
  • Erstellen Sie Schätzungen für die Modernisierung und Migration des Portfolios der Anwendungen in die Cloud.
  • Demonstrieren Sie einen standardisierten Modernisierungsansatz, der den geschäftlichen Gesamtwert maximiert.
  • Zeigen Sie die Fähigkeit, schnell ein Verständnis für das Anwendungsportfolio zu entwickeln und die Eigenschaften zu identifizieren, die Komplexität, Markteinführungszeit, Leistung und Skalierbarkeit beeinflussen.

Bei der Definition des Ansatzes der schnellen Bewertung ist es hilfreich, die Workloads von verteilten Systemen und Mainframes getrennt zu betrachten. Diese Plattformen verfügen typischerweise über unterschiedliche Modernisierungstreiber, SLAs und unterstützende Technologien, was zu unterschiedlichen Kriterien für die Bewertung des Portfolios führt. Obwohl viele verteilte Anwendungen Mainframe-Backends – oder „Systeme der Datenerfassung“ – haben, wird eine verteilte Workload in diesem Fall als eine Workload definiert, deren primärer Ausführungs-Thread auf einer verteilten Plattform läuft.

Schnelle Bewertung: Verteilte Anwendungen

Eine typische High-Level-Verteilung von verteilten Anwendungen und deren Definitionen sieht folgendermaßen aus:

  • Refactoring/Modernisierung zu Cloudnativ: 5–15 % bestehend aus hochwertigen, geschäftskritischen Anwendungen. Diese Anwendungen werden als cloudnative/12-Factor-Anwendungen refaktorisiert oder neu geschrieben. Diese Disposition bietet den höchsten Geschäftswert, da die Anwendung dadurch flexibler, skalierbarer und hochverfügbar wird, allerdings zu hohen Kosten. Daher sollten diese Anwendungen mit Bedacht ausgewählt werden, denn sie stellen strategische Investitionen dar, die sich in der Regel auf mehrere Millionen Dollar pro Anwendung belaufen. 
  • Containerisieren: 50–60 % bestehend aus den meisten Java-Anwendungen und einigen Windows-Anwendungen. Diese Anwendungen werden containerisiert, um in einem Kubernetes-Container auszuführen, idealerweise auf Red Hat OpenShift. Containerisierte Anwendungen bieten einen optimalen ROI auf der Grundlage der Kosten für die Containerisierung im Vergleich zum erzielten Gesamtnutzen.
  • Migration: 30–40 % bestehend aus COTS, einigen Windows und anderen „Exoten“, die auf Bare Metal oder virtuellen Maschinen laufen. Diese Anwendungen folgen einem „Lift-and-Shift“-Muster, bei dem für die Migration in die Cloud nur geringfügige oder No-Code-Änderungen erforderlich sind. Die häufigsten Migrationsmuster sind die Migration von physisch zu virtuell und von virtuell zu virtuell.
  • Unverändert lassen: <10 % bestehend aus Desktop-Anwendungen, mobilen Anwendungen (ohne Backend) und Anwendungen, die sich bereits in der Cloud befinden (insbesondere SaaS, obwohl einige Anwendungen in der Cloud in eine bevorzugte Cloud verschoben werden könnten).

Diese Dispositionen unterscheiden sich von anderen Anwendungskategorisierungsrubriken, wie beispielsweise den Gartner 7 Rs, bieten aber eine wesentlich einfachere und direktere Möglichkeit, das Portfolio zu klassifizieren und gleichzeitig die Anwendung zu identifizieren, die den größten Transformationswert generiert – die Anwendung, die refaktoriert und containerisiert wird:

Für die Durchführung der schnellen Bewertung verteilter Anwendungen ist ein minimaler Satz von Datenattributen erforderlich. Sehen wir uns jedes Kriterium genauer an.

Anwendungen (Commercial-Off-the-Shelf, COTS)

Da der Quellcode für COTS-Anwendungen (Commercial-Off-the-Shelf) in der Regel nicht an den Käufer weitergegeben wird, müssen diese Anwendungen in die Cloud migriert werden. Im Rahmen einer detaillierteren Bewertung (typischerweise ein 30-tägiger Sprint) können zusätzliche Untersuchungen durchgeführt werden, um festzustellen, ob der COTS-Anbieter plant, die Anwendung in den Container zu migrieren oder eine cloudnative Version zu entwickeln.

Einige vom Kunden entwickelte COTS-Custom-Adapter könnten Kandidaten für ein Refactoring oder eine Containerisierung sein. Diese Disposition auf Komponentenebene würde im Rahmen einer detaillierteren Bewertung bestimmt werden.

SaaS-Anwendungen oder bereits in die Cloud migrierte Anwendungen

Anwendungen, die bereits in der Cloud ausgeführt werden, bleiben in der Regel erhalten, wenn das Endziel darin besteht, die gesamte Verlagerung in die Cloud zu beschleunigen. Die Anwendungen könnten potenziell in eine andere Cloud verlagert werden, wenn das Ziel darin besteht, alle Workloads zu einem bestimmten Cloud-Anbieter zu verlagern. Am sichersten ist es jedoch, davon auszugehen, dass diese Anwendungen dort verbleiben, wo sie sich derzeit befinden.

Missionkritische/geschäftskritische Anwendungen

Missionkritische oder geschäftskritische Anwendungen sollten für die Refaktorisierung oder Modernisierung auf cloudnativen/12-Faktor-Anwendungen in Betracht gezogen werden, da sie am meisten von den hohen Kosten des Refaktorierens profitieren. 

Ermitteln Sie aus dieser Menge von Anwendungen diejenige Anwendung, die:

  • Ein hohes Maß an Veränderungsaktivitäten oder einen großen Rückstand aufweisen und von mehr Flexibilität profitieren würde, oder
  • Derzeit nicht den geschäftlichen Anforderungen entspricht und von einer Neugestaltung profitieren würde, um einen modernisierten Geschäftsprozess oder eine verbesserte Benutzererfahrung widerzuspiegeln.

Diese Kategorie stellt in der Regel nicht mehr als 5–15 % des gesamten Portfolios dar. Bei einem Portfolio von 500 Anwendungen bedeutet das, dass 25 bis 75 Anwendungen innerhalb von drei bis fünf Jahren neu geschrieben werden müssen – eine beträchtliche Anzahl, die einen enormen Entwicklungsaufwand und hohe Kosten verursacht!

Java-Anwendungen

Java-Anwendungen eignen sich hervorragend für die Containerisierung. Jede Anwendung, die auf einem JavaEE-Anwendungsserver (WAS, WebLogic, Jboss, Tomcat usw.) ausgeführt wird, sollte mit relativ geringem Aufwand containerisiert werden können. Eine wichtige Annahme ist, dass nur das „absolute Minimum“ getan wird, um die App zu containerisieren – Middleware-Upgrades oder -Verschiebungen (z. B. Verschiebung der relationalen Datenbank in eine cloudnative Datenbank, Umstellung von MQ auf Kafka). Die CI/CD-Pipeline sollte jedoch aufgerüstet werden, um Container zu produzieren und die zugrunde liegenden Funktionen von OpenShift zu nutzen.

Windows-Anwendungen

Windows-Anwendungen haben zwei Möglichkeiten zur Containerisierung:

  • Ausführung in Linux-Containern, typischerweise .Net CORE-Workloads
  • Ausführung in Windows-Containern, die in OpenShift V4.6 verfügbar gemacht wurden

Allgemein lauten die Entscheidungskriterien für Windows-Anwendungen wie folgt:

  • .Net CORE wechselt zu Linux-Containern
  • .NET-, VB-, C- oder C#-basierte benutzerdefinierte Windows-Apps werden auf Windows-Container umgestellt

Um die Eignung für die Containerisierung besser beurteilen zu können, ist eine detailliertere Analyse erforderlich. Für Planungszwecke kann jedoch davon ausgegangen werden, dass mindestens die Hälfte der Windows-Anwendungen containerisiert werden kann.

Alle anderen Anwendungen – migrieren

Alle anderen Anwendungen würden typischerweise in die Cloud migriert, wobei das häufigste Muster von physisch zu virtuell oder virtuell zu virtuell für die meisten verteilten Workloads ist. „Exotische“ oder „Nicht-Mainstream“-Technologien müssen sorgfältiger geprüft werden, da eine Cloud-Landezone möglicherweise nicht ohne weiteres verfügbar ist. iSeries- und pSeries-Workloads können typischerweise auf den Power Systems Virtual Server in der IBM Cloud umgestellt werden. Andere Workloads können spezielle Hardware im CoLo-Bereich von IBM Cloud Data Center benötigen, wenn möglich (z. B. Unisys, Tandem Nonstop usw.).

Entscheidungskriterien für Mainframe-Anwendungen

Mainframe-Workloads machen die Definition von Anwendungsdispositionen noch komplexer. Das endgültige Ziel dieser Anwendungen ist nicht immer eindeutig, abhängig von der gesamten Mainframe-Strategie des Kunden. Für verteilte Workloads ist die typische Ziellandungszone containerisierte oder virtualisierte Umgebungen auf X86 Servern in der Cloud. Das Zielsystem für Mainframe-Anwendungen kann je nach Mainframe-Philosophie und Geschäftszielen des Kunden verschiedene Formen annehmen und Folgendes umfassen:

  • Optimieren Sie Anwendungen auf ihrem aktuellen technologischen Fußabdruck, um Rechen- und Betriebskosten zu senken (Compiler-Upgrades, Codierungseffizienzen usw.).
  • Modernisieren/transformieren Sie bereits vorhandene Anwendungen, die weiterhin auf der IBM Z-Plattform laufen (entweder z/OS oder Linux auf Z).
  • Modernisieren/transformieren Sie Anwendungen, damit sie in einer verteilten Cloud-Umgebung laufen.
  • Bessere Nutzung und Zugriff auf Mainframe-Anwendungsassets von anderen verteilten Anwendungen.
  • Evakuieren Sie das lokale Rechenzentrum vollständig, einschließlich der Mainframe-Workloads.

Die Antworten auf diese Fragen helfen dann dabei, Zielvorgaben wie die folgenden zu bestimmen:

  • Die Anwendung auf Linux on Z modernisieren.
  • Modernisieren Sie die Anwendung auf Linux on x86 in der Cloud.
  • Refaktorieren Sie die Anwendung in ihrer aktuellen Technologie (Plattform und Programmiersprache), um die betriebliche Effizienz zu steigern.
  • Externalisieren Sie wichtige Dienste als APIs.

Für Workloads, die auf der Mainframe bleiben, müssen Fragen beantwortet werden, wo sich die Mainframe befindet:

  • Im lokalen Rechenzentrum aufbewahren.
  • Zur IBM Cloud Co-Lo Einrichtung verschieben.
  • Zu IBM Z als Managed Service eines globalen Systemintegrators verschieben.

Folglich ist die Disposition von Mainframe-Anwendungen wesentlich komplexer und erfordert ein ausführlicheres Gespräch mit dem Kunden sowie eine genauere Analyse der betreffenden Anwendungen. 

Beispielhafte Ausgabe der schnellen Bewertung

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Ausgabe einer schnellen Bewertung der Anwendungsmodernisierung im Rahmen der Entwicklung eines Vorschlags zur Cloud-Modernisierung. Die Fähigkeit, schnell einen eigenständigen Standpunkt zum Anwendungsportfolio des Kunden zu entwickeln, war ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal unseres Ansatzes:

Zusammenfassung

Manchmal können detailliertere Bewertungen erforderlich sein; jedoch bietet die Bewertung eine schnelle und einfache Möglichkeit, den Aufwand abzuschätzen, der für die Transformation des Anwendungsportfolios in die Cloud erforderlich ist, und liefert die Eingaben zur Ermittlung des gesamten Cloud-Transformation-Geschäftsfall.

