Die Gefahren der Anthropomorphisierung von KI: Eine IT-Sicherheitsperspektive

Die Revolution der generativen KI zeigt keine Anzeichen, langsamer zu werden. Chatbots und KI-Assistenten sind zu einem festen Bestandteil der Geschäftswelt geworden, sei es zur Mitarbeiterschulung, zur Beantwortung von Kundenanfragen oder für ganz andere Zwecke. Wir haben ihnen sogar Namen und Geschlechter gegeben und in manchen Fällen besondere Persönlichkeiten.
Es gibt zwei sehr bedeutende Trends in der Welt der generativen KI. Zum einen wird weiterhin verzweifelt versucht, sie zu vermenschlichen, manchmal ohne Rücksicht auf die Folgen. Gleichzeitig hat laut des jüngsten Deloitte-Berichts „State of Generative KI in the Enterprise“ das Vertrauen der Unternehmen in KI in den letzten Jahren auf breiter Front stark zugenommen.
Viele Kunden und Mitarbeiter sehen das jedoch ganz offensichtlich anders. Mehr als 75 % der Verbraucher sind besorgt in Hinblick auf Fehlinformationen. Die Mitarbeiter machen sich Sorgen, durch KI ersetzt zu werden. Es gibt eine wachsende Vertrauenslücke, die sich zu einer prägenden Kraft einer Ära entwickelt hat, die durch KI-gestützte Fälschungen gekennzeichnet ist.
Hier erfahren Sie, was das für Infosec- und Governance-Experten bedeutet.
Die Tendenz, KI zu vermenschlichen, und das Ausmaß, in dem Menschen ihr vertrauen, verdeutlichen ernsthafte ethische und rechtliche Bedenken. KI-gestützte „Humanisierungs“-Tools versprechen, KI-generierte Inhalte in „natürliche“ und „menschenähnliche“ Erzählungen zu verwandeln. Andere haben „digitale Menschen“ für Marketing und Werbung geschaffen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die nächste Werbung, die Sie sehen und in der eine Person abgebildet ist, gar keine Person ist, sondern eine Form synthetischer Medien. Bleiben wir dabei, es genau als das zu bezeichnen, was es ist – ein Deepfake.
Die Bemühungen, KI zu personifizieren, sind nichts Neues. Apple hat dies bereits 2011 mit der Einführung von Siri erreicht. Heute haben wir unzählige weiterer dieser digitalen Assistenten, von denen einige auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten sind, wie digitale Gesundheitsversorgung, Kundensupport oder sogar persönliche Begleitung.
Es ist kein Zufall, dass viele dieser digitalen Assistenten mit imaginären weiblichen Persönlichkeiten ausgestattet sind, inklusive weiblichen Namen und Stimmen. Schließlich zeigen Studien, dass Menschen überwiegend weibliche Stimmen bevorzugen, und das macht uns eher geneigt, ihnen zu vertrauen. Obwohl sie keine körperlichen Formen haben, verkörpern sie eine kompetente, zuverlässige und effiziente Frau. Doch wie der Technologie-Stratege und Redner George Kamide es ausdrückt, „verstärkt dies menschliche Verzerrung und Stereotypen und ist eine gefährliche Verschleierung der Funktionsweise der Technologie.“
Das ist nicht nur ein ethisches Problem, sondern auch ein Sicherheitsproblem, denn alles, was uns überzeugen soll, kann uns anfälliger für Manipulationen machen. Im Kontext der Cybersicherheit stellt dies eine ganz neue Bedrohung durch Social-Engineering-Betrüger dar.
Menschen knüpfen Beziehungen zu anderen Menschen, nicht zu Maschinen. Wenn es aber nahezu unmöglich wird, den Unterschied zu erkennen, wird es wahrscheinlicher, dass wir bei sensiblen Entscheidungen der KI vertrauen. Wir werden anfälliger; wir sind eher bereit, unsere persönlichen Gedanken und, im Fall von Geschäften, unsere Geschäftsgeheimnisse und unser geistiges Eigentum zu teilen.
Dies hat ernsthafte Auswirkungen auf die Informationssicherheit und den Datenschutz. Die meisten Large Language Models (LLMs) speichern jede Interaktion und nutzen sie potenziell zum Training zukünftiger Modelle.
Wollen wir wirklich, dass unsere virtuellen Assistenten unsere privaten Informationen an zukünftige Benutzer weitergeben? Wollen Unternehmensführer, dass ihr geistiges Eigentum in späteren Antworten wieder auftaucht? Wollen wir, dass unsere Geheimnisse Teil eines riesigen Korpus von Text-, Audio- und visuellen Inhalten werden, um die nächste Generation der KI zu trainieren?
Wenn wir anfangen, Maschinen als Ersatz für echte menschliche Interaktion zu betrachten, sind all diese Dinge viel wahrscheinlicher.
Wir sind darauf konditioniert zu glauben, dass Computer nicht lügen, aber die Wahrheit ist, dass Algorithmen genau dazu programmiert werden können. Und selbst wenn sie nicht speziell darauf trainiert sind, zu täuschen, können sie dennoch „halluzinieren“ oder ausgenutzt werden, ihre Trainingsdaten preiszugeben.
Cyberkriminelle sind sich dessen bewusst, weshalb KI die nächste große Herausforderung im Bereich der Cyberkriminalität darstellt. So wie ein Unternehmen einen digitalen Assistenten einsetzen kann, um potenzielle Kunden zu überzeugen, so kann auch ein Bedrohungsakteur ihn nutzen, um ein ahnungsloses Opfer zu einer gewünschten Handlung zu verleiten. So wurde beispielsweise ein Chatbot namens Love-GPT kürzlich in Liebesbetrügereien verwickelt, da er scheinbar authentische Profile auf Dating-Plattformen erstellen und sogar mit Nutzern chatten kann.
Die generative KI wird nur dann ausgefeilter werden, wenn die Algorithmen verfeinert werden und die benötigte Rechenleistung leichter verfügbar wird. Die Technologie zur Erstellung sogenannter „digitaler Menschen“ mit Namen, Geschlecht, Gesicht und Persönlichkeit existiert bereits. Deepfake-Videos sind weitaus überzeugender als noch vor ein paar Jahren. Sie halten bereits Einzug in Live-Videokonferenzen. Ein Finanzmitarbeiter hat nach einem Videoanruf mit seinem Deepfake-CFO 25 Millionen US-Dollar ausgezahlt.
Je mehr wir Algorithmen als Menschen denken, desto schwieriger wird es, den Unterschied zu erkennen, und desto anfälliger werden wir für diejenigen, die die Technologie nutzen, um anderen zu schaden. Angesichts des rasanten Fortschritts in der KI-Technologie werden die Dinge zwar nicht einfacher, aber seriöse Unternehmen haben die ethische Pflicht, bei der Nutzung von KI transparent zu sein.
Wir müssen akzeptieren, dass generative KI da ist, um zu bleiben. Wir sollten auch ihre Vorteile nicht unterschätzen. Intelligente Assistenten können die kognitive Belastung von Wissensarbeitern erheblich verringern und begrenzte personelle Ressourcen freisetzen, sodass wir mehr Zeit haben, uns auf wichtigere Dinge zu konzentrieren. Doch der Versuch, jegliche Funktionen des maschinellen Lernens als Ersatz für menschliche Interaktion auszugeben, ist nicht nur ethisch fragwürdig, sondern widerspricht auch guter Governance und Politikgestaltung.
Die Entwicklung der KI schreitet so schnell voran, dass Regierungen und Regulierungsbehörden nicht mithalten können. Während die EU die weltweit erste Verordnung zur künstlichen Intelligenz – den sogenannten EU AI Act – in Kraft setzt, haben wir noch einen langen Weg vor uns. Daher liegt es an den Unternehmen, die Initiative zu ergreifen und sich strenge Selbstregulierungen in Bezug auf die Sicherheit, den Datenschutz, die Integrität und die Transparenz von KI und die Art und Weise ihrer Nutzung zu erarbeiten.
In dem unermüdlichen Bestreben, KI zu vermenschlichen, ist es leicht, die entscheidenden Elemente aus den Augen zu verlieren, die ethische Geschäftspraktiken ausmachen. Dadurch werden Mitarbeiter, Kunden und alle anderen Betroffenen anfällig für Manipulation und übermäßiges Vertrauen. Das Ergebnis dieser Besessenheit ist nicht so sehr die Vermenschlichung der KI, sondern die Entmenschlichung der Menschen.
Das soll nicht heißen, dass Unternehmen generative KI und ähnliche Technologien meiden sollten. Sie müssen jedoch transparent darlegen, wie sie diese einsetzen, und ihren Mitarbeitern die potenziellen Risiken klar kommunizieren. Es ist unerlässlich, dass generative KI nicht nur ein integraler Bestandteil Ihrer Geschäftstechnologiestrategie, sondern auch Ihrer Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein, Ihrer Governance und Ihrer Politikgestaltung wird.
In einer idealen Welt würde alles, was mit KI zu tun hat, auch als solche gekennzeichnet und überprüfbar sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es wahrscheinlich nicht vertrauenswürdig. Dann könnten wir uns wieder nur um menschliche Betrüger sorgen, wenn auch natürlich mit ihrem unvermeidlichen Einsatz von betrügerischer KI. Mit anderen Worten, vielleicht sollten wir die Anthropomorphisierung der KI den böswilligen Akteuren überlassen. Auf diese Weise haben wir zumindest eine Chance, den Unterschied zu erkennen.
