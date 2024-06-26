Die Gefahren der Anthropomorphisierung von KI: Eine IT-Sicherheitsperspektive

Die Revolution der generativen KI zeigt keine Anzeichen, langsamer zu werden. Chatbots und KI-Assistenten sind zu einem festen Bestandteil der Geschäftswelt geworden, sei es zur Mitarbeiterschulung, zur Beantwortung von Kundenanfragen oder für ganz andere Zwecke. Wir haben ihnen sogar Namen und Geschlechter gegeben und in manchen Fällen besondere Persönlichkeiten.

Es gibt zwei sehr bedeutende Trends in der Welt der generativen KI. Zum einen wird weiterhin verzweifelt versucht, sie zu vermenschlichen, manchmal ohne Rücksicht auf die Folgen. Gleichzeitig hat laut des jüngsten Deloitte-Berichts „State of Generative KI in the Enterprise“ das Vertrauen der Unternehmen in KI in den letzten Jahren auf breiter Front stark zugenommen.

Viele Kunden und Mitarbeiter sehen das jedoch ganz offensichtlich anders. Mehr als 75 % der Verbraucher sind besorgt in Hinblick auf Fehlinformationen. Die Mitarbeiter machen sich Sorgen, durch KI ersetzt zu werden. Es gibt eine wachsende Vertrauenslücke, die sich zu einer prägenden Kraft einer Ära entwickelt hat, die durch KI-gestützte Fälschungen gekennzeichnet ist.

Hier erfahren Sie, was das für Infosec- und Governance-Experten bedeutet.