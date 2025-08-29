Reduzierung der Alarmermüdung mit KI-Agenten

Die Teams für Site Reliability Engineering (SRE) und DevOps sind erschöpft. Ausufernde IT-Anlagen, eine Überlastung mit Tools und die Rufbereitschaft spielen allesamt eine Rolle bei einem übergreifenden Problem – der Alarmermüdung.

Alarmermüdung (im Englischen auch „Alert Fatigue“ genannt) bezieht sich auf „einen Zustand geistiger und operativer Erschöpfung, der durch eine überwältigende Anzahl von Alarmen verursacht wird“. Es untergräbt die Reaktionsfähigkeit und Effizienz von DevOps, dem Security Operations Center (SOC), Site Reliability Engineering (SRE) und anderen Teams, die für die IT-Leistung und -Sicherheit verantwortlich sind, und ist ein weit verbreitetes, folgenreiches Problem.

Der Bericht „2023 State of Threat Detection“ von Vectra (basierend auf einer Umfrage unter 2.000 IT-Sicherheitsanalysten in Unternehmen mit 1.000 oder mehr Mitarbeitern) ergab, dass SOC-Teams durchschnittlich 4.484 Alarme pro Tag erhalten. Davon werden 67 % aufgrund einer hohen Anzahl von Fehlalarmen und Alarmermüdung ignoriert. Der Bericht ergab außerdem, dass 71 % der Analysten glauben, dass ihr Unternehmen bereits „ohne ihr Wissen kompromittiert wurde, weil es an Transparenz und Vertrauen in die Fähigkeiten der Bedrohungserkennung mangelt“.



Während der Vectra-Bericht einen sicherheitsspezifischen Fokus hat, sind Teams, die mit der Überwachung der Anwendungs- und Infrastrukturleistung beauftragt sind, mit einer ähnlichen Überlastung konfrontiert. Eine einzige Fehlkonfiguration kann beispielsweise Hunderte oder Tausende von Leistungswarnungen auslösen. Dies ist ein „Alarmsturm“, der IT-Teams ablenken oder desensibilisieren kann und zu verzögerten Reaktionen auf kritische Warnungen und echte Probleme führt. Und diese echten Probleme können kostspielig sein.



Was führt zu diesem Burnout und kann agentische KI Teil einer skalierbaren Lösung sein?