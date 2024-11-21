Cybersicherheit im Flugzeug: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft

Cybersicherheitsangriffe und Datenverstöße haben in den letzten Jahrzehnten alle Bereiche der Luftfahrtindustrie betroffen. Zu den bemerkenswerten Vorfällen gehören der Verstoß bei Cathay Pacific, von dem die persönlichen Daten von mehr als 9 Millionen Passagieren betroffen waren, und der SITA-Verstoß 2021 gegen Vielfliegermitglieder, hauptsächlich Star Alliance- und OneWorld-Mitglieder. Die Website des Flughafens von Los Angeles wurde Opfer eines DDoS-Angriffs, der dazu führte, dass die Website für mehrere Stunden nicht erreichbar war.

„Die Realität ist krass: Unsere Luftfahrtbranche ist ständig von Cyberangriffen bedroht, ein Anstieg von 74 % seit 2020. Angesichts der Tatsache, dass der Luftverkehrssektor mehr als 5 % zu unserem BIP beiträgt, eine Gesamtwirtschaftsleistung von 1,9 Billionen USD erbringt und 11 Millionen Arbeitsplätze sichert, müssen wir aufwachen und diese Cyber-Bedrohungen für die Luftfahrt ernst nehmen“, erklärte die US-Senatorin Maria Cantwell bei einer Anhörung im Kongress am 18. September 2024.

Insgesamt erhält die Luftfahrtbranche derzeit die Note „B“, so der Bericht The Cyber Risk Landscape of the Global Aviation Industry, 2024. Forscher haben festgestellt, dass Organisationen mit der Bewertung „B“ 2,9-mal häufiger Opfer von Datenverstößen werden als solche mit der Bewertung „A“, was verdeutlicht, wie groß die Auswirkungen scheinbar kleiner Unterschiede sein können. Ransomware-Angriffe sind nach wie vor eine der größten Bedrohungen. Jüngste Forschung von Bridewell haben ergeben, dass 55 % der Cyber-Entscheidungsträger in der zivilen Luftfahrt zugegeben haben, in den letzten 12 Monaten Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden zu sein. Auf die Frage nach den Auswirkungen berichteten 38 % von Betriebsunterbrechungen und 41 % von Datenverlusten in ihrem Unternehmen.

Ted Theisen, Geschäftsführer im Bereich Cybersicherheit bei FTI Consulting, erklärte, dass die in der Luftfahrtindustrie weit verbreiteten älteren Geräte und Systeme nicht über die erforderlichen Schutzfunktionen verfügen, wie beispielsweise die Installation wichtiger Updates und die Kompatibilität mit neuen Protokollen. Da die Luftfahrtindustrie häufig Dienstleistungen an Dritte auslagert, können die Anbieter auf Systeme und Netzwerke zugreifen, wodurch Schwachstellen entstehen können.

„Die verteilte Belegschaft und die verteilten Systeme vergrößern die Angriffsfläche und erhöhen die Anzahl der Zugriffspunkte, die von Angreifern ausgenutzt werden können“, sagt Theisen. „Diese dezentrale Struktur erschwert die Sicherung von Systemen, die Überwachung auf Cybersicherheitsbedrohungen und die Eindämmung unberechtigter Zugriffe.“