Bis 2050 CO2-Neutralität erreichen: Die Rolle der AIoT im Regierungsbereich und lokalen Initiativen

Um die Vorteile der AIoT in Bezug auf Nachhaltig zu nutzen, müssen Behörden nachhaltige Computerarchitekturen entwickeln, was die Einführung ökozentrischer Computerparadigmen beinhaltet, die Energieeffizienz und ökologische Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen. Ein möglicher Ansatz ist die Flüssigkeitsimmersionskühlung, die dazu beitragen kann, den Energieverbrauch in Rechenzentren zu senken. Indem Server in eine dielektrische (nicht leitende) Kühlflüssigkeit getaucht werden, kann diese Technologie effektiv Wärme abführen und den Bedarf an herkömmlichen Klimaanlagen minimieren, wodurch potenziell der CO2-Speicherbedarf der IT-Infrastruktur reduziert wird.

Um den Energieverbrauch von AIoT-Systemen in Regierungsanwendungen weiter zu reduzieren, werden energieeffiziente Architekturen erkundet. Diese Architekturen nutzen Techniken wie Computing-in-Memory, analoge Front-End-Designs und neuromorphes Computing, um den Energieverbrauch zu minimieren. Indem diese Architekturen die Berechnung näher an die Daten bringen und die Energieeffizienz biologischer neuronaler Netze nachahmen, können sie den Strombedarf von AIoT-Geräten, die in Regierungsprojekten eingesetzt werden, erheblich reduzieren.

Leichtgewichtige KI-Algorithmen, die für Edge-Geräte entwickelt wurden, sind eine weitere Schlüsselkomponente für nachhaltige AIoT in Regierungsinitiativen. Durch die lokale Verarbeitung von Daten auf Edge-Geräten anstelle von zentralisierten Regierungsservern kann leichtgewichtige KI den Energieverbrauch für die Übertragung und Verarbeitung von Daten senken. Diese Algorithmen sind für eine effiziente Ausführung auf Geräten mit beschränkten Ressourcen optimiert. Dadurch können AIoT-Systeme im Regierungsbereich mit geringerem Energieverbrauch und reduzierten CO2-Emissionen arbeiten.