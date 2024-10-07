Sprach-KI entwickelt sich rasant weiter und verspricht, Unternehmensabläufe vom Kundenservice bis zur internen Kommunikation zu verändern.
In den letzten Wochen hat OpenAI neue Tools eingeführt, um die Erstellung von KI-Sprachassistenten zu vereinfachen und seinen Advanced Voice Mode auf mehr zahlende Kunden auszuweiten. Microsoft hat Copilot AI mit verbesserten Sprach- und Reasoning-Funktionen aktualisiert, während Meta Sprach-KI in seine Messaging-Apps integriert hat.
Laut Chris Hay, Distinguished Engineer bei IBM, könnten diese Fortschritte „die Art und Weise verändern, wie Unternehmen mit ihren Kunden kommunizieren“.
Hay prognostiziert einen dramatischen Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe mit ihren Kunden interagieren und ihre Geschäftstätigkeit gestalten. Er sagt, die Demokratisierung KI-gestützter Kommunikationsmittel könne beispiellose Möglichkeiten für kleine Unternehmen schaffen, mit größeren Unternehmen zu konkurrieren.
„Wir treten in das Zeitalter der KI-gestützten Kontaktzentren ein“, so Hay. „Jeder kleine Familienbetrieb kann den gleichen Kundenservice bieten wie ein Großunternehmen. Das ist unglaublich.“
Laut Hay liegt der Schlüssel in der Entwicklung von Echtzeit-APIs, die eine Kommunikation zwischen Mensch und KI mit extrem geringer Latenz ermöglichen. Dies ermöglicht den wechselseitigen Austausch, den die Menschen im Alltag erwarten.
„Für eine Konversation in natürlicher Sprache muss die Latenz der Modelle bei etwa 200 Millisekunden liegen“, bemerkt Hay. „Ich will keine drei Sekunden warten … Ich brauche schnell eine Antwort.“
Neue Sprach-KI-Technologien werden für Entwickler durch APIs von Unternehmen wie OpenAI zugänglich. „Es gibt eine API für Entwickler, mit der jeder die API aufrufen und diese Funktionalität für sich selbst erstellen kann, ohne über umfangreiche Modell- und Entwicklungskenntnisse zu verfügen“, sagt Hay.
Die Folgen könnten weitreichend sein. Hay prognostiziert, dass in den kommenden Monaten und Jahren eine „riesige Welle virtueller Assistenten“ entstehen wird, da Unternehmen aller Größen die Technologie einsetzen. Dies könnte zu einem personalisierteren Kundenservice, dem Entstehen neuer KI-Kommunikationsbranchen und einer Verlagerung von Arbeitsplätzen in Richtung KI-Management führen.
Für Verbraucher dürfte sich die Erfahrung schon bald nicht mehr von einem Gespräch mit einem menschlichen Mitarbeiter unterscheiden. Hay verweist auf jüngste Demonstrationen von KI-generierten Podcasts über Googles NotebookLM als Beweis dafür, wie weit die Technologie gekommen ist.
„Wenn mir niemand gesagt hätte, dass es sich um KI handelt, hätte ich es ehrlich gesagt nicht geglaubt“, sagt er über eine dieser Demos. „Die Stimmen sind emotional. Jetzt kommunizieren Sie in Echtzeit mit der KI, und das wird noch besser werden.“
Die großen Technologieunternehmen wetteifern darum, die Persönlichkeit und Funktionen ihrer KI-Assistenten zu verbessern. Der Ansatz von Meta besteht darin, auf seinen Messaging-Plattformen Prominentenstimmen für seinen KI-Assistenten einzuführen. Nutzer können KI-generierte Stimmen wählen, die auf Stars wie Awkwafina und Judi Dench basieren.
Mit dem Versprechen gehen jedoch auch potenzielle Risiken einher. Hay räumt ein, dass die Technologie ein Segen für Betrüger und Gauner sein könnte, wenn sie in die falschen Hände gerät.
„Innerhalb der nächsten sechs Monate wird es eine neue Generation von Betrügern geben, die authentisch klingende Stimmen haben, die denen der Podcast-Moderatoren ähneln, die Sie kennen, mit Betonung und Emotionen in der Stimme“, warnt er. „Modelle, die im Wesentlichen dazu da sind, Geld aus Leuten herauszuholen.“ Dadurch könnten traditionelle Warnsignale wie ungewöhnliche Akzente oder roboterhaft klingende Stimmen obsolet werden. „Das wird dann kaum noch auffallen“, sagt Hay.
Er vergleicht die Situation mit einer Szene aus den Harry-Potter-Romanen, bei dem die Figuren persönliche Fragen stellen müssen, um die Identität einer Person zu verifizieren. In der realen Welt müssen Menschen möglicherweise ähnliche Taktiken anwenden.
„Woher weiß ich, dass ich mit meiner Bank spreche“, sinniert Hay. „Woher soll ich wissen, dass ich mit meiner Tochter spreche, die mich um Geld bittet? Die Menschen werden sich daran gewöhnen müssen, diese Fragen zu stellen zu.“
Trotz dieser Bedenken bleibt Hay optimistisch bezüglich des Potenzials der Technologie. Er weist darauf hin, dass KI die Zugänglichkeit deutlich verbessern könnte, indem sie es den Menschen ermöglicht, mit Unternehmen und Regierung in ihrer Muttersprache zu interagieren.
„Denken Sie beispielsweise an Anträge auf Sozialleistungen. Man erhält eine Menge verwirrender Dokumente. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Sozialleistungsträger anrufen und sich in Ihrer Muttersprache verständigen, und dann könnten Sie diese sehr komplexen Dokumente in eine einfachere Sprache übersetzen lassen, die Sie besser verstehen.“
Die KI-Sprachtechnologie entwickelt sich ständig weiter, und Hay glaubt, dass wir erst an der Oberfläche der möglichen Anwendungen kratzen. Er stellt sich eine Zukunft vor, in der KI-Assistenten nahtlos in Wearable-Geräte wie die Augmented Reality-Brillen Orion integriert werden, die Meta kürzlich vorgestellt hat.
„Wenn eine Echtzeit-API in meiner Brille integriert ist, kann ich unterwegs in Echtzeit damit kommunizieren“, sagt Hay. „In Kombination mit AR wird das alles verändern.“ Obwohl er die ethischen Herausforderungen anerkennt, darunter ein kürzlicher Vorfall, bei dem Smartbrillen sofort die Identität von Menschen erkennen konnten, bleibt Hay optimistisch bezüglich der Aussichten der Technologie.
„Die Ethik muss noch geklärt werden, und Ethik ist kritisch“, räumt er ein. „Aber ich bin optimistisch.“
