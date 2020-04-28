Unsere Erfahrung ist ein Pluspunkt für unsere Kunden. Wer Computer Vision benötigt, erhält Unterstützung von Experten für visuelle Inspektion, die die Lösung bereits in unseren Werken implementiert haben. Ihr praktisches Fachwissen hilft unseren Kunden, die Time-to-Value zu erreichen.

Das Deep-Learning-Modell, das auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten ist, wird in der Regel innerhalb weniger Stunden durch die Analyse bekannter Bilder und Videos geschult. Nach dem Anschluss an eine Kamera ist das Modell produktionsbereit und kann auf einer Vielzahl von Systemen oder aus der Cloud ausgeführt werden. Die Analyse des Betreiberfeedbacks hilft dem Modell, mit der Zeit immer intelligenter zu werden.

Das intuitive Toolset der Lösung ermöglicht es Experten, die Modelle ohne Codierung oder Deep-Learning-Expertise zu verwalten und neue zu trainieren. Dies reduziert die Personalkosten der Kunden und ermutigt sie, neue Anwendungen in den Bereichen Inspektion, Arbeitssicherheit, Wartung, Videobearbeitung, Probenanalyse und anderen Gebieten zu erkunden.

Wir haben Kunden aus verschiedenen Branchen, die visuelle Inspektion einsetzen, in unsere Produktionsstätten eingeladen, um ihnen zu zeigen, wie wir durch die Auswertung von Terabytes an Daten in Bildern und Videos einen tiefgründigeren Einblick gewonnen haben. Das Ergebnis ist eine intelligentere Fertigung, die das Versprechen der Industrie 4.0 erfüllt.