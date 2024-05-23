Mit „KI-Sicherheitsforscher“ ist die breite Kategorie von Personen gemeint, die versuchen, KI zur Lösung von Cybersicherheitsproblemen einzusetzen.

Forscher im Bereich der angewandten KI sammeln in der Regel Erfahrung und Fachwissen in der Arbeit mit bestimmten Arten von Datensätzen, die für die Bereiche, in denen sie arbeiten, charakteristisch sind. Das liegt daran, dass sie den Bereich mit der Zeit immer besser verstehen und ein besseres Gespür für die Arten von Daten entwickeln, mit denen sie arbeiten. So haben beispielsweise Forscher, die mit Videodaten arbeiten, spezielle Fähigkeiten und Tools entwickelt, die für die Arbeit mit Videos sehr effektiv sind. Ein weiteres Beispiel ist der Einzelhandel, wo Menschen Tools und Techniken entwickelt haben, die sich hervorragend für die Analyse und Arbeit mit Online-Datensätzen eignen.

Cybersicherheit ist jedoch mehr als nur eine Anwendung. Es geht nicht nur um die Arbeit mit Malware-Daten oder die Analyse von Netzwerkprotokollen. Es handelt sich um eine wichtige Unternehmensfunktion, die alles tun muss, um die digitalen Assets des Unternehmens zu schützen. Ich habe in der Vergangenheit darüber geschrieben, wie Cybersicherheit für KI-Experten, die neu auf diesem Gebiet sind, eine besonders demütigende Erfahrung sein kann.

Ein paar der Faktoren, die meiner Meinung nach eine wichtigere Rolle in der Anwendung der Cybersicherheit spielen:

Fokus auf das Risiko: Bei KI in der Cybersicherheit geht es nicht darum, das beste KI-Modell zu entwickeln oder den besten Algorithmus zur Lösung eines bestimmten Problems zu finden. Das letztendliche Ziel ist es, das Risiko zu minimieren, und man muss alle Puzzleteile berücksichtigen, die es beeinflussen können. Anstatt ein Tool isoliert zu entwickeln, muss man überlegen, wie man es operationalisiert, welche Personen und Teams beteiligt sind, ob die richtigen Schulungs- und Onboarding-Prozesse vorhanden sind usw. Man muss in der Lage sein, die Auswirkungen auf Systemebene zu verstehen und abzuwägen und sich gleichzeitig auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Systemorientiertes Denken und eine technische Denkweise, die eine iterative Entwicklung mit einem klaren Verständnis von Kompromissen in den Vordergrund stellt, können in diesem Bereich sehr hilfreich sein.

Denken in Grundprinzipien: Die Art der Probleme, mit denen Sie im Bereich Cybersicherheit konfrontiert werden, und die Beschaffenheit der Daten, mit denen Sie arbeiten werden, können extrem vielfältig sein. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie scheitern, wenn Sie nach sprichwörtlichen Nägeln suchen, die Sie mit Ihrem Lieblings-KI-Hammer schlagen können. Es ist sehr wichtig, die Denkweise eines Anfängers beizubehalten und Probleme von Grund auf mit grundlegendem Denken anzugehen. Es gibt eine sehr viele KI-Experten, die in anderen Bereichen Erfolge erzielten und selbstbewusst behaupteten, alles, was sie zuvor getan hatten, ließe sich problemlos auf die Cybersicherheit übertragen – nur um dann eines Besseren belehrt zu werden.