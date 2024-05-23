Für Unternehmen gibt es kein Entkommen, KI in irgendeiner Form bereitzustellen. Karrieren mit Schwerpunkt auf KI nehmen rasant zu, aber eine, mit der Sie vielleicht noch nicht vertraut sind, ist die des KI-Sicherheitsforschers. Diese KI-Spezialisten sind Cybersicherheitsexperten, die sich auf die einzigartigen Schwachstellen und Bedrohungen konzentrieren, die durch den Einsatz von KI und maschinellem Lernen (ML) entstehen. Ihre Zuständigkeiten variieren, aber zu den wichtigsten Aufgaben gehören die Identifizierung und Analyse potenzieller Sicherheitslücken in KI-Modellen und die Entwicklung und Erprobung von Methoden, mit denen böswillige Akteure KI-Systeme manipulieren oder täuschen könnten.
In diesen exklusiven Q&A sprachen wir mit Madhu Shashanka, Mitbegründer von Concentric KI, über seinen Hintergrund und seine Erfahrung.
Ich habe einen Bachelor-Abschluss in Informatik von BITS Pilani in Indien und anschließend einen Doktortitel in Computerneurowissenschaften von der Boston University erworben.
Mein erster Job war bei dem Süßwaren- und Tierfutterhersteller Mars, wo ich im Bereich Datenanalyse tätig war. Ich schloss mich einem Team namens „Catalyst“ an, das als interne Denkfabrik fungierte. Die Mitglieder aus verschiedenen Disziplinen und mit verschiedensten Hintergründen befassten sich mit Innovationen und Bereichen, die für das Unternehmen mittel- bis langfristig von strategischem Interesse sind. Ich absolvierte ein Praktikum in den nordamerikanischen Forschungslaboren von Mitsubishi im Rahmen meiner Doktorarbeit und wurde Mitgliedern des Catalyst-Teams vorgestellt, die gekommen waren, um einige neue Innovationen von Mitsubishi zu erkunden.
Nach meiner Zeit bei Mars folgte ich meinem Vorgesetzten in die Forschungslabore des Konzerns United Technologies (heute Raytheon) und hatte eine wunderbare Erfahrung, mit verschiedenen Geschäftsbereichen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen (Luft- und Raumfahrt, HLK, Materialwissenschaften usw.) zusammenzuarbeiten.
Anschließend wechselte ich zu einem Dating-Startup im Großraum San Francisco, um mich im Unternehmertum zu versuchen, und dort begann meine Reise im Bereich der IT-Sicherheit. Unerwünschtes Verhalten und Sicherheitsprobleme wurden auf der schnell wachsenden Dating-Plattform zu einer echten Herausforderung, und wir mussten mehrere interessante Probleme lösen. Danach habe ich ein Startup-Unternehmen zur Analyse des Nutzerverhaltens mitgegründet. Abgesehen von einem kurzen Abstecher zu Charles Schwab, wo ich ein KI- und ML-Kompetenzzentren aufgebaut habe, bin ich seitdem im Sicherheitsbereich tätig.
Mit „KI-Sicherheitsforscher“ ist die breite Kategorie von Personen gemeint, die versuchen, KI zur Lösung von Cybersicherheitsproblemen einzusetzen.
Forscher im Bereich der angewandten KI sammeln in der Regel Erfahrung und Fachwissen in der Arbeit mit bestimmten Arten von Datensätzen, die für die Bereiche, in denen sie arbeiten, charakteristisch sind. Das liegt daran, dass sie den Bereich mit der Zeit immer besser verstehen und ein besseres Gespür für die Arten von Daten entwickeln, mit denen sie arbeiten. So haben beispielsweise Forscher, die mit Videodaten arbeiten, spezielle Fähigkeiten und Tools entwickelt, die für die Arbeit mit Videos sehr effektiv sind. Ein weiteres Beispiel ist der Einzelhandel, wo Menschen Tools und Techniken entwickelt haben, die sich hervorragend für die Analyse und Arbeit mit Online-Datensätzen eignen.
Cybersicherheit ist jedoch mehr als nur eine Anwendung. Es geht nicht nur um die Arbeit mit Malware-Daten oder die Analyse von Netzwerkprotokollen. Es handelt sich um eine wichtige Unternehmensfunktion, die alles tun muss, um die digitalen Assets des Unternehmens zu schützen. Ich habe in der Vergangenheit darüber geschrieben, wie Cybersicherheit für KI-Experten, die neu auf diesem Gebiet sind, eine besonders demütigende Erfahrung sein kann.
Ein paar der Faktoren, die meiner Meinung nach eine wichtigere Rolle in der Anwendung der Cybersicherheit spielen:
Fokus auf das Risiko: Bei KI in der Cybersicherheit geht es nicht darum, das beste KI-Modell zu entwickeln oder den besten Algorithmus zur Lösung eines bestimmten Problems zu finden. Das letztendliche Ziel ist es, das Risiko zu minimieren, und man muss alle Puzzleteile berücksichtigen, die es beeinflussen können. Anstatt ein Tool isoliert zu entwickeln, muss man überlegen, wie man es operationalisiert, welche Personen und Teams beteiligt sind, ob die richtigen Schulungs- und Onboarding-Prozesse vorhanden sind usw. Man muss in der Lage sein, die Auswirkungen auf Systemebene zu verstehen und abzuwägen und sich gleichzeitig auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Systemorientiertes Denken und eine technische Denkweise, die eine iterative Entwicklung mit einem klaren Verständnis von Kompromissen in den Vordergrund stellt, können in diesem Bereich sehr hilfreich sein.
Denken in Grundprinzipien: Die Art der Probleme, mit denen Sie im Bereich Cybersicherheit konfrontiert werden, und die Beschaffenheit der Daten, mit denen Sie arbeiten werden, können extrem vielfältig sein. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie scheitern, wenn Sie nach sprichwörtlichen Nägeln suchen, die Sie mit Ihrem Lieblings-KI-Hammer schlagen können. Es ist sehr wichtig, die Denkweise eines Anfängers beizubehalten und Probleme von Grund auf mit grundlegendem Denken anzugehen. Es gibt eine sehr viele KI-Experten, die in anderen Bereichen Erfolge erzielten und selbstbewusst behaupteten, alles, was sie zuvor getan hatten, ließe sich problemlos auf die Cybersicherheit übertragen – nur um dann eines Besseren belehrt zu werden.
Diese Frage ist schwer zu beantworten. Ich würde sagen, ich hatte das Glück, in meiner Karriere in verschiedenen Anwendungsbereichen arbeiten zu dürfen. Und ich arbeite im Bereich KI, einem Bereich, der sich in der Zeit, in der ich in der Branche tätig bin, enorm verändert, weiterentwickelt und verändert hat. Das hat mich gezwungen, ständig Neues zu lernen und mich über die Fähigkeiten, Tools und Kenntnisse auf dem Laufenden zu halten, die ich brauche, um meine Arbeit gut zu machen. Ich denke, diese Fähigkeit, ständig dazuzulernen, ist sehr wertvoll.
Ich bin mir nicht sicher, ob das als Soft Skill gilt, aber ich würde Berufsanfängern und jungen Berufstätigen empfehlen, aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, mit vielen verschiedenen Menschen und Teams zusammenzuarbeiten. Bei Cybersicherheit geht es letztendlich immer um Menschen – Mitarbeiter, die man schützen möchte, Sicherheitsteams, denen man helfen möchte, oder böswillige Akteure, gegen die man sich verteidigen möchte. Neben der fachlichen Arbeit sind Sie wesentlich erfolgreicher und effektiver, wenn Sie mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, aus verschiedenen Teams und mit unterschiedlichen Rollen zusammenarbeiten und diese verstehen, als wenn Sie Ihre gesamte Zeit nur am Computer verbringen und Code schreiben oder Tools entwickeln.
