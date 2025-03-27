Rund zwei Drittel unserer Befragten aus allen Funktionsbereichen und Bereitschaftsgraden gaben an, dass der Nachweis des ROI bis 2026 keine oberste Priorität hat. Stattdessen konzentrieren sie sich auf die Einführung von KI und die Entwicklung von Anwendungsfall.



Das macht Sinn. Trotz des Mangels an erforderlichen Qualifikationen ist die Einführung von KI die am häufigsten genannte strategische Priorität für Unternehmen – und strategische Ziele erfordern Maßnahmen, um KI zu testen und mit Lösungen zu experimentieren.



In dieser Pilotphase könnte der ROI schwer zu quantifizieren sein. Doch führende Köpfe im Bereich der KI halten dieses Risiko für vertretbar. Wenn Sie in die Falle tappen, KI als Kostenstelle zu betrachten, fällt es Ihnen möglicherweise schwer, mit Wettbewerbern Schritt zu halten, die eine langfristige Perspektive vertreten.