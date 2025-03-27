Mehr als die Hälfte der von uns befragten Personen bezeichneten jeden dieser Faktoren als Hindernis für die Einführung von KI im Jahr 2024:
• Unterversorgte oder fragmentierte IT- und Cloud-Systeme
• Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Sicherheit, Verwaltung oder Ausrichtung
• Mangelnde Fähigkeiten und Einstellungen der Belegschaft
Aber nur etwa ein Drittel dieser Personen prognostizierte, dass dieselben Probleme auch im Jahr 2026 noch ein Hindernis darstellen werden.
Wenn das stimmt, ist das eine große Sache. Doch diese Probleme plagen Unternehmen schon seit langem. Wie kann man sie jetzt überwinden?
Japanisches Energieversorgungsunternehmen
Es gibt kein Problem, das bei KI und bei der Implementierung anderer Systeme nicht auftritt. ”
Der Anteil der Unternehmen mit für KI gerüsteten IT-Systemen wird sich voraussichtlich zwischen 2024 und 2026 fast verdoppeln – von 26 % auf 45 %.
Mit anderen Worten: Mehr als die Hälfte der Befragten geht davon aus, noch nicht vollständig vorbereitet zu sein. Und selbst wenn Sie diese erste Hürde genommen haben, sollten Sie bedenken, dass Technologieinvestitionen allein ein Bereitschaftsproblem nicht lösen werden.
KI-Bereitschaft ist multifaktoriell, also sollten es auch Ihre Vorbereitungen sein. Unsere Umfragen haben die folgenden wichtigsten Prioritäten für KI-Investitionen ergeben:
Investitionsfokus 2024
- Verbesserung der internen Fähigkeiten für die Bereitstellung und Arbeit mit KI
- Sicherstellung der Datenbereitschaft
- Verbesserung der Zuverlässigkeit der KI-Ergebnisse
- Ermittlung der besten Suite von KI-Tools für Unternehmen
- Sicherstellung, dass KI-Prozesse so gut sind wie oder besser als manuell
Investitionsfokus 2026
- Unternehmensweite Bereitstellung von KI
- Ausweitung von KI-Anwendungsfällen
- Sicherstellung, dass KI-Prozesse so gut sind wie oder besser als manuell sind
- Verbesserung der KI-Zuverlässigkeit
- Ermöglichung von mehr Benutzern Zugang zu KI
Rund zwei Drittel unserer Befragten aus allen Funktionsbereichen und Bereitschaftsgraden gaben an, dass der Nachweis des ROI bis 2026 keine oberste Priorität hat. Stattdessen konzentrieren sie sich auf die Einführung von KI und die Entwicklung von Anwendungsfall.
Das macht Sinn. Trotz des Mangels an erforderlichen Qualifikationen ist die Einführung von KI die am häufigsten genannte strategische Priorität für Unternehmen – und strategische Ziele erfordern Maßnahmen, um KI zu testen und mit Lösungen zu experimentieren.
In dieser Pilotphase könnte der ROI schwer zu quantifizieren sein. Doch führende Köpfe im Bereich der KI halten dieses Risiko für vertretbar. Wenn Sie in die Falle tappen, KI als Kostenstelle zu betrachten, fällt es Ihnen möglicherweise schwer, mit Wettbewerbern Schritt zu halten, die eine langfristige Perspektive vertreten.
Sofern nicht anders angegeben, stammen Statistiken und Zitate aus der ursprünglichen IBM-Forschung: 98 Interviews und 1.204 Umfrageteilnehmer in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, China, Indien, Japan und Australien, durchgeführt von März bis Juni 2024. Zu den Rollen der Befragten gehören wichtige Entscheidungsträger mit Einfluss auf die Bewertung oder Auswahl von KI-Diensten oder -Lösungen. Vorwiegend aus Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern (n=1.082), einige auch aus dem Mittelstand (500–999 Mitarbeiter, n=122). Branchenübergreifender Mix mit Schwerpunkt auf Finanz- und Bankwesen, Fertigung, Einzelhandel, Energie und Versorgung, öffentlicher Sektor und Telekommunikation.
