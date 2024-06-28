Durch die Analyse großer Datenmengen, einschließlich Sicherheitsprotokollen, Netzwerkverkehrsprotokollen und Threat-Intelligence-Feeds, können KI-gestützte Systeme Muster und Anomalien erkennen, die auf potenzielle Schwachstellen oder Angriffe hindeuten. Durch die Umwandlung der Protokolle in Daten und Diagramme wird die Analyse einfacher und schneller. Vorfälle sollten anhand des Sicherheitsrisikos identifiziert und umgehend gemeldet werden, um Maßnahmen zu ermöglichen.

Selbstlernen ist ein weiterer Bereich, in dem KI mit Daten trainiert werden kann. So kann die KI mit der sich verändernden Umgebung Schritt halten und neue und aufkommende Bedrohungen abwehren. KI identifiziert risikoreiche Bedrohungen und bisher unbekannte Gefahren.

Die Implementierung von KI erfordert Iterationen zum Trainieren des Modells, was zeitaufwändig sein kann. Mit der Zeit wird es jedoch leichter, Bedrohungen und Schwächen zu erkennen. KI-gestützte Plattformen sammeln ständig Erkenntnisse aus Daten und passen sich an sich verändernde Rahmenbedingungen und neue Risiken an. Im Laufe ihrer Entwicklung verbessern sie ihre Präzision und Effizienz bei der Ermittlung von Schwächen und der Bereitstellung praktischer Anleitungen.

Beim Trainieren der KI müssen wir auch die MITRE ATT&CK-Taktiken und -Techniken der Gegner als Teil des KI-Selbstlernens berücksichtigen. Durch die Integration von MITRE zusammen mit KI werden 90 % der hochriskanten Bedrohungen gefunden und gestoppt.