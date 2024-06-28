Das Schwachstellenmanagement umfasst einen fortlaufenden Zyklus der Identifizierung, Priorisierung und Entschärfung von Schwachstellen in Anwendungen, Netzwerken und Computersystemen. Diese proaktive Strategie ist unerlässlich, um die Digital Assets eines Unternehmens zu schützen und seine Sicherheit und Integrität zu gewährleisten.
Um den Prozess einfacher zu machen, müssen wir künstliche Intelligenz (KI) einbeziehen. Lassen Sie uns untersuchen, wie KI beim Schwachstellenmanagement effektiv eingesetzt und wie sie implementiert werden kann.
Die Nutzung von KI wird das Schwachstellenmanagement auf die nächste Stufe heben. KI reduziert nicht nur die Analysezeit, sondern identifiziert auch effektiv Bedrohungen.
Sobald wir uns entschieden haben, KI für das Schwachstellenmanagement einzusetzen, müssen wir Informationen darüber sammeln, wie die KI reagieren soll und welche Art von Daten analysiert werden müssen, um die richtigen Algorithmen zu identifizieren. KI-Algorithmen und ML-Techniken zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, ausgeklügelte und bisher unbekannte Bedrohungen zu erkennen.
Durch die Analyse großer Datenmengen, einschließlich Sicherheitsprotokollen, Netzwerkverkehrsprotokollen und Threat-Intelligence-Feeds, können KI-gestützte Systeme Muster und Anomalien erkennen, die auf potenzielle Schwachstellen oder Angriffe hindeuten. Durch die Umwandlung der Protokolle in Daten und Diagramme wird die Analyse einfacher und schneller. Vorfälle sollten anhand des Sicherheitsrisikos identifiziert und umgehend gemeldet werden, um Maßnahmen zu ermöglichen.
Selbstlernen ist ein weiterer Bereich, in dem KI mit Daten trainiert werden kann. So kann die KI mit der sich verändernden Umgebung Schritt halten und neue und aufkommende Bedrohungen abwehren. KI identifiziert risikoreiche Bedrohungen und bisher unbekannte Gefahren.
Die Implementierung von KI erfordert Iterationen zum Trainieren des Modells, was zeitaufwändig sein kann. Mit der Zeit wird es jedoch leichter, Bedrohungen und Schwächen zu erkennen. KI-gestützte Plattformen sammeln ständig Erkenntnisse aus Daten und passen sich an sich verändernde Rahmenbedingungen und neue Risiken an. Im Laufe ihrer Entwicklung verbessern sie ihre Präzision und Effizienz bei der Ermittlung von Schwächen und der Bereitstellung praktischer Anleitungen.
Beim Trainieren der KI müssen wir auch die MITRE ATT&CK-Taktiken und -Techniken der Gegner als Teil des KI-Selbstlernens berücksichtigen. Durch die Integration von MITRE zusammen mit KI werden 90 % der hochriskanten Bedrohungen gefunden und gestoppt.
Durch die Analyse von Daten und Sicherheitsverletzungen aus der Vergangenheit ist KI in der Lage, Angriffe vorherzusagen und die Ausnutzung von Schwachstellen präventiv zu verhindern.
Anforderungserfassung: Protokolle und Berichte müssen analysiert werden. Dazu gehören Spezifikationen wie Eingabe, Ausgabe, abhängige Variable, unabhängige Variable und umsetzbare Erkenntnisse.
Planung: Die Algorithmen und ML-Techniken müssen ausgewählt werden, ebenso die Eingabe- und Ausgabe-Feeds und Variablen. Die Techniken spezifizieren, nach welchen Variablen und Schlüsselwörtern gesucht wird und wie die Ergebnisse in einer Tabelle angezeigt werden. Die Ergebnisse werden aus der Tabelle gezogen und einem Diagramm hinzugefügt, um umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten.
Codierung: Der Code sollte so geschrieben werden, dass er die Anforderungen erfüllt. Es empfiehlt sich zu überprüfen, ob die Eingabedatei gelesen wird und die Ausgabedatei generiert.
Testen: Die Codierung und andere Programmkomponenten sollten getestet und Probleme diagnostiziert werden.
Feedback-Schleife: Es sollte eine Feedback-Schleife eingerichtet werden, um zu sehen, ob die erwartete Ausgabe empfangen wird. Verbesserungen sollten auf Basis des Feedbacks vorgenommen werden. Diese Schritte sollten zur kontinuierlichen Verbesserung wiederholt werden.
Unternehmen können die Praktiken des Schwachstellenmanagements verändern, indem sie Automatisierung, KI und proaktive Funktionen einführen. Durch den Einsatz von KI im Schwachstellenmanagement können Unternehmen ihren Sicherheitsstatus verbessern, neuen Bedrohungen einen Schritt voraus sein und ihre wertvollen Assets und Daten in der sich rasant entwickelnden Cybersicherheitslandschaft von heute schützen.
Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass KI nicht als eigenständige Lösung betrachtet werden sollte, sondern eher als Ergänzung zu herkömmlichen Systemen für das Schwachstellenmanagement. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn KI integriert und neben bestehenden Methoden eingesetzt wird.
