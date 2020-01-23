KI-gestützte Business Intelligence: Die Zukunft der Analyse

Eine kürzlich IBM globale Umfrage fand, dass die Bereitstellung von KI bei großen Unternehmen bei 45 % liegt, während sie bei kleinen und mittleren Unternehmen (mit weniger als 1.000 Mitarbeitern) bei 29 % liegt. Es wird außerdem geschätzt, dass 80–90 % der großen Unternehmen planen, in den nächsten zwei Jahren KI einzusetzen.

Unternehmen, die KI in BI-Tools einsetzen, sind bereits einen Schritt voraus. Eine Schnittstelle in natürlicher Sprache ermöglicht es beispielsweise jedem Geschäftsanwender, große Datensätze abzufragen und aussagekräftige Erkenntnisse in leicht verständlichen Visualisierungen und Worten zu erhalten. Diese Vereinheitlichung der Datenanalyse ist nur ein Beispiel dafür, wie die KI in BI im Vergleich zu traditionellen BI-Tools einen großen Schritt nach vorne macht.