KI-gestützte Business Intelligence: Die Zukunft der Analyse

Business-Intelligence-Tools (BI-Tools) befinden sich in einem massiven Umbruch. Die leistungsstarke Integration von Frameworks für künstliche Intelligenz (KI) wie die Verarbeitung natürlicher Sprache und automatisierte Vorhersagen verändert die Möglichkeiten von BI für Unternehmen grundlegend.
Hier ist eine kleine Vorschau auf den Inhalt des Berichts.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Eine kürzlich IBM globale Umfrage fand, dass die Bereitstellung von KI bei großen Unternehmen bei 45 % liegt, während sie bei kleinen und mittleren Unternehmen (mit weniger als 1.000 Mitarbeitern) bei 29 % liegt. Es wird außerdem geschätzt, dass 80–90 % der großen Unternehmen planen, in den nächsten zwei Jahren KI einzusetzen.
Unternehmen, die KI in BI-Tools einsetzen, sind bereits einen Schritt voraus. Eine Schnittstelle in natürlicher Sprache ermöglicht es beispielsweise jedem Geschäftsanwender, große Datensätze abzufragen und aussagekräftige Erkenntnisse in leicht verständlichen Visualisierungen und Worten zu erhalten. Diese Vereinheitlichung der Datenanalyse ist nur ein Beispiel dafür, wie die KI in BI im Vergleich zu traditionellen BI-Tools einen großen Schritt nach vorne macht.
Der Bericht behandelt außerdem eine weitere leistungsstarke Komponente von KI in BI-Tools: die automatisierte Datenbereinigung und -vorbereitung. Anstatt Stunden damit zu verbringen, Spreadsheet-Daten Zeile für Zeile zu bearbeiten oder Inhalte mit Reviews zu taggen, erledigt KI in BI die mühsame Arbeit, Daten für die Analyse vorzubereiten, sodass die Mitarbeiter ihre Zeit produktiver nutzen können. Anstatt Arbeit zu eliminieren, verleiht Ihnen KI in BI Superkräfte und ermöglicht es Ihnen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, bei der Sie wirklich Mehrwert schaffen können.
Durch die Verwendung von hilfreichen Abbildungen und Beispielen wirft der Bericht „The Value of KI-gestützter Business Intelligence“ ein Licht auf die Zukunft der KI in Business Intelligence. Enthalten sind Erkenntnisse von KI-Experten zu den Funktionen, nach denen Sie in der nächsten Generation von BI-Tools suchen sollten, einschließlich prädiktiver Erkenntnisse. Dieser Bericht vermittelt Ihnen ein Verständnis dafür, wie KI die Disziplin der Business Intelligence grundlegend und zum Besseren verändert.
Die Investition in ein KI-gestütztes BI-Tool sollte selbstverständlich sein, wenn Sie aus Ihren Daten Erkenntnisse gewinnen möchten, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Um mehr zu erfahren, sollten Sie unbedingt das Buch „The Value of KI-gestützt Business Intelligence“von Michael Norris lesen.
Erhalten Sie einzigartige Einblicke in die sich entwickelnde Geschäftswelt der ABI-Lösungen und hebt die wichtigsten Ergebnisse, Annahmen und Empfehlungen für Führungskräfte im Bereich Daten und Analysen hervor.
Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Vereinfachen Sie den Datenzugriff und automatisieren Sie die Data Governance. Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
Sie möchten genau verstehen, was wie und warum passiert ist, was passieren könnte und was Sie unternehmen können? Dank klarer, schrittweiser Erklärungen der eigenen Argumentation versorgt Project Ripasso alle Geschäftsanwender mit Erkenntnissen, um blitzschnell Entscheidungen zu treffen.
Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen Daten nutzen, um Kundenbindung aufzubauen, Geschäftsprozesse zu automatisieren und mit KI-gestützten Lösungen Innovationen zu schaffen.
Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting und bauen Sie ein erkenntnisorientiertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.
Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen Daten nutzen, um Kundenbindung aufzubauen, Geschäftsprozesse zu automatisieren und mit KI-gestützten Lösungen Innovationen zu schaffen.