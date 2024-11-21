KI-Pilotprojekte machen Spaß. KI in großem Maßstab ist ein Geschäft.

In der Welt der künstlichen Intelligenz lässt man sich leicht von der Begeisterung für kleine Experimente mitreißen. KI-Pilotprojekte können spannend sein, insbesondere wenn die Technologie, auf der sie basieren, voraussichtlich einen jährlichen Wert von bis zu 4,4 Billionen US-Dollar generieren wird. Eine erfolgreiche Chatbot-Demo, ein internes Tool zur Analyse von Lebensläufen – diese Pilotprojekte bieten die Möglichkeit, das Terrain zu sondieren, ohne sich zu sehr festzulegen (oder zu investieren). Doch auch wenn sich diese kleinen Experimente wie ein Erfolg anfühlen können, bieten sie nur selten ein klares Bild vom wahren Wert der KI für ein Unternehmen. Wenn der Reiz des Neuen nachlässt, fällt es Unternehmensleitern schwer, die Effektivität von KI anhand dieser isolierten Experimente einzuschätzen.
Dies liegt vor allem daran, dass ein einfaches Pilotprojekt oder eine Testphase das Potenzial der KI nicht vollständig freischalten kann. Erst auf der Ebene des großen Maßstabs – wo KI tief in Geschäftsprozesse und abteilungsübergreifend eingebettet ist – kann KI ihr enormes Versprechen einlösen. Der wahre Wert von Enterprise KI zeigt sich in großem Maßstab, wo sie Geschäftsmodelle transformiert, Effizienzsteigerungen erzielt und neue Wachstumschancen schafft.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Es steht außer Frage, dass Pilotprojekte Spaß machen und einen vorsichtigen, schrittweisen Ansatz zur Bereitstellung von KI darstellen. Diese Projekte geben einem Unternehmen einen Vorgeschmack darauf, was die Technologie leisten kann – vielleicht um einen einzelnen Prozess zu verbessern oder einen kleinen Teil des Geschäftsbetriebs zu optimieren. Oft erzielen diese Pilotprojekte beeindruckende, wenn auch stark lokal begrenzte Ergebnisse.
Pilotprojekte konzentrieren sich jedoch oft auf isolierte Anwendungsfälle mit begrenztem Umfang. Sie sind für den Einsatz in einer kontrollierten, überschaubaren Umgebung konzipiert, beispielsweise für die Automatisierung der Customer Experience für ein begrenztes Segment oder für die Anwendung von KI auf ein bestimmtes Problem wie die Bestandsverwaltung. Diese Versuche sollen ein Konzept beweisen, nicht eine ganzheitliche Lösung liefern. Sie liefern keine verlässlichen Vergleichswerte, um den größeren Nutzen von KI bei großflächigem Einsatz zu bestimmen.
Die unternehmensweite Skalierung von KI ist mit Komplexitäten verbunden, die sich nicht in einem einzigen Testlauf erfassen lassen. Eine abteilungsübergreifende, unternehmensweite Reihe von Lösungen, die auf einer soliden technologischen Grundlage aufbauen, kann exponentielle Erträge generieren.
Doch erstaunlich wenige Unternehmen haben sich tatsächlich der Wertschöpfung verschrieben, insbesondere angesichts der sich abzeichnenden Landschaft der generativen KI. Laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung McKinsey haben nur 11 % der Unternehmen generative KI in großem Maßstab eingeführt.
Doch wenn es um das transformative Potenzial künstlicher Intelligenz geht, kann Vorsicht ein größeres Risiko darstellen als die vorsichtige Umsetzung einer Reihe voneinander unabhängiger Projekte. Laut einem aktuellen Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) planten 43 % der CEOs, 2024 das Tempo der digitalen Transformation mit KI zu erhöhen, weil sie befürchteten, dass sie ohne KI ins Hintertreffen geraten würden. Diese CEOs erkannten, dass KI ihren größten Wert dann entfaltet, wenn sie von Anfang bis Ende umfassend in die Abläufe ihres Unternehmens integriert ist.
Echte Unternehmenstransformation ist nur mit KI in großem Maßstab möglich. Wenn Sie diese Tools aus dem Silo der Einzelprojekte herausholen und sie im gesamten Unternehmen integrieren, kann dies einen erheblichen strategischen Vorteil bedeuten. Ein Unternehmen, das in die grundlegende Architektur investiert, die für die Skalierung von KI erforderlich ist, kann nicht nur Schwachstellen beseitigen, sondern auch ganzheitliche, datengestützte Erkenntnisse über seine gesamten Abläufe gewinnen.
Und die Skalierung kann in der aktuellen Umgebung mehrere diskrete Probleme lösen. Man muss sich nur die vom IBV erhobenen Zahlen ansehen:
Ein einzelnes Pilotprojekt kann diese langfristigen Vorteile der Einführung von KI in großem Maßstab oder die Kosten für die Schulung von Mitarbeitern und den individuellen Aufbau von KI-Tools nicht zum Ausdruck bringen.
KI lebt von Daten, und der Aufbau einer hochwertigen Datengrundlage für die Nutzung im gesamten Unternehmen erhöht die Chancen auf Genauigkeit sowie die Fähigkeit, schnell neue Tools zu entwickeln. Und da sich die KI-Modelle im Laufe der Zeit verbessern, wird ein langfristiges Engagement für KI im gesamten Unternehmen wahrscheinlich zu besseren Ergebnissen führen.
Um diese Konzepte in der Praxis zu sehen, nehmen Sie zum Beispiel Kommunikationsserviceanbieter (CSPs). Die Telekommunikationsbranche hat KI und insbesondere die Virtual-Agent-Technologie (VAT) frühzeitig adaptiert. Für CSPs ist dies eine natürliche Ergänzung: Viele von ihnen haben ein hohes Volumen an vielfältigen Kundeninteraktionen und sind verpflichtet, eine konsistente Customer Experience zu bieten. Die meisten dieser Unternehmen überwachen die Kosten einer einzelnen Interaktion genau, da einzelne Kunden relativ kleine Verträge haben können.
Die Anwendung der Mehrwertsteuer auf eine begrenzte Anzahl von Anwendungsfällen im Bereich Customer Experience hat die Leistung von CSP verbessert. Laut einem Bericht von Forrester könnte ein großes Unternehmen durch die Einführung der Mehrwertsteuer Kosteneinsparungen von 5,50 USD pro geführtem Gespräch erzielen. Das IBM Institute for Business Value stellte fest, dass 84 % dieser Unternehmen nach der Einführung entweder ihren ROI erreichten oder übertrafen, und 97 % über einen positiven Einfluss auf die Kundenzufriedenheit berichteten. Alle Berichte bestätigen, dass die Einführung der Mehrwertsteuer für die Customer Experience durch CSP ein äußerst erfolgreiches Pilotprojekt war. Wenn man bedenkt, wie profitabel diese Initiativen waren, ist es überraschend, dass sie nicht häufiger ausgeweitet oder skaliert wurden.
Aber Vodaphone, ein Sonderfall, hat mehr als nur KI auf eine eng definierte Funktion angewendet. Im Jahr 2017 brachte das Unternehmen in Großbritannien seinen eigenen Assistenten TOBi auf den Markt. Sechs Jahre später bearbeitet TOBi Hunderttausende von Anrufen pro Monat. Und TOBi wurde auch zum Ausgangspunkt für eine Reihe von umfassenderen Integrationen. Das Unternehmen entwickelte einen ergänzenden Chatbot, der verschiedene Marken und Regionen mit einer einheitlichen Markenstimme anspricht, und stellte ihn dann über verschiedene Kanäle wie soziale Medien und SMS bereit.
Heute hat Vodaphone Chatbots hinzugefügt, die auf Lieferanten zugeschnitten sind und für den Einsatz im Einzelhandel bestimmt sind. Durch die vertikale Integration ist es nicht nur einfacher geworden, die Kosten für jede Interaktion zu senken, sondern auch die Unterstützung für neue Kanäle und Produkte schnell hinzuzufügen. Diese Multi-Channel-Tools, die speziell für die Ausführung verschiedener Funktionen im gesamten Unternehmen entwickelt wurden, sind skalierbar und zeigen die Kluft zwischen einem KI-Pilotprojekt und einem strategischen Ansatz, bei dem KI im Vordergrund steht: Ersteres mag die Produktivität verbessern, letzteres schafft jedoch Möglichkeiten für ein deutliches Umsatzwachstum.
Angesichts des potenziellen Nutzens, der sich aus dem Übergang von KI-Pilotprojekten zu einer groß angelegten Transformation ergibt, müssen Führungskräfte eine Entscheidung treffen: Entweder reaktiv einzelne Tools entwickeln, um Engpässe und leistungsschwache Abteilungen zu überwinden, oder proaktiv in die Infrastruktur investieren, um KI zu einem Kernbestandteil ihrer Geschäftstätigkeit zu machen.
Im Vorfeld ist mehr Aufwand erforderlich, um KI zu trainieren, abzustimmen, bereitzustellen und in allen Geschäftsbereichen einzuführen. In der aktuellen Geschäftswelt werden jedoch diejenigen, die sich nicht für eine Anpassung entscheiden, den Anschluss verlieren. Bereits zwei Drittel der von uns befragten CEOs sagen, dass die Produktivitätsgewinne durch Automatisierung so groß sind, dass sie Risiken eingehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Aufbau der grundlegenden Architektur für die Integration von KI in einem Unternehmen ist mehr als ein Pilotprojekt; es ist ein Geschäftsmodell für die Zukunft.
Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
Erfahren Sie, warum IBM im Gartner Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms 2025 als führend eingestuft wurde.
Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.
Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
IBM Granite ist eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.
Mithilfe von KI liefert IBM Concert wichtige Erkenntnisse über Ihre Abläufe und gibt anwendungsspezifische Empfehlungen zur Verbesserung. Entdecken Sie, wie Concert Ihr Unternehmen voranbringen kann.