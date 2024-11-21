KI-Pilotprojekte machen Spaß. KI in großem Maßstab ist ein Geschäft.

Es steht außer Frage, dass Pilotprojekte Spaß machen und einen vorsichtigen, schrittweisen Ansatz zur Bereitstellung von KI darstellen. Diese Projekte geben einem Unternehmen einen Vorgeschmack darauf, was die Technologie leisten kann – vielleicht um einen einzelnen Prozess zu verbessern oder einen kleinen Teil des Geschäftsbetriebs zu optimieren. Oft erzielen diese Pilotprojekte beeindruckende, wenn auch stark lokal begrenzte Ergebnisse.

Pilotprojekte konzentrieren sich jedoch oft auf isolierte Anwendungsfälle mit begrenztem Umfang. Sie sind für den Einsatz in einer kontrollierten, überschaubaren Umgebung konzipiert, beispielsweise für die Automatisierung der Customer Experience für ein begrenztes Segment oder für die Anwendung von KI auf ein bestimmtes Problem wie die Bestandsverwaltung. Diese Versuche sollen ein Konzept beweisen, nicht eine ganzheitliche Lösung liefern. Sie liefern keine verlässlichen Vergleichswerte, um den größeren Nutzen von KI bei großflächigem Einsatz zu bestimmen.

Die unternehmensweite Skalierung von KI ist mit Komplexitäten verbunden, die sich nicht in einem einzigen Testlauf erfassen lassen. Eine abteilungsübergreifende, unternehmensweite Reihe von Lösungen, die auf einer soliden technologischen Grundlage aufbauen, kann exponentielle Erträge generieren.

Doch erstaunlich wenige Unternehmen haben sich tatsächlich der Wertschöpfung verschrieben, insbesondere angesichts der sich abzeichnenden Landschaft der generativen KI. Laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung McKinsey haben nur 11 % der Unternehmen generative KI in großem Maßstab eingeführt.

Doch wenn es um das transformative Potenzial künstlicher Intelligenz geht, kann Vorsicht ein größeres Risiko darstellen als die vorsichtige Umsetzung einer Reihe voneinander unabhängiger Projekte. Laut einem aktuellen Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) planten 43 % der CEOs, 2024 das Tempo der digitalen Transformation mit KI zu erhöhen, weil sie befürchteten, dass sie ohne KI ins Hintertreffen geraten würden. Diese CEOs erkannten, dass KI ihren größten Wert dann entfaltet, wenn sie von Anfang bis Ende umfassend in die Abläufe ihres Unternehmens integriert ist.