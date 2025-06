Eine der größten Herausforderungen auf dem Mainframe ist die Migration von veralteten, in COBOL geschriebenen Anwendungen in modernere Programmiersprachen. Aber warum ist das so? Dies ist vor allem auf den Generationswechsel in der Tech-Belegschaft zurückzuführen, wo neuere Entwickler während ihrer Bildung Kenntnisse in Sprachen wie Java und Python angeeignet haben, während viele der erfahrenen Profis sich noch immer gut mit älteren Technologien auskennen.

COBOL wird jedoch nicht so bald verschwinden - es ist immer noch die Grundlage für viele kritische Geschäftssysteme in Sektoren wie Banken und Regierung. Nach Angaben von Reuters basieren 43 % der Bankensysteme auf COBOL, und 220 Milliarden COBOL-Zeilen sind heute im Einsatz.4

Virtuelle Assistenten auf dem Mainframe tragen dazu bei, die Qualifikationslücke der Entwickler zu schließen. Tools wie IBM watsonx Code Assistant for Z nutzen generative KI, um bestehende COBOL-Anwendungen zu analysieren, zu verstehen und zu modernisieren. Diese Funktion ermöglicht es Entwicklern, COBOL-Code in Sprachen wie Java zu übersetzen. Außerdem beschleunigt es die Anwendungsmodernisierung, während die Funktionalität von Altlast-COBOL-Systemen erhalten bleibt.

Zu den Funktionen des watsonx Code Assistant for Z gehören Code-Erklärungen, automatisches Refactoring und Ratschläge zur Code-Optimierung, die es Entwicklern erleichtern, alte COBOL-Anwendungen zu warten und zu aktualisieren.