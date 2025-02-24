Manche KI-Filme sind weniger unglaubwürdig als andere. Der Film „Her“ von 2013, der die romantische Affäre eines Mannes mit einem fortschrittlichen Chatbot zeigt, erwies sich als prophetisch.



In den letzten Jahren gab es verschiedene dokumentierte Fälle, in denen Menschen romantische Bindungen zu Chatbots eingingen, obwohl sie bei weitem nicht so fortgeschritten sind wie Scarlett Johanssons „Her“-Figur.

Der Film warf die Frage auf, ob es wünschenswert ist, dass Menschen eine emotionale Bindung zu KI aufbauen. Jahre später nahmen sich Forscher am MIT des Themas an. In einer Studie aus dem Jahr 2024 kamen sie zu dem Schluss, dass bestimmte Chatbot-Nutzungsmuster mit einer Steigerung des Selbstvertrauens der Nutzer verbunden seien, andere hingegen das Risiko der Isolation erhöhten.



Die Forscher meinten, dass es sinnvoll sei, Ansätze für die KI-Begleitung zu entwickeln, „die menschliche Verbindungen ergänzen, anstatt sie zu ersetzen“.3 Aber ob diese Empfehlung an Bedeutung gewinnt, bleibt abzuwarten.

Mindestens ein KI-Film hat die realen Technologiepraktiken erheblich beeinflusst. „WarGames“, erschienen 1983, erzählt die Geschichte eines Teenagers, der beinahe einen Weltkrieg auslöst, nachdem er versehentlich auf eine von einem Supercomputer gesteuerte Atomkriegssimulation zugegriffen hat.



Der Film überzeugte den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, Bemühungen in Gang zu setzen, die zur National Policy on Telecommunications and Automated Information Systems Security, oder NSSD-145, führten, einer umfassenden Cybersicherheitsrichtlinie zum Schutz sensibler Regierungsnetzwerke.

Die Bedeutung des Films geht jedoch über seine Auswirkungen auf die Cybersicherheitspolitik hinaus, sagt Boinodiris von IBM. Der Film wirft philosophische Fragen zum KI-Design auf, an deren Beantwortung wir als Gesellschaft immer noch arbeiten.



Wenn es zum Beispiel um Krieg geht, was sollte ein KI-System als „gewinnen“ betrachten? Hat die Siegerseite weniger Todesfälle? Sollte die Umweltzerstörung in die Entscheidung einbezogen werden? Und wie sieht es mit Reputationsschäden aus?

„Wenn Sie Modelle dieser Art entwickeln, um eine Entscheidung zu treffen, müssen all diese verschiedenen Experten – einschließlich Philosophen, Historiker, Psychologen – zusammenkommen, um diese Modelle so entwickeln zu können, dass sie unsere Absicht widerspiegeln“, sagt Boinodiris.

Solche Herausforderungen, sagt sie, verdienen mehr Aufmerksamkeit als die humanoiden Roboter-Nahkämpfe, die so oft auf der Leinwand dargestellt werden. Was die Abmilderung der tatsächlichen unbeabsichtigten Folgen von KI angeht, „stehen wir noch am Anfang dieser Reise“, sagt Boinodiris. „Wir haben noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns.“