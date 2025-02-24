Während sich die künstliche Intelligenz (KI) weiterentwickelt, hält Hollywoods Liebesaffäre mit Robotern an. Einer der neuesten Beiträge zum Genre der KI-Filme, „The Wild Robot“, basierend auf dem gleichnamigen Bestseller, ist in diesem Jahr für einen Oscar nominiert.
Es ist die seltene filmische Darstellung einer „guten“ Maschine – einer Maschine, die menschenähnliche Empathie entwickelt und sich um andere Lebewesen kümmert.
Kinobesucher sind möglicherweise eher mit KI-Filmen vertraut, die düstere Handlungsstränge aufweisen. In „Subservience“, „M3gan“, „Ex Machina“ und dem Stanley-Kubrick-Klassiker „2001: Odyssee im Weltraum“ greifen KI-gestützte Schurken uns Menschen einzeln an. In „I, Robot“ und Blockbuster-Filmreihen wie „Terminator“ und „Matrix“ streben intelligente Systeme unsere kollektive Versklavung oder Auslöschung an.
Diese Themen sind zwar unterhaltsam, könnten aber die KI-Kompetenzuntergraben.
Phaedra Boinodiris, Global Leader für vertrauenswürdige KI bei IBM Consulting, sagt, dass sich Filmemacher weitgehend auf unwahrscheinliche Probleme konzentriert haben, die den Fokus von realen KI-Themen ablenken.
Man könnte „den Eindruck gewinnen, dass es nur Skynet und HAL sind, die möglicherweise Schaden anrichten könnten“, sagte sie und bezog sich dabei auf die Antagonisten in „The Terminator“ und „2001“.
Die Systeme in diesen und anderen Filmen zeigen künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) – hypothetische KI-Systeme, die mit den kognitiven Fähigkeiten des Menschen konkurrieren oder sie übertreffen können. Die Fixierung der Öffentlichkeit auf solche Science-Fiction-Filme „könnte dazu führen, dass das derzeitige Unverständnis über die tatsächlichen Risiken von KI noch verschärft wird.“
Zu diesen realen Risiken gehören voreingenommene und anderweitig schädliche Ausgaben, die für erhebliche Schäden an Menschen verantwortlich gemacht wurden. Trotz der Bemühungen von Ethikern und Entwicklern erweisen sich solche Fragen als komplex und verwirrend.
Eine Studie ergab zum Beispiel, dass generative KI-Modelle , selbst wenn sie weniger offene rassistische Verzerrung aufweisen, mehr verdeckte rassistische Verzerrung aufweisen. Weniger herausfordernd wäre jedoch, die Art von existenziellen Krisen zu verhindern, wie sie in Science-Fiction-Filmen vorgestellt werden.
Lösungen für die reale Welt, die Leitplanken für die heutigen KI-Modelle und -Tools bieten, könnten die maschinellen Rebellionen einiger der besten Hollywood-Filme wirksam unterdrücken, bevor die Kinobesucher überhaupt ihr Popcorn angerührt haben.
Sehen wir es uns genauer an.
Mit Verlaub an James Cameron: Es stellt sich heraus, dass zur Abwendung der Visionen der Filmemacher von einer KI-gestützten Apokalypse kein bewaffneter Krieger nötig ist. Ingenieure und Programmierer könnten die Aufgabe mit recht gängigen Werkzeugen und Strategien erledigen, wie zum Beispiel:
Die GPS-gestützte Technologie, die derzeit die Bewegung motorisierter Roller in einigen Städten einschränkt, könnte auch dazu beitragen, die Reisefähigkeiten von KI-Robotern zu kontrollieren. Geofencing schafft virtuelle Boundarys, die GPS- oder RFID-ausgerüstete Geräte nicht überschreiten können.
In Filmen wie „Ex Machina“ und „Subservience“ hätte Geofencing böswillige humanoide Roboter (gespielt von Alicia Vikander und Megan Fox) effektiv daran hindern können, ihre jeweiligen Häuser zu verlassen, und einige ihrer gefährlichen Pläne vereiteln können.
Ben Gelman, ein leitender Data Scientist bei der Cybersicherheitsfirma Sophos, erklärt, dass Roboter die Geofencing-Grenzen nicht überwinden könnten, weil die Technologie hardwarebasiert ist. „Die KI kann kein Computerprogramm schreiben, um eine integrierte Schaltkreisplatine zu verändern“, sagt Gelman. „Viele Roboterfilme wirken fast schon trivial, wenn man einfach moderne Geofencing-Technologien einsetzt.“
Generell ist es keine gute Idee, sich in der Nähe eines mörderischen Roboters aufzuhalten, egal ob er mit Schusswaffen („Terminator“), Gift („M3gan“) oder mächtigen Metallgliedmaßen („I, Robot“) bewaffnet ist. Was aber, wenn diese Maschinen aus der Ferne gestoppt werden könnten?
Hier kommen Fernabschaltungsschalter ins Spiel.
„Wenn ein Tesla-Auto in eine bestimmte Richtung fährt, kann Tesla dies aus der Ferne übersteuern und zum Anhalten bringen“, bemerkt Shobhit Varshney, Vizepräsident und Senior Partner bei IBM Consulting mit Schwerpunkt auf KI. Dieselbe Technologie, die zur Fernabschaltung von Elektrofahrzeugen verwendet wird, könnte auch auf Schurkenroboter angewendet werden, sagt Varshney.
In Filmszenarien, in denen Roboter aktiv versuchen, einen Protagonisten daran zu hindern, auf eine lokale „Aus“ -Taste zuzugreifen, würden sich Funktionen zur Ferndeaktivierung als besonders wertvoll erweisen. „Der Kill-Switch muss leicht zu erreichen sein [für Menschen], der sicherstellt, dass die Menschen die Kontrolle haben, nicht die KI.“
Ein häufiger Handlungspunkt in KI-Katastrophenfilmen ist, dass bösartige Maschinen unbegrenzt Code ausführen und auf verschiedene vernetzte Ressourcen zugreifen können.
In Wirklichkeit gibt es jedoch mehrere Ansätze, um sicherzustellen, dass KI-Modelle nur begrenzt leistungsfähig sind. Zum Beispiel können feste, nicht KI-gestützte Programmierskripte verhindern, dass die KI Funktionen aufruft, die nicht auf einer vorab genehmigten Liste stehen.
Alternativ könnte ein KI-System auf dedizierter oder vom Internet isolierter Hardware laufen, die keinen Zugriff auf externe Systeme hat. Selbst wenn es also in seiner Codeausführung uneingeschränkt ist, kann es andere Systeme nicht übernehmen.
Solche Sicherheitsvorkehrungen hätten beispielsweise Skynet daran hindern können, in „Terminator“ die Kontrolle über die Atomwaffenarsenale zu übernehmen. „Es gibt keine ausgehenden Verbindungen, also schaltet man diese physischen Systeme ab und die KI schaltet sich ab“, sagt Gelman.
Die Überwachung und Steuerung von KI-Systemen erfordert zunehmend den Einsatz anderer KI-Systeme. Klassifikationsmodelle können Hassrede, beleidigende Sprache und Obszönitäten aus der Eingabe und Ausgabe eines großen Sprachmodells(LLM) erkennen und entfernen. Mithilfe von LLMs kann überprüft werden, ob die Ergebnisse eines anderen LLM den für dieses System festgelegten Regeln entsprechen.
Solche Verifizierungsprotokolle hätten einen Großteil der Gewalt in KI-zentrierten Filmen verhindern können, von HALs mörderischem Amoklauf in „2001“ bis hin zur Verhinderung von Skynets Kampagne zur Auslöschung der Menschheit.
Der vielleicht deutlichste Anwendungsfall für die Verifizierung findet sich in „I, Robot“, wo die Roboter angeblich so programmiert sind, dass sie den Drei Gesetzen der Robotertechnik des realen Autors Isaac Asimov folgen.
Die Gesetze sollen Verletzungen von Menschen verhindern, aber in dem Film interpretiert VIKI, der Anführer der bösen Roboterarmee, die Gesetze neu und erklärt: „Um die Menschheit zu schützen, müssen einige Menschen geopfert werden.“ Laut Gelman hätten die Entscheidungen von VIKI bei ordnungsgemäßer Überprüfung „leicht klassifiziert und verhindert werden können“.
KI-Ausrichtung ist der Prozess der Kodierung menschlicher Werte und Ziele in KI-Modelle. Praktisch gesehen ist es eine eingebaute Schutzmaßnahme, um intelligente Systeme daran zu hindern, unethische oder gefährliche Maßnahmen zu ergreifen, um ein Ziel zu erreichen – wie etwa die Entscheidung von HAL, Astronauten zu töten, um sicherzustellen, dass ihr Raumschiff ihr Ziel erreicht.
Es ist wichtig zu beachten, dass die KI-Ausrichtungsprozesse in ihrer jetzigen Form nicht narrensicher sind. „Neuronale Netze sind ziemlich schlecht darin, abstrakte Regeln auf bestimmte Situationen und Szenarien anzuwenden“, erklärt Jacek Krywko, stellvertretender Autor der Tech-News- und Analyseseite Ars Technica.
Die gute Nachricht ist, dass es in dieser Hinsicht Fortschritte gibt. So haben Forscher der Stanford University und von Meta eine Wissensdatenbank entwickelt, die eine „flexible normative Argumentation“ für KI-Systeme ermöglichen soll.1
Die Wissensdatenbank umfasst mehr als 150.000 Situationsnormen – Beispiele hierfür sind etwa, dass es normativ ist, wenn ein Kunde in einem Café Kaffee trinkt, während es nicht normativ ist, wenn ein Kind in einem Klassenzimmer Kaffee trinkt.
Mit etwas Glück, falls künstliche Intelligenz in der realen Welt jemals das Niveau von HAL, VIKI und den anderen AGIs, die wir in den Filmen sehen, erreichen sollte, werden die KI-Ausrichtungsprozesse weit genug fortgeschritten sein, um Schritt zu halten.
Die Konzentration der Entwicklung von KI in den Händen einiger weniger Unternehmen kann erhebliche ethische Bedenken aufwerfen.
„Die KI-Entwicklung darf nicht von einer Handvoll Akteuren kontrolliert werden – vor allem, wenn einige grundlegende Werte wie Schutz von Unternehmensdaten, Datenschutz und Transparenz nicht teilen“, schrieb IBM-CEO Arvind Krishna kürzlich in einer Kolumne in Fortune.2
„Die Antwort besteht nicht darin, den Fortschritt einzuschränken, sondern sicherzustellen, dass KI von einer breiten Koalition aus Universitäten, Unternehmen, Forschungslabors und Organisationen der Zivilgesellschaft entwickelt wird.“
Im Bereich der Science-Fiction hätte eine solche Dezentralisierung der KI-Entwicklung dazu beitragen können, das Ausmaß des Schadens, der durch Horden bösartiger Roboter in den „Terminator“-Filmen und „I, Robot“ angerichtet wurde, zu verhindern. Varshney von IBM Consulting stellt fest, dass KI, die von verschiedenen Unternehmen entwickelt wird, wahrscheinlich unterschiedliche moderne Anpassungsprozesse durchlaufen würde.
Wenn die Roboter einer Firma letztlich abtrünnig werden, würden die von anderen Unternehmen produzierten nicht automatisch folgen. „Alle anderen werden nicht korrumpiert.“ „Es gibt weniger Absprachen“, sagt Varshney.
Darüber hinaus könnten nicht korrupte Roboter in solchen Szenarien die korrupten Roboter verteidigen, daher „darf es nicht sein, dass die Roboter eines einzigen Unternehmens so mächtig sind, dass sie die Regierung übernehmen“, sagt Varshney.
Manche KI-Filme sind weniger unglaubwürdig als andere. Der Film „Her“ von 2013, der die romantische Affäre eines Mannes mit einem fortschrittlichen Chatbot zeigt, erwies sich als prophetisch.
In den letzten Jahren gab es verschiedene dokumentierte Fälle, in denen Menschen romantische Bindungen zu Chatbots eingingen, obwohl sie bei weitem nicht so fortgeschritten sind wie Scarlett Johanssons „Her“-Figur.
Der Film warf die Frage auf, ob es wünschenswert ist, dass Menschen eine emotionale Bindung zu KI aufbauen. Jahre später nahmen sich Forscher am MIT des Themas an. In einer Studie aus dem Jahr 2024 kamen sie zu dem Schluss, dass bestimmte Chatbot-Nutzungsmuster mit einer Steigerung des Selbstvertrauens der Nutzer verbunden seien, andere hingegen das Risiko der Isolation erhöhten.
Die Forscher meinten, dass es sinnvoll sei, Ansätze für die KI-Begleitung zu entwickeln, „die menschliche Verbindungen ergänzen, anstatt sie zu ersetzen“.3 Aber ob diese Empfehlung an Bedeutung gewinnt, bleibt abzuwarten.
Mindestens ein KI-Film hat die realen Technologiepraktiken erheblich beeinflusst. „WarGames“, erschienen 1983, erzählt die Geschichte eines Teenagers, der beinahe einen Weltkrieg auslöst, nachdem er versehentlich auf eine von einem Supercomputer gesteuerte Atomkriegssimulation zugegriffen hat.
Der Film überzeugte den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, Bemühungen in Gang zu setzen, die zur National Policy on Telecommunications and Automated Information Systems Security, oder NSSD-145, führten, einer umfassenden Cybersicherheitsrichtlinie zum Schutz sensibler Regierungsnetzwerke.
Die Bedeutung des Films geht jedoch über seine Auswirkungen auf die Cybersicherheitspolitik hinaus, sagt Boinodiris von IBM. Der Film wirft philosophische Fragen zum KI-Design auf, an deren Beantwortung wir als Gesellschaft immer noch arbeiten.
Wenn es zum Beispiel um Krieg geht, was sollte ein KI-System als „gewinnen“ betrachten? Hat die Siegerseite weniger Todesfälle? Sollte die Umweltzerstörung in die Entscheidung einbezogen werden? Und wie sieht es mit Reputationsschäden aus?
„Wenn Sie Modelle dieser Art entwickeln, um eine Entscheidung zu treffen, müssen all diese verschiedenen Experten – einschließlich Philosophen, Historiker, Psychologen – zusammenkommen, um diese Modelle so entwickeln zu können, dass sie unsere Absicht widerspiegeln“, sagt Boinodiris.
Solche Herausforderungen, sagt sie, verdienen mehr Aufmerksamkeit als die humanoiden Roboter-Nahkämpfe, die so oft auf der Leinwand dargestellt werden. Was die Abmilderung der tatsächlichen unbeabsichtigten Folgen von KI angeht, „stehen wir noch am Anfang dieser Reise“, sagt Boinodiris. „Wir haben noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns.“
