Von der Risikoprüfung bis zum Schadenmanagement: Künstliche Intelligenz wird die Versicherungsbranche verändern

Die Versicherungsbranche ist allein in den USA ein 1,2 Billionen USD schwerer Wirtschaftszweig, in dem 2,9 Millionen Menschen beschäftigt sind.

In der Vergangenheit hat die Versicherungsbranche die Auswirkungen der digitalen Disruption nicht zu spüren bekommen. Grund dafür sind das strenge regulatorische Umfeld, der Umfang, der für den Aufbau eines Risikoportfolios erforderlich ist, und die Zeit, die nötig ist, um Vertrauen bei den Kunden aufzubauen. Aber in einer aktuellen Umfrage des IBM Institute for Business Value (IBV) identifizierten Führungskräfte von Versicherungen die sich ändernden Marktkräfte (wie verstärkter Wettbewerb und sich ändernde Kundenpräferenzen) als die wichtigsten Treiber, die sich auf ihr Unternehmen auswirken.

Die Kernfunktion der Versicherungsbranche, das Risikomanagement, ist mit der stetig wachsenden Menge an Kundendaten immer komplexer geworden. Versicherungsunternehmen sammeln Daten, die über voneinander getrennte Geschäftsbereiche verstreut sind, entweder in Papierform oder in verschiedenen unstrukturierten digitalen Formaten. In dieser datenreichen Umgebung haben die Mitarbeiter in der Risikoprüfung und im Schadensmanagement keinen unmittelbaren Zugriff auf die Informationen, die für eine fundierte interne und externe Entscheidungsfindung benötigt werden, was zu Burnout und kostspieligen Fehlern führt.

Tatsächlich verbringen Wissensarbeiter 30 % ihrer Arbeitszeit damit, Informationen zu finden, die sie zur Erledigung ihrer Arbeit benötigen. Aufgrund des Umfangs und der Komplexität unstrukturierter Daten ist die manuelle Analyse mühsam, zeitaufwändig und teuer. Diese Informationslücke macht es für Versicherungsunternehmen in einem sich ständig verändernden regulatorischen Umfeld noch schwieriger, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, Geldstrafen zu vermeiden und den Ruf ihrer Marke zu wahren.

In der Versicherungsbranche können manuelle Prozesse mit dem Umfang und der Geschwindigkeit des Geschäftswachstums einfach nicht mithalten. Um ihr Wissensmanagement und die Verarbeitung von Big Data intelligenter zu gestalten, implementieren die Versicherer künstliche Intelligenz (KI) in ihren gesamten Betrieb, um bessere, personalisierte Erfahrungen für ihre Mitarbeiter und Kunden zu schaffen.

KI ist die Zukunft der Versicherungswirtschaft: Intelligentere Risikobewertung, intelligentere Abläufe

In den kommenden Jahren werden Automatisierung und KI-Lösungen in allen Bereichen der Versicherungsbranche eingeführt. Einige Versicherungsanbieter befähigen Wissensmitarbeiter, bessere und schnellere datengesteuerte Entscheidungen mit KI-gestützten Textanalyseplattformen zu treffen. Als KI-Anwendung mit hohem ROI nutzt eine Textanalyseplattform die Verarbeitung natürlicher Sprache, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern, indem sie verborgene Erkenntnisse in bestehenden Datensätzen aufdeckt und einfache Entscheidungen oder Suchanfragen nahezu in Echtzeit automatisiert. Diese Effizienzgewinne ermöglichen es den Mitarbeitern, sich auf komplexere Aufgaben zu konzentrieren und schneller zu reagieren, was zu einer besseren Customer Experience und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.

Sehen wir uns an, wie KI-gestützte Textanalyseplattformen zwei typische Anwendungsfälle für Versicherungsunternehmen digital transformieren können:

Underwriting

KI-Technologie kann die Effizienz steigern und Workflows automatisieren, indem sie Risikoprüfungsprozesse beschleunigt, Aufgaben an menschliche Mitarbeitende delegiert, schneller bessere datengestützte Versicherungspolicen anbietet und die Customer Experience verbessert. Mit KI können Versicherer für ein optimales Risikomanagement optimale Tarife basierend auf dem einzelnen Kunden ermitteln. KI-basierte Preisgestaltungsmodelle tragen auch dazu bei, die Zeit zu verkürzen, die für die Einführung neuer Preisgestaltungs-Frameworks über den gesamten Risikoprüfungslebenszyklus hinweg benötigt wird.

Risikoprüfer können KI-Lösungen auch nutzen, um schnell Antworten zu erhalten und diese Informationen an Kunden weiterzugeben. Beispielsweise können Versicherungsunternehmen Chatbots extern und intern bereitstellen, um Wissensarbeitern dabei zu helfen, während des Risikobewertungsprozesses schnell relevante Erkenntnisse durch Digital Experiences aus der Ferne zu liefern. Die Mitarbeiter können auch ML-Algorithmen nutzen, um die traditionellen versicherungsmathematischen Modelle zu ergänzen und so ein genaueres und konsistenteres Risikomanagement zu ermöglichen. Wissensarbeiter können sich dann mehr auf Aufgaben konzentrieren, bei denen der menschliche Faktor im Vordergrund steht und die Kunden das Gefühl geben, geschätzt zu werden.

Forderungsbearbeitung

Ab dem Zeitpunkt, an dem ein Kunde einen Versicherungsanspruch geltend macht, kann die KI-Technologie den administrativen Prozess durch Prozessautomatisierung optimieren. Mitarbeiter können mithilfe von Data-Science- und KI-Lösungen numerische und natürlichsprachliche Daten analysieren und dabei relevante Versicherungspoliceninformationen, Formulare des Gesundheitswesens und andere Eingabedokumente heranziehen. KI kann auf der Grundlage der Analyse von Schadenmanagementdaten aufschlussreiche Empfehlungen geben, die Wissensarbeitern dabei helfen, die berechtigten Ansprüche zu bestimmen und zu ermitteln, welcher Prozentsatz der Ansprüche konsequent ausgezahlt werden sollte. Diese Erkenntnisse beschleunigen die Entscheidungsfindung erheblich , was zu besseren Mitarbeiter- und Customer Experience führen kann .

ML-Algorithmen können „Warnsignale“ in betrügerischen Ansprüchen und Risikomanagementdaten leichter erkennen, sodass die Mitarbeiter mehr Zeit haben, sich mit Einzelfällen zu befassen. Das Gesamtergebnis ist, dass großvolumige, kostengünstige Versicherungsansprüche wie kaputte Windschutzscheiben schnell behoben werden können und Wissensarbeiter mehr Zeit für komplexere Schadensfälle und Betrugserkennung haben.

Das Endziel: Personalisierte, kundenorientierte Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz

Mit KI-Lösungen können Versicherer nahezu in Echtzeit einen einheitlichen Überblick über den Kunden erhalten. Kundendaten sind zwar in vielen traditionellen und isolierten Systemen gespeichert, doch eine modernisierte, KI-gestützte Architektur kann Datensätze zusammenführen und Erkenntnisse aus verschiedenen Dokumenten gewinnen. So sind diese Erkenntnisse für alle Beteiligten im Schadenbearbeitungs- oder Risikoprüfungsprozess leicht zugänglich.

Diese Transparenz bietet Versicherern die Möglichkeit, kundenorientierte Customer Journeys anzubieten. Mit KI erhalten Versicherer, Schadenbearbeitungsteams und Versicherungsagenten tiefere Erkenntnisse in die spezifischen Lebensumstände und Präferenzen jedes Kunden, sodass jeder Berührungspunkt im Kundenlebenszyklus zu einer Gelegenheit wird, hochgradig personalisierte Werbung und Policenempfehlungen, Angebote und mehr bereitzustellen.

Durch die vollständige Integration von KI-Lösungen in ihre Geschäftsmodelle und Abläufe können Versicherer Fachkräften die Informationen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um bestehende Kundenbeziehungen zu stärken und die Customer Experience auf die nächste Ebene zu heben.

Institutionelle Versicherer verfügen bereits über das langjährige Vertrauen und die Größe, die ihnen ihr aktuelles Geschäft eingebracht haben. Wenn sie KI und andere neue Technologien schnell in ihren Betrieb integrieren können, insbesondere zur Erweiterung der Fähigkeiten von Wissensarbeitern, werden sie in der Lage sein, den heutigen Unsicherheiten zu begegnen und sich gegen die Bedrohung durch „Insurtech“-Startups und andere neue Marktteilnehmer zu behaupten.

