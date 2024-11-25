Sechzig Jahre nach der Einführung der ersten Mainframe-Familie durch das IBM® System/360 sind diese Computer nach wie vor sehr gefragt. Allein in den USA verlassen sich laut einer aktuellen Studie 89 % der Regierung der Bundesstaaten immer noch in irgendeiner Weise auf Mainframes.

Das IBM Institute for Business Value hat in Zusammenarbeit mit Oxford Economics 2.551 globale IT-Manager befragt, um zu verstehen, wie Großrechner im heutigen Zeitalter von künstlicher Intelligenz (KI) und hybrider Cloud eingesetzt werden. Diese Gruppe umfasste 255 IT-Leiter der Regierung.

Die Ergebnisse unterstreichen die zentrale Rolle des Mainframes bei der Förderung von KI-Innovationen, der Unterstützung hybrider Cloud-Strategien und der Förderung der digitalen Transformation im öffentlichen Sektor, wo Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit unerlässlich sind.