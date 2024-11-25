Sechzig Jahre nach der Einführung der ersten Mainframe-Familie durch das IBM® System/360 sind diese Computer nach wie vor sehr gefragt. Allein in den USA verlassen sich laut einer aktuellen Studie 89 % der Regierung der Bundesstaaten immer noch in irgendeiner Weise auf Mainframes.
Das IBM Institute for Business Value hat in Zusammenarbeit mit Oxford Economics 2.551 globale IT-Manager befragt, um zu verstehen, wie Großrechner im heutigen Zeitalter von künstlicher Intelligenz (KI) und hybrider Cloud eingesetzt werden. Diese Gruppe umfasste 255 IT-Leiter der Regierung.
Die Ergebnisse unterstreichen die zentrale Rolle des Mainframes bei der Förderung von KI-Innovationen, der Unterstützung hybrider Cloud-Strategien und der Förderung der digitalen Transformation im öffentlichen Sektor, wo Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit unerlässlich sind.
Viele Regierungsbehörden auf lokaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene in den USA und anderen Ländern verlassen sich nach wie vor auf Mainframes, um verschiedene wichtige Services zu betreiben. Zu diesen Dienstleistungen gehören Steuersysteme, Fahrzeugzulassungen und Vorteile-Programme. Mit ihrer unvergleichlichen Fähigkeit, riesige Datenmengen schnell, zuverlässig und sicher zu verarbeiten, haben Mainframes ihre Vitalität bewiesen und sind der Schlüssel, um das volle Potenzial datengetriebener Innovationen freizusetzen.
Dies gilt besonders für Systeme, die Open-Source-Linux® mit hybriden Cloud- und KI-Workloads nutzen, die hohe Resilienz und Flexibilität erfordern und Innovation auf dem Großrechner ermöglichen.
Mit der vierten Generation von IBM® LinuxONE führten wir mehrere Technologien ein. Dazu gehören das Security and Compliance Center, das die Vorbereitung auf Audits vereinfacht; quantensichere Algorithmen zum Schutz von Daten im Postquantenzeitalter; und der Integrated Accelerator für KI-Inferenz auf dem IBM Telum®-Prozessor, der entwickelt wurde, um KI während Transaktionen praktikabler zu machen.
In einer neuen Studie stimmen 90 % der befragten globalen IT-Führungskräfte in der Regierung zu, dass Anwendungen auf Mainframe-Basis weiterhin eine wichtige Rolle in der digitalen Transformation ihrer Unternehmen spielen. Die Studie zeigt auch, dass IT-Führungskräfte im öffentlichen Sektor den Mainframe als eine unschätzbare Plattform für das Bereitstellen von Unternehmens-KI betrachten. Sie nutzen es, um Innovationen voranzutreiben, die Cybersicherheit zu verbessern, Abläufe zu optimieren und Anwendungen zu modernisieren. Diese Perspektive wird durch überzeugende Statistiken aus der Studie weiter gestützt:
Durch die direkte Anwendung von KI auf Workloads auf dem Mainframe können Unternehmen neue Erkenntnisse gewinnen, die Produktivität der Belegschaft steigern und den Wert ihrer Kernsysteme maximieren, was letztlich zu bedeutenden Geschäftsergebnissen führt.
Mainframes spielen auch eine entscheidende Rolle bei erfolgreichen Hybrid-Cloud-Strategien und ermöglichen Unternehmen, Anwendungs-Workloads in den am besten geeigneten Rechenumgebungen bereitzustellen. 84 % der befragten IT-Führungskräfte in der Regierung stimmen diesem Ansatz zu und sagen, es sei wichtig, dass Großrechner sich leicht in andere Technologien integrieren.
Im Zuge des Fortschritts im Zeitalter von Hybrid Cloud und KI wird die anhaltende Bedeutung des Mainframes deutlicher denn je. Seine Rolle als strategisches Gut, das dazu beiträgt, Sicherheit, Datenschutz und betriebliche Effizienz zu gewährleisten, macht es für Regierungsbehörden, die sich um Modernisierung und die Bereitstellung neuer Dienstleistungen bei gleichzeitiger Kostenkontrolle bemühen, unverzichtbar.
Durch die Anwendung von Modernisierungsstrategien, die die Stärken des Mainframes nutzen, können Unternehmen im öffentlichen Sektor ihre digitale Transformation beschleunigen und neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation freischalten.
