Es besteht kein Zweifel daran, dass einige Führungskräfte in der Nachrichtenmedienbranche die künstliche Intelligenz (KI) mit Besorgnis betrachten. Doch eine Nachrichtenredaktion der Zukunft ohne KI-Tools ist höchst unwahrscheinlich.
Laut Nieman Lab1 haben große Nachrichtenredaktionen im ganzen Land neue Rollen und Initiativen rund um die Entwicklung und Nutzung von KI-Tools und -Prozessen unter Wahrung ethischer und redaktioneller Standards entworfen.
Bereits jetzt haben Nachrichtenverlage wie die New York Times, Associated Press, Washington Post, ESPN und Semafor offen in Initiativen investiert, um zu erkunden, wie Technologie neben menschlichen Journalisten eingesetzt werden kann.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie KI im Journalismus eingesetzt wird, wie Top-Publikationen über ihre KI-Strategie nachdenken und was Branchenanalysten für die Zukunft des Journalismus erwarten.
Bevor generative KI populär wurde, nutzten Nachrichtenorganisationen bereits maschinelles Lernen und eine Form von KI-Technologie, um sie bei der Überwachung sozialer Medien2, der Verwaltung großer Datensätze, die in Nachrichtenartikeln verwendet werden3, und der Organisation von Workflows4 für digitale Produkte zu unterstützen.
Die Reporter haben von den auf der Verarbeitung natürlicher Sprache basierenden Transkriptionsdiensten wie Otter und Trint Nutzen profitiert. Unternehmen haben KI-Algorithmen von Plattformen wie CrowdTangle und ChartBeat verwendet, um das Engagement der Zielgruppe zu analysieren und Trendthemen in den sozialen Medien zu verfolgen.
Frühe Experimente, wie die KI-gestützte Nachrichten-App Artifact5, haben einige der möglichen Möglichkeiten aufgezeigt, wie KI Nachrichten unterhaltsamer machen könnte, mit Funktionen wie dem Zusammenfassen von Nachrichten im Stil von Gen Z.
In den meisten Fällen konnten Journalisten mit dieser Art von Tools ihre Berichterstattung skalieren, Routinearbeit reduzieren und Zusammenhänge oder Muster in den Daten entschlüsseln, die sie aus verschiedenen Quellen zusammengetragen haben.
Die Neuheit generativer KI besteht darin, dass sie Inhalte wie geschriebene Texte, Audio, Video und Bilder erzeugen kann. In einigen Anwendungsfällen kann generative KI Redakteuren und Reportern dabei helfen, ihre Geschichten für verschiedene Vertriebskanäle zu übersetzen und zu transformieren. Allerdings kann die Technologie auch von bösen Akteuren missbraucht werden, um Desinformationen und Deepfakes zu produzieren, was die Arbeit von Journalisten erschwert.
Die KI-Technologie hat einen Wendepunkt erreicht – die Branchen überwinden den Hype und arbeiten daran, praktisch zu verstehen, was KI kann und was nicht. Um mit Innovationen und Veränderungen Schritt halten zu können, müssen Unternehmen jedoch mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von KI experimentieren. Dies gilt auch für Redaktionen.
Analysten von Media Branchen prognostizieren, dass generative KI einige der mühsameren Backend-Arbeiten in Redaktionen6 erleichtern kann. Dazu gehören Aufgaben wie Markierung, Kategorisierung, Hinzufügen von Metadaten, Überschriften- und SEO-Vorschlägen, Korrektur, Organisation von Forschung, Bearbeitungsberechtigungen und Moderation von Kommentaren7.
Generative KI könnte auch für Sprachaufgaben nützlich sein, die keine Einführung neuer Informationen erfordern, die nicht bereits im Dokument vorhanden sind, an dem sie arbeitet, wie ein Bericht 6 des Reuters Institute nahelegte. Dazu gehören Zusammenfassungen, Übersetzungen, Vereinfachungen, Umschreiben in verschiedenen Stilen sowie das Extrahieren von Texten für soziale Medien, Newsletter und Skripte.
Initiativen wie das JournalismAI-Projekt des Journalismus-Thinktank Polis der London School of Economics (LSE) sammeln Fallstudien8 dazu, wie KI in Redaktionen auf der ganzen Welt bereitgestellt wird. Hier einige Beispiele, wie die Nachrichtenbranche bereits KI einsetzt:
Nachrichtenerfassung
Nachrichtenproduktion
Einbindung der Zielgruppe
Große Publikationen wie AP, Bloomberg und Reuters nutzen bereits Computer und ein gewisses Maß an Automatisierung, um weltweit nach Nachrichten zu suchen.
Zum Beispiel hat Bloomberg ein eigenes Large Language Model (LLM)9 entwickelt, das auf von ihnen kuratierten Finanzdokumenten sowie den Daten auf Bloomberg Terminal trainiert ist. Es heißt, dieses Modell verbessere Aufgaben der Verarbeitung natürlicher Sprache wie Stimmungsanalyse, Named Entity Recognition und Nachrichtenklassifizierung im Zusammenhang mit Finanzbegriffen.
Semafor hingegen hat mit Microsoft und OpenAI zusammengearbeitet, um einen KI-gestützten „Multi-Source Breaking News Feed“10 namens Signals zu erstellen. Dieses KI-Tool ist auf die Forschung ausgerichtet und hilft den Journalisten von Semafor bei der Suche nach Nachrichtenquellen in verschiedenen Sprachen auf der ganzen Welt. Menschliche Redakteure bewerten und verifizieren letztendlich die Quellen, verfassen Zusammenfassungen und verweisen über entsprechende Links auf die Originalinformationen.
AP nutzt KI11, um bestimmte Unternehmensberichte zu automatisieren, indem Informationen aus Pressemitteilungen, Analystenberichten und der Bestandsleistung zusammengefasst werden. Das Unternehmen hatte erklärt, dass diese Funktion es seinen Reportern ermöglicht, sich auf eine eingehendere Berichterstattung zu konzentrieren. Das Unternehmen experimentiert auch mit dem Einsatz von KI zur Erkennung von Eilmeldungen in den sozialen Medien. Sowohl die Financial Times12 als auch das Wall Street Journal13 arbeiten an KI-Modellen, die Trendthemen vorhersagen können, um Journalisten über mögliche Geschichten zu informieren und Lücken in der Berichterstattung aufzudecken14.
KI kann auch relevante Forschung als Ausgangspunkt für investigative Berichterstattung liefern. KI-Sprachmodelle können Journalisten dabei helfen, innerhalb großer Dokumentenmengen – unabhängig vom Format – die für sie relevanten Abschnitte herauszufiltern . Für lokale Überwachungspublikationen könnte KI auch Anomalien in Regierungsprüfungsberichten identifizieren, um Fälle für ihre Reporter zu finden16. KI kann außerdem große Datensätze aus Wahlkampffinanzierungsunterlagen, staatlicher Gesetzgebung, zivilrechtlichen Beschwerden, kommunalen Budgets verarbeiten und den Inhalt dieser Dokumente zusammenfassen,um Reportern zu helfen17. Die Lokalzeitung iTromsø in Norwegen hat sogar ein eigenes KI-gestütztes Tool entwickelt, um Daten aus Stadtarchiven zu extrahieren, Dokumente nach Relevanz zu ordnen und wichtige Informationen herauszufiltern, die zu Anhaltspunkten für Geschichten führen könnten.
KI-gestützte Tools könnten ebenfalls Protokolle von lokalen Konferenzen oder Stadtratssitzungen verfassen und organisieren, Tipps sortieren und Transkripte von aufgezeichneten Videos erstellen. Viele Nachrichtenredaktionen verwenden KI-gestützte Speech-to-Text-Software für die Transkription und Übersetzung.
Reuters hat herausgefunden, dass KI-Highlights und -Zusammenfassungen18 es Reportern erleichtern, archivierte Videos nach wichtigen Personen und Momenten zu durchsuchen. KI-gestützte Video-Highlights haben sich auch in der Sportberichterstattung als nützlich erwiesen. ESPN nutzt KI, um Clip-Highlights zu identifizieren und in großem Maßstab Zusammenfassungen19 zu generieren.
Es gibt eine Suite von KI-Tools, die Journalisten beim Korrekturlesen, dem Entwurf von Überschriften und der Erstellung von Gliederungen helfen können. In einem im Oktober veröffentlichten Beitrag20 erklärte die New York Times, dass sie keine KI zum Schreiben von Artikeln verwenden. Sie nutzen es jedoch, um Daten für investigative Recherchen zu sichten, Audioversionen ihrer Artikel zu erstellen und Artikelempfehlungen anzubieten. Manchmal nutzen sie gegebenenfalls generative KI, um mögliche Schlagzeilen, Zusammenfassungen von Artikeln und erste Übersetzungen ihrer Geschichten aus dem Englischen ins Spanische zu entwerfen. All dies geschieht unter menschlicher Aufsicht und wird vor der Veröffentlichung überarbeitet.
Die Washington Post hat sich mit dem Text-to-Speech-Softwareunternehmen Eleven Labs zusammengetan, um KI-generiertes Audio zu einigen ihrer geschriebenen Newsletter anzubieten21. Dieses Audio kann in der Post-App zusammen mit anderen Angeboten wie Podcast-Episoden und Audio-First-Artikeln in eine Playlist aufgenommen werden.
Die BBC hat zuvor mit automatisierten Tools22 experimentiert, die gegebenenfalls einen „Rohschnitt“ ihrer Video- und Audioprogramme entwickeln können.
NLP-Anwendungen wie das automatische Faktencheck-Tool von Newtral und FactStream von Duke Reporter’s Lab können bei der Identifizierung von Aussagen helfen, die einer Faktenüberprüfung bedürfen. Und Redakteure scheinen KI-gestütztes Korrekturlesen und Redigieren im Allgemeinen zu befürworten.
KI-Tools zur Erkennung von Deepfakes werden derzeit getestet und entwickelt. Experten warnen jedoch23, dass sie nur als Ausgangspunkt für einen Verifizierungsprozess dienen sollten.
Im Wettbewerb um Aufmerksamkeit bergen KI-generierte Zusammenfassungen ein großes Potenzial, Leser zu gewinnen. In frühen Tests steigerten sie die Leserschaft für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender in Norwegen24 und eine Tageszeitung in Südafrika25. Eine kleine schwedische Zeitung stellte fest, dass die Einbeziehung von KI-Zusammenfassungen die Verweildauer der Leser bei einem Artikel erhöhte26.
Die KI-Zusammenfassungsfunktion kann den Lesern auch in Form eines Chatbots präsentiert werden. Zum Beispiel verfügt die Washington Post über einen intelligenten Chatbot, der auf Archivartikeln trainiert ist und Leserfragen zur Klimawissenschaft beantworten kann. The Post entwickelte das Tool zusammen mit Ingenieuren der Virginia Tech27. Die KI verwendet Retrieval Augmented Generation (RAG) und wird auf den Archiven von The Post trainiert. Sie erstellt eine Zusammenfassung auf Basis von Informationen, die sie aus Artikeln im Archiv extrahiert. Das Modell zeigt außerdem an, ob es nicht genügend Informationen enthält, um eine Frage des Lesers zu beantworten. Außerdem werden die zitierten Artikel aufgelistet und die Leser werden aufgefordert, diese zur Überprüfung zu konsultieren.
Die Financial Times hat einen ähnlichen Chatbot mit Hilfe von Anthropic bereitgestellt, der Abonnentenfragen zu aktuellen Ereignissen sowie zu breiteren Themen beantwortet. Der Chatbot befindet sich im Beta-Test, aber als Journalisten von The Verge ihn Anfang 2024 ausprobierten, stellten sie fest, dass die Antworten Inkonsistenzen28 enthielten. Eine Studie von JournalismAI29 ergab, dass diese Tools Schwierigkeiten hatten, längere Artikel zusammenzufassen, insbesondere solche, die kreativer statt geradliniger waren.
Abgesehen von rein sprachlichen Aufgaben kann KI zum Engagement der Leser beitragen, indem sie dynamische Paywalls30 verwaltet, um Abonnements und die Bindung zu erhöhen. KI kann zudem Leseverhalten, Gewohnheiten und Journeys nutzen, um Inhalte zu empfehlen und Nutzererfahrungen zu personalisieren. Eine gute KI-Kuratierung könnte Menschen dazu bringen, sich besser zu informieren, indem sie ihnen sowohl Geschichten präsentiert, die ihnen gefallen könnten, als auch solche, die sie normalerweise nicht lesen würden.
Trotz vielversprechender Fallstudien gibt es immer noch eine Vielzahl von Risiken, die mit generativen KI-Tools verbunden sind. Dazu gehören ungeklärte Fragen in Bezug auf Genauigkeit, Transparenz, Fairness, Datenschutz und Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum.
KI-generierte Geschichten haben eine massive Kontroverse ausgelöst, nicht nur weil sie schlecht geschrieben sind, sondern auch wegen Plagiaten und sachlichen Ungenauigkeiten. Da immer mehr Suchmaschinen KI-Zusammenfassungen bereitstellen, gibt es Bedenken, dass diese Funktionen den Anschein von Autorität erwecken, indem sie Links zu Quellen enthalten. Aber sie können Fakten aus dem Zusammenhang reißen und Fehlinformationen liefern31. Und je nach Quelle ihrer Trainingsdaten könnten KI-Modelle bestehende Verzerrung verstärken.
Obwohl es leicht ist, mit dem Finger auf Chatbots wie ChatGPT zu zeigen, stellte das Reuters Institute 6 fest, dass Nachrichtenunternehmen dieses Problem nicht einfach umgehen können. Die Entwicklung eigener Modelle im eigenen Haus ist eine Herausforderung. Selbst die größten Redaktionen verfügen möglicherweise nicht über ein Archiv, das groß genug ist, um alle Trainingsdaten bereitzustellen, die ein LLM benötigen könnte.
Die beste Lösung wäre Feinabstimmung oder Prompt-Tuning für bestehende Modelle, aber diese Methoden können eigene Probleme in Bezug auf Sicherheit, Stabilität und Interpretierbarkeit mit sich bringen.
Trotz der beeindruckenden Leistungen, die generative KI vollbringen kann, fehlt ihr letztlich ein kohärentes Verständnis der Welt32. Dadurch kann KI die Qualität der Quellen nicht überprüfen, und sie kann manchmal hereingelegt werden. Zum Beispiel fand Wired33 heraus, dass die KI-Produkte von Google, Microsoft und Perplexity KI-Antworten auf der Grundlage der weithin widerlegten Rassenwissenschaft zum Vorschein gebracht haben, weil es im Internet an qualitativ hochwertigen Informationen mangelt. Darüber hinaus können KI-Modelle halluzinieren, und sie lernen immer noch, Unsicherheit zu vermitteln.
Bisher veröffentlichten Publikationen ihre Daten und ihren Code zusammen mit Arbeiten, die durch maschinelles Lernen oder KI entstanden sind. Heute besteht ein noch größerer Bedarf an algorithmischer Verantwortlichkeit und Erklärbarkeit – die Zielgruppe möchte wissen, wenn Inhalte von KI34 produziert werden. Dennoch haben frühe Studien gezeigt, dass die Zielgruppe Nachrichteninhalten tendenziell weniger Vertrauen entgegenbringt, wenn sie als KI-generiert gekennzeichnet sind.
Journalismus beruht auf einer Beziehung zwischen Autor und Leser. Die Aufrechterhaltung des Vertrauens ist von größter Bedeutung. Und da KI zunehmend auf verschiedenen Ebenen der Nachrichtenproduktion eingesetzt wird, bemühen sich Medienunternehmen um größtmögliche Transparenz bei ihren Offenlegungen.
In einem Leitfaden, den die New York Times35 im Mai 2024 veröffentlichte, sagten ihre Redakteure, dass generative KI als Werkzeug für ihre Mission eingesetzt wird, die Wahrheit aufzudecken und mehr Menschen zu helfen, die Welt zu verstehen. Die Technologie wird unter menschlicher Anleitung und Überprüfung eingesetzt, und die Redakteure erläutern, wie das Werk entstanden ist und welche Schritte sie unternommen haben, um Risiken, Verzerrung und Fehlinformationen zu minimieren.
„Die Beziehung zwischen einem Journalisten und der KI ist dem Prozess der Entwicklung von Quellen oder der Kultivierung von Fixern nicht unähnlich“, schreibt die Columbia Journalism Review36. „Wie menschliche Quellen können auch künstliche Intelligenzen über Wissen verfügen, aber sie sind in ihrer Gestaltung nicht frei von Subjektivität – auch sie müssen kontextualisiert und qualifiziert werden.“
Es gibt einen Trend zu mehr Transparenz bei KI-Systemen in verschiedenen Branchen. Unternehmen verhandeln jedoch immer noch über Kompromisse zwischen mehr Open Source-Codes und Sicherheit.
Die Einführung der KI verkompliziert die Bedingungen einer sich entwickelnden Beziehung zwischen großen Technologieunternehmen und der Nachrichtenmedienbranche. In den letzten Jahrzehnten standen Nachrichtenorganisationen mit den Tech-Plattformen, die ihre Inhalte verbreiten, gegenüber. Aufgrund widersprüchlicher Geschäftsmodelle gibt es laufende Rechtsstreitigkeiten, in denen Verlage argumentieren, dass Tech-Giganten Werbeeinnahmen und Traffic monopolisieren und ihre Inhalte ohne angemessene Vergütung nutze37. KI scheint dieses Problem zu verschlimmern.
Einige Medienmanager erklärten gegenüber dem New York Magazine19, dass sie befürchten, dass KI-Zusammenfassungen in Suchmaschinen wie Google es Aggregatoren leichter machen, „ihre Inhalte zu klauen“ und das Web mit minderwertigen Informationen zu überschwemmen.
Ein Tow Report 202438 im Columbia Journalism Review stellte fest, dass Nachrichtenorganisationen aufgrund der schwierigen internen Entwicklung maßgeschneiderter KI auf Technologieunternehmen angewiesen sein müssen. Darüber hinaus könnte sich die KI-gestützte Suche auf das Engagement der Zielgruppe auswirken und die Kontrolle der Technologieplattformen über das Ökosystem festigen.
Allerdings haben die Medienunternehmen dieses Mal einen Vorteil bei den Verhandlungen mit den Technologieunternehmen. KI kann nur mit vorhandenen Informationen arbeiten. KI kann nicht in die Welt hinausgehen und neue Informationen oder Erfahrungen sammeln oder mit anderen Menschen interagieren. Nachrichteninhalte sind eine wertvolle Quelle für Echtzeitinformationen in einem Kontext, der die Qualität von Foundation Models verbessern kann, „die unter Verzerrungen, Fehlinformationen und Spam leiden“, so ein Kommentar des Brookings Institute39. Tatsächlich machen Nachrichtenartikel einen erheblichen Teil der Daten aus, die zur Vorbereitung auf gängige LLM-Programme verwendet werden, wie eine Untersuchung der Washington Post40 ergab.
Wichtig ist, dass KI-Systeme immer nach mehr Daten hungern. Und den Technologieunternehmen gehen die öffentlich verfügbaren Trainingsdaten für diese Modelle schnell aus41. Ohne neue, qualitativ hochwertige Daten könnten sich diese Modelle verschlechtern und sogar zusammenbrechen.
Das bedeutet, dass Nachrichtenagenturen möglicherweise mehr Einfluss darauf haben, wie sie ihre Beziehung zu den Unternehmen gestalten, die KI-Systeme entwickeln. Und es gibt einen größeren Anreiz für Technologieunternehmen, entweder mit Medienunternehmen zusammenzuarbeiten oder Probleme mit dem geistigen Eigentum zu bekommen.
Gegenwärtig verklagen eine Handvoll Verlage KI-Unternehmen wegen Urheberrechtsverletzungen, während andere Lizenzvereinbarungen unterzeichnen42.
Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines aktualisierten Frameworks für geistiges Eigentum und Entschädigung. Die Washington Post43 stellte fest, dass KI-Zusammenfassungen es Technologieplattformen manchmal ermöglichten, frühere Vorschriften zu umgehen, nach denen sie Verlage für Inhalte bezahlen mussten, insbesondere für Inhalte hinter Paywalls.
Auch wenn es noch immer rechtliche Meilensteine zu bewältigen gilt, gibt es eine Zukunft, in der KI-Unternehmen und Nachrichtenorganisationen auf eine für beide Seiten vorteilhafte Weise zusammenarbeiten können. Der Schlüssel liegt in offener Kommunikation und Diskussion. Anstatt davon auszugehen, dass sie wissen44, was die Leute brauchen, sollten KI-Entwickler einzelne Stakeholder der Branchen nach den Tools und Diensten fragen, die für die Nutzer von Vorteil wären.
