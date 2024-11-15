Trotz vielversprechender Fallstudien gibt es immer noch eine Vielzahl von Risiken, die mit generativen KI-Tools verbunden sind. Dazu gehören ungeklärte Fragen in Bezug auf Genauigkeit, Transparenz, Fairness, Datenschutz und Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum.

KI-generierte Geschichten haben eine massive Kontroverse ausgelöst, nicht nur weil sie schlecht geschrieben sind, sondern auch wegen Plagiaten und sachlichen Ungenauigkeiten. Da immer mehr Suchmaschinen KI-Zusammenfassungen bereitstellen, gibt es Bedenken, dass diese Funktionen den Anschein von Autorität erwecken, indem sie Links zu Quellen enthalten. Aber sie können Fakten aus dem Zusammenhang reißen und Fehlinformationen liefern31. Und je nach Quelle ihrer Trainingsdaten könnten KI-Modelle bestehende Verzerrung verstärken.

Obwohl es leicht ist, mit dem Finger auf Chatbots wie ChatGPT zu zeigen, stellte das Reuters Institute 6 fest, dass Nachrichtenunternehmen dieses Problem nicht einfach umgehen können. Die Entwicklung eigener Modelle im eigenen Haus ist eine Herausforderung. Selbst die größten Redaktionen verfügen möglicherweise nicht über ein Archiv, das groß genug ist, um alle Trainingsdaten bereitzustellen, die ein LLM benötigen könnte.

Die beste Lösung wäre Feinabstimmung oder Prompt-Tuning für bestehende Modelle, aber diese Methoden können eigene Probleme in Bezug auf Sicherheit, Stabilität und Interpretierbarkeit mit sich bringen.

Trotz der beeindruckenden Leistungen, die generative KI vollbringen kann, fehlt ihr letztlich ein kohärentes Verständnis der Welt32. Dadurch kann KI die Qualität der Quellen nicht überprüfen, und sie kann manchmal hereingelegt werden. Zum Beispiel fand Wired33 heraus, dass die KI-Produkte von Google, Microsoft und Perplexity KI-Antworten auf der Grundlage der weithin widerlegten Rassenwissenschaft zum Vorschein gebracht haben, weil es im Internet an qualitativ hochwertigen Informationen mangelt. Darüber hinaus können KI-Modelle halluzinieren, und sie lernen immer noch, Unsicherheit zu vermitteln.

Bisher veröffentlichten Publikationen ihre Daten und ihren Code zusammen mit Arbeiten, die durch maschinelles Lernen oder KI entstanden sind. Heute besteht ein noch größerer Bedarf an algorithmischer Verantwortlichkeit und Erklärbarkeit – die Zielgruppe möchte wissen, wenn Inhalte von KI34 produziert werden. Dennoch haben frühe Studien gezeigt, dass die Zielgruppe Nachrichteninhalten tendenziell weniger Vertrauen entgegenbringt, wenn sie als KI-generiert gekennzeichnet sind.

Journalismus beruht auf einer Beziehung zwischen Autor und Leser. Die Aufrechterhaltung des Vertrauens ist von größter Bedeutung. Und da KI zunehmend auf verschiedenen Ebenen der Nachrichtenproduktion eingesetzt wird, bemühen sich Medienunternehmen um größtmögliche Transparenz bei ihren Offenlegungen.

In einem Leitfaden, den die New York Times35 im Mai 2024 veröffentlichte, sagten ihre Redakteure, dass generative KI als Werkzeug für ihre Mission eingesetzt wird, die Wahrheit aufzudecken und mehr Menschen zu helfen, die Welt zu verstehen. Die Technologie wird unter menschlicher Anleitung und Überprüfung eingesetzt, und die Redakteure erläutern, wie das Werk entstanden ist und welche Schritte sie unternommen haben, um Risiken, Verzerrung und Fehlinformationen zu minimieren.

„Die Beziehung zwischen einem Journalisten und der KI ist dem Prozess der Entwicklung von Quellen oder der Kultivierung von Fixern nicht unähnlich“, schreibt die Columbia Journalism Review36. „Wie menschliche Quellen können auch künstliche Intelligenzen über Wissen verfügen, aber sie sind in ihrer Gestaltung nicht frei von Subjektivität – auch sie müssen kontextualisiert und qualifiziert werden.“

Es gibt einen Trend zu mehr Transparenz bei KI-Systemen in verschiedenen Branchen. Unternehmen verhandeln jedoch immer noch über Kompromisse zwischen mehr Open Source-Codes und Sicherheit.