Field Service Management ist die Koordination und Überwachung der Ressourcen und Mitarbeiter eines Unternehmens, die im Außendienst tätig sind.

Durch maschinelles Lernen, vorausschauende Analyse, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und Computer Vision ermöglicht KI Unternehmen, Abläufe über traditionelle regelbasierte Systeme hinaus zu automatisieren, zu optimieren und zu ergänzen.

Traditionelle FSM-Modelle basieren auf statischen Zeitplänen, manueller Disposition und nachträglicher Berichterstattung. KI-gestützte FSM-Plattformen analysieren kontinuierlich Daten von IoT-Sensoren, Servicehistorien, Anlagenleistungsdaten und Unternehmenssystemen, um einen vorausschauenden, stärker automatisierten Ansatz zu verfolgen.

Durch den Einsatz von KI im FSM können Unternehmen von einer intelligenteren Planung, proaktiver Wartung, besserer Technikerunterstützung und einem verbesserten Kundenerlebnis profitieren. Der Außendienst wird von einer Kostenstelle in eine strategische, umsatzfördernde Geschäftsfunktion umgewandelt.