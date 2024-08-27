Unterdessen erhielt ein KI-generierter Volvo-Werbespot, der im Juli von einem Superfan produziert wurde, breite Anerkennung für seine Kreativität unter Zeitdruck. Laszlo Gaal, ein ungarischer Friseur ohne offizielle Verbindung zu Volvo, nutzte das Text-zu-Video-Tool von Runway, um in nur 24 Stunden einen kompletten Volvo-Werbespot zu erstellen. Es ging fast sofort viral.

Bestimmte Branchen sind einstimmig von generativer KI begeistert. Softwareentwickler und -ingenieure nutzen beispielsweise mehrere KI-gestützte Werkzeuge, um schneller zu programmieren, was die Produktivität steigert und Kosten senkt, da KI einfache Aufgaben übernimmt.

Und abgesehen von der mühsamen Arbeit kann generative KI dabei helfen, Prototypen viel schneller zu erstellen, da die großen Sprachmodelle das Refactoring und die Dokumentation des Codes übernehmen können. Dann haben die Entwickler mehr Zeit, um sich auf die vielversprechendsten Prototypen zu konzentrieren.

Aber wer hat das letzte Wort? „Sie befragen eine Gruppe von Nerds zu Kunst“, so Skyler Speakman, Senior Research Scientist bei IBM, im Mixture of Experts-Podcast, und forderte die Perspektive von „Künstlern und Handwerkern“.

Es stellt sich heraus, dass Kreative unterschiedliche Meinungen vertreten. Während die Kritikerseite stark vertreten ist, stellen andere fest, dass die generative KI unter anderem eine enorme Zeitersparnis als Vorteil bietet.

Beispielsweise kann generative KI im Bereich Content Marketing bei Aufgaben helfen, die Zusammenfassungen der Hauptinhalte erstellen oder die leicht aus den Hauptteilen abgeleitet werden können, so James Pate, Global SEO Strategist bei IBM.

Das Team von Pate nutzt IBM watsonx®, um Metadaten und Tags für Tausende von Inhaltsseiten auszufüllen, die migriert werden müssen. „Dies half uns, die Veröffentlichung von Seiten ohne Beschreibungen zu vermeiden und die Migrationen nicht zu verzögern“, erklärte Pate.

Die generative KI könnte sogar Kreativität ankurbeln und demokratisieren, argumentiert Rogier Vijverberg, CEO der Werbeagentur SuperHeroes.

„Generative KI ermöglicht es Kreativen auf der ganzen Welt, ihre Vorstellungen auf eine Weise zu visualisieren, die zuvor ohne ein großes Budget nicht möglich war.“

Todd Cramer, Web Design Leader bei IBM.com, teilt diese Ansicht und hebt die Fähigkeit generativer KI hervor, das schnelle Prototyping in seinem eigenen Designteam zu unterstützen.

„Die Möglichkeit, eine Vielzahl kreativer Konzepte mit einfachem Prompt Engineering zu erkunden, ermöglicht es Designern, Konzeptiterationen innerhalb von Sekunden statt Stunden durchzuführen, was zu mehr Kreativität sowie Produktivität/Effizienz im Designprozess führt“, so Cramer.

Die Realität ist nuancierter als KI im Vergleich zu Menschen, fügt Vijverberg hinzu. „Es gibt immer menschliche Schöpfer, die diese Tools verwenden.“ Vijverbergs Firma hat vor Kurzem sechs „KI-Künstler“ – Kreative, die besonders geschickt im Umgang mit den neuesten generativen KI-Tools sind. Diese KI-Künstler sind in einer neuen Abteilung von Vijverbergs Agentur angesiedelt, einem digitalen Kunstkollektiv namens Jimmy, das die „weltweit besten CGI- und KI-Künstler“ vertritt.

Ebenso betrachtet Cramer die Technologie als praktisches Werkzeug, nicht als Ersatz. „Designer sollten sich keine Sorgen machen, dass generative KI ihnen den Job wegnimmt. Sie sollten sich eher Sorgen um Designer machen, die wissen, wie man generative KI nutzt, um besser zu arbeiten“, behauptet Cramer. „Generative KI ist kein Ersatz für kreative Arbeit, sondern ein Optimierungstool, das es Designern ermöglicht, Kreativität, Produktivität und Umsetzung zu beschleunigen, indem sie an den richtigen Stellen im Designprozess eingesetzt wird.“

Sogar Procreate, das für Schlagzeilen sorgte, weil es behauptete, niemals KI einzusetzen, machte drei Tage nach seinem ursprünglichen Post auf X einige Zugeständnisse.

Als Antwort auf Kommentare, die die Produktivitätsgewinne durch KI hervorhoben, schrieb Procreate:

„Wir verstehen, dass einige KI-Tools die Produktivität steigern können. Wir haben damit keine Probleme, solange sie die langweiligen oder gefährlichen Arbeiten erledigen und die Daten aus ethisch einwandfreien Quellen stammen. Wir werden nur daran interessiert sein, KI-Tools zu erkunden, um noch bessere Tools für Künstler zu entwickeln.“

Möchten Sie mehr? Eine neue Studie untersucht, was passiert, wenn ChatGPT Menschen bei einer Reihe kreativer Aufgaben unterstützt.