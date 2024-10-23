KI-Halluzinationen können ein Risiko für Ihre Cybersicherheit darstellen

Einfach ausgedrückt, eine KI-Halluzination liegt vor, wenn ein Large Language Model (LLM), wie z. B. ein Tool für generative KI, eine falsche Antwort liefert. Manchmal bedeutet dies, dass die Antwort völlig erfunden ist, z. B. es erfindet eine Forschung, die es gar nicht gibt. Manchmal ist es aber auch die falsche Antwort, wie beispielsweise im Fall des Bard-Debakels.

Die Gründe für Halluzinationen sind vielfältig, aber der wichtigste ist, dass die Daten, die das Modell für das Training verwendet, falsch sind – KI ist nur so genau wie die Informationen, die sie aufnimmt. Die Eingabeverzerrung ist auch eine der Hauptursachen. Wenn die für das Training verwendeten Daten Verzerrungen enthalten, findet das LLM Muster, die eigentlich nicht vorhanden sind, was zu falschen Ergebnissen führt.

Da Unternehmen und Verbraucher zunehmend auf KI zur Automatisierung und Entscheidungsfindung setzen, insbesondere in Schlüsselbereichen wie dem Gesundheitswesen und dem Finanzwesen, stellt das Fehlerpotenzial ein großes Risiko dar. Laut Gartner kompromittiert KI-Halluzination sowohl die Entscheidungsfindung als auch den Markenruf. Darüber hinaus führen KI-Halluzinationen zur Verbreitung von Fehlinformationen. Mehr noch, jede KI-Halluzination führt dazu, dass die Menschen den KI-Ergebnissen nicht trauen, was weitreichende Folgen hat, und die Unternehmen wenden sich zunehmend dieser Technologie zu.

Es ist zwar verlockend, blindes Vertrauen in KI zu haben, aber es ist wichtig, bei der Verwendung von KI einen ausgewogenen Ansatz zu verwenden. Durch Vorkehrungen zur Reduzierung von KI-Halluzinationen können Unternehmen den Nutzen von KI gegen die potenziellen Komplikationen, zu denen auch KI-Halluzinationen gehören, abwägen.