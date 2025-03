Es ist nicht nur Big Business – große Unternehmen mit Zugang zu vielen Daten und Rechenleistung –, das mit künstlicher Intelligenz (KI) experimentiert. Kleine Unternehmen und sogar Unternehmer, die noch nicht auf den Markt gegangen sind, integrieren KI-Tools und Banking-KI auf neue und spannende Weise in ihre Geschäftsmodelle.

Dieses Jahr veröffentlichte Gusto einen New Business Formation Report, in dem festgestellt wurde, dass mehr als 20 % der neuen Unternehmen generative KI-Technologien (GenAI) verwenden.1 Generative KI hilft Unternehmern, ihre Reichweite vor der Markteinführung zu erhöhen, eine Phase, in der in der Regel die Ressourcen begrenzt sind, was Unternehmern Zeit- und Kostenbeschränkungen auferlegt.

Der Unternehmer Sean Ammirati weiß aus erster Hand über diese Einschränkungen Bescheid. Er ist nicht nur Gründer, sondern auch Professor für Unternehmertum und unterrichtet MBA-Kurse an der Carnegie Mellon University. Jedes Jahr führen seine Kurse die Studierenden durch den Prozess der Entwicklung eines Startups.

Dieses Jahr war anders. Seine Studierenden hatten eine neue Technologie in ihrem Werkzeugkasten: generative KI. Während einige Lehrende die Idee abgelehnt haben, dass Studierende Unterstützung von diesen Apps suchen, fördert Ammirati dies, da er anerkennt, dass generative KI leistungsstarke Anwendungen für Unternehmer bietet.

„Interessant ist die Geschwindigkeit, mit der die Studierenden Fortschritte machen und mit relativ soliden Produkten im Laufe eines Semesters eine Reihe von Kunden gewinnen konnten, verglichen mit dem, was ich in 13 Jahren Erfahrung mit diesen Kursen erlebt habe“, so Ammirati. „Sie machen auch Sachen mit ihren Produkten, die man vor diesem Moment einfach nicht hätte machen können.“

Einige dieser Startups sind im KI-Bereich tätig, aber sie sind nicht nur KI-Startups, sondern „KI-native“ Startups, die KI genutzt haben, um ihr Geschäft auf den Weg zu bringen.