Während wir uns dem Ende eines scheinbar ununterbrochenen Jahres voller Innovation, Skandale und Wunder in der KI nähern, waren Ethik und Steuerung der Technologie noch nie so wichtig oder unsicher. In diesem dreiteiligen Interview wenden wir uns an Phaedra Boinodiris, die globale Leiterin des Bereichs Vertrauenswürdige KI bei IBM Consulting, um einen Ausblick auf ihre Prognosen für das Jahr 2025 zu erhalten.
Das ist ganz einfach: Kompetenz. KI-Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, künstliche Intelligenz zu verstehen, anzuwenden und zu bewerten. KI ist in den Nachrichten allgegenwärtig geworden; jeder Tag bringt uns eine neue Science-Fiction-würdige Schlagzeile. Doch Menschen auf der ganzen Welt, in den unterschiedlichsten Berufen und Branchen, wissen immer noch nicht einmal, dass sie es benutzen. Es ist entscheidend, die wichtigen (und sehr realen) Probleme zu lösen, wie z. B. voreingenommene Algorithmen und Datenschutz und Umweltauswirkungen und Arbeitsplatzverlagerung und so weiter und so weiter, aber nichts davon kann ohne eine KI-fähige Welt von der Belegschaft zur Regierung bis hin zu Schulsystemen und darüber hinaus erreicht werden.
An zweiter Stelle käme die Verantwortlichkeit. Wir brauchen Menschen in finanzierten Machtpositionen, die für die Ergebnisse dieser Modelle zur Rechenschaft gezogen werden.
Entwicklungsteams sollten erkennen, dass die Entwicklung ethischer KI kein rein technisches Problem ist, sondern ein soziotechnisches Problem, und dass das Team, welches das Modell entwirft, multidisziplinär und nicht isoliert arbeiten sollte. Seit Jahrzehnten vermitteln wir die Botschaft, dass diejenigen, die keine traditionelle Fachkompetenz besitzen, dort nichts zu suchen haben. Das ist ein großer Fehltritt.
Um verantwortungsvoll kuratierte KI-Modelle zu erstellen, die nebenbei auch genauere Modelle sind, braucht man ein Team, das aus mehr als nur Data Scientists besteht, die von Anfang an zu Fragen wie „Löst diese KI das Problem, für die wir sie brauchen? Sind das laut Domain-Experten überhaupt die richtigen Daten? Welche unbeabsichtigten Folgen gibt es? Wie können wir diese Auswirkungen mildern?“ Man sollte Experten aus den Bereichen Linguistik und Philosophie, Eltern, Jugendliche und ganz normale Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und aus verschiedenen sozioökonomischen Verhältnissen einbeziehen. Je größer die Vielfalt, desto besser. Es geht nicht um Moral; es geht um Mathematik.
Weltweit erleben wir den uralten Konflikt zwischen Innovation und Compliance im Zusammenhang mit KI. Ich bin jedoch gerade von einem Vortrag vor der Europäischen Trilateralen Kommission zurückgekehrt und fühle mich sehr inspiriert von der kühnen Vision der EU für KI.
Es stimmt, dass in der EU derzeit weitaus weniger Investitionskapital für KI ausgegeben wird als in den USA, und ich hoffe sehr, dass sich dies bald ändern wird. Ich denke, die EU hat eine enorme Chance, ihre Bemühungen zu verdoppeln, um der Welt zu zeigen, wie sie Fachexperten mehr Kontrolle über die Daten geben kann und wie sie zum Trainieren von KI verwendet wird. Ich denke, die EU könnte der Welt zeigen, wie man ganzheitliche Ansätze zur KI-Kompetenz entwickelt, die multidisziplinäre Programme umfassen. Es könnte der Welt zeigen, wie man externe Prüfer zertifiziert, die Unternehmen für unseriöse Modelle zur Rechenschaft ziehen können.
Ich habe das Gefühl, dass Europa bei der KI-Governance in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterrolle spielt, und ich hoffe, dass andere Länder diesem Beispiel folgen werden. Europas Engagement für das Einbetten ethischer Prinzipien in der KI-Entwicklung ist beispiellos. Der Schwerpunkt liegt auf den Menschenrechten im Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre, die Förderung von Transparenz und die Minderung unerwünschter Verzerrung. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit spielt eine große Rolle, etwa bei Programmen wie Horizon Europe und „Wie man die Welt verändert“ sowie bei den Bemühungen der EU, Allianzen mit gleichgesinnten Ländern und Organisationen zu schmieden.
Verantwortungsvolle KI bedeutet nicht nur, was wir entwickeln können, sondern auch, warum und wie wir sie entwickeln. Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion sind Kernbestandteile einer KI-Innovationsstrategie, nicht nur weil dies der ethisch richtige Weg ist, sondern auch weil unterschiedliche Perspektiven zu kreativeren Problemlösungen führen, ein gerechter Zugang eine breitere gesellschaftliche Wirkung gewährleistet und inklusives Design unerwünschte Voreingenommenheit reduziert, wodurch Technologien entstehen, die für alle funktionieren.
