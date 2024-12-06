Weltweit erleben wir den uralten Konflikt zwischen Innovation und Compliance im Zusammenhang mit KI. Ich bin jedoch gerade von einem Vortrag vor der Europäischen Trilateralen Kommission zurückgekehrt und fühle mich sehr inspiriert von der kühnen Vision der EU für KI.

Es stimmt, dass in der EU derzeit weitaus weniger Investitionskapital für KI ausgegeben wird als in den USA, und ich hoffe sehr, dass sich dies bald ändern wird. Ich denke, die EU hat eine enorme Chance, ihre Bemühungen zu verdoppeln, um der Welt zu zeigen, wie sie Fachexperten mehr Kontrolle über die Daten geben kann und wie sie zum Trainieren von KI verwendet wird. Ich denke, die EU könnte der Welt zeigen, wie man ganzheitliche Ansätze zur KI-Kompetenz entwickelt, die multidisziplinäre Programme umfassen. Es könnte der Welt zeigen, wie man externe Prüfer zertifiziert, die Unternehmen für unseriöse Modelle zur Rechenschaft ziehen können.

Ich habe das Gefühl, dass Europa bei der KI-Governance in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterrolle spielt, und ich hoffe, dass andere Länder diesem Beispiel folgen werden. Europas Engagement für das Einbetten ethischer Prinzipien in der KI-Entwicklung ist beispiellos. Der Schwerpunkt liegt auf den Menschenrechten im Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre, die Förderung von Transparenz und die Minderung unerwünschter Verzerrung. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit spielt eine große Rolle, etwa bei Programmen wie Horizon Europe und „Wie man die Welt verändert“ sowie bei den Bemühungen der EU, Allianzen mit gleichgesinnten Ländern und Organisationen zu schmieden.

Verantwortungsvolle KI bedeutet nicht nur, was wir entwickeln können, sondern auch, warum und wie wir sie entwickeln. Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion sind Kernbestandteile einer KI-Innovationsstrategie, nicht nur weil dies der ethisch richtige Weg ist, sondern auch weil unterschiedliche Perspektiven zu kreativeren Problemlösungen führen, ein gerechter Zugang eine breitere gesellschaftliche Wirkung gewährleistet und inklusives Design unerwünschte Voreingenommenheit reduziert, wodurch Technologien entstehen, die für alle funktionieren.

Hören Sie sich den IBM Mixture of Experts Podcast an, um mehr zu erfahren