Stellen Sie sich eine Benutzeroberfläche für eine Business-Intelligence-Plattform vor. Typischerweise umfassen diese Benutzeroberflächen eine verwirrende Vielzahl von Registerkarten, Seitenleisten, Dropdown-Menüs, Schiebereglern und anderen UI-Elementen. Ein neuer Benutzer wüsste nicht, wo er suchen soll, um das zu finden, was er braucht, und selbst ein erfahrener Benutzer könnte nach einer weniger genutzten Funktion suchen.

Stellen Sie sich nun vor, dass der Bildschirm anstelle all dieser Komponenten ein einfaches Textfeld enthält. Der Benutzer kann einen Prompt eingeben, wie z. B. „Erstelle ein Diagramm, das die jährlichen Abonnentenzahlen der letzten zehn Jahre in der Altersgruppe 20–30 in der EMEA-Region zeigt.“ Und schon erscheint die Grafik.

So weit sind wir noch nicht. Aber diese Zukunft ist nicht mehr weit entfernt.

In den letzten zehn Jahren haben sich Softwareunternehmen darauf konzentriert, die User Experience (UX) zu verbessern, indem sie die Benutzeroberflächen (UI) verbessert, Workflows vereinfacht und die Anzahl der Klicks reduziert haben, die zum Erledigen von Aufgaben erforderlich sind. Diese Fortschritte haben die Produktivität erhöht, die Akzeptanz von Software gesteigert und die Bearbeitungszeiten verkürzt.

Bei Unternehmenssoftware müssen die Benutzer jedoch immer noch Zeit in das Erlernen und die Anpassung an verschiedene Systeme investieren, insbesondere beim Übergang von Legacy-Anwendungen. Darüber hinaus erschweren Inkonsistenzen im Design zwischen den Plattformen die Benutzerschulung und -akzeptanz zusätzlich.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, stellen Unternehmen häufig umfangreiche Programme für das Änderungsmanagement bereit. Diese Initiativen bringen jedoch aufgrund der geringen Akzeptanz neuer Systeme durch die Benutzer manchmal nicht den gewünschten Nutzen. Dies ist oft auf schlechtes Training, Widerstand gegen Veränderungen und die Komplexität des Übergangs von Altlast-Systemen zurückzuführen.

KI wird all dies ändern.

Schauen wir uns an, wie sich Unternehmensanwendungen in drei verschiedenen Epochen entwickeln werden, die von Fortschritten bei der agentenbasierten KI angetrieben werden – von schrittweisen Verbesserungen bis hin zur vollständigen Autonomie.