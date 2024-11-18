Tags
Artificial Intelligence

Reduzieren Sie Risiken und steigern Sie die Effizienz mit KI-gestützter Szenario-Modellierung für das Horizon Scanning

Personen versammelten sich um einen Tisch und prüften Dokumente

Regulatorisches Change Management (RCM) ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung sich ändernder Vorschriften zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren. Im Mittelpunkt des RCM steht das Horizon Scanning, bei dem neue und aufkommende Risiken, die sich auf die Risikolage eines Unternehmens auswirken könnten, identifiziert, bewertet und priorisiert werden.

Ein leistungsstarkes Tool innerhalb des Horizon Scanning ist die Szenario-Modellierung, bei der Daten und Analysen verwendet werden, um potenzielle Zukunftsszenarien und deren Auswirkungen zu simulieren. Generative KI verändert die Szenario-Modellierung für das RCM Horizon Scanning und bietet verbesserte Genauigkeit, Effizienz und strategische Erkenntnisse.

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Die Rolle der Szenariomodellierung beim Horizon Scanning

Die Szenariomodellierung ermöglicht es Unternehmen, potenzielle regulatorische Änderungen zu antizipieren und sich darauf vorzubereiten. Durch die Simulation verschiedener Zukunftsszenarien können Unternehmen Lücken in ihren Compliance-Programmen aufdecken, die Auswirkungen neuer Vorschriften bewerten und Strategien zur Minderung der damit verbundenen Risiken entwickeln.

Die traditionelle Szenariomodellierung kann jedoch ressourcenintensiv sein und erfordert umfangreiche Datenanalyse- und Modellierungskenntnisse. Hier kommt generative KI ins Spiel, die den Prozess automatisiert und verbessert, um ihn effizienter und zuverlässiger zu gestalten.

AI Academy

Der Aufstieg der generativen KI für Unternehmen

Erfahren Sie mehr über den historischen Aufstieg der generativen KI sowie darüber, was sie für Unternehmen bedeutet.
Zur Episode wechseln

Wie generative KI die Szenariomodellierung verbessert

Automatisierung von Datenanalyse und Mustererkennung:

  • Generative KI kann große Datenmengen aus verschiedenen Quellen verarbeiten, darunter Gesetzestexte, Branchenberichte und Nachrichtenartikel.
  • KI-Modelle können relevante Informationen extrahieren, Muster erkennen und aufkommende Trends identifizieren.link Diese automatisierte Analyse ermöglicht es Unternehmen, ohne großen manuellen Aufwand über die neuesten regulatorischen Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.
  • Stellen Sie sich ein KI-Modell vor, das einen umfangreichen Datensatz globaler Finanzvorschriften analysiert. Das Modell kann schnell neue regulatorische Trends erkennen, wie beispielsweise eine zunehmende Fokussierung auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, und diese als potenzielle Bereiche für weitere Untersuchungen und Szenario-Modellierungen kennzeichnen.

Simulation realistischer Zukunftsszenarien:

  • Generative KI nutzt historische Daten und prädiktive Analysen, um realistische und vielfältige Zukunftsszenarien zu erstellen. Diese Simulationen können ein breites Spektrum an Möglichkeiten abdecken, von geringfügigen Änderungen der Vorschriften bis hin zu bedeutenden Gesetzesreformen. Durch die Untersuchung verschiedener Szenarien können Unternehmen die potenziellen Auswirkungen auf ihre Betriebsabläufe und Compliance-Strategien bewerten.
  • Ein Finanzinstitut könnte generative KI einsetzen, um die Auswirkungen einer geplanten Verordnung auf den Datenschutz zu simulieren. Das KI-Modell kann Szenarien generieren, in denen die Verordnung in unterschiedlicher Form umgesetzt wird, sodass das Institut potenzielle Compliance-Herausforderungen bewerten und geeignete Strategien zur Risikominderung entwickeln kann.

Verbesserung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Szenarien:

  • Modelle mit generativer KI können aus historischen Daten lernen und so die Genauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Simulationen verbessern. Durch die regelmäßige Aktualisierung der Modelle mit neuen Daten können Unternehmen dazu beitragen, dass ihre Szenariomodellierung aktuell bleibt und die aktuellen Vorschriften widerspiegelt.
  • Ein KI-Modell, das auf der Grundlage früherer regulatorischer Veränderungen in der Pharmaindustrie trainiert wurde, kann äußerst präzise Szenarien für zukünftige regulatorische Veränderungen generieren. Dies ermöglicht es Pharmaunternehmen, ihre Compliance-Programme proaktiv anzupassen und Störungen zu minimieren.

Wesentliche Vorteile der generativen KI im Zusammenhang mit der Modellierung von RCM-Szenarien

  • Effizienz und Ressourceneinsparungen: Durch die Automatisierung der Datenanalyse und Szenarioerstellung reduziert generative KI den Zeit- und Ressourcenaufwand für eine effektive Szenariomodellierung erheblich. Dadurch können sich Compliance-Teams auf strategische Entscheidungen konzentrieren, anstatt sich mit der manuellen Datenverarbeitung zu befassen.
  • Proaktives Risikomanagement: Generative KI ermöglicht es Unternehmen, potenzielle regulatorische Risiken zu erkennen, bevor sie eintreten. Dieser proaktive Ansatz für das Risikomanagement unterstützt Unternehmen dabei, regulatorischen Änderungen einen Schritt voraus zu sein und die Compliance aufrechtzuerhalten.
  • Strategische Erkenntnisse und Wettbewerbsvorteile: Durch präzise und umfassende Szenarioanalysen versorgt generative KI Unternehmen mit wertvollen strategischen Erkenntnissen. Das kann die Entscheidungsfindung unterstützen und einen Wettbewerbsvorteil bei der Navigation durch das komplexe regulatorische Umfeld bieten.

Die Szenariomodellierung ist eine wesentliche Komponente der RCM-Horizontanalyse und ermöglicht es Unternehmen, zukünftige regulatorische Änderungen zu antizipieren und sich darauf vorzubereiten. Generative KI verbessert diesen Prozess durch die Automatisierung der Datenanalyse, die Simulation realistischer Szenarien und die Verbesserung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen wird die Integration von generative KI in die Szenario-Modellierung für Unternehmen, die konform und wettbewerbsfähig bleiben wollen, immer wichtiger.

Der Einsatz dieser fortschrittlichen KI-Technologien optimiert die Compliance-Bemühungen und liefert strategische Erkenntnisse, die ein proaktives Risikomanagement und fundierte Entscheidungen ermöglichen.

Entdecken Sie einen effizienteren Compliance-Prozess
Weiterführende Lösungen
Geschäftsbetriebslösungen

Machen Sie Ihre Geschäftsabläufe mit KI-gestützten Lösungen für intelligentes Asset-Management und Lieferketten resilienter.

 Betriebslösungen erkunden
Beratungsservices für Geschäftsabläufe

Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit IBM, indem Sie umfangreiche Daten und leistungsstarke KI-Technologien nutzen, um Optimierungsprozesse zu integrieren.

 Services für Geschäftsabläufe erkunden
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.

 Mehr über Geschäftsautomatisierung erfahren
Machen Sie den nächsten Schritt

Transformieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit den branchenführenden Lösungen von IBM. Steigern Sie Produktivität, Agilität und Innovation durch intelligente Workflows und Automatisierungstechnologien.

 

 Betriebslösungen erkunden Erkunden Sie die Services im Bereich der künstlichen Intelligenz