Regulatorisches Change Management (RCM) ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung sich ändernder Vorschriften zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren. Im Mittelpunkt des RCM steht das Horizon Scanning, bei dem neue und aufkommende Risiken, die sich auf die Risikolage eines Unternehmens auswirken könnten, identifiziert, bewertet und priorisiert werden.

Ein leistungsstarkes Tool innerhalb des Horizon Scanning ist die Szenario-Modellierung, bei der Daten und Analysen verwendet werden, um potenzielle Zukunftsszenarien und deren Auswirkungen zu simulieren. Generative KI verändert die Szenario-Modellierung für das RCM Horizon Scanning und bietet verbesserte Genauigkeit, Effizienz und strategische Erkenntnisse.