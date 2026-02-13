Weltweit werden Regierungsführungskräfte im Personalwesen (HR) zu mehr aufgefordert – oft mit weniger Ressourcen, alternden Systemen und einer Belegschaft, die sich ständig im Wandel befindet. Die Mitarbeiter erwarten dieselbe Einfachheit und Klarheit, die sie als Verbraucher erleben, während die Personalabteilungen hinter den Kulissen unermüdlich daran arbeiten, dass die Gehälter korrekt sind, die Sozialleistungen zugänglich sind, die Richtlinien eingehalten werden und die Mitarbeiter unterstützt werden.
Diese Herausforderung ist nicht allein ein Technologieproblem. Es ist ein menschliches.
Künstliche Intelligenz ist im öffentlichen Sektor zu einem Zeitpunkt ins Gespräch gekommen, in dem die Behörden unter echtem Druck zur Modernisierung stehen – nicht nur bei den Systemen, sondern auch bei der Erfahrung der Arbeit selbst. Die meisten Regierungschefs erkennen das Potenzial von KI. Die Herausforderung besteht jetzt darin, über das Experimentieren hinauszugehen und Lösungen zu finden, die Personalfachleuten wirklich helfen, den Menschen einen besseren Service zu bieten.
Im vergangenen Jahr hat die KI-Aktivität in der Regierung rasant zugenommen. Neue Richtlinien, Belegschaftsengpässe, Modernisierungsprogramme und öffentliche Dringlichkeit haben die Behörden dazu veranlasst, Tools in den Bereichen Personalwesen, IT, Finanzen, Beschaffung und Mission zu testen.
Für Personalverantwortliche bedeutet dieser Anstieg sowohl eine Chance als auch eine Belastung.
Viele Behörden jonglieren mit mehreren Pilotprojekten gleichzeitig, jede mit ihrer eigenen Schnittstelle, ihrem eigenen Datenmodell und ihrem eigenen Governance-Ansatz. Für HR-Teams, die ohnehin schon überlastet sind, bedeutet dieser Prozess oft mehr Komplexität, nicht weniger:
Wie ein Personalchef der Regierung es ausdrückte: „Wir brauchen keine weiteren Pilotprojekte. Wir brauchen etwas, das unseren Leuten hilft – und hinter dem wir stehen können.“
Die Personalabteilung der Regierung kann es sich nicht leisten, „schnell zu handeln und Dinge zu verschieben“. Jede Änderung muss innerhalb eines strengen regulatorischen Frameworks erfolgen – von FedRAMP- und Datenresidenzanforderungen bis hin zu Gewerkschaftsregeln, Lohnstrukturen und dem Schutz der Belegschaft.
Das bedeutet, dass HR-Führungskräfte eine doppelte Verantwortung tragen: den Service für die Mitarbeitenden zu verbessern und Vertrauen, Compliance und institutionelle Integrität zu schützen. Jede KI-Lösung muss beides berücksichtigen.
KI in der Regierung ist nur dann erfolgreich, wenn sie mit Menschen und nicht mit Plattformen beginnt.
Bei verantwortungsvollem Einsatz kann KI die täglichen Erfahrungen der Mitarbeiter erleichtern und Personalverantwortlichen den nötigen Freiraum verschaffen, um die Arbeit zu erledigen, für die sie in den öffentlichen Dienst eingetreten sind.
In der Praxis kann sich dies auf verschiedene Arten äußern.
Anstatt Vertragsdokumente zu durchsuchen oder in Anrufwarteschlangen zu warten, können Mitarbeiter bei Bedarf klare und präzise Informationen zu Gehältern, Vorteilen, Urlaub oder Lebensereignissen in einfacher Sprache erhalten. Das bedeutet weniger Frustration für die Mitarbeiter und weniger sich wiederholende Anfragen für HR-Teams.
KI kann Routinearbeiten und Transaktionsaufgaben übernehmen – häufig gestellte Fragen beantworten, Anfragen weiterleiten, Aktualisierungen initiieren –, sodass HR-Fachkräfte mehr Zeit für die Unterstützung komplexer Fälle, das Wohlbefinden der Belegschaft, Arbeitsbeziehungen und geschäftskritische Bedürfnisse haben.
Anstelle von statischen Berichten kann KI Führungskräften helfen, Qualifikationslücken, Pensionsrisiken und Belegschaftstrends in Echtzeit zu verstehen – und so eine proaktive Planung statt reaktiver Brandbekämpfung ermöglichen.
Wenn Agenturen die Gehälter, Vorteile oder HR-Systeme modernisieren, empfinden die Mitarbeiter oft Unsicherheit und Angst. KI kann als verlässlicher Wegweiser fungieren – Fragen beantworten, Veränderungen erklären und Menschen dabei helfen, Übergänge souverän zu meistern.
Dies sind keine Versprechen für die Zukunft. Es handelt sich dabei um Funktionen, die bereits heute genutzt werden und sowohl für die HR-Teams der Regierung als auch für die Mitarbeiter einen greifbaren Wert darstellen.
Warum sich Regierungen für IBM entscheiden: Erfahrung, Skalierung und Vertrauen
Viele Anbieter bieten KI an. Nur wenige verstehen die Personalabteilung der Regierung von innen heraus.
IBMs eigener „Client Zero“-Prozess verdeutlicht, was nötig ist, um das Personalwesen für eine globale Belegschaft zu modernisieren. Der Prozess umfasst den kulturellen Wandel, die Workflow-Umgestaltung, die Einführungs-Herausforderungen und den Vertrauensaufbau, die erforderlich sind, damit KI in der Praxis funktioniert. Für Regierungsführer ist dieser Aspekt wichtig. Es zeigt, was möglich ist und was nötig ist, um dorthin zu gelangen.
Seit mehr als einem Jahrzehnt erbringt IBM HR-Dienstleistungen für Regierungsorganisationen und unterstützt allein etwa eine halbe Million Bundesangestellte. Die KI-Modelle von IBM werden anhand realer Regierungspersonalrichtlinien trainiert und abgestimmt – dies ermöglicht Genauigkeit, Konsistenz und Vertrauen, die generische Lösungen nicht bieten können.
Die von IBM unterstützten KI-Funktionen helfen Behörden aktiv dabei, die Bereitstellung von HR-Dienstleistungen zu verbessern und sich auf umfassende Modernisierung vorzubereiten – einschließlich einer der ersten neuen Bereitstellung für die Gehaltsabrechnung auf Bundesebene seit fast zwanzig Jahren.
Dies ist KI, die auf realen Operationen, realer Politik und realen Menschen basiert.
