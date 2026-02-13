Wenn Agenturen die Gehälter, Vorteile oder HR-Systeme modernisieren, empfinden die Mitarbeiter oft Unsicherheit und Angst. KI kann als verlässlicher Wegweiser fungieren – Fragen beantworten, Veränderungen erklären und Menschen dabei helfen, Übergänge souverän zu meistern.

Dies sind keine Versprechen für die Zukunft. Es handelt sich dabei um Funktionen, die bereits heute genutzt werden und sowohl für die HR-Teams der Regierung als auch für die Mitarbeiter einen greifbaren Wert darstellen.

Warum sich Regierungen für IBM entscheiden: Erfahrung, Skalierung und Vertrauen

Viele Anbieter bieten KI an. Nur wenige verstehen die Personalabteilung der Regierung von innen heraus.

IBMs eigener „Client Zero“-Prozess verdeutlicht, was nötig ist, um das Personalwesen für eine globale Belegschaft zu modernisieren. Der Prozess umfasst den kulturellen Wandel, die Workflow-Umgestaltung, die Einführungs-Herausforderungen und den Vertrauensaufbau, die erforderlich sind, damit KI in der Praxis funktioniert. Für Regierungsführer ist dieser Aspekt wichtig. Es zeigt, was möglich ist und was nötig ist, um dorthin zu gelangen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt erbringt IBM HR-Dienstleistungen für Regierungsorganisationen und unterstützt allein etwa eine halbe Million Bundesangestellte. Die KI-Modelle von IBM werden anhand realer Regierungspersonalrichtlinien trainiert und abgestimmt – dies ermöglicht Genauigkeit, Konsistenz und Vertrauen, die generische Lösungen nicht bieten können.

Die von IBM unterstützten KI-Funktionen helfen Behörden aktiv dabei, die Bereitstellung von HR-Dienstleistungen zu verbessern und sich auf umfassende Modernisierung vorzubereiten – einschließlich einer der ersten neuen Bereitstellung für die Gehaltsabrechnung auf Bundesebene seit fast zwanzig Jahren.

Dies ist KI, die auf realen Operationen, realer Politik und realen Menschen basiert.

