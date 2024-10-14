Die versteckten Kosten der KI: Wie generative Modelle Unternehmensbudgets verändern

Experten sagen, dass es beim weiteren Vorgehen um mehr geht als nur um Kostensenkung. „Sie können generative KI einsetzen, um Ihre Codierungseffizienz zu verbessern – die Art und Weise, wie Sie eine Anwendung codieren, kann dazu führen, dass sie bei der Nutzung mehr oder weniger energieintensiv ist. Einigen Schätzungen zufolge können Sie den Energieverbrauch bei der Verwendung einer Anwendung um bis zu 50 % reduzieren, indem Sie auf eine bessere Codierung und effizienteren Code umsteigen.“

Unternehmen nutzen zudem generative KI, um das Layout von Rechenzentren optimieren und das Design von Servern zu verbessern. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie generative KI die Effizienz Ihrer Datenverarbeitung und die Effizienz Ihrer Rechenressourcen unterstützen kann“, erklärt Dencik. „Sie kann Teil der Lösung sein statt nur die Ursache des Problems.“

Masood schlägt weitere Strategien vor: „Es gibt kreative Wege, diese Herausforderungen zu bewältigen, wie zum Beispiel LLM Routing oder die intelligente Weiterleitung eingehender Anfragen an das am besten geeignete große Sprachmodell auf der Grundlage von Faktoren wie Komplexität, Kosten und Leistung, wodurch eine effiziente Ressourcennutzung und optimale Ergebnisse gewährleistet werden, wenn man die Ressourcen richtig anspricht.“ Er erwähnt auch „die Senkung der Betriebskosten von LLMs durch Verkleinerung ihrer Größe und Beschleunigung“. Die Verwendung der Quantisierung, um den für das Modell benötigten Speicherplatz zu reduzieren, und die effiziente Feinabstimmung, um das Training zu beschleunigen, bedeuten geringere Hardwarekosten und schnellere Verarbeitungszeiten, sodass diese Modelle erschwinglicher bereitgestellt und eingesetzt werden können.“

Die zunehmende Komplexität von KI-Modellen ist ein weiterer Faktor, der die Kosten in die Höhe treibt. Dencik empfiehlt einen strategischen Ansatz: „Man muss nicht für alles große Sprachmodelle verwenden“, sagt er. „Ein kleines Modell, das mit qualitativ hochwertigen Daten trainiert wurde, kann effizienter sein und die gleichen – oder sogar bessere – Ergebnisse erzielen, je nach der jeweiligen Aufgabe. Die Auswahl des geeigneten Modells ist entscheidend, und die Wiederverwendung und Feinabstimmung bestehender Modelle kann besser sein als die Erstellung neuer Modelle für jede neue Aufgabe, für die man KI einsetzen möchte.“

Er befürwortet einen multimodalen Ansatz mit mehreren Modellen für die KI-Bereitstellung: „Um kosteneffizient zu sein, sollten Sie Ihrem Unternehmen die Möglichkeit geben, auf eine multimodale Nutzung von KI mit mehreren Modellen umzusteigen und über eine Plattform verfügen, die Ihnen dies innerhalb des Unternehmens ermöglicht“, sagt er. „Auch wenn das komplizierter klingt, ist es eine Möglichkeit für Ihr Unternehmen, KI optimal und kosteneffizient zu nutzen.“

Nachhaltigkeit hat auch Einfluss auf die Gesamtbetriebskosten von KI-Systemen. Obwohl Energiekosten größtenteils in Cloud-Ausgaben verborgen sind und nicht direkt auf den Betriebskostenabrechnungen erscheinen, wächst das Bewusstsein für die Umweltauswirkungen von generativer KI. „Es ist nicht nur ein wirtschaftlicher Kostenfaktor – mit der Nutzung der KI ist auch ein ökologischer Kostenfaktor verbunden“, sagt Dencik. Er weist auf neue Praktiken wie „Green Ops“ hin, die darauf abzielen, die Cloud-Nutzung zu optimieren, um die Umweltbelastung zu reduzieren.

Da Unternehmen mit diesen Herausforderungen zu kämpfen haben, könnte die Fähigkeit, die Kosten für die Datenverarbeitung effektiv zu verwalten, zu einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal auf dem Markt werden. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass „die CEOs, die diese Kosten am besten im Griff haben, ihr Unternehmen wie eine Maschine mit hoher Leistung führen können – sie reduzieren den Aufwand und nutzen gleichzeitig die Technologie, um die Konkurrenz zu überflügeln.“