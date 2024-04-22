Anwendung von KI und IoT zur Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltigen Energiequellen

Es besteht eindeutig die Notwendigkeit, den Übergang zu kohlenstoffarmen Energiequellen zu beschleunigen und Infrastrukturen umzugestalten, um klimaresilientere Unternehmen aufzubauen. Unser Ansatz beinhaltet den Einsatz von KI, Internet der Dinge (IoT) sowie fortschrittlichen Daten- und Automatisierungslösungen, um diesen Übergang zu ermöglichen.

So profitiert beispielsweise die Supermarktkette Salling Group von der Flex Plattform von IBM Consulting, um ihren Stromverbrauch mit der Versorgung erneuerbarer Energiequellen im Netz auszugleichen. Die Plattform, die in Partnerschaft mit Andel Energi in Dänemark entwickelt wurde, nutzt IoT-Sensoren, KI und die Cloud, um ein Energieökosystem bereitzustellen, in dem Verbraucher an Echtzeit-intelligenter Netzoptimierung teilnehmen können. Diese Technologie erleichtert die Arbeit mit intermittierenden Energiequellen wie erneuerbaren Energien und die Anbindung an bestehende Gebäudemanagementplattformen. Auf diese Weise können große Gebäude, wie z. B. Lebensmittelgeschäfte, ihren Energieverbrauch – zum Beispiel für Heizung oder Kühlung – teilweise aussetzen, und zwar bis zu einem Schwellenwert, an dem keine wesentlichen Auswirkungen auf ihren Betrieb mehr bestehen. Dies basiert auf dem Strom, der über die Erzeugung von erneuerbarem Strom verfügbar ist und bezahlt werden muss für diese Flexibilität.

Wir arbeiten auch daran, Unternehmen resilienter zu machen, indem wir ihnen die notwendigen Instrumente zur Verfügung stellen, um die Auswirkungen des Klimawandels vorherzusagen. Wir arbeiten zum Beispiel an einem geospatialen Foundation Model, das fein abgestimmt werden kann, um Entwaldung zu verfolgen, Treibhausgase zu erkennen oder Ernteerträge vorherzusagen. Foundation Models helfen dabei, Daten zu identifizieren und zu analysieren, Trends aufzuzeigen, wie zum Beispiel wohin und warum sich Bevölkerungsgruppen bewegen, Erkenntnisse zu gewinnen, wie man sie mit erneuerbarer Energie versorgen kann, und auch abzuschätzen, wo Kohlenstoff speichert ist, wie lange es dauern wird, ihn abzubauen, und vieles mehr. Wir wissen auch, dass die Nutzung von KI riesige Mengen an Energie und Daten erfordert. Da KI immer häufiger eingesetzt wird, sollten Unternehmen überlegen, wie sie KI-Systeme nachhaltig konzipieren und verwalten können. Dazu kann es gehören, Verarbeitungssysteme in Regionen zu betreiben, die von mehr erneuerbaren Energiequellen versorgt werden, und sicherzustellen, dass die Rechen-Workloads diese Energie effizient nutzen. IBM hat laut unserem KI-Ethikausschuss viele Schritte unternommen, um die Umweltbelastung seiner KI-Systeme zu mindern. Beispielsweise stammten im Jahr 2023 70,6 % des gesamten Stromverbrauchs von IBM aus erneuerbaren Energien, darunter 74 % des Stromverbrauchs in den IBM Rechenzentren. Zusätzlich nutzen wir in unserem IBM Hursley Rechenzentrum unsere eigene Technologie, um Strom in 4.500 physischen Rechensystemen zu sparen.