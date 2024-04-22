An diesem Tag der Erde rufen wir zum Handeln auf, um unsere knappste Ressource zu bewahren: den Planeten. Um echten Wandel voranzutreiben, ist es entscheidend, dass Einzelpersonen, Branchen, Unternehmen und Regierungen zusammenarbeiten, Daten und Technologie nutzen, um neue Chancen zu entdecken, die Nachhaltigkeit weltweit voranbringen.
Die Welt hinkt bei der Bekämpfung des Klimawandels hinterher. Da 2024 das wärmste Jahr aller Zeiten werden dürfte, können Daten und KI in vielen Bereichen eingesetzt werden, um die Bemühungen um Nachhaltigkeit zu unterstützen. Wir sind der Meinung, dass es drei Kernbereiche gibt, auf die sich jede Unternehmen sollte konzentrieren: Nachhaltigkeit und Berichterstattung; Energiewende und Klimawiderstandsfähigkeit; sowie intelligentes Asset, Einrichtung und Infrastrukturmanagement.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Verwendung von Daten und KI zur Steuerung Ihrer Strategie der Nachhaltigkeit unter Einhaltung der Berichtspflichten
In Gesprächen mit unseren Kunden auf der ganzen Welt haben wir festgestellt, dass Nachhaltigkeit auf ihrer Agenda weiterhin Priorität hat. CEO sagen, dass Investitionen in Nachhaltigkeit in den nächsten fünf Jahren zu besseren Geschäftsergebnissen beitragen werden. Allerdings gelingt es manchen Unternehmen trotz großem Engagement und entsprechendem Handeln nicht, die gewünschten Fortschritte zu erzielen. Eine der größten Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, ist laut einer IBM-Umfrage unter Geschäftsleiternder Mangel an verlässlichen Daten und Erkenntnissen.
Technologie kann helfen, diese Herausforderung zu bewältigen, indem sie Informationen schneller in Erkenntnisse umwandelt, sodass Unternehmen ihre Nachhaltigkeits- und Finanzziele schneller erreichen können. Mithilfe von KI können Business-Teams Daten „bereinigen“, Lücken schließen und Berichte über verschiedene Frameworks hinweg erstellen. Auf diese Weise erhalten Sie Einblicke in den Wettbewerb, die für strategische Entscheidungen wichtig sind, und zwar schneller, konsistenter und mit weniger Fehlern. Dieser Ansatz kann Organisationen helfen, einfacher eine Nachhaltigkeitsstrategie für das gesamte Unternehmen zu etablieren. Außerdem können sie diese Daten und Erkenntnisse nutzen, um ihren Fortschritt so zu steigern, dass die Leistung verbessert und die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.
Bei IBM fungieren wir für einige unserer eigenen Lösungen als „Client Zero“. Beispielsweise nutzt IBM Global Real Estate unsere Technologie, um Fortschritte bei der Erreichung von Nachhaltigkeit zeitnah und präzise zu verfolgen, zu analysieren und zu melden. Wir verwenden IBM® Envizi, um Daten aus 6.500+ Betriebskostenabrechnungen, die wir weltweit jedes Jahr erhalten, zu sammeln und den Gesamtenergieverbrauch, die Kosten und den Kauf von erneuerbarem Strom bei IBM zusammenzufassen, um viele Stunden an Berechnungszeit einzusparen. Mit dieser Technologie können wir Berichte abrufen und u. a. nach Standort, Geografie und Energieversorger filtern, um zu verstehen, wo der Energieverbrauch am höchsten ist, unerwartete Veränderungen zu identifizieren und herauszufinden, wo IBM die meisten Möglichkeiten hat, Energieeinsparungen voranzutreiben.
Anwendung von KI und IoT zur Beschleunigung des Übergangs zu nachhaltigen Energiequellen
Es besteht eindeutig die Notwendigkeit, den Übergang zu kohlenstoffarmen Energiequellen zu beschleunigen und Infrastrukturen umzugestalten, um klimaresilientere Unternehmen aufzubauen. Unser Ansatz beinhaltet den Einsatz von KI, Internet der Dinge (IoT) sowie fortschrittlichen Daten- und Automatisierungslösungen, um diesen Übergang zu ermöglichen.
So profitiert beispielsweise die Supermarktkette Salling Group von der Flex Plattform von IBM Consulting, um ihren Stromverbrauch mit der Versorgung erneuerbarer Energiequellen im Netz auszugleichen. Die Plattform, die in Partnerschaft mit Andel Energi in Dänemark entwickelt wurde, nutzt IoT-Sensoren, KI und die Cloud, um ein Energieökosystem bereitzustellen, in dem Verbraucher an Echtzeit-intelligenter Netzoptimierung teilnehmen können. Diese Technologie erleichtert die Arbeit mit intermittierenden Energiequellen wie erneuerbaren Energien und die Anbindung an bestehende Gebäudemanagementplattformen. Auf diese Weise können große Gebäude, wie z. B. Lebensmittelgeschäfte, ihren Energieverbrauch – zum Beispiel für Heizung oder Kühlung – teilweise aussetzen, und zwar bis zu einem Schwellenwert, an dem keine wesentlichen Auswirkungen auf ihren Betrieb mehr bestehen. Dies basiert auf dem Strom, der über die Erzeugung von erneuerbarem Strom verfügbar ist und bezahlt werden muss für diese Flexibilität.
Wir arbeiten auch daran, Unternehmen resilienter zu machen, indem wir ihnen die notwendigen Instrumente zur Verfügung stellen, um die Auswirkungen des Klimawandels vorherzusagen. Wir arbeiten zum Beispiel an einem geospatialen Foundation Model, das fein abgestimmt werden kann, um Entwaldung zu verfolgen, Treibhausgase zu erkennen oder Ernteerträge vorherzusagen. Foundation Models helfen dabei, Daten zu identifizieren und zu analysieren, Trends aufzuzeigen, wie zum Beispiel wohin und warum sich Bevölkerungsgruppen bewegen, Erkenntnisse zu gewinnen, wie man sie mit erneuerbarer Energie versorgen kann, und auch abzuschätzen, wo Kohlenstoff speichert ist, wie lange es dauern wird, ihn abzubauen, und vieles mehr. Wir wissen auch, dass die Nutzung von KI riesige Mengen an Energie und Daten erfordert. Da KI immer häufiger eingesetzt wird, sollten Unternehmen überlegen, wie sie KI-Systeme nachhaltig konzipieren und verwalten können. Dazu kann es gehören, Verarbeitungssysteme in Regionen zu betreiben, die von mehr erneuerbaren Energiequellen versorgt werden, und sicherzustellen, dass die Rechen-Workloads diese Energie effizient nutzen. IBM hat laut unserem KI-Ethikausschuss viele Schritte unternommen, um die Umweltbelastung seiner KI-Systeme zu mindern. Beispielsweise stammten im Jahr 2023 70,6 % des gesamten Stromverbrauchs von IBM aus erneuerbaren Energien, darunter 74 % des Stromverbrauchs in den IBM Rechenzentren. Zusätzlich nutzen wir in unserem IBM Hursley Rechenzentrum unsere eigene Technologie, um Strom in 4.500 physischen Rechensystemen zu sparen.
Einsatz von KI, um effiziente physische Abläufe aufzubauen, Kosten zu steuern und den Speicherbedarf zu verringern
Der Schlüssel zur Erreichung des Ziels der Vereinten Nationen bis 2030 liegt in der Verbesserung der Leistung von Assets, Einrichtungen und Infrastruktur. Dies wird den Fortschritt durch die Optimierung der eingesetzten Ressourcen fördern.
Die Stadt Atlanta beispielsweise nutzt IBM Maximo, um 51 ihrer Einrichtungen zu unterhalten, darunter Feuerwehr, Polizei, Parks, öffentliche Arbeiten und alle städtischen Gebäude. Diese Lösung bietet eine einzige, integrierte Plattform mit Zugriff auf umfassende Überwachungs-, Wartung- und Zuverlässigkeitsanwendungen für alle städtischen Abteilungen. Diese können die Plattform nutzen, um Wartung zu planen und zu terminieren, Arbeitsaufträge zu verfolgen, Wartung zu verwalten usw. – alles innerhalb einer einzigen Plattform. Letztlich trägt diese Technologie zu den Nachhaltigkeitsinitiativen der Stadt bei, indem sie hilft, ihre Assets und Einrichtungen zu erhalten und effizienter zu laufen, was der Stadt Zeit und Geld spart. Atlanta plant, die Funktionen von Maximo fortzufahren, insbesondere im Bereich der KI.
Wir entwickeln bereits innovative Technologien, die diese Funktionen verbessern und die kommenden Herausforderungen bewältigen können, während wir gleichzeitig mit den neuen Vorschriften und der sich ständig verändernden Branche Schritt halten. Wir beobachten einen Wandel in den Branchen vom Asset-Management (EAM) hin zum Asset-Lebenszyklus-Management (ALM) aufgrund des Aufstiegs von KI und neuen Nachhaltigkeitsvorschriften. Mit ALM können wir die Gesamtnutzungsdauer eines Assets verlängern und seine Effizienz in einer Weise steigern, wie es bisher nicht möglich war. Downer hat dies in Zusammenarbeit mit IBM Consulting untersucht und unsere Technologie eingesetzt, um Echtzeitdaten von mehr als 200 Zügen in ganz Australien zu nutzen. Die Analysen unterstützen die vorausschauende Wartung, reduzieren Störungen und erhöhen die Zuverlässigkeit der Züge um 51 %.
Beschleunigen Sie den Fortschritt mithilfe von generativer KI
Wenn man an die Zukunft der Nachhaltigkeit denkt, kommt einem generative KI in den Sinn, da sie das Potenzial hat, eine wichtige Rolle zu spielen. Generative KI bezieht sich auf Deep Learning-Modelle, die Rohdaten verwenden und „lernen“ können, um statistisch wahrscheinliche Ausgaben zu generieren, wenn sie dazu aufgefordert werden. Durch den Einsatz von generativer KI zur Förderung von Nachhaltigkeit können Unternehmen sowohl ihre Nachhaltigkeitsziele als auch ihre finanziellen Ziele schnell erreichen. IBM Forschung zeigt, dass Unternehmen, die Nachhaltigkeit operationalisieren (sprich: Nachhaltigkeitspraktiken in das Unternehmen integrieren), eine um 52% höhere Wahrscheinlichkeit haben, ihre Mitbewerber in Bezug auf Rentabilität zu übertreffen, und verzeichnen ein um 16% höheres Umsatzwachstum. Weitere Untersuchungen von IBM zeigen, dass 61 % der befragten Führungskräfte der Ansicht sind, dass generative KI für ihre Nachhaltigkeitsagenda von großer Bedeutung sein wird und dass sie planen, ihre Investitionen in generative KI im Sinne der Nachhaltigkeit zu erhöhen. Wie immer muss die Art und Weise der Bereitstellung dieser Technologien sorgfältig geprüft werden, um sowohl wirtschaftliche als auch Nachhaltigkeitsvorteile zu gewährleisten.
Bei IBM erkunden wir verschiedene Wege, Daten und KI zu nutzen, um Unternehmen dabei zu helfen, Fortschritte für ihr Geschäft zu erzielen und Nachhaltigkeit in das täglichen Kerngeschäft zu integrieren. Umweltprobleme lassen sich nicht lösen, wenn Unternehmen, Regierungen und die Gesellschaft nicht zusammenarbeiten. Der Tag der Erde erinnert uns daran, dass wir alle aktiv werden müssen, um echte Fortschritte zu erzielen. Jeder Einzelne ist gefordert, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, und IBM engagiert sich dafür, Unternehmen bei der Umsetzung nachhaltiger Praktiken zu unterstützen und datengesteuerte Technologien zu implementieren, um positive Auswirkungen auf die Umwelt zu erzielen.
Erfahren Sie, wie Sie Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit in die Tat umsetzen und den nächsten Schritt machen, um das Potenzial der generativen KI zu nutzen.
Erhalten Sie einen Einblick in die Trends, die die Welt des nachhaltigen Wirtschaftens prägen, und in die Erkenntnisse, die die Transformation vorantreiben können.
Finden Sie die beste APM-Software (Asset Performance Management), die Ihren Anforderungen entspricht.
Wenn Sie Nachhaltigkeit einbinden, wird sie zu einem Beschleuniger der Unternehmenstransformation, im Gegensatz zu dem, was sie in so vielen Unternehmen ist – eine Übung in Sachen Berichterstellung oder Buchhaltung.
Beginnen Sie noch heute mit der Integration von Nachhaltigkeit in Ihr Unternehmen, indem Sie Ihre strategische Roadmap mit den täglichen betrieblichen Abläufen verknüpfen.
Mit den IBM Sustainability Consulting Services können Sie Ihre Ziele in die Tat umsetzen und zu einem verantwortungsbewussten und profitablen Unternehmen werden.
Beschleunigen Sie Ihre Nachhaltigkeitsinitiative, indem Sie mit offenen, KI-gestützten Lösungen und Plattformen sowie dem umfassenden Branchenwissen von IBM einen nachhaltigen und profitablen Weg in die Zukunft planen.