Um besser zu verstehen, wie IT-Führungskräfte heute Mainframes nutzen und ihre Zukunft im Zeitalter von KI und Hybrid Cloud vorstellen, führte das IBM Institute for Business Value, (IBV) in Zusammenarbeit mit Oxford Economics eine Umfrage unter 2.551 globalen IT-Führungskräften durch. Die Ergebnisse zeigen, dass der Mainframe bereits eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von KI-Innovationen, Hybrid-Cloud-Strategien und der Beschleunigung der digitalen Transformation spielt. Mit unvergleichlichen Sicherheits- und Verarbeitungsfunktionen versorgt der Mainframe 70 % der globalen Transaktionen auf Wertbasis.
Mainframes haben ihre Vitalität durch ihre Fähigkeit bewiesen, riesige Datenmengen schnell, zuverlässig und sicher zu verarbeiten, und sie werden der Schlüssel dazu sein, das volle Potenzial von datengesteuerten Innovationen freizuschalten.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Die Studie zeigt, dass 78 % der befragten IT-Führungskräfte angaben, ihre Unternehmen würden entweder Projekte pilotieren oder Initiativen operationalisieren, die KI-Fähigkeiten in Mainframe-Anwendungen und Transaktionen integrieren. Die Studie ergab, dass Unternehmen den Großrechner als unschätzbare Plattform für den Einsatz von Unternehmens-KI für eine Vielzahl von Funktionen ansehen, darunter die Förderung von Innovationen, die Stärkung der Cybersicherheit, die Optimierung von Abläufen und die Modernisierung von Anwendungen. Einige Beispiele:
Mainframes spielen auch eine entscheidende Rolle bei erfolgreichen Hybrid-Cloud-Strategien und ermöglichen Unternehmen, Anwendungs-Workloads in den am besten geeigneten Rechenumgebungen bereitzustellen. Kritische Arbeitslasten, wie beispielsweise Finanztransaktionen, Gesundheitsdaten und Regierungsdienstleistungen, erfordern hohe Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Durch die Nutzung des Mainframes für diese Workloads können Unternehmen auf dessen optimierte Architektur zugreifen, um unvergleichliche Leistung und Effizienz zu erzielen und so Kosten und Risiken im gesamten Ökosystem zu minimieren.
Dieser Ansatz liefert nachweislich erhebliche Investitionsrenditen, da Hybrid-by-Design-Unternehmen mit ihren Bemühungen zur digitalen Transformation mehr als dreimal höhere Renditen erzielen. Um diese Vorteile jedoch voll auszuschöpfen, müssen Unternehmen Mainframe-Systeme aufrechterhalten, um Aktualität sicherzustellen, Mainframe-Anwendungen modernisieren und sie in verteilte Daten, Anwendungen, Clouds und moderne Entwicklungspraktiken integrieren.
Wenn Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben, müssen sie ihre bestehenden Investitionen in Mainframes nutzen, um das volle Potenzial ihrer Daten mit Hybrid Cloud und KI-Technologien freizuschalten.
IT-Verantwortliche, die ihre Mainframe-Strategien modernisieren möchten, sollten jetzt einige entscheidende Maßnahmen in Betracht ziehen:
Um eine solide IT-Grundlage zu schaffen, sollten sich Unternehmen auf eine Hybrid-by-Design-Strategie festlegen, Mainframe-Anwendungen modernisieren und eine klare Integration- und Daten-Sharing-Strategie entwickeln. Dies beinhaltet die Optimierung des Geschäftswerts im gesamten Technologiebereich, die Entwicklung einer Strategie zur Modernisierung der Anwendung, die mit den Geschäftszielen abgestimmt ist, sowie die Priorisierung der Integration zwischen Mainframe und anderen Technologien für nahtlosen Datenaustausch und API-Konnektivität. Auf diese Weise können Unternehmen ihre allgemeine Wettbewerbsfähigkeit verbessern, Kosten senken und ihre Fähigkeit verbessern, auf sich ändernde Geschäftsanforderungen zu reagieren.
Unternehmen sollten KI nutzen, um DevOps zu stärken, Mainframe-Betrieb zu verbessern und KI in Geschäftstransaktionen integrieren. Dies kann erreicht werden, indem Entwickler mit KI-gestützten Tools der nächsten Generation ausgestattet werden, die die Anwendungsfindung, -analyse und -modernisierung beschleunigen; operative Funktionen durch intelligente Hilfsmittel und Chatbot-Assistenten der nächsten Generation verbessert werden; und KI für Erkenntnisse während der Transaktion genutzt wird, um Geschäftsanwendungsfälle zu optimieren. Durch die Nutzung von KI-Innovationen können Unternehmen die Modernisierung beschleunigen, die betriebliche Effizienz steigern und den Geschäftserfolg in einer hybriden Cloud- und KI-gesteuerten Welt vorantreiben.
Unternehmen sollten die heutigen Mainframe-Funktionen nutzen, eine vielfältige und qualifizierte Mainframe-Belegschaft aufbauen und Mainframe-Experten mithilfe von KI-Tools und kollaborativen Initiativen weiterbilden. Dies beinhaltet die Nutzung neuer Mainframe-Funktionen, wie fortschrittliche Verschlüsselung und Authentifizierung sowie fortschrittliche Prozessorchips und spezialisierte KI-Beschleuniger; Fähigkeitslücken durch gezielte Kompetenzinitiativen und Mentorprogramme zu schließen; und Mainframe-Profis mit KI-Tooling, Assistenten und kollaborativen Initiativen wie dem Mainframe Skills Council zu befähigen.
Im Zeitalter von Hybrid Cloud und KI ist die Beständigkeit des Mainframes offensichtlicher denn je. Ihre Rolle als strategischer Vorteil bei der Gewährleistung von Sicherheit, Datenschutz und betrieblicher Effizienz macht sie unverzichtbar für Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen. Durch die Umsetzung von Modernisierungsstrategien, die die Stärken des Mainframes nutzen, können Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen und neue Chancen für Wachstum und Innovation freischalten.
Erschließen Sie mehr Geschäftswerte, indem Sie KI für geschäftskritische Workloads auf dem IBM z17 einsetzen.
IBM Z ist eine Familie moderner Infrastrukturen, die auf dem IBM Telum-Prozessor basieren und Unternehmensbetriebssysteme sowie IBM Z-Software ausführen, die für höhere KI-Genauigkeit, Produktivität und Agilität sorgen.
IBM® z17 vereint fortschrittliche KI mit hybrider Cloud und optimiert Leistung, Sicherheit und Entscheidungsprozesse – genau dort, wo entscheidende Daten sind.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Daten Ihres Unternehmens vor Cyber-Bedrohungen schützen und eine schnelle Wiederherstellung bei kritischen Ereignissen gewährleisten können.
Erfahren Sie, wie die Virtualisierung Ihren IT-Betrieb transformiert, indem sie die Ressourcen maximiert, Kosten senkt und die Agilität steigert. Entdecken Sie die Vorteile und die wichtigsten Anwendungsfälle, die Virtualisierung zu einem entscheidenden Faktor für moderne Infrastrukturen machen.
IBM zSystems ist eine Familie moderner z/Architecture-Hardware und führt folgende Systemsoftware aus: z/OS, Linux, z/VSE, z/TPF, z/VM und zSystems.
Entwickelt zur Bewältigung geschäftskritischer Workloads unter Gewährleistung der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrolle der gesamten IT-Infrastruktur.
Eine beschleunigte digitale Transformation durch die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen mit IBM.
Schalten Sie die Leistung von IBM Z und Telum frei, um Ihre Daten zu sichern, die Leistung zu optimieren und in Echtzeit KI-gestützte Erkenntnisse zu gewinnen. Gestalten Sie mit branchenführenden Mainframe-Lösungen und Prozessoren, die auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit ausgelegt sind, die Zukunft Ihres Unternehmens.