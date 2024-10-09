Um besser zu verstehen, wie IT-Führungskräfte heute Mainframes nutzen und ihre Zukunft im Zeitalter von KI und Hybrid Cloud vorstellen, führte das IBM Institute for Business Value, (IBV) in Zusammenarbeit mit Oxford Economics eine Umfrage unter 2.551 globalen IT-Führungskräften durch. Die Ergebnisse zeigen, dass der Mainframe bereits eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von KI-Innovationen, Hybrid-Cloud-Strategien und der Beschleunigung der digitalen Transformation spielt. Mit unvergleichlichen Sicherheits- und Verarbeitungsfunktionen versorgt der Mainframe 70 % der globalen Transaktionen auf Wertbasis.

Mainframes haben ihre Vitalität durch ihre Fähigkeit bewiesen, riesige Datenmengen schnell, zuverlässig und sicher zu verarbeiten, und sie werden der Schlüssel dazu sein, das volle Potenzial von datengesteuerten Innovationen freizuschalten.