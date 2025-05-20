Im Zeitalter von Instant Everything sind die Erwartungen der Bürger an staatliche Dienstleistungen höher als je zuvor. Laut der BCG 2024 Digital Government Citizen Survey gaben 77 % der US-Befragten an, dass sie erwarten, dass digitale Behördendienste die digitalen Dienste des privaten Sektors abgleichen oder übertreffen werden. Die gleiche Umfrage fand heraus, dass 74 % der befragten Benutzer in den letzten zwei Jahren Probleme beim Zugriff auf Online-Services der US-Regierung hatten.
Behörden fühlen sich unter Druck gesetzt, sich zu modernisieren, haben aber oft Schwierigkeiten, die nahtlosen Erlebnisse zu bieten, die die Bürger erwarten. Das Haupthindernis? Altlast-Systeme. Da viele Jahrzehnte alt sind, kann es schwierig sein, neue Werkzeuge hinzuzufügen oder Probleme schnell zu beheben. Diese veralteten Systeme behindern Innovationen und verhindern, dass Behörden mit den sich wandelnden Bedürfnissen der Bürger Schritt halten können.
Um den steigenden Erwartungen gerecht zu werden und die Altlast zu überwinden, brauchen die Agenturen mehr als Fixes; sie brauchen einen strategischen Ansatz. Dabei spielen künstliche Intelligenz (KI) und KI-gestützte Anwendungsmodernisierung eine Schlüsselrolle. Indem sie überdenken, wie Systeme gebaut, gewartet und skaliert werden, können Behörden den Weg zur Cloud ebnen und so die Flexibilität, Geschwindigkeit und Innovation freischalten, die die heutigen digitalen Services erfordern.
Die Modernisierung beginnt mit einem klaren Verständnis Ihrer aktuellen IT-Umgebung. Im Laufe der Zeit haben viele Behörden durch kurzfristige Fixes technische Schulden angehäuft. Um voranzukommen, sollten Agenturen einen Schritt zurücktreten und sich fragen: Was ist der Grund für die Notwendigkeit einer Modernisierung? Welche Herausforderungen lösen Sie? Was steht im Weg?
Hier sind die häufigsten Herausforderungen, die Behörden zur Modernisierung veranlassen:
Wenn Behörden mit mehreren Herausforderungen konfrontiert sind, kann es schwierig sein, zu entscheiden, wo man anfangen soll. Ein kluger erster Schritt ist es, sich auf Workloads zu konzentrieren, die wirkungsvoll, aber relativ unabhängig von anderen Systemen sind. Die Identifizierung frühzeitiger Erfolge beginnt mit einem tiefen Verständnis Ihrer aktuellen Geschäftswelt, weshalb die Entdeckungsphase kritisch ist.
Während der Discovery nutzen wir Tools wie CAST Highlight, um Behörden bei der Bewertung der Gesundheit und Komplexität ihrer Anwendungen im größeren System zu unterstützen. Diese Maßnahme hilft, Lücken, Risiken und Chancen zu erkennen. Von dort aus setzen wir generative KI ein, um die Workload-Eignung und die Cloud-Bereitschaft zu bewerten und den effizientesten Modernisierungspfad für jede Anwendung zu empfehlen. Oft steigert dieser KI-gestützt Ansatz die Migrationseffizienz um bis zu 70 %1.
Lesen Sie das Whitepaper: Put AI to work for federal application modernization with IBM and AWS (dt.: Nutzen Sie künstliche Intelligenz für die Modernisierung von Bundesanwendungen mit IBM und AWS).
Doch Erfolg bedeutet nicht nur, in die Cloud zu gelangen, sondern auch, dort erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auch auf die Planung von Tag 2: Wie Sie Ihr modernisiertes System nach der Einführung betreiben und warten. Eine entscheidende Frage, die sich Unternehmen stellen müssen, lautet: Verfügt mein Team über die erforderlichen Kompetenzen, um diese Aufgabe zu bewältigen?
An dieser Stelle kommt IBM® Consulting erneut zum Einsatz. Wir unterstützen Sie bei der Automatisierung von Routineaufgaben und der Vereinfachung von Abläufen, um die Belastung Ihres Teams zu reduzieren. Diese Maßnahmen ermöglichen es Agenturen, selbst mit kleinen Teams oder begrenzter interner Expertise souverän voranzukommen.
Die Modernisierung von Regierungssystemen ist keine leichte Aufgabe, jedoch wird sie durch die Partnerschaft zwischen IBM und AWS ermöglicht. Mit seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Datenmigration und Mainframe-Technologie ist IBM einer der wenigen Partner, denen man die Komplexität von Legacy-Systemen anvertraut. Wir betreiben außerdem eine dedizierte, sichere Cloud-Umgebung mit AWS GovCloud , die Datenschutz und Schutz auf allen Ebenen gewährleisten kann.
Gemeinsam bringen wir Innovationen wie Continuous ATO (cATO) und einen DevSecOps-Ansatz für Compliance ein. Diese Innovationen optimieren den Entwicklungsprozess und gewährleisten gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards, was einen schnelleren Fortschritt ohne Kompromisse beim Vertrauen ermöglicht.
Modernisierung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Die Zusammenarbeit zwischen IBM und AWS unterstützt die Agenturen bei jedem Schritt, von der Übersetzung des Mainframe-Codes bis zur Entwicklung von Cloud-Umgebungen, die auf die jeweilige Mission zugeschnitten sind. Das Ergebnis? Mehr Automatisierung, mehr Personalisierung und Systeme, die sicher für die Zukunft skaliert werden können.
