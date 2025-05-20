Wenn Behörden mit mehreren Herausforderungen konfrontiert sind, kann es schwierig sein, zu entscheiden, wo man anfangen soll. Ein kluger erster Schritt ist es, sich auf Workloads zu konzentrieren, die wirkungsvoll, aber relativ unabhängig von anderen Systemen sind. Die Identifizierung frühzeitiger Erfolge beginnt mit einem tiefen Verständnis Ihrer aktuellen Geschäftswelt, weshalb die Entdeckungsphase kritisch ist.

Während der Discovery nutzen wir Tools wie CAST Highlight, um Behörden bei der Bewertung der Gesundheit und Komplexität ihrer Anwendungen im größeren System zu unterstützen. Diese Maßnahme hilft, Lücken, Risiken und Chancen zu erkennen. Von dort aus setzen wir generative KI ein, um die Workload-Eignung und die Cloud-Bereitschaft zu bewerten und den effizientesten Modernisierungspfad für jede Anwendung zu empfehlen. Oft steigert dieser KI-gestützt Ansatz die Migrationseffizienz um bis zu 70 %1.

Lesen Sie das Whitepaper: Put AI to work for federal application modernization with IBM and AWS (dt.: Nutzen Sie künstliche Intelligenz für die Modernisierung von Bundesanwendungen mit IBM und AWS).

Doch Erfolg bedeutet nicht nur, in die Cloud zu gelangen, sondern auch, dort erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auch auf die Planung von Tag 2: Wie Sie Ihr modernisiertes System nach der Einführung betreiben und warten. Eine entscheidende Frage, die sich Unternehmen stellen müssen, lautet: Verfügt mein Team über die erforderlichen Kompetenzen, um diese Aufgabe zu bewältigen?

An dieser Stelle kommt IBM® Consulting erneut zum Einsatz. Wir unterstützen Sie bei der Automatisierung von Routineaufgaben und der Vereinfachung von Abläufen, um die Belastung Ihres Teams zu reduzieren. Diese Maßnahmen ermöglichen es Agenturen, selbst mit kleinen Teams oder begrenzter interner Expertise souverän voranzukommen.