Gemeinsam die Zukunft aufbauen: Nutzen Sie die Power der KI, um strategische Ergebnisse zu erzielen

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass KI die Welt verändert. Die neuesten Lösungen mit generativer KI und maschinellem Lernen (ML) können Aufgaben im Vergleich zu menschlichen Mitarbeitern mit erstaunlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit ausführen. Dadurch können Unternehmen die Codierung von Tagen auf Minuten verkürzen, die Customer Experience mit beispielloser Präzision personalisieren und die Mitarbeiter von sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben befreien.
Seit 2022 ist die Rendite (ROI) von AI-Lösungen von 13 % auf 31 % gestiegen, und bevorstehende Forschung des IBM Institute for Business Value (IBV) wird zeigen, dass das Einbetten von generativer KI in bestehende Unternehmenssoftware-Workflows nachhaltige Renditen verspricht. Um in dieser neuen industriellen Revolution zu gedeihen, setzen Unternehmensleiter auf KI- und ML-Lösungen, um ihren Wettbewerbsvorteil zu erhalten und zu schärfen – und mehr als die Hälfte der CEOs sieht diese Technologien heute eher als Chance denn als Risiko.
Für unabhängige Softwareanbieter (ISVs) und Managed Service Provider (MSPs) liegt die Chance auf der Hand. Die Entwicklung neuer KI-integrierter Lösungen oder das Einbetten von KI in bestehende Lösungen kann eine Vielzahl neuer Einnahmequellen erschließen. Durch die Nutzung des Technologie-Stacks und der globalen Reichweite von IBM können unsere Build-Partner KI-Erfolge erzielen.
IBM ist seit langem führend in der Innovation, bietet innovative Tools und Expertise, um Unternehmen dabei zu helfen, die Edge der KI zur Erreichung ihrer strategischen Ziele zu nutzen. Egal, ob Unternehmen von Grund auf anfangen oder bestehende Systeme verbessern möchten – IBM kann eine Kombination aus Cloud-Infrastruktur, KI-Modellen und praxisorientierten Ingenieurdienstleistungen bereitstellen, um die Effizienz zu steigern.
Die Teams von IBM Client Engineering und Build Lab stehen im Zentrum dieses Vorhabens. Diese Teams arbeiten eng mit den Kunden zusammen und nutzen Funktionen wie das watsonx.ai® Portfolio an KI-Produkten, um KI-Tools zu erstellen, die auf deren spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind. Der IBM Ansatz legt den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit Build-Partnern, die gemeinsam Lösungen entwickeln, die zu messbaren Geschäftsergebnissen führen können.
So spielte das IBM Build Lab eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung des niederländischen Unternehmens Migrato bei der Erweiterung seiner bestehenden Technologielösung und der Erschließung eines wertvollen neuen Marktes. Migrato ist ein Spezialist für die Verarbeitung unstrukturierter Daten und verwendet ein speziell entwickeltes Tool, mit dem Unternehmen unstrukturierte Daten in verwertbare Geschäftsinformationen umwandeln können.
In den Niederlanden verpflichtet eine neue Gesetzgebung Regierungsorganisationen, alle Informationen im öffentlichen Interesse zu veröffentlichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle personenbezogenen Daten geschwärzt werden. Durch die Partnerschaft mit IBM sah Migrato die Möglichkeit, Kunden der Regierung bei der Automatisierung dieses Prozesses zu helfen.
Migrato arbeitete mit dem IBM Build Lab zusammen, um sein bestehendes Toolset durch die Integration der IBM Watson® NLP Library for Embed zu erweitern – 70 % der Entwicklungsarbeit wurden innerhalb weniger Stunden abgeschlossen und eine produktionsreife Lösung konnte bereits nach fünf Tagen realisiert werden. Heute konfiguriert das Unternehmen die neue Lösung, damit Gemeinden im ganzen Land ihre Compliance-Aufgaben rationalisieren können.
Die Kombination von KI-Tools und agentengesteuerten Diensten bietet Unternehmen eine große Gelegenheit, den Wert ihres Kundenservice zu erhöhen. Laut IBV gaben 63 % der Führungskräfte an, dass sie in generative KI-Anwendungsfälle investiert haben, um ihre Serviceagenten direkt zu unterstützen. Der Kundenservice ist die Unternehmensfunktion, die von CEOs am häufigsten als wichtiger Schwerpunktbereich für generative KI-Innovationen genannt wird.
Ein Treiber für diesen Trend ist, dass Call-Center für die Aufrechterhaltung der Kundenzufriedenheit unerlässlich sind, die effektive Durchführung von Call-Center-Operationen in großem Maßstab jedoch eine erhebliche Herausforderung darstellt. ExpertSource, ein Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern, die täglich rund 250 Anrufe tätigen, hatte sich zum Ziel gesetzt, die Kontrolle über seine Überwachungs- und Compliance-Maßnahmen zu verbessern und gleichzeitig die Mitarbeiterzahl konstant zu halten.
CXReview, der Anbieter der bestehenden automatisierten Anrufbewertungstechnologie des Unternehmens, entwickelte mit Hilfe von Watson AI-Diensten eine Lösung für ExpertSource. Die neue Lösung zur Überprüfung von Anrufen wurde in nur 16 Wochen von einem gemeinsamen Team von CXReview und IBM Client Engineering entwickelt und unterstützt ExpertSource bei der Durchführung von 280.000 separaten Compliance-Prüfungen täglich. Von der Begrüßung bis zur Dokumentation nach dem Anruf wird bei 100 % der Anrufe alles überwacht.
KI-Automatisierung hilft ExpertSource nicht nur dabei, höhere Compliance- und Qualitätsstandards sicherzustellen, sondern trägt auch zum Endergebnis bei: Sie senkt die Belastung für Managementteams, verbessert die Servicequalität und mindert Compliance-Risiken.
Eine weitere Unternehmen, die von der KI-Automatisierung einen Vorteil hat, ist Digital Office Company (DOC), ein in Finnland ansässiger Anbieter von Informationsmanagementlösungen und -dienstleistungen. Um die Genauigkeit der Dokumentenklassifikation zu verbessern, arbeitete DOC mit dem IBM Ecosystem Engineering Build Lab, IBM Client Engineering und IBM Technology Expert Labs zusammen, um einen Piloten zu entwickeln, der ML und generative KI kombiniert. Das Pilotprojekt erwies sich als äußerst erfolgreich in Bezug auf die Verbesserung der Geschwindigkeit und Qualität der Dokumentenklassifizierung: Was früher eine Person einige Minuten in Anspruch nahm, kann jetzt nur noch 2 Sekunden in Anspruch nehmen.
In einer weltweiten Umfrage des IBV gaben 62 % der Führungskräfte an, dass generative KI die Art und Weise, wie ihre Unternehmen Erfahrungen gestalten, verändert. Es gibt wenige Branchen, in denen die Customer Experience wichtiger ist als im Gastgewerbe, und IBM Build-Partner nutzen unsere Tools und Technologie, um sie bei der Erzielung von Ergebnissen zu unterstützen.
HTOP Hotels verwaltet täglich Tausende von Reservierungen in 16 Hotels in der Region Katalonien in Spanien und begrüßt jedes Jahr mehr als 500.000 Gäste. Früher setzte das Unternehmen auf manuelle, tabellenkalkulationsbasierte Prozesse, um die Dienstpläne der Mitarbeiter zu verwalten und sicherzustellen, dass ausreichend Personal vorhanden war, um jedem Gast eine herausragende Erfahrung zu bieten. Allerdings war der Prozess ineffizient und fehleranfällig, was das Risiko eines Personalmangels erhöhte.
IBM Business Partner Integra entwickelte eine Lösung für HTOP, die auf IBM Planning Analytics basiert, mit der die Hotelkette die Kundennachfrage prognostiziert und ihre Personalpläne in Echtzeit optimiert. Die neue KI-integrierte Lösung hat zu einer Reduzierung des Planungsaufwands um 30 % und zu tieferen Erkenntnissen in die Mitarbeiterverfügbarkeit beigetragen – wodurch die Lücke zwischen Bedarf und Personalbestand um 75 % verringert, die betriebliche Kosteneffizienz verbessert und herausragende Gästeerfahrungen unterstützt werden.
Ein weiterer IBM Business Partner, der die Effizienz der IBM watsonx-Technologien erlebt, ist GigaSpaces, ein globaler Pionier im Bereich In-Memory-Computing. GigaSpaces baut eines der ersten Digital Integration Hubs (DIHs) des Marktes mit dem Ziel, die digitale Transformation zu vereinfachen und anderen Unternehmen zu ermöglichen, digitale Dienstleistungen schneller zu entwickeln und zu starten.
Mit watsonx.ai und watsonx Assistant™ sowie in Zusammenarbeit mit dem IBM Build Lab ermöglicht GigaSpaces seinen Kunden, Unternehmensdaten in natürlicher Sprache abzufragen, sodass sie zuverlässigere Geschäftsentscheidungen treffen können. Aktuell erreichen Ingenieure, die KI zur Verarbeitung strukturierter Informationen einsetzen, eine Genauigkeit von bis zu 55 %. GigaSpaces hat sich zum Ziel gesetzt, seine Kunden dabei zu unterstützen, eine Genauigkeit von nahezu 95 % zu erreichen. Und durch die Integration von watsonx Assistant konnte GigaSpaces die Prototypenzeit seiner Lösung von Monaten auf Tage verkürzen.
Wie wir gesehen haben, arbeiten IBM-Partner mit uns zusammen, um bahnbrechende Funktionen für ihre Kunden freizuschalten. Egal ob Ihr Unternehmen neue KI-Produkte von Grund auf entwickeln oder bestehende Angebote um KI-Funktionen erweitern möchte, IBM bietet Ihnen die Werkzeuge, das Fachwissen und den kollaborativen Ansatz, die Sie für Ihren Erfolg benötigen.
Als ISV oder MSP können Sie durch eine Partnerschaft mit IBM schnell großartige Ergebnisse erzielen. Mit Funktionen der Unternehmensklasse wie watsonx, APIs, Bibliotheken und Anwendungen kann Ihr Unternehmen vertrauenswürdige KI schnell in Ihre Anwendungen integrieren.
