Gemeinsam die Zukunft aufbauen: Nutzen Sie die Power der KI, um strategische Ergebnisse zu erzielen

IBM ist seit langem führend in der Innovation, bietet innovative Tools und Expertise, um Unternehmen dabei zu helfen, die Edge der KI zur Erreichung ihrer strategischen Ziele zu nutzen. Egal, ob Unternehmen von Grund auf anfangen oder bestehende Systeme verbessern möchten – IBM kann eine Kombination aus Cloud-Infrastruktur, KI-Modellen und praxisorientierten Ingenieurdienstleistungen bereitstellen, um die Effizienz zu steigern.

Die Teams von IBM Client Engineering und Build Lab stehen im Zentrum dieses Vorhabens. Diese Teams arbeiten eng mit den Kunden zusammen und nutzen Funktionen wie das watsonx.ai® Portfolio an KI-Produkten, um KI-Tools zu erstellen, die auf deren spezifische Bedürfnisse zugeschnitten sind. Der IBM Ansatz legt den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit Build-Partnern, die gemeinsam Lösungen entwickeln, die zu messbaren Geschäftsergebnissen führen können.

So spielte das IBM Build Lab eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung des niederländischen Unternehmens Migrato bei der Erweiterung seiner bestehenden Technologielösung und der Erschließung eines wertvollen neuen Marktes. Migrato ist ein Spezialist für die Verarbeitung unstrukturierter Daten und verwendet ein speziell entwickeltes Tool, mit dem Unternehmen unstrukturierte Daten in verwertbare Geschäftsinformationen umwandeln können.

In den Niederlanden verpflichtet eine neue Gesetzgebung Regierungsorganisationen, alle Informationen im öffentlichen Interesse zu veröffentlichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle personenbezogenen Daten geschwärzt werden. Durch die Partnerschaft mit IBM sah Migrato die Möglichkeit, Kunden der Regierung bei der Automatisierung dieses Prozesses zu helfen.

Migrato arbeitete mit dem IBM Build Lab zusammen, um sein bestehendes Toolset durch die Integration der IBM Watson® NLP Library for Embed zu erweitern – 70 % der Entwicklungsarbeit wurden innerhalb weniger Stunden abgeschlossen und eine produktionsreife Lösung konnte bereits nach fünf Tagen realisiert werden. Heute konfiguriert das Unternehmen die neue Lösung, damit Gemeinden im ganzen Land ihre Compliance-Aufgaben rationalisieren können.