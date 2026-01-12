Einzelhändler agieren in einem Umfeld, in dem die Kundenerwartungen schneller steigen als die Margen, sodass wenig Spielraum für Bedenken in Bezug auf die Transformation bleibt. Künstliche Intelligenz hat sich schnell zu einer der stärksten Kräfte entwickelt, die die Art und Weise verändert, wie die Branche Kunden anspricht, Produkte entwirft und ihre Geschäfte führt.
Die neueste Studie des IBM Institute for Business Value, Einzelhandel und Verbraucherprodukte im KI-Zeitalter, zeigt, dass die nächsten zwei Jahre besonders entscheidend sein werden.
Die Entscheidungen, die führende Unternehmen im Einzelhandel in Bezug auf KI in den Jahren 2026 und 2027 treffen, werden sich nicht nur auf die Wettbewerbsdifferenzierung auswirken. Sie werden auch Einfluss darauf haben, wie effektiv Marken mit den Kunden Schritt halten, die KI in ihr tägliches Leben integrieren und sie nutzen, um Entscheidungen zu treffen, sich zu orientieren und zu bestimmen, wie und wo sie einkaufen.
Die Kundenerwartungen verändern sich, und die Branche braucht jetzt eine klare, praxisorientierte Agenda für die Zukunft. Erkenntnisse aus der Studie zeigen, in welchen Bereichen KI bereits messbare Auswirkungen hat und worauf Einzelhändler ihr Augenmerk richten sollten, um Wert zu freischalten.
Ein bemerkenswertes Ergebnis der IBV-Studie ist der Wandel bei der Herkunft von KI-Investitionen. Bis 2027 werden 35 % der gesamten KI-Ausgaben außerhalb des IT-Budgets anfallen, gegenüber 28 % im Jahr 2025. Gleichzeitig steigen auch die Ausgaben für KI innerhalb der IT-Budgets – von knapp unter 10 % der jährlichen IT-Budgets heute auf 13 % im Jahr 2027.
Dies signalisiert einen wichtigen Wandel in der Branche: KI ist zu einer geschäftlichen Entscheidung geworden, nicht nur zu einer Technologie.
Merchandising-Teams setzen zunehmend auf KI, um die Produktfindung zu verbessern. Marketingteams setzen KI ein, um Inhalte und Angebote zu personalisieren. Führungskräfte in der Lieferkette setzen KI ein, um die Nachfrage vorherzusehen und Ausnahmen zu verwalten. Wenn Investitionen aus traditionellen Silos herausfließen, spiegelt dies eine breitere organisatorische Verlagerung hin zur Operationalisierung von KI im gesamten Unternehmen wider.
Die Studie zeigt, dass 80 % der Unternehmen im Einzelhandel und der Konsumgüterbranche mittlerweile über eine langfristige Strategie für Innovation für KI verfügen. Dieser Verschieben unterstreicht, dass KI nicht länger als Nebenexperiment, sondern als zentraler Wachstumsmotor betrachtet wird.
Mit Blick auf die Jahre 2026 und 2027 stellen diese Investitionen einen Wendepunkt dar. Die KI-Ausgaben gehen über das Experimentieren mit Tools hinaus und gehen in eine Phase, die sich auf den Aufbau der Fähigkeiten konzentriert, die erforderlich sind, um in einem Markt zu konkurrieren, der von Echtzeitentscheidungen, anspruchsvollen Kundenerwartungen und neuen Formen des digitalen Handels geprägt ist.
Einzelhändler haben sich schon immer auf Daten verlassen, um ihre Kunden zu verstehen, doch viele dieser Daten werden nicht ausreichend genutzt. Laut der IBV-Studie geben 64 % der Unternehmen an, dass ihre proprietären Daten für KI zugänglich sind, aber nur 49 % dieser Daten sind nutzbar. Außerdem werden derzeit nur 26 % zum Trainieren von KI-Modellen verwendet.
Diese Lücke verdeutlicht ein bedeutendes Potenzial. Die Erschließung firmeneigener Daten ist eine der wichtigsten Komponenten der KI-Agenda 2026–2027, da die Leistungsfähigkeit hochwertiger KI-Funktionen – sei es bei der Personalisierung, der Bestandsoptimierung oder der Prognose – von der Datenqualität und -zugänglichkeit abhängt.
Der Einzelhandel hat einen Vorteil: Die Branche hat historisch gesehen umfangreiche und große Mengen an Kunden- und Transaktionsdaten gesammelt. Da die Daten immer sauberer, besser verwaltet und besser vernetzt werden, steigt der nachgelagerte Wert von KI in allen Bereichen der Erfahrung und des Betriebs dramatisch an.
Kunden spüren die Auswirkungen bereits. 58 % der Führungskräfte geben an, dass KI die Kundenbindung und -zufriedenheit verbessert, und im vergangenen Jahr hat KI in diesen Bereichen zu einer durchschnittlichen Verbesserung von 31 % beigetragen. Für eine Branche, die auf Loyalität basiert, sind diese Gewinne bedeutend.
Die Rolle der KI im Einzelhandel verlagert sich von der Beratung zur Handlungsorientierung. Die IBV-Studie zeigt, dass 84 % der Führungskräfte erwarten, dass KI ihre Fähigkeit, schnell auf Marktstörungen und sich verändernde Kundenbedürfnisse zu reagieren, erheblich verbessern wird. Aber die transformativste Veränderung ist nicht die Geschwindigkeit allein — es ist die Fähigkeit der KI, bei komplexen Aufgaben Maßnahmen zu ergreifen.
Agentische und autonome KI-Systeme führen bereits mehrstufige Workflows durch: Sie koordinieren den Bestand, personalisieren Angebote und begleiten Kunden durch komplexe Kaufentscheidungen. Laut der Studie transformieren76 % der Führungskräfte ihre Geschäftsmodelle, um KI nicht nur zur Effizienzsteigerung, sondern auch für neue Umsatzströme zu nutzen.
Es wird erwartet, dass dieser Wandel hin zu handlungsorientierter KI in den nächsten zwei Jahren eines der bestimmenden Merkmale der Transformation des Einzelhandels sein wird. Unternehmen, die im Jahr 2026 die Grundlage für agentische KI schaffen, werden bis 2027 besser aufgestellt sein, um Erfahrungen zu verbessern und neue Werte zu generieren.
Ein überzeugendes Beispiel stammt von der Al Futtaim Group, deren KI-gestützte Blue-App Loyalität, Zahlungen und Einkaufen in einen einheitlichen Prozess integriert. Kunden sammeln und lösen Punkte kategorieübergreifend sofort ein, stöbern reibungslos und schließen Transaktionen in einem einzigen Arbeitsablauf ab – ein Beweis für die Wirkung der KI-gesteuerten Orchestrierung in Verbindung mit menschlicher Aufsicht.
Die Studie macht deutlich, dass KI menschliche Rollen verstärkt und nicht ersetzt. KI-Agenten übernehmen zunehmend sich wiederholende, mehrstufige Prozesse in der gesamten Wertschöpfungskette – sie verknüpfen Bestand, Zahlungen, Logistik und Kundendaten – während Mitarbeiter dort eingreifen, wo Urteilsvermögen, Empathie und Markenvertrauen entscheidend sind.
Dieses Modell gibt Mitarbeitern und Serviceteams die Möglichkeit, sich auf höherwertige Interaktionen und komplexe Kundenbedürfnisse zu konzentrieren. Führungskräfte berichten, dass KI den größten Mehrwert in den Bereichen Marketing, Kundenservice, Lieferkette und digitaler Commerce bietet – Bereiche, in denen operative Präzision und menschliche Verbindung sich überschneiden.
Das Ergebnis ist ein hybrides Betriebsmodell, bei dem KI die Komplexität verwaltet und Menschen das verstärken, was den Einzelhandel so menschlich macht.
Die Studie unterstreicht zudem die wachsende Bedeutung von Ökosystemen. KI kann nur dann transformative Wirkung haben, wenn Tools, Partner, Plattformen und Agenten sicher und nahtlos zusammenarbeiten. Autonome KI kann ihr Potenzial in fragmentierten Systemen nicht ausschöpfen.
Um sich auf diesen Wandel vorzubereiten, müssen Einzelhändler Handelsplattformen modernisieren, Prozesse für nichtlineare Kundenreisen neu gestalten und die Data Governance stärken. Wenn KI-Systeme das gesamte Geschäft verstehen und darauf aufbauen können, können Einzelhändler Erfahrungen ganzheitlich orchestrieren, anstatt nur an isolierten Kontaktpunkten.
Deshalb steht die Ökosystemintegration im Zentrum der KI-Agenda 2026–2027. Die Zukunft gehört den Einzelhändlern, die in der Lage sind, Intelligenz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu koordinieren, nicht nur innerhalb einzelner Funktionen.
Erkenntnisse aus der IBV-Studie zeigen auf drei Bereiche, in denen Einzelhandelsleiter den Fortschritt beschleunigen können:
Gestalten Sie individuelle Kundenerlebnisse mithilfe sicherer Kundendaten, setzen Sie KI in wirkungsvollen Prozessen wie Order-to-Cash und Lieferketten-Orchestrierung ein und stellen Sie sicher, dass KI-Tools Ihre Markenwahrheit widerspiegeln – auch wenn Kunden über externe KI-Assistenten interagieren.
Gestalten Sie Ihre Produktinformationen auffindbar und KI-freundlich. Beginnen Sie mit der Automatisierung wiederkehrender operativer Aufgaben und erweitern Sie dann die Rolle der KI, sobald Sie Vertrauen aufgebaut haben – sowohl bei Ihren Kunden als auch bei Ihren Teams.
Brechen Sie Silos auf. Verbinden Sie Geschäftssysteme. Lassen Sie KI-Agenten die Arbeit funktionsübergreifend koordinieren. Stellen Sie sicher, dass KI-gestützte Empfehlungen und Transaktionen sicher, präzise und mit Ihren Markenwerten im Einklang stehen.
Im Einzelhandel zählt jeder Klick, jeder Warenkorb und jedes Gespräch – und KI verstärkt das Beste, was die Branche menschlich macht. In den nächsten zwei Jahren wird sich die Kluft zwischen Einzelhändlern, die KI nutzen, um ihre Arbeitsweise grundlegend zu überdenken, und Einzelhändlern, die KI nur als eine weitere Technologiestufe betrachten, noch vergrößern.
Der entscheidende Unterschied liegt in klaren Entscheidungen über die Datengrundlage, die Betriebsmodelle und den Ort, an dem KI zum Einsatz kommen soll. Die Stärkung dieser Grundlagen wird jetzt die nächste Ära der Einzelhandelsleistung prägen.
Die bevorstehende Chance ist bedeutend – und sehr real. Einzelhändler, die heute mit Absicht handeln, werden dazu beitragen, zu definieren, wie „gut“ morgen aussieht. Die Einzelhändler, die warten, könnten feststellen, dass das Tempo für sie bereits vorgegeben ist.
