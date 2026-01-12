Einzelhändler agieren in einem Umfeld, in dem die Kundenerwartungen schneller steigen als die Margen, sodass wenig Spielraum für Bedenken in Bezug auf die Transformation bleibt. Künstliche Intelligenz hat sich schnell zu einer der stärksten Kräfte entwickelt, die die Art und Weise verändert, wie die Branche Kunden anspricht, Produkte entwirft und ihre Geschäfte führt.

Die neueste Studie des IBM Institute for Business Value, Einzelhandel und Verbraucherprodukte im KI-Zeitalter, zeigt, dass die nächsten zwei Jahre besonders entscheidend sein werden.

Die Entscheidungen, die führende Unternehmen im Einzelhandel in Bezug auf KI in den Jahren 2026 und 2027 treffen, werden sich nicht nur auf die Wettbewerbsdifferenzierung auswirken. Sie werden auch Einfluss darauf haben, wie effektiv Marken mit den Kunden Schritt halten, die KI in ihr tägliches Leben integrieren und sie nutzen, um Entscheidungen zu treffen, sich zu orientieren und zu bestimmen, wie und wo sie einkaufen.

Die Kundenerwartungen verändern sich, und die Branche braucht jetzt eine klare, praxisorientierte Agenda für die Zukunft. Erkenntnisse aus der Studie zeigen, in welchen Bereichen KI bereits messbare Auswirkungen hat und worauf Einzelhändler ihr Augenmerk richten sollten, um Wert zu freischalten.