KI-gestützte Entscheidungsfindung: Wo ziehen Unternehmen die Grenze?

„Ein Computer kann niemals zur Rechenschaft gezogen werden, deshalb darf ein Computer niemals eine Managemententscheidung treffen.“

– IBM-Schulungshandbuch, 1979

Die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) nimmt zu. Laut dem IBM Global AI Adoption Index 2023 haben 42 % der Unternehmen KI aktiv eingesetzt, und 40 % experimentieren mit der Technologie. Von denjenigen, die KI nutzen oder erkunden, haben 59 % ihre Investitionen und Einführungen in den letzten zwei Jahren beschleunigt. Das Ergebnis ist ein Anstieg der KI-Entscheidungsfindung, die intelligente Tools nutzt, um (angeblich) genaue Antworten zu erhalten.

Die rasche Verbreitung wirft jedoch eine Frage auf: Wer trägt die Verantwortung, wenn die KI eine Fehlentscheidung trifft? Liegt die Schuld bei den IT-Teams? Bei den Führungskräften? Den KI-Modellentwicklern? Den Geräteherstellern?

In diesem Artikel werden wir die sich entwickelnde Welt der KI erkunden und das obige Zitat im Kontext aktueller Anwendungsfälle erneut untersuchen: Benötigen Unternehmen immer noch einen Menschen im Prozess, oder kann KI die Entscheidung treffen?