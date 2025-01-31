KI-gestützte Entscheidungsfindung: Wo ziehen Unternehmen die Grenze?

„Ein Computer kann niemals zur Rechenschaft gezogen werden, deshalb darf ein Computer niemals eine Managemententscheidung treffen.“
– IBM-Schulungshandbuch, 1979
Die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) nimmt zu. Laut dem IBM Global AI Adoption Index 2023 haben 42 % der Unternehmen KI aktiv eingesetzt, und 40 % experimentieren mit der Technologie. Von denjenigen, die KI nutzen oder erkunden, haben 59 % ihre Investitionen und Einführungen in den letzten zwei Jahren beschleunigt. Das Ergebnis ist ein Anstieg der KI-Entscheidungsfindung, die intelligente Tools nutzt, um (angeblich) genaue Antworten zu erhalten.
Die rasche Verbreitung wirft jedoch eine Frage auf: Wer trägt die Verantwortung, wenn die KI eine Fehlentscheidung trifft? Liegt die Schuld bei den IT-Teams? Bei den Führungskräften? Den KI-Modellentwicklern? Den Geräteherstellern?
In diesem Artikel werden wir die sich entwickelnde Welt der KI erkunden und das obige Zitat im Kontext aktueller Anwendungsfälle erneut untersuchen: Benötigen Unternehmen immer noch einen Menschen im Prozess, oder kann KI die Entscheidung treffen?
Guy Pearce, leitender Berater bei DEGI und Mitglied der ISACA-Arbeitsgruppe für Trends, beschäftigt sich seit mehr als drei Jahrzehnten mit KI. „Zuerst war es symbolisch“, sagt er, „und jetzt ist es statistisch. Es sind Algorithmen und Modelle, die die Datenverarbeitung ermöglichen und die Geschäftsleistung im Laufe der Zeit verbessern.“
Daten aus IBMs aktuellem KI in Aktion-Bericht zeigen die Auswirkungen dieses Wandels. Zwei Drittel der Führungskräfte geben an, dass KI zu einer Verbesserung der Umsatzwachstumsraten um mehr als 25 % geführt hat, und 72 % geben an, dass die C-Suite und die IT-Führung sich darüber einig sind, was auf dem Weg zur KI-Reife als nächstes kommt.
Mit wachsendem Vertrauen in KI implementieren Unternehmen intelligente Tools, um ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern. Zum Beispiel stellte die Vermögensverwaltungsfirma Consult Venture Partners AIda AI bereit, einen konversationellen digitalen KI-Concierge, der IBM watsonx Assistant®-Technologie nutzt, um Fragen potenzieller Kunden ohne menschliche Mitarbeiter zu beantworten.
Die Ergebnisse sprechen für sich: Alda KI beantwortete 92 % der Anfragen richtig, 47 % der Anfragen führten zu Webinaranmeldungen und 39 % der Anfragen wurden zu Leads.
92 % ist ein beeindruckendes Ergebnis für Alda AI. Der Haken an der Sache? Sie lag dennoch in 8 % der Fälle falsch. Was passiert also, wenn die KI Fehler macht?
Für Pearce hängt es davon ab, wie viel auf dem Spiel steht.
Er führt das Beispiel eines Finanzunternehmens an, das KI einsetzt, um Kreditwürdigkeitsbewertungen vorzunehmen und Kredite zu vergeben. Die Folgen dieser Entscheidungen sind von relativ geringer Tragweite. Im besten Fall genehmigt die KI Kredite, die pünktlich und vollständig zurückgezahlt werden. Im schlimmsten Fall geraten die Kreditnehmer in Zahlungsverzug und Unternehmen müssen rechtliche Schritte einleiten. Die negativen Folgen sind zwar unpraktisch, werden aber von den potenziellen positiven Aspekten bei Weitem aufgewogen.
„Wenn es um hohe Risiken geht“, sagt Pearce, „sollte man sich nur die Medizinbranche ansehen. Nehmen wir an, wir verwenden KI, um das Problem der Wartezeiten zu lösen. Haben wir genügend Daten, um sicherzustellen, dass die Patienten in der richtigen Reihenfolge behandelt werden? Was ist, wenn wir etwas falsch machen? Es könnte tödliche Folgen haben.“
Wie KI bei der Entscheidungsfindung eingesetzt wird, hängt daher weitgehend davon ab, worüber Entscheidungen getroffen werden und wie sich diese Entscheidungen sowohl auf das Unternehmen auswirken, das die Entscheidungen trifft, als auch auf diejenigen, die von der Entscheidung betroffen sind.
In manchen Fällen stellt selbst das Worst-Case-Szenario eine kleine Unannehmlichkeit dar. In anderen Fällen könnten die Ergebnisse erheblichen Schaden verursachen.
Im April 2024 erfasste ein im „vollautonomen“ Fahrmodus fahrender Tesla einen Motorradfahrer und tötete ihn. Der Fahrer des Fahrzeugs gab zu, vor dem Unfall auf sein Handy geschaut zu haben, obwohl eine aktive Fahrerüberwachung vorgeschrieben war.
Wer trägt also die Schuld? Der Fahrer ist die naheliegende Wahl und wurde wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr verhaftet.
Aber das ist nicht der einzige Weg zur Rechenschaftspflicht. Man könnte auch sagen, dass Tesla eine gewisse Verantwortung trägt, da der KI-Algorithmus des Unternehmens das Opfer nicht erkannt hat. Die Schuld könnte auch Aufsichtsbehörden wie der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zugeschrieben werden. Vielleicht waren ihre Tests nicht gründlich oder vollständig genug.
Man könnte sogar behaupten, dass die Entwickler von Teslas KI für die Veröffentlichung eines Codes, der jemanden umbringen könnte, haftbar gemacht werden könnten.
Das ist das Paradoxon der KI-Entscheidungsfindung: Ist jemand schuld, oder sind alle schuld? „Wenn man alle Beteiligten zusammenbringt, die zur Rechenschaft gezogen werden sollten, wo liegt dann diese Rechenschaftspflicht?“, fragt Pearce. „Bei der C-Suite? Beim gesamten Team? Wenn die Verantwortung über das gesamte Unternehmen verteilt ist, kann nicht jeder im Gefängnis landen. Letztlich führt geteilte Verantwortung oft dazu, dass keine Verantwortung übernommen wird.“
Wo ziehen Unternehmen also die Grenze? Wo werden KI-Erkenntnisse durch menschliche Entscheidungsfindung ersetzt?
Drei Aspekte sind entscheidend: Ethik, Risiko und Vertrauen.
„Wenn es um ethische Dilemmata geht“, sagt Pearce, „kann KI das nicht.“ Das liegt daran, dass intelligente Tools von Natur aus den effizientesten Weg suchen, nicht den ethischsten. Daher sollte jede Entscheidung, die ethische Fragen oder Bedenken beinhaltet, eine menschliche Aufsicht umfassen.
Risikomanagement ist hingegen ein Spezialgebiet der KI. „KI ist gut im Risikomanagement“, sagt Pearce. „Statistische Modelle liefern einen sogenannten Standardfehler, der angibt, ob die Empfehlung der KI ein hohes oder niedriges Variabilitätspotenzial aufweist.“ Damit eignet sich KI hervorragend für risikobasierte Entscheidungen, z. B. im Finanz- oder Versicherungswesen.
Schließlich müssen Unternehmen dem Vertrauen höchste Priorität einräumen. „Das Vertrauen in Institutionen nimmt ab“, sagt Pearce. „Viele Bürger sind sich nicht sicher, dass die Daten, die sie teilen, auf vertrauenswürdige Weise verwendet werden.“
Beispielsweise müssen Unternehmen gemäß der DSGVO transparent über die Erhebung und Verarbeitung von Daten informieren und den Bürgern die Möglichkeit geben, der Datenverarbeitung zu widersprechen. Um das Vertrauen in die Nutzung von KI zu stärken, sollten Unternehmen klar kommunizieren, wie und warum sie KI einsetzen, und (wenn möglich) Kunden und Klienten die Möglichkeit geben, sich gegen KI-gestützte Prozesse zu entscheiden.
Sollte KI für Managemententscheidungen eingesetzt werden? Vielleicht. Wird sie für einige dieser Entscheidungen genutzt werden? Höchstwahrscheinlich. Die Vorteile der KI – ihre Fähigkeit, mehrere Datensätze zu erfassen, zu korrelieren und zu analysieren und so neue Erkenntnisse zu liefern – machen sie zu einem leistungsstarken Tool für Unternehmen, um Abläufe zu rationalisieren und Kosten zu senken.
Weniger klar ist, wie sich der Wechsel hin zu Entscheidungsfindung auf Managementebene auf die Verantwortlichkeit auswirken wird. Laut Pearce führen die gegenwärtigen Bedingungen zu „unscharfen Grenzen“ in diesem Bereich; die Gesetzgebung hat mit dem zunehmenden Einsatz von KI nicht Schritt gehalten.
Um die Einhaltung ethischer Grundsätze zu gewährleisten, das Risiko falscher Entscheidungen zu verringern und das Vertrauen von Stakeholdern und Kunden zu stärken, sind Unternehmen am besten damit gedient, wenn sie den Menschen in den Prozess einbinden. Möglicherweise bedeutet dies, dass eine direkte Zustimmung der Mitarbeiter erforderlich ist, bevor die KI aktiv werden kann. Vielleicht bedeutet das die gelegentliche Überprüfung und Bewertung von KI-Entscheidungsergebnissen.
Welchen Ansatz Unternehmen auch immer wählen, die Kernaussage bleibt dieselbe: Wenn es um KI-gestützte Entscheidungen geht, gibt es keine starre Grenze. Es ist ein bewegliches Ziel, das durch mögliches Risiko, potenzielle Belohnung und wahrscheinliche Ergebnisse definiert ist.
