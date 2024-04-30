KI-Cybersicherheitslösungen erkennen Ransomware in weniger als 60 Sekunden

Ransomware macht Ihnen Sorgen? Wenn ja, dann ist das keine Überraschung. Laut Weltwirtschaftsforum steigt bei großen Cyberverlusten (über 1 Million €) die Zahl der Fälle, in denen Daten exfiltriert werden, und verdoppelt sich von 40 % im Jahr 2019 auf fast 80 % im Jahr 2022. Aktuelle Aktivitäten werden sogar noch höher eingestuft.

Unterdessen zeichnen sich andere Gefahren am Horizont ab. So stellt der IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024 fest, dass sich die Investitionen von Bedrohungsgruppen zunehmend auf generative KI-Angriffstools konzentrieren.

Kriminelle nutzen KI schon seit einiger Zeit - zum Beispiel zur Unterstützung bei der Inhaltserstellung von Phishing-E-Mails. Außerdem nutzen Gruppen LLMs, um bei grundlegenden Skriptaufgaben zu helfen, einschließlich Dateimanipulation, Datenauswahl, regulären Ausdrücken und Multiprocessing, um technische Abläufe potenziell zu automatisieren oder zu optimieren.

Wie bei einem Schachspiel müssen Unternehmen ihren Gegnern mehrere Züge voraus sein. Eine dieser vorausschauenden Maßnahmen kann die cloudbasierte KI-Cybersicherheit sein, um Anomalien zu identifizieren, die auf den Beginn eines Cyberangriffs hindeuten könnten.

In letzter Zeit sind KI-basierte Cybersicherheitslösungen aufgekommen, die Anomalien wie Ransomware in weniger als 60 Sekunden erkennen können. Um Kunden zu helfen, Bedrohungen durch frühere und genauere Erkennung abzuwehren, hat IBM neue KI-optimierte Versionen der IBM FlashCore Module-Technologie angekündigt, die in den IBM Storage FlashSystem-Produkten verfügbar sind, sowie eine neue Version der IBM Storage Defender-Software. Diese Lösungen helfen Sicherheitsteams, Angriffe im Zeitalter der künstlichen Intelligenz besser zu erkennen und darauf zu reagieren.