KI-Cybersicherheitslösungen erkennen Ransomware in weniger als 60 Sekunden

Ransomware macht Ihnen Sorgen? Wenn ja, dann ist das keine Überraschung. Laut Weltwirtschaftsforum steigt bei großen Cyberverlusten (über 1 Million €) die Zahl der Fälle, in denen Daten exfiltriert werden, und verdoppelt sich von 40 % im Jahr 2019 auf fast 80 % im Jahr 2022. Aktuelle Aktivitäten werden sogar noch höher eingestuft.
Unterdessen zeichnen sich andere Gefahren am Horizont ab. So stellt der IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024 fest, dass sich die Investitionen von Bedrohungsgruppen zunehmend auf generative KI-Angriffstools konzentrieren.
Kriminelle nutzen KI schon seit einiger Zeit - zum Beispiel zur Unterstützung bei der Inhaltserstellung von Phishing-E-Mails. Außerdem nutzen Gruppen LLMs, um bei grundlegenden Skriptaufgaben zu helfen, einschließlich Dateimanipulation, Datenauswahl, regulären Ausdrücken und Multiprocessing, um technische Abläufe potenziell zu automatisieren oder zu optimieren.
Wie bei einem Schachspiel müssen Unternehmen ihren Gegnern mehrere Züge voraus sein. Eine dieser vorausschauenden Maßnahmen kann die cloudbasierte KI-Cybersicherheit sein, um Anomalien zu identifizieren, die auf den Beginn eines Cyberangriffs hindeuten könnten.
In letzter Zeit sind KI-basierte Cybersicherheitslösungen aufgekommen, die Anomalien wie Ransomware in weniger als 60 Sekunden erkennen können. Um Kunden zu helfen, Bedrohungen durch frühere und genauere Erkennung abzuwehren, hat IBM neue KI-optimierte Versionen der IBM FlashCore Module-Technologie angekündigt, die in den IBM Storage FlashSystem-Produkten verfügbar sind, sowie eine neue Version der IBM Storage Defender-Software. Diese Lösungen helfen Sicherheitsteams, Angriffe im Zeitalter der künstlichen Intelligenz besser zu erkennen und darauf zu reagieren.
Think-Newsletter
Schließen Sie sich Führungskräften im Bereich Sicherheit an, die von den kuratierten Nachrichten zu KI, Cybersicherheit, Daten und Automatisierung im Think Newsletter profitieren. Lernen Sie schnell von Experten-Tutorials und Erläuterungen, die direkt in Ihren Posteingang geliefert werden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Unveränderliche Kopien von Daten werden verwendet, um Daten vor Korruption zu schützen, wie etwa Ransomware-Angriffe, versehentliche Löschungen, Naturkatastrophen und Ausfälle. Diese Backups sind auch nützlich, um Unternehmen bei der Einhaltung von Datenvorschriften zu unterstützen.
Speicherschutz auf der Basis unveränderlicher Kopien von Daten, die in der Regel getrennt von den Produktionsumgebungen aufbewahrt werden. Diese Safeguarded Copies können von niemandem verändert oder gelöscht werden und sind nur für autorisierte Administratoren zugänglich. Diese Art von Lösung bietet die nötige Cyber-Resilienz, um nach Ransomware-Angriffen sofortigen Zugriff auf die Datenwiederherstellung zu gewährleisten.
Angesichts des wachsenden Bedarfs an KI-fähiger Ransomware-Sicherheit sind jedoch neue Lösungen gefragt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Speicher-Arrays nutzen Systeme wie IBM FlashSystem maschinelles Lernen, um Datenmuster zu überwachen und nach anomalen Verhaltensweisen zu suchen, die auf eine Cyberbedrohung hinweisen.
Diese neue Technologie ist darauf ausgelegt, mithilfe maschineller Lernmodelle kontinuierlich Statistiken zu überwachen, die von jedem einzelnen I/O erfasst werden, um Anomalien wie Ransomware in weniger als einer Minute zu erkennen.
Fortschrittliche Systeme nutzen maschinelles Lernen, um Ransomware und Malware von normalem Verhalten zu unterscheiden. Dadurch wird die Erkennung von und die Reaktion auf Bedrohungen erheblich beschleunigt, sodass Unternehmen während eines Angriffs Maßnahmen ergreifen und den Betrieb aufrechterhalten können. Beispielsweise lösen autonome Reaktionen Warnungen oder die Aktivierung eines IT-Playbooks aus, die die Auswirkungen eines Angriffs auf Daten minimieren.
Cyberkriminelle entwickeln kontinuierlich KI-gestützte Angriffsfunktionen. KI-gestützte Cyberangriffe entwickeln sich rasant weiter und können Schwachstellen aufspüren, Muster erkennen und Sicherheitslücken ausnutzen. Zudem verschaffen die Effizienz der KI und ihre schnelle Datenanalyse Hackern einen taktischen Vorteil gegenüber schlecht ausgestatteten Cyberabwehrsystemen. Traditionelle Cybersicherheitsmethoden reichen nicht mehr aus, um Sicherheitsbedrohungen durch KI zu bekämpfen, da sich neue Tools in Echtzeit entwickeln. Das Ergebnis ist ein schnelles Eindringen und eine unentdeckte Bereitstellung von Ransomware.
Darüber hinaus gibt es auch Vorhersagen darüber, wie LLMs und andere generative KI-Tools als kostenpflichtige Dienstleistung angeboten werden, ähnlich wie Ransomware-as-a-Service, um Angreifern zu helfen, ihre Angriffe effizienter und mit weniger Aufwand durchzuführen. Das bedeutet, dass sich die Bedrohung dahin entwickeln könnte, noch gefährlicher und ausweitender zu werden.
Die einzige Möglichkeit besteht darin, mit den gleichen Waffen zu kämpfen. KI-Cybersicherheitslösungen, wie KI-optimierte Versionen der IBM FlashCore Module-Technologie, sind darauf ausgelegt, die gefährlichsten Angriffe derzeit abzuwehren – ebenso wie die, denen Sicherheitsteams in Zukunft begegnen werden.
Gewinnen Sie mit dem Index „IBM X-Force Threat Intelligence“ Erkenntnisse, um Vorbereitung und Reaktion auf Cyberangriffe schneller und effektiver zu machen.
Erfahren Sie, warum IBM als „Major Player“ eingestuft wurde, und gewinnen Sie Einblicke in die Auswahl des Anbieters von Cybersecurity Consulting Services, der am besten zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt.
Erfahren Sie, wie sich die heutige Sicherheitslandschaft verändert und wie Sie die Herausforderungen meistern und die Leistungsfähigkeit der generativen KI nutzen können.
Verstehen Sie die neuesten Bedrohungen und stärken Sie Ihre Cloud-Abwehr mit dem IBM X-Force Cloud Threat Landscape Report.
Erfahren Sie, wie Datensicherheit dazu beiträgt, digitale Informationen während ihres gesamten Lebenszyklus vor unbefugtem Zugriff, Beschädigung oder Diebstahl zu schützen.
Transformieren Sie Ihr Sicherheitsprogramm mit Lösungen vom größten Anbieter von Unternehmenssicherheit.
Transformieren Sie Ihr Unternehmen und verwalten Sie Risiken mit Beratungsleistungen im Bereich Cybersicherheit sowie Cloud- und Managed-Security-Services.
Verbessern Sie die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität von Sicherheitsteams mit KI-gestützten Cybersicherheits-Lösungen.
Verwenden Sie IBM Bedrohungserkennungs- und Reaktionslösungen, um Ihre Sicherheit zu stärken und die Bedrohungserkennung zu beschleunigen.