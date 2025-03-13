Datenkompetenz: KI kann riesige Datenmengen verarbeiten und Prognosen erstellen, aber sie macht nicht immer alles richtig. Ein CFO muss verstehen, wie KI-Modelle funktionieren, potenzielle Fehler erkennen und wissen, wann menschliches Urteil erforderlich ist.



Ein KI-gestütztes Finanzmodell sagt beispielsweise auf der Grundlage historischer Trends einen Anstieg der Einnahmen im nächsten Quartal um 30% voraus. Der CFO weiß jedoch, dass eine bedeutende regulatorische Änderung bevorsteht, die sich auf den Verkauf auswirken wird. Wenn der Finanzchef der KI blind vertraut, könnte das Unternehmen zu viele Ressourcen einsetzen und finanzielle Verluste erleiden. Stattdessen passen sie die Forecasting anhand externer Marktkenntnisse an und sorgen so für eine realistischere Strategie.



Künstliche Intelligenz kann nur mit den ihr vorliegenden Daten arbeiten – sie kann unerwartete Marktveränderungen, Gesetzesänderungen oder unternehmensspezifische strategische Schritte nicht berücksichtigen. CFOs müssen KI-gestützte Erkenntnisse kritisch betrachten.



Storytelling und Kommunikation: KI kann komplexe Finanzberichte und Prognosen erstellen, aber Zahlen allein bestimmen nicht die Entscheidungen – das tun Menschen. Ein CFO muss KI-gestützte Erkenntnisse in überzeugende Geschäftsnarrative übersetzen, die Führungskräfte, Investoren und Teams verstehen und umsetzen können.



Ein KI-Tool erkennt beispielsweise eine sinkende Gewinnspanne in einer wichtigen Produktlinie. Anstatt die Daten als Problem darzustellen, geht der CFO strategisch vor. Sie würden das Problem als Chance darstellen und darauf hinweisen, dass sie die verlorene Gewinnspanne durch Preisgestaltung und Neuverhandlungen von Lieferantenverträgen wiedererlangen könnten. Anschließend würden sie mithilfe von KI-generierter Szenarioanalyse die Auswirkungen verschiedener Preisgestaltungen aufzeigen. Schließlich würden sie eine überzeugende Geschichte für die Führung erarbeiten, die erklärt, warum die empfohlene Strategie der beste Weg ist.



CFOs sind nicht nur Zahlenexperten, sondern auch Geschichtenerzähler, die KI-gestützte Erkenntnisse nutzen, um zu überzeugen, zu beeinflussen und Maßnahmen voranzutreiben.



Kritisches Denken: KI-Modelle sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie trainiert sind. Wenn sie voreingenommen sind, Daten fehlen oder fehlerhafte Annahmen getroffen werden, kann die KI irreführende Ergebnisse liefern. Ein CFO muss in der Lage sein, KI-Outputs zu hinterfragen und sicherzustellen, dass sie in einem realen Geschäftskontext sinnvoll sind.



So empfiehlt ein KI-System beispielsweise massive Kostensenkungen in der Abteilung R&D (Forschung und Entwicklung), um die kurzfristige Rentabilität zu verbessern. Auf den ersten Blick erscheint dieser Plan logisch, doch dem Finanzchef ist bewusst, dass Kürzungen im Bereich Forschung und Entwicklung die langfristige Innovation beeinträchtigen und das Unternehmen gefährden würden. Anstatt blind der Empfehlung der KI zu folgen, balanciert der CFO kurzfristige Effizienz mit langfristiger Strategie aus und sorgt so für nachhaltiges Wachstum.



KI „denkt“ nicht – sie folgt Mustern. CFOs müssen als Filter fungieren und nützliche Erkenntnisse von fehlerhaften Empfehlungen trennen, die dem Unternehmen letztlich schaden könnten.



Emotionale Intelligenz: KI kann Daten analysieren, aber sie kann kein Vertrauen aufbauen, Deals aushandeln oder Teams führen. Die Fähigkeit eines CFO, Beziehungen zu managen, Emotionen zu verstehen und Stakeholder zu beeinflussen, ist unersetzlich.



Ein Unternehmen durchläuft beispielsweise eine umfassende Umstrukturierung, und eine KI schlägt Entlassungen vor, um Kosten zu senken. Der Finanzchef akzeptiert die Empfehlung der KI nicht einfach so. Sie arbeiten mit Abteilungsleitern zusammen, um die Auswirkungen auf Moral und Betrieb zu verstehen, und erkunden dann alternative Kostensparmaßnahmen (zum Beispiel Effizienzsteigerungen oder die Versetzung von Personal in wachsende Gebiete). Sie kommunizieren transparent mit den Mitarbeitenden und sorgen so für Vertrauen und Abstimmung mit der Führung.

