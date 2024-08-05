Einsatz von KI im Kampf gegen extreme Hitze

Die Stadt Los Angeles hat große Fortschritte bei der Reduzierung des Risikos extremer Hitze gemacht, indem sie ein anderes KI-gestütztes Tool verwendet hat: das Tree Canopy Lab. Mithilfe von Google-Luftbildern, die von Flugzeugen aus aufgenommen wurden, sowie Satellitenbildern der Erde kann der Algorithmus alle Bäume in einer Stadt lokalisieren und ihre Dichte messen.

Ein spezialisiertes KI-System scannt dann automatisch Bilder, erkennt das Vorhandensein von Bäumen und erstellt eine Karte, die die Dichte der Baumbedeckung oder die „Baumkronen“ zeigt.

In der Regel ist die Beschaffung von Informationen über die Baumbedeckung kostspielig und zeitaufwendig, da die Städte manuell Block für Block vermessen werden und oft nur die Bäume in öffentlichen Bereichen gezählt werden können.

Das KI-gestützte Baumkronen-Tool kann Stadtplanern helfen, diejenigen Wohnblöcke zu identifizieren, die am meisten von der Anpflanzung von Bäumen profitieren würden, und Gehwege zu lokalisieren, die aufgrund geringer Baumkronenbedeckung anfällig für höhere Temperaturen sind.

Aber wie entscheidet man, ob ein kühles Dach oder mehr Bäume die beste Lösung für eine bestimmte Zone mit hoher Hitze ist? Laut Experten sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen, beispielsweise aktuelle Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass beispielsweise Baumkronen in trockenen Klimazonen einen größeren positiven Einfluss haben als in feuchten Klimazonen.