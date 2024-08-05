Einsatz von KI im Kampf gegen extreme Hitze

Im Mai wurden in Städten Rekordtemperaturen gemessen, und der 22. Juli 2024 war der heißeste Tag in der Geschichte des Planeten und brach damit den am Vortag aufgestellten Rekord.
„Angesichts der weiter steigenden Temperaturen ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir diejenigen warnen, die am stärksten von extremen Hitzewellen betroffen sind“, erklärt Etienne Vos, Forschungsleiter bei IBM. Vos ist Mitglied eines Konsortiums, das ein Frühwarnsystem für extreme Hitzeereignisse entwickelt. Es handelt sich dabei um eine von vielen Gruppen weltweit, die neue KI-gestützte Tools zur Bekämpfung extremer Hitze entwickeln.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Stadtplaner sind sich seit Jahrzehnten der Existenz von Wärmeinseln bewusst, also städtischen Gebieten, in denen höhere Temperaturen herrschen als in den umliegenden Gebieten. Die genaue Charakterisierung und das Forecasting von Wärmeinseln in großem Maßstab und mit hoher Auflösung bleibt jedoch ein ungelöstes Problem oder ist bestenfalls mit sehr hohen Kosten verbunden. Einige Satelliten können thermische Strahlung messen, die als Bodenwahrheitsbeobachtungen dienen, aus denen heiße und kühle Punkte innerhalb einer Stadt identifiziert werden können, aber aufgrund der langen Zeitlücken zwischen den Satellitenüberführungen sind diese Beobachtungen recht selten.
Nun nutzen Forscher wie Vos, der zum Heat and Health African Transdisciplinary Center (HE2AT Center) gehört, die Earth Observation Foundation Models von IBM, um ein System zu entwickeln, das städtische Wärmeinseln charakterisieren und Warnungen ausgeben kann, wann und wo extreme Hitzeherde innerhalb einer Stadt auftreten. Die akademischen und industriellen Partner des HE2AT Center kombinieren diese Informationen mit Zustand-Ergebnisdaten, Informationen zur sozioökonomischen Vulnerabilität, Geolokalisierungen und anderen Faktoren, die zum Risiko einer Hitzeexposition beitragen. Mithilfe einer App erhalten die Benutzer Informationen und Warnungen zur Hitzebelastung, die auf ihrem individuellen Risikoprofil basieren.
Seit über einem Jahrzehnt untersuchen Forscher, darunter eine Gruppe von Ingenieuren der Princeton University, „kühle Dächer“, also hellere Dächer, die kühler bleiben als dunklere Dächer. Beispielsweise haben die Forscher aus Princeton die Temperatur eines schwarzen Daches gemessen, als die Lufttemperatur bei über 30 Grad Celsius lag. Das schwarze Dach erreichte eine Temperatur von 54 Grad Celsius (heiß genug, um ein Spiegelei zu braten). Ein weißes Dach bei gleicher Lufttemperatur erreichte jedoch Temperaturen zwischen 30 und 38 Grad Celsius.
Mithilfe von Luftbildern und KI-Algorithmen generiert Google hochauflösende Messungen der Sonnenreflexion, anhand derer Stadtentwickler ermitteln können, welche Gebiete am meisten von kühlen Dächern profitieren würden.
Kühle Dächer „reflektieren Sonnenlicht und absorbieren weniger Wärme. Das führt zu niedrigeren Innentemperaturen und verbessert die Gesundheit“, erklärt Mansi Kansal, Senior Product Manager bei Google. „Kühle Dächer haben ein enormes Potenzial in einkommensschwachen Gemeinden, die keinen Zugang zu Klimaanlagen haben“, betont Kansal.
Die Stadt Los Angeles hat große Fortschritte bei der Reduzierung des Risikos extremer Hitze gemacht, indem sie ein anderes KI-gestütztes Tool verwendet hat: das Tree Canopy Lab. Mithilfe von Google-Luftbildern, die von Flugzeugen aus aufgenommen wurden, sowie Satellitenbildern der Erde kann der Algorithmus alle Bäume in einer Stadt lokalisieren und ihre Dichte messen.
Ein spezialisiertes KI-System scannt dann automatisch Bilder, erkennt das Vorhandensein von Bäumen und erstellt eine Karte, die die Dichte der Baumbedeckung oder die „Baumkronen“ zeigt.
In der Regel ist die Beschaffung von Informationen über die Baumbedeckung kostspielig und zeitaufwendig, da die Städte manuell Block für Block vermessen werden und oft nur die Bäume in öffentlichen Bereichen gezählt werden können.
Das KI-gestützte Baumkronen-Tool kann Stadtplanern helfen, diejenigen Wohnblöcke zu identifizieren, die am meisten von der Anpflanzung von Bäumen profitieren würden, und Gehwege zu lokalisieren, die aufgrund geringer Baumkronenbedeckung anfällig für höhere Temperaturen sind.
Aber wie entscheidet man, ob ein kühles Dach oder mehr Bäume die beste Lösung für eine bestimmte Zone mit hoher Hitze ist? Laut Experten sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen, beispielsweise aktuelle Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass beispielsweise Baumkronen in trockenen Klimazonen einen größeren positiven Einfluss haben als in feuchten Klimazonen.
Die vollständig digitalen Nachbildungen von Städten und Orten durch digitale Zwillinge, die von KI unterstützt werden, stellen eine weitere neue Ära bei den Tools zur Bekämpfung extremer Hitze dar. Dr. Iphigenia Keramitsoglou, Forschungsdirektorin am Nationalen Observatorium in Athen, entwickelt einen digitalen Zwilling von Athen, der mithilfe von maschinellem Lernen verschiedene städtische Daten integriert und die hitzebedingte Sterblichkeit vorhersagt. Dies ermöglicht ein Hitzewellenmanagement in Echtzeit und über einen längeren Zeitraum.
So könnten Rettungskräfte beispielsweise Krankenwagen in die am stärksten gefährdeten Gebiete entsenden, um eine bessere Chance zu haben, das Leben derjenigen Menschen zu retten, die am ehesten unter extremer Hitze leiden würden. Nach Athen planen Keramitsoglou und ihr Team, das unter dem Namen Extrema Global eine Reihe von Tools zur Bekämpfung der Hitze entwickelt hat, die Erstellung digitaler Zwillinge von Prag und Budapest.
Über die technischen Lösungen hinaus kann das Erlernen von Maßnahmen zur Vermeidung extremer Hitze zugänglich und sogar spannend sein. Ein weiteres neues Tool, das das Team von Extrema Global entwickelt, ist ein digitales Spiel für Kinder, mit dem sie etwas über den sicheren Umgang mit Hitze lernen können. „Je nach den aktuellen Bedingungen kann ein Kind selbst entscheiden, welche Kleidung es tragen sollte, um sich zu schützen. Es gibt keinen Grund, warum es nicht auch Spaß machen kann, sich kühl zu halten“, erklärt Keramitsoglou.
Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
Erfahren Sie, warum IBM im Gartner Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms 2025 als führend eingestuft wurde.
Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.
Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
IBM Granite ist eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Optimieren Sie die Wartung, Inspektion und Zuverlässigkeit Ihres kritischen Equipments und Ihrer Infrastruktur durch den Einsatz von generativer KI, fortschrittlicher Analyse und dem Internet der Dinge (IoT).
Transformieren Sie Ihre Abläufe mithilfe umfangreicher Daten und leistungsstarker KI-Technologie, um Optimierungsprozesse zu integrieren und intelligentes Wachstum zu ermöglichen.
Nutzen Sie KI und Erkenntnisse aus Daten, um die Asset-Leistung durchgängig zu optimieren.
Optimieren Sie die Wartung, Inspektion und Zuverlässigkeit Ihres kritischen Equipments und Ihrer Infrastruktur durch den Einsatz von generativer KI, fortschrittlicher Analyse und dem Internet der Dinge (IoT).