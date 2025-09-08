Um ein gesamtes Unternehmen in die Lage zu versetzen, von KI zu profitieren, reicht es nicht aus, KI einfach nur einzuführen. Vielmehr muss sie sorgfältig auf die Schwachstellen und Wachstumschancen im gesamten Unternehmen abgestimmt werden.



Der vermehrte Einsatz von KI in einem Unternehmen ohne klare Vision für die Kommunikation und Koordination innerhalb des gesamten Unternehmens schafft die Voraussetzungen für Produktivitätsverluste – und nicht für die von Führungskräften erwarteten Vorteile der KI.



Dieses Paradoxon unterstreicht, wie wichtig es für Führungskräfte ist, die richtige KI für den richtigen Prozess zu identifizieren und wichtige, hochwertige Workflows zu finden, um die richtige Mischung aus KI für eine KI-orientierte Transformation des Unternehmens anzuwenden.