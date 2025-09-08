Um ein gesamtes Unternehmen in die Lage zu versetzen, von KI zu profitieren, reicht es nicht aus, KI einfach nur einzuführen. Vielmehr muss sie sorgfältig auf die Schwachstellen und Wachstumschancen im gesamten Unternehmen abgestimmt werden.
Der vermehrte Einsatz von KI in einem Unternehmen ohne klare Vision für die Kommunikation und Koordination innerhalb des gesamten Unternehmens schafft die Voraussetzungen für Produktivitätsverluste – und nicht für die von Führungskräften erwarteten Vorteile der KI.
Dieses Paradoxon unterstreicht, wie wichtig es für Führungskräfte ist, die richtige KI für den richtigen Prozess zu identifizieren und wichtige, hochwertige Workflows zu finden, um die richtige Mischung aus KI für eine KI-orientierte Transformation des Unternehmens anzuwenden.
Ann Funai
CIO und VP für die Transformation von Geschäftsplattformen
IBM
An diesem Punkt ist es Aufgabe des CIO, festzulegen, wie KI dem Unternehmen helfen soll, und schnelle Erfolge in eine organisatorische Transformation umzuwandeln. Es folgen einige Fragen, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie überlegen, wie Sie den Einsatz von KI – KI-Agenten, Assistenten und Automatisierung – auf die Erreichung Ihrer Geschäftsziele ausrichten können:
Wenden Sie KI auf Anwendungsfälle an, die mit Wachstum, Effizienz oder Risikominderung verbunden sind – nicht nur auf das, was technisch möglich ist.
Bewerten Sie Ihre Datenqualität, Zugänglichkeit, Governance und Herkunft, um sicherzustellen, dass KI-Agenten mit vertrauenswürdigen Eingaben arbeiten.
Investieren Sie in Change Management, Weiterqualifizierung Ihrer Mitarbeiter und Neugestaltung von Workflows, um die Akzeptanz und langfristige Wirkung zu fördern.
Bewerten Sie die Architektur, APIs und Automatisierungsbereitschaft, um sicherzustellen, dass KI-Agenten ohne Unterbrechungen eingebettet werden können.
Beispielsweise hat Avid Solutions, ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen im Bereich Lebensmittelproduktion, mithilfe von KI und Automatisierung den Onboarding-Prozess für Neukunden um 25 % optimiert und die Anzahl der Fehler im Projektmanagementprozess um 10 % reduziert.
Durch die Konzentration auf kritische Geschäftsprozesse, die zeitaufwändig und fehleranfällig waren, konnten sie eine ideale Optimierungsmöglichkeit identifizieren. Ihr Team verbringt nun weniger Zeit mit manuellen Aufgaben und konzentriert sich mehr auf strategische Arbeit.
Dr. Malcolm Adams
Chief Executive Officer
Avid Solutions