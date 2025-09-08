Das durchschnittliche Unternehmen nutzt derzeit 254 KI-fähige Apps1 – darunter auch Apps, die nicht vom Unternehmen genehmigt wurden. Führungskräfte erkennen diese Ausbreitung und versuchen, sie zu kontrollieren, da 84 % der CIOs der Meinung sind, dass es zu viele KI-Tools gibt2.
KI und KI-Agenten sind am wertvollsten, wenn sie absichtlich tief in die Organisation des Unternehmens integriert werden und über die täglich verwendeten Tools hinweg arbeiten, um komplexe Aufgaben zu erledigen. Konzentrieren Sie sich auf die Schaffung einer offenen Orchestrierungsebene, die Ihre Geschäftsdaten, Workflows und Tools miteinander verbindet und kommuniziert. Dadurch werden Silos effektiv aufgebrochen und mehr Wert geschaffen. Ein einheitliches, koordiniertes Ökosystem wird völlig neue Möglichkeiten eröffnen.
Matt Lyteson
CIO, Transformation von Technologieplattformen
IBM
Während die Begriffe KI-Assistenten und KI-Agenten oft synonym verwendet werden, übernehmen KI-Assistenten in der Regel repetitive, klar definierte Aufgaben, während KI-Agenten mit größerer Autonomie arbeiten und mithilfe von Schlussfolgerungen Ergebnisse mit minimalem menschlichem Eingriff erzielen.
Die folgenden sechs Fragen helfen Ihnen bei der Entscheidung, wo Sie mit KI-Agenten oder KI-Assistenten beginnen sollten.
Mit welchen sich wiederholenden, klar definierten oder geringwertigen Aufgaben verbringen Ihre Mitarbeiter viel Zeit?
Welche Entscheidungsprozesse folgen vorhersehbaren Regeln oder Mustern und können mit datengestützten Erkenntnissen verbessert oder beschleunigt werden?
Gibt es Workflows, die sich über mehrere Systeme oder Abteilungen erstrecken und unter Übergabeverzögerungen oder manueller Koordination leiden?
Welche wirkungsvollen Ziele könnten beschleunigt werden, wenn ein System innerhalb festgelegter Leitlinien unabhängig agieren könnte?
Gibt es Bereiche, in denen der Kundenservice oder die Mitarbeiterzufriedenheit aufgrund langsamer Reaktionszeiten oder Inkonsistenz hinterherhinken?
Haben Sie Zugriff auf die Daten, die zur Unterstützung von KI-Agenten in diesem Bereich erforderlich sind – und sind diese Daten vertrauenswürdig?
Wenn Sie sich fragen, wo Sie anfangen sollen, sollten Sie wissen, dass Kundensupport und Kundenservice, Personalwesen, digitale Beschaffung und IT-Modernisierung durch den Einsatz von KI-Agenten und -Assistenten nachweislich zu messbaren Produktivitätssteigerungen geführt haben.
Beispielsweise hat AskHR von IBM 80 verschiedene HR-Prozesse und 94 % der einfachen Aufgaben wie Urlaubsanträge und Gehaltsabrechnungen automatisiert. Und über diese verschiedenen Anwendungsfälle hinweg hat IBM Kosteneinsparungen in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar erzielt.
