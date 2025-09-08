Das durchschnittliche Unternehmen nutzt derzeit 254 KI-fähige Apps1 – darunter auch Apps, die nicht vom Unternehmen genehmigt wurden. Führungskräfte erkennen diese Ausbreitung und versuchen, sie zu kontrollieren, da 84 % der CIOs der Meinung sind, dass es zu viele KI-Tools gibt2.



KI und KI-Agenten sind am wertvollsten, wenn sie absichtlich tief in die Organisation des Unternehmens integriert werden und über die täglich verwendeten Tools hinweg arbeiten, um komplexe Aufgaben zu erledigen. Konzentrieren Sie sich auf die Schaffung einer offenen Orchestrierungsebene, die Ihre Geschäftsdaten, Workflows und Tools miteinander verbindet und kommuniziert. Dadurch werden Silos effektiv aufgebrochen und mehr Wert geschaffen. Ein einheitliches, koordiniertes Ökosystem wird völlig neue Möglichkeiten eröffnen.