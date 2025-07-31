TF: Ein Kritikpunkt an einer verantwortungsvollen KI-Governance ist die Behinderung von Innovationen. Können Sie uns diese Balance zwischen Ethik und Kreativität näher erläutern?

PB: Ich denke, wenn Menschen sich kritisch zum Thema KI-Ethik und -Governance äußern oder Kritik an der Regulierung im Bereich KI äußern, dann bringen sie damit ihre Bedenken hinsichtlich einer möglichen Einschränkung von Innovation und Kreativität zum Ausdruck. Ich möchte jedoch auf die 75 %-Fehlerquote hinweisen, auf die sich viele Analysten beziehen.

75 % aller Investitionen in KI scheitern. Sie kommen nicht voran. Sie bleiben in der Konzeptphase stecken. Sie erzielen nie den erwarteten ROI, den Investoren anstreben. Und einer der Hauptgründe für das Scheitern ist, dass sie das Vertrauen der Menschen nicht gewonnen haben oder dass die Menschen der KI ZU VIEL Vertrauen entgegenbringen.

Das vorrangige Ziel sollte darin bestehen, die richtige KI zur Lösung des Problems auszuwählen, die unsere Intelligenz erweitert, und diese KI dann richtig einzusetzen, indem wir die erforderliche harte Arbeit leisten, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Dies ist kein einfacher Prozess.

KI-Systeme müssen gegen Angreifer geschützt sein. Sie müssen Absichten angemessen widerspiegeln. Sie müssen zu fairen Ergebnissen führen, transparent und wirklich erklärbar sein und den Schutz unserer Daten gewährleisten. Agenten müssen beobachtbar sein, damit wir verfolgen können, was tatsächlich geschieht. Und ja, angesichts des unersättlichen Energie- und Wasserbedarfs von KI müssen diese Systeme auch ökologisch nachhaltig sein.

Ohne Rechenschaftspflicht kann es kein Vertrauen geben. Ich habe ausführlich zum Thema Rechenschaftspflicht geschrieben, und wir haben zahlreiche IBV-Papiere zu diesem Thema veröffentlicht. Gartner hat erst in diesem Jahr ein ausgezeichnetes Papier veröffentlicht, in dem es seinen Kunden detailliert erläutert, wie sie Anbieter vertraglich für KI-Ergebnisse haftbar machen können.

Und wie ich bereits erwähnt habe, ist das alles nicht einfach. Es gibt keinen einfachen Weg, KI so zu entwickeln, dass sie unser Vertrauen verdient, aber die Bemühungen sind von entscheidender Bedeutung. Und sobald Sie die grundlegenden Anstrengungen unternommen haben, können Sie schnell vorankommen, wie in dieser Analogie mit einer Rennstrecke gut erklärt wird. Insbesondere angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung neuer Technologien wie der agentischen KI wird ein stärkerer Regelungsbedarf entstehen.