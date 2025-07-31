Sie möchten eine Reise planen? Einen Zug buchen? Ein paar Mahlzeiten planen? Agentische KI kann das und mehr. Das intuitive KI-System ist fortschrittlich und so konzipiert, dass es selbstständig Entscheidungen trifft. Aufgrund seiner Entscheidungsautonomie erfordert es jedoch eine robuste Governance.
Die Notwendigkeit umfassender Governance-Strukturen wird immer wichtiger, da diese agentenbasierten KI-Systeme in Unternehmen immer wichtiger werden. Die Fähigkeit dieser Systeme, eigenständig Entscheidungen zu treffen, unterstreicht die dringende Notwendigkeit robuster Frameworks, die ethisches Verhalten, Transparenz und Verantwortlichkeit gewährleisten. Phaedra Boinodiris, Leiterin des Bereichs Global Trustworthy AI bei IBM Consulting, erläutert in diesem Interview den Hype um agentische KI und die Notwendigkeit einer grundlegenden KI-Governance.
Teaganne Finn: Bitte erklären Sie uns den Begriff „Agentische KI“. Ist die Begeisterung rund um diese Technologie gerechtfertigt?
Phaedra Boinodiris: Das Interesse an agentischer KI ist enorm. Wenn man darüber nachdenkt, ist es so, als hätte man mehrere verschiedene KI-Lösungen oder KI-Modelle miteinander verbunden, wobei die Ausgabe eines KI-Modells als Eingabe für ein anderes KI-Modell dient.
TF: Könnten Sie uns einige Beispiele für agentische KI in der Praxis nennen?
PB: Absolut. Beginnen wir mit autonomen Fahrzeugen — einem klassischen Beispiel. Diese Systeme gehen über die reine Bilderkennung hinaus und umfassen die Verarbeitung natürlicher Sprache, Entscheidungsfindung und sogar Planungsfunktionen. Sie sehen nicht nur – sie denken und handeln.
Ein anschaulicheres Beispiel wäre ein intelligenter Reinigungsroboter für den Haushalt. Es kartografiert Ihren Wohnraum, umgeht Hindernisse, lernt optimale Reinigungsrouten und entscheidet anhand Ihres Zeitplans oder Ihrer Präferenzen, wann gereinigt werden soll. Das ist ein Agent, der in einer physischen Umgebung autonom handelt.
Oder denken Sie an einen intelligenten persönlichen KI-Agenten. Angenommen, Sie planen eine Reise nach Madrid. Sie teilen dem System Ihren Urlaubsort, Ihre Interessen – Musik, Essen, Kunst – und Ihre Einschränkungen mit, beispielsweise ein Budget von 50 Euro und eine maximale Gehstrecke von 15 Kilometer. Daraufhin erstellt der KI-Agent eine Reiseroute, nimmt Reservierungen vor und optimiert diese anhand von Zeit, Entfernung und Präferenzen. Er beantwortet nicht nur Ihre Fragen, sondern erledigt die Arbeit für Sie.
Lassen Sie mich nun einige Anwendungsfälle aus dem Unternehmensbereich vorstellen, an denen IBM gearbeitet hat:
Im Finanzdienstleistungsbereich klassifiziert und sortiert eine Lösung mit agentischer KI Kundenbeschwerden. Mithilfe der Verarbeitung natürlicher Sprache identifiziert es Schlüsselwörter und Stimmungen – wie „Rückerstattung“, „Verletzung“ oder „Sicherheit“ –, um Nachrichten zu priorisieren und entsprechend weiterzuleiten. Das System kann sogar personalisierte Antworten erstellen, die auf den Ton und die Richtlinien des Unternehmens abgestimmt sind.
Durch die Strukturierung unstrukturierter Nachrichten in klare Kategorien und Aktionen reduziert die KI die Lösungszeiten und stellt sicher, dass dringende Angelegenheiten zur Überprüfung durch einen Mitarbeiter eskaliert werden. IBM hat ähnliche Lösungen bei großen Banken implementiert, um die Customer Experience zu verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten.
In den Biowissenschaften wird agentische KI zur Optimierung der regulatorischen Dokumentation eingesetzt. Eine IBM-Lösung generiert automatisch hochwertige Berichtsentwürfe aus Daten klinischer Studien, Forschungsarbeiten und technischen Dokumentationen. Die KI wurde anhand früherer behördlicher Einreichungen geschult und erstellt Inhalte in strukturierten Formaten, die mit den Richtlinien der Behörden kompatibel sind.
Menschliche Prüfer bleiben im Prozess involviert und gewährleisten Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit. Dies beschleunigt nicht nur die Markteinführung neuer Medikamente, sondern reduziert auch den manuellen Aufwand und Fehlerquellen – was in einer stark regulierten Branche von entscheidender Bedeutung ist.
Für Gerätehersteller hat IBM KI-gestützte Self-Service-Tools bereitgestellt, mit denen komplexe, langwierige Kundenanfragen – wie die Suche nach Ersatzteilen, der Vergleich von Produkten oder die Fehlerbehebung – verwaltet werden können. Diese Anfragen sind vielfältig und selten, oft zu speziell für herkömmliche Chatbots. Die agentenbasierte Lösung zieht Informationen aus verteilten Wissensdatenbanken, um präzise Antworten zu liefern, wodurch die Belastung der Kontaktzentren reduziert und die Kundenzufriedenheit in großem Maßstab verbessert wird.
TF: Mit neuen Technologien gehen auch größere Risiken in Bezug auf KI-Ethik und -Governance einher. Können Sie einige dieser Bedenken erläutern?
PB: Sowohl prädiktive als auch traditionelle KI bergen Risiken, die durch Sicherheitsvorkehrungen abgefedert werden müssen. In den Nachrichten gibt es zahlreiche Berichte darüber, wie Unternehmen mit besten Absichten ungenaue oder unfaire traditionelle KI-Modelle bereitgestellt haben. Generative KI hat diese Risiken verstärkt und neue Risiken mit sich gebracht. Mit der zunehmenden Autonomie von KI-Agenten entstehen nun neue und verstärkte Risiken.
Für Unternehmen, die noch keine grundlegende KI-Governance eingerichtet haben, ist der Aufwand noch größer, wenn sie direkt auf agentische KI umsteigen möchten. Eine noch größere Herausforderung besteht darin, herauszufinden, wie wir die Vertrauenswürdigkeit dieser KI-Lösungen gewährleisten können.
Um das Potenzial der KI wirklich auszuschöpfen, müssen Unternehmen nicht nur „die richtige KI einsetzen” – also die richtigen KI-Modell-Anwendungsfälle auswählen, in die investiert werden soll und die auf die Unternehmensstrategie abgestimmt sind –, sondern auch „KI richtig einsetzen”. Um KI richtig einzusetzen, müssen Unternehmen über den Fokus auf Infrastruktur, Modelle und Abläufe hinausgehen und sich der soziotechnischen Herausforderung stellen, Vertrauen zu gewinnen.
Vertrauen in KI-Systeme lässt sich nicht allein durch technische Lösungen erreichen – es erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der Menschen, Prozesse und Tools umfasst. Vertrauen muss bewusst durch Transparenz, Aufklärung und Inklusion aufgebaut werden.
TF: Ein Kritikpunkt an einer verantwortungsvollen KI-Governance ist die Behinderung von Innovationen. Können Sie uns diese Balance zwischen Ethik und Kreativität näher erläutern?
PB: Ich denke, wenn Menschen sich kritisch zum Thema KI-Ethik und -Governance äußern oder Kritik an der Regulierung im Bereich KI äußern, dann bringen sie damit ihre Bedenken hinsichtlich einer möglichen Einschränkung von Innovation und Kreativität zum Ausdruck. Ich möchte jedoch auf die 75 %-Fehlerquote hinweisen, auf die sich viele Analysten beziehen.
75 % aller Investitionen in KI scheitern. Sie kommen nicht voran. Sie bleiben in der Konzeptphase stecken. Sie erzielen nie den erwarteten ROI, den Investoren anstreben. Und einer der Hauptgründe für das Scheitern ist, dass sie das Vertrauen der Menschen nicht gewonnen haben oder dass die Menschen der KI ZU VIEL Vertrauen entgegenbringen.
Das vorrangige Ziel sollte darin bestehen, die richtige KI zur Lösung des Problems auszuwählen, die unsere Intelligenz erweitert, und diese KI dann richtig einzusetzen, indem wir die erforderliche harte Arbeit leisten, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Dies ist kein einfacher Prozess.
KI-Systeme müssen gegen Angreifer geschützt sein. Sie müssen Absichten angemessen widerspiegeln. Sie müssen zu fairen Ergebnissen führen, transparent und wirklich erklärbar sein und den Schutz unserer Daten gewährleisten. Agenten müssen beobachtbar sein, damit wir verfolgen können, was tatsächlich geschieht. Und ja, angesichts des unersättlichen Energie- und Wasserbedarfs von KI müssen diese Systeme auch ökologisch nachhaltig sein.
Ohne Rechenschaftspflicht kann es kein Vertrauen geben. Ich habe ausführlich zum Thema Rechenschaftspflicht geschrieben, und wir haben zahlreiche IBV-Papiere zu diesem Thema veröffentlicht. Gartner hat erst in diesem Jahr ein ausgezeichnetes Papier veröffentlicht, in dem es seinen Kunden detailliert erläutert, wie sie Anbieter vertraglich für KI-Ergebnisse haftbar machen können.
Und wie ich bereits erwähnt habe, ist das alles nicht einfach. Es gibt keinen einfachen Weg, KI so zu entwickeln, dass sie unser Vertrauen verdient, aber die Bemühungen sind von entscheidender Bedeutung. Und sobald Sie die grundlegenden Anstrengungen unternommen haben, können Sie schnell vorankommen, wie in dieser Analogie mit einer Rennstrecke gut erklärt wird. Insbesondere angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung neuer Technologien wie der agentischen KI wird ein stärkerer Regelungsbedarf entstehen.
