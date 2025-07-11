Mitautor des Whitepapers „Agentic AI in Financial Services: Opportunities, Risks, and Responsible Implementation“ (PDF).
Agentische KI läutet eine neue Ära für Finanzdienstleistungen ein. Im Gegensatz zu traditioneller oder generativer KI verfügen KI-Agenten über die Fähigkeit, komplexe Entscheidungen autonom zu treffen, zu planen und dynamisch systemübergreifend zu interagieren. Von der Verwaltung von Portfolios und der Betrugserkennung bis hin zur Automatisierung der Einhaltung von Vorschriften und der Transformation der Kundenbindung verbessert agentische KI nicht nur die Finanzabläufe – sie definiert sie neu. Diese Systeme können buchstäblich die Welt verändern.
Wir stehen nun am Wendepunkt: einem Moment, in dem wir möglicherweise einfache und komplexe Aufgaben an KI-Systeme delegieren können. Diese Funktionen ermöglichen eine neue Effizienz und haben das Potenzial, den Altlast-Workflow in ein adaptives, personengesteuertes Erlebnis umzuwandeln, das Reibungsverluste reduziert und die Qualität erhöht. Führungskräfte behaupten, bereit zu sein. Doch mit der zunehmenden Verbreitung von KI werden die größten Vorteile den Führungskräften zuteil, die die Chancen erkennen und bereit sind, die damit verbundenen Risiken anzugehen.
Branchen-Newsletter
Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Im australischen Finanzdienstleistungssektor bietet die Entwicklung der KI, insbesondere der agentischen KI, sowohl Chancen als auch Risiko.
Diese autonomen Systeme versprechen, bestehende Prozesse zu rationalisieren und anpassungsfähigere, personalisierte Services zu ermöglichen. Doch ihre zunehmende Autonomie bringt auch einzigartige Herausforderungen mit sich: Zielkonflikte, Datenschutzverletzungen, Sicherheitslücken und sich häufende Fehlschläge. Zum Beispiel könnte ein Vermögensverwalter die Allokationen schrittweise auf Anlagen mit höherem Risiko umschichten, um die Rendite zu maximieren, was der Risikotoleranz und den Absichten des Kunden widerspricht.
Da die menschliche Überwachung in Echtzeit immer schwieriger wird, stellen sich kritische Fragen in Bezug auf Kontrolle, Verantwortlichkeit und die notwendigen Verhaltensregeln für einen sicheren und verantwortungsvollen Einsatz. Neben dem Management neu auftretender Risiken müssen sich Finanzinstitute auch in einer komplexen und sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Geschäftswelt zurechtfinden. In Australien wurden kürzlich freiwillige KI-Standards eingeführt, denen verbindliche Richtlinien folgen sollen, die im Vorschlagspapier behandelt werden. Der Vorschläge-Bericht erörtert den autonomen Charakter agentischer KI-Systeme als verstärktes Risiko und die Möglichkeit, die Kontrolle über agentische KI-Systeme zu verlieren, wenn sie von den von Menschen gesetzten Beschränkungen abweichen.
Für Banken ist dies keine Theorie. Die Fähigkeit von KI-Agenten, eigenständig auf sensible Kundendaten zuzugreifen und darauf zu reagieren, stellt die Grundprinzipien von Datenschutz, Erklärbarkeit und Transparenz infrage. Im Einklang mit dem EU AI Act müssen Hochrisikosysteme – wie etwa solche, die bei Kreditentscheidungen oder der Bekämpfung von Geldwäsche eingesetzt werden – möglicherweise bald neue Standards erfüllen, die insbesondere für agentische Systeme hohe Anforderungen stellen. Gleichzeitig gelten bereits bestehende Gesetze. Dazu gehören sektorspezifische Vorschriften und Frameworks sowie Verbraucherschutzgesetze und das Gesetz zum Schutz der Privatsphäre.
Das Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) hat kürzlich Leitlinien für generative KI herausgegeben, die sich auch auf Agenten erstrecken, da sie große Sprachmodelle verwenden. Dieser Leitfaden zeigt, wie die Grundsätze des Datenschutzgesetzes auf KI-Systeme anzuwenden sind, die private Daten nutzen, und betont, dass personenbezogene Daten nur für ihren ursprünglichen Zweck verwendet werden. Bei Agentensystemen besteht die Gefahr, dass Daten für andere Ziele verwendet werden, wenn keine strengen Kontrollen vorhanden sind. Ein Beispiel hierfür wäre ein Banken-Chatbot, der ohne klare Nachvollziehbarkeit oder Zweckbegrenzung in Echtzeit finanzielle Empfehlungen ausspricht und dadurch gegen Compliance-Vorschriften verstößt.
In Bereichen, in denen die Regulierung unklar ist, müssen sich Banken von Anfang an auf solide ethische Grundlagen und ein proaktives Risikomanagement verlassen. Dies erfordert einen „Compliance-by-Design“-Ansatz: die Ausrichtung der KI-Governance an den Unternehmenswerten, die Verknüpfung der KI-Strategie mit der Geschäftsstrategie und die Priorisierung von Anwendungsfällen nicht nur nach Auswirkung und Durchführbarkeit, sondern auch nach Risiko. Das bedeutet, dass Sie ein zentrales, abteilungsübergreifend standardisiertes Register für KI-Anwendungsfälle einrichten müssen, um Risiken und Leistung zu überwachen. Die frühzeitige Einbindung von Risikobewertungen validiert Ideen und gewährleistet die Übereinstimmung mit der Risikobereitschaft des Unternehmens.
Mit den Risiken müssen sich auch die Kontrollen, wie z. B. modulare Verhaltensregeln und Echtzeitüberwachung, weiterentwickeln, um autonome Agenten sicher zu skalieren. Eine schrittweise Einführung mit Pilotprojekten, die finanzielle und Compliance-Ziele definiert, Risiken speziell für Finanzdienstleistungen bewertet und die Kontrollen kontinuierlich verfeinert, wird dazu beitragen, eine sichere und skalierbare Einführung im gesamten Sektor sicherzustellen.
Langfristiger Erfolg erfordert mehr als Technologie. Sie erfordert einen kulturellen Wandel: die Aufhebung der bestehenden Risiko-Frameworks, die Verankerung der KI-Kompetenz im gesamten Unternehmen und die Förderung der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den Risiko-, Daten-, Sicherheits- und Geschäftsteams. So können Finanzinstitute sicherstellen, dass sie beide die richtige KI verwenden UND KI richtig machen.
1. Legen Sie eine klare Strategie fest
• Richten Sie KI auf die vorhandenen Mitarbeiter, Tools und Prozesse aus.
• Priorisieren Sie hochwertige, klar definierte Anwendungsfälle.
• Erstellen und testen Sie Anwendungsfälle mit Metriken wie FinOps-KPI.
2. Vertrauen aufbauen und Sicherheit gewährleisten
• Definieren Sie ethische und operative Standards.
• Aktualisieren Sie die Risikokontrollen und erstellen Sie eine gemeinsame Anwendungsfallbibliothek.
• Fördern Sie KI-Kompetenz in allen Teams.
• Automatisieren Sie Bewertungen in der Frühphase.
• Fördern Sie Verantwortungsbewusste Innovation mit klarer Rechenschaftspflicht.
• Überwachen Sie kontinuierlich Anwendungsfälle. 3. Skalierungsplan erstellen
• Verwenden Sie Frameworks, um effizient und ohne Komplexität zu skalieren.
• Machen Sie Tools teamübergreifend zugänglich.
• Fangen Sie klein an, validieren Sie schnell und wiederholen Sie den Vorgang.
Erste Schritte beim Erstellen und Bereitstellen von Agenten mit watsonx.ai
Entdecken Sie, wie Sie sich das volle Potenzial von der generativen KI mit KI-Agenten erschließen können.
In diesem umfassenden Leitfaden werden wichtige Anwendungsfälle, zentrale Funktionen und schrittweise Empfehlungen aufgeführt, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen helfen.
Werden Sie Teil der Community für KI-Architekten und -Entwickler, um zu lernen, Ideen zu teilen und sich mit anderen zu vernetzen.
Erkunden Sie den Unterschied zwischen KI-Agenten und -Assistenten und erfahren Sie, wie sie die Produktivität Ihres Unternehmens steigern können.
Wird 2025 das Jahr der KI-Agenten? In dieser Folge von Mixture of Experts besprechen wir KI-Modelle, Agenten, Hardware und Produktveröffentlichungen mit einigen der führenden Experten der Branche.
Ermöglichen Sie Entwicklern die Erstellung, Bereitstellung und Überwachung von KI-Agenten mit dem IBM watsonx.ai Studio.
Erzielen Sie bahnbrechende Produktivität mit einem der branchenweit umfassendsten Funktionenpakete, das Unternehmen bei der Erstellung, Anpassung und Verwaltung von KI-Agenten und KI-Assistenten unterstützt.
Erzielen Sie Kosteneinsparungen von über 90 % mit den kleineren und offenen Modellen von Granite, die auf Entwicklereffizienz ausgelegt sind. Diese auf Unternehmen abgestimmten Modelle bieten eine herausragende Leistung bei Sicherheitsbenchmarks und in einem breiten Spektrum von Unternehmensaufgaben von Cybersicherheit bis RAG.
Automatisieren Sie Ihre komplexen Workflows und erzielen Sie bahnbrechende Produktivität mit einem der branchenweit umfassendsten Funktionspakete, das Unternehmen bei der Erstellung, Anpassung und Verwaltung von KI-Agenten und KI-Assistenten unterstützt.