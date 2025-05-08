Künstliche Intelligenz (KI) kann menschliche Entscheidungsfindung nachahmen. Diese Technologie kann einen transformativen Wandel in der Cybersicherheit ermöglichen, insbesondere bei routinemäßigen Sicherheitsabläufen.

Bedrohungserkennung nutzt bereits KI-Fähigkeiten wie maschinelles Lernen (ML). Verschiedene SOC-Technologien verwenden ML für Aufgaben, die von der Identifizierung von Bedrohungen bis hin zur Kategorisierung von Warnmeldungen reichen, dank der Integration durch große Softwareanbieter. Die Automatisierung von Sicherheitsvorgängen unterliegt jedoch gewissen Einschränkungen.

Die meisten Sicherheitsteams arbeiten nach klaren Einsatzregeln, die ein gewisses Maß an Gewissheit erfordern, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Diese Gewissheit erklärt, warum Automatisierung in geschlossenen Systemen wie Endpoint Detection and Response (EDR)-Systemen weit verbreitet ist. Sowohl die Endgeräte-Software als auch die Konsole sind mit allen relevanten Variablen vertraut und können Antworten effektiv automatisieren.

Ein Sicherheitsspezialist bei einem großen Hyperscaler liefert ein praktisches Beispiel. Das Unternehmen benötigt nur minimale SOC-Beteiligung, da es jede Technologie und jedes Asset in seinem Stack genau kennt. Der Aufbau funktioniert im Wesentlichen wie ein geschlossenes System, das umfangreiche Automatisierung ermöglicht.

Für Unternehmen ohne derart geschlossene Systeme, insbesondere für Unternehmen, die mit SIEM-Systemen (Security Information and Event Management) arbeiten, stellt sich die Situation anders dar. Hierbei wird die Automatisierung durch ein SOAR-Anwendungs-Playbook (Security Orchestration, Automation and Response) gesteuert.

Zum Beispiel kann ein Playbook mit automatischer Antwort so programmiert werden, dass es einen Host unter Quarantäne stellt, wenn er kein Server ist und erkannte bösartige Aktivitäten ausführt. Diese Automatisierung kann jedoch nur aktiviert werden, wenn die Identität des Assets bekannt ist, beispielsweise ob es sich um einen kritischen Server oder eine Workstation handelt.

Der Kontext ist bei der Automatisierung von Sicherheitsfunktionen von entscheidender Bedeutung, und genau hier spielen menschliche SOC-Analysten ihre Stärken aus. Durch manuelle Datenerhebung, bei der Informationen aus verschiedenen Quellen mühsam zusammengeführt werden, sowie durch fachliche Einschätzung und Analyse schaffen sie den notwendigen Kontext, damit Automatisierung in offenen Systemen effektiv arbeiten kann. Die bisherigen manuellen, systemübergreifenden Prozesse müssen einem neuen Paradigma weichen: multiagentischen, autonomen Betriebsmodellen.