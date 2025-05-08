Security Operations Centers (SOCs) stehen seit Jahren vor anhaltenden Herausforderungen bei der Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen. Zu diesen Herausforderungen gehören unter anderem die Unterscheidung echter Sicherheitssignale von Hintergrundrauschen, unzureichender Kontext für die Untersuchung von Warnmeldungen, fehlende durchgängige Automatisierung, Engpässe im Workflow und Alarmermüdung (Alarm Fatigue).
Seit Jahren sage ich, dass die Sicherheitsabläufe, oder das Management von Cyberbedrohungen in jeder Form, einen großen Wandel durchlaufen müssen, wie bei den kommerziellen Fluggesellschaften Mitte des 20. Jahrhunderts: Maschinen fliegen Verkehrsflugzeuge, und Piloten greifen in begrenzten Situationen ein. In ähnlicher Weise würde das neue SOC autonome Operationen mit minimaler menschlicher Beteiligung durchführen.
Die SOC-Analysten werden dann zu SOC-Piloten und entscheiden, wo und wann sie involviert werden, während die virtuelle Maschine die Standardabläufe übernimmt.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Im Bereich Cybersicherheit steht ein Phänomen für sich: das rätselhafte „Zero-Day“. Dabei handelt es sich um neu entdeckte Schwachstellen in Software oder Hardware, die der Sicherheitsgemeinschaft bislang völlig unbekannt waren. Dieses Konzept fasst die Unvorhersehbarkeit rund um das Auftreten der nächsten Bedrohung zusammen, einschließlich Herkunft, Zeitpunkt und Methodik.
Wenn Unsicherheiten auftreten, übernehmen die SOC-Piloten (menschliche Analysten) das Kommando, indem sie ihr Fachwissen einsetzen, um diesen neuen Bedrohungen entgegenzuwirken und sie zu neutralisieren.
Warum verfügen wir also nicht bereits über SOCs, die mit minimalem menschlichen Eingriff funktionieren können? Seit Jahren treiben Anbieter von Sicherheitssoftware die Automatisierung ihrer Produkte voran. SOC-Teams haben die Grenzen der Automatisierung erweitert und dabei mitunter ausgeklügelte, selbst entwickelte Lösungen hervorgebracht, um die Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen zu beschleunigen und deren Effektivität zu steigern. Aber SOCs brauchen mehr als nur Automatisierung. Sie brauchen digitale Autonomie.
Künstliche Intelligenz (KI) kann menschliche Entscheidungsfindung nachahmen. Diese Technologie kann einen transformativen Wandel in der Cybersicherheit ermöglichen, insbesondere bei routinemäßigen Sicherheitsabläufen.
Bedrohungserkennung nutzt bereits KI-Fähigkeiten wie maschinelles Lernen (ML). Verschiedene SOC-Technologien verwenden ML für Aufgaben, die von der Identifizierung von Bedrohungen bis hin zur Kategorisierung von Warnmeldungen reichen, dank der Integration durch große Softwareanbieter. Die Automatisierung von Sicherheitsvorgängen unterliegt jedoch gewissen Einschränkungen.
Die meisten Sicherheitsteams arbeiten nach klaren Einsatzregeln, die ein gewisses Maß an Gewissheit erfordern, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Diese Gewissheit erklärt, warum Automatisierung in geschlossenen Systemen wie Endpoint Detection and Response (EDR)-Systemen weit verbreitet ist. Sowohl die Endgeräte-Software als auch die Konsole sind mit allen relevanten Variablen vertraut und können Antworten effektiv automatisieren.
Ein Sicherheitsspezialist bei einem großen Hyperscaler liefert ein praktisches Beispiel. Das Unternehmen benötigt nur minimale SOC-Beteiligung, da es jede Technologie und jedes Asset in seinem Stack genau kennt. Der Aufbau funktioniert im Wesentlichen wie ein geschlossenes System, das umfangreiche Automatisierung ermöglicht.
Für Unternehmen ohne derart geschlossene Systeme, insbesondere für Unternehmen, die mit SIEM-Systemen (Security Information and Event Management) arbeiten, stellt sich die Situation anders dar. Hierbei wird die Automatisierung durch ein SOAR-Anwendungs-Playbook (Security Orchestration, Automation and Response) gesteuert.
Zum Beispiel kann ein Playbook mit automatischer Antwort so programmiert werden, dass es einen Host unter Quarantäne stellt, wenn er kein Server ist und erkannte bösartige Aktivitäten ausführt. Diese Automatisierung kann jedoch nur aktiviert werden, wenn die Identität des Assets bekannt ist, beispielsweise ob es sich um einen kritischen Server oder eine Workstation handelt.
Der Kontext ist bei der Automatisierung von Sicherheitsfunktionen von entscheidender Bedeutung, und genau hier spielen menschliche SOC-Analysten ihre Stärken aus. Durch manuelle Datenerhebung, bei der Informationen aus verschiedenen Quellen mühsam zusammengeführt werden, sowie durch fachliche Einschätzung und Analyse schaffen sie den notwendigen Kontext, damit Automatisierung in offenen Systemen effektiv arbeiten kann. Die bisherigen manuellen, systemübergreifenden Prozesse müssen einem neuen Paradigma weichen: multiagentischen, autonomen Betriebsmodellen.
Hier kommt das autonome, multiagentenbasierte Framework ins Spiel. Die Cybersicherheitsdienste von IBM nutzen KI, um den Kontextbedarf zu verstehen, Kontext zu erfassen, Entscheidungen zu treffen und die Automatisierung zu ermöglichen – selbst unter Umgehung des SOAR.
Unser digitaler Arbeitskoordinator, die autonome Bedrohungsoperationsmaschine (ATOM), entwickelt eine Aufgabenliste für die Untersuchung einer Warnung. Wenn ATOM feststellt, dass der Kontext des Assets unzureichend ist, verwendet es andere KI-Agenten, um die fehlenden Informationen zu sammeln.
Wenn ATOM einen fehlenden Asset-Kontext erkennt, handelt es. Es interagiert proaktiv mit Agenten, die mit Schwachstellenmanagement, Expositionsmanagement, Konfigurationsmanagementdatenbanken (CMDBs) und EDR- oder erweiterten Erkennungs- und Reaktions-Systemen (XDR) verbunden sind, um diesen Kontext zu erfassen.
ATOM ermittelt dann anhand des Hostnamens und des Netzwerkstandorts, dass ein bestimmtes Asset typischen Workstation-Mustern entspricht, und kommt zu dem Schluss, dass es sich tatsächlich um eine Workstation handelt. Diese Argumentation entspricht der Logik, die ein menschlicher Analytiker anwenden würde.
Nachdem ATOM die kontextbezogene Entscheidung getroffen hat, formuliert es eine eindeutige Antwort auf diesen speziellen Alarm. Es kann beispielsweise feststellen, ob ein Aufruf der Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) an eine EDR-Konsole die beste Vorgehensweise ist oder ob ein Workflow zum SOAR-System zurückkehren sollte.
Ob KI es dem SOC-Personal ermöglichen wird, in den SOC-Pilotenstuhl zu wechseln, ist noch nicht bekannt. Allerdings kommen orchestrierte, multiagentenbasierte digitale Arbeitsfunktionen den Anforderungen für autonome SOC-Operationen näher als jede Technologie, mit der wir bei IBM bisher gearbeitet haben. Der vollständige Übergang zu vollständig autonomen SOCs muss zwar noch realisiert werden, aber der Weg zu diesem effizienten SOC-Modell mit minimalem menschlichem Eingreifen ist mit dem Aufkommen der agentischen KI erheblich vorangeschritten.
Diese wichtige Änderung verspricht, das Bedrohungsmanagement zu revolutionieren, indem sie es Sicherheitsteams ermöglicht, strategische Initiativen zu priorisieren, anstatt durch sich wiederholende Aufgaben belastet zu werden. Mit der Fortentwicklung der KI freuen wir uns auf eine Zukunft, in der unsere SOCs nicht nur automatisiert, sondern wirklich autonom sind, bereit, durchzustarten und die Routineaufgaben den Maschinen zu überlassen.
Melden Sie sich für das Webinar an, um zu erfahren, wie digitale Arbeit ein strategisches Asset gegen Cyberbedrohungen sein kann
Erste Schritte beim Erstellen und Bereitstellen von Agenten mit watsonx.ai
Entdecken Sie, wie Sie sich das volle Potenzial von der generativen KI mit KI-Agenten erschließen können.
In diesem umfassenden Leitfaden werden wichtige Anwendungsfälle, zentrale Funktionen und schrittweise Empfehlungen aufgeführt, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen helfen.
Werden Sie Teil der Community für KI-Architekten und -Entwickler, um zu lernen, Ideen zu teilen und sich mit anderen zu vernetzen.
Erkunden Sie den Unterschied zwischen KI-Agenten und -Assistenten und erfahren Sie, wie sie die Produktivität Ihres Unternehmens steigern können.
Wird 2025 das Jahr der KI-Agenten? In dieser Folge von Mixture of Experts besprechen wir KI-Modelle, Agenten, Hardware und Produktveröffentlichungen mit einigen der führenden Experten der Branche.
Ermöglichen Sie Entwicklern die Erstellung, Bereitstellung und Überwachung von KI-Agenten mit dem IBM watsonx.ai Studio.
Erzielen Sie bahnbrechende Produktivität mit einem der branchenweit umfassendsten Funktionenpakete, das Unternehmen bei der Erstellung, Anpassung und Verwaltung von KI-Agenten und KI-Assistenten unterstützt.
Erzielen Sie Kosteneinsparungen von über 90 % mit den kleineren und offenen Modellen von Granite, die auf Entwicklereffizienz ausgelegt sind. Diese auf Unternehmen abgestimmten Modelle bieten eine herausragende Leistung bei Sicherheitsbenchmarks und in einem breiten Spektrum von Unternehmensaufgaben von Cybersicherheit bis RAG.
Automatisieren Sie Ihre komplexen Workflows und erzielen Sie bahnbrechende Produktivität mit einem der branchenweit umfassendsten Funktionspakete, das Unternehmen bei der Erstellung, Anpassung und Verwaltung von KI-Agenten und KI-Assistenten unterstützt.