Den wachsenden Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit in der Fertigung begegnen

Laut dem 2024 IBM Data Breach Kostenreport kosten Datenschutzverletzungen Industrieunternehmen 13 % mehr als der weltweite Durchschnitt von 4,88 Millionen USD. Darüber hinaus verzeichnete der Sektor den höchsten Kostenanstieg aller Branchen, mit einem durchschnittlichen Anstieg von 830.000 USD pro Sicherheitsverletzung im Vergleich zum letzten Jahr. Dieser Kostenanstieg könnte die Tatsache widerspiegeln, dass Hersteller sehr empfindlich auf betriebliche Ausfallzeit reagieren. Zum Beispiel verliert der durchschnittliche Autohersteller 22.000 USD pro Minute, wenn die Produktionslinie stillsteht.

Und das ist noch nicht alles. Die Zeit zur Erkennung und Eindämmung eines Data Breach bei Industrieunternehmen lag über dem Branchendurchschnitt: Sie betrug 199 Tage zur Erkennung und 73 Tage zur Eindämmung. Diese alarmierenden Trends unterstreichen die Anfälligkeit des Sektors und die finanziellen Folgen, die Cyberangriffe für die Hersteller haben können.

Eine der am weitesten verbreiteten Formen von Cyberangriffen in der Fertigungsindustrie ist Ransomware. Allein im Jahr 2022 verdoppelten sich die Ransomware-Angriffe auf industrielle Steuerungssysteme. Wenn Produktionsabläufe gestört werden, können die finanziellen und reputationsbezogenen Schäden schwerwiegend sein. Die Lieferketten können ins Chaos gestürzt werden, was zu Produktionsverzögerungen und Umsatzeinbußen führt.

Eine weitere große Sorge ist der Diebstahl von geistigem Eigentum. Cyberkriminelle, darunter Bedrohungsakteure von Nationalstaaten, zielen oft auf proprietäre Designs und Geschäftsgeheimnisse ab, um wirtschaftliche oder strategische Vorteile zu erlangen. Diese Art von Cyberspionage ist schwer zu erkennen, da Angreifer über lange Zeiträume unbemerkt in Netzwerke eindringen und Daten exfiltrieren können.

Auch Angriffe in der Lieferkette sind ein großes Problem. Bei diesen Angriffen zielen Cyberkriminelle auf anfällige Drittanbieter oder Partner ab, um Zugang zu den Systemen eines Herstellers zu erhalten. Da Hersteller oft auf ein komplexes Netzwerk von Zulieferern angewiesen sind, kann eine Störung bei einem Zulieferer einen Dominoeffekt auf die gesamte Produktionslinie haben. Diese Vernetzung macht die Branche besonders anfällig für groß angelegte Angriffe.

Die zunehmende Vernetzung von Fertigungssystemen durch die Digitalisierung hat die Angriffsfläche erheblich vergrößert. IoT-Geräte und vernetzte Systeme ermöglichen zwar die Überwachung und Steuerung in Echtzeit, bergen aber auch Sicherheitslücken, wenn sie nicht ordnungsgemäß gesichert sind. Diese zunehmende Verschmelzung der Grenzen zwischen IT und OT erleichtert es Angreifern, in Systeme einzudringen und weitreichende Störungen zu verursachen.