Finanzvorstände (CFOs) sind nicht mehr nur Zahlenjongleure. Sie sind strategische Führungskräfte, die für die Förderung von Innovation und Wachstum verantwortlich sind. Durch Fortschritte bei neuen Technologien wie generativer KI verfügen Finanzführungskräfte über bemerkenswerte Instrumente, um ihre Arbeitsweise zu verändern, Innovationen voranzutreiben und in ihren Unternehmen Mehrwert zu schaffen.
Angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Volatilität stehen CFOs unter wachsendem Druck, die betriebliche Effizienz sicherzustellen und gleichzeitig die digitale Transformation voranzutreiben. Die Herausforderung besteht darin, neue Technologien einzuführen, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein und gleichzeitig die Komplexität der heutigen Geschäftswelt zu bewältigen. Die Antwort auf diese Herausforderung könnte darin liegen, sich die Leistung der künstlichen Intelligenz (KI) zunutze zu machen.
KI hat bereits begonnen, die Art und Weise zu verändern, wie CFOs ihre Teams, Prozesse und die Strategie managen. Zu den rasanten Fortschritten der KI in den letzten Jahren gehört auch die generative KI, eine Technologie, die nicht nur Daten analysiert, sondern auch Inhalte, Ideen und Lösungen auf der Grundlage dieser Daten generiert. Mit generativer KI können Finanzführungskräfte wiederkehrende Aufgaben automatisieren, die Entscheidungsfindung verbessern und Effizienzsteigerungen erzielen, die zuvor unvorstellbar waren.
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Ihr KI-Assistent in Minutenschnelle komplexe Finanzberichte erstellt, Markttrends mit hoher Genauigkeit vorhersagt oder sogar auf der Grundlage von Echtzeitdaten Strategien zur Kostensenkung vorschlägt. Mit generativer KI ist diese Zukunft nicht mehr fern, sondern bereits Realität.
Aber wie nutzen CFOs diese Tools effektiv, um Geschäftsergebnisse zu maximieren? Eine neue Studie des Institute of Business Value (IBV) von IBM hebt wichtige Maßnahmen hervor, die CFOs ergreifen müssen – von der Steuerung der Risikotoleranz und der Verbesserung von Technologiepartnerschaften bis hin zur Einführung generativer KI, um Technologie zu nutzen und ihr Unternehmen voranzubringen.
1. Technologie als Kernstück: Die Rolle der CFOs beschränkt sich nicht mehr auf die finanzielle Steuerung. CFOs spielen zunehmend eine Schlüsselrolle bei der Integration von Technologie und Geschäftsstrategien. Führende CFOs geben an, dass CTOs ihre wichtigsten Partner sind, wobei 72 % diese Partnerschaft als sehr entscheidend bezeichnen.
2. Strategie und Umsetzung sind wie Yin und Yang – Gegensätze, die aber miteinander verbunden sind: CFOs positionieren sich als wichtige Akteure des Wandels und müssen Präzision und Agilität in Einklang bringen, um auf sich verändernde strategische Faktoren reagieren zu können. 36 % mehr führende CFOs können im Vergleich zu ihren Kollegen schnell auf Strategieänderungen reagieren.
3. Daten sind das Lebenselixier Ihrer KI: Bei der Einführung von KI im Finanzwesen geht es nicht nur um Kostensenkung, sondern auch um die Erschließung neuer Wachstumschancen. Mit einer besseren Datenanalyse kann ein Unternehmen bessere finanzielle Entscheidungen treffen. Trotz ihres nachgewiesenen Nutzens ist das Potenzial von KI im Finanzwesen unzureichend ausgeschöpft: In nur 34 % der Finanzprozesse wird herkömmliche KI genutzt oder optimiert.
4. Gehen Sie Risiken mit Zuversicht ein: Eine der wichtigsten Herausforderungen für CFOs besteht darin, die Risikobereitschaft in Einklang zu bringen und Risiken effektiv zu verwalten. Ohne ein angemessenes Risikomanagement ist das Unternehmen besonders anfällig für unerwartete Ereignisse, finanzielle Verluste, ineffektive Entscheidungsfindung, Reputationsschäden, Ressourcenfehlallokation und Betriebsstörungen. KI kann helfen, potenzielle Risiken früher zu erkennen, was ein proaktiveres Management und eine bessere Ressourcenzuweisung ermöglicht.
Für CFOs, die in einem sich ständig weiterentwickelnden Geschäftsumfeld wettbewerbsfähig bleiben möchten, ist das Verständnis und die Anwendung von generativem KI unerlässlich. Was Sie auf Ihrem Weg zum Erlernen der generativen KI beachten sollten:
CFOs sind einzigartig positioniert, um bedeutende Veränderungen in ihren Unternehmen voranzutreiben. Durch die Nutzung der transformativen Kraft generativer KI können Finanzführungskräfte über das traditionelle Finanzmanagement hinausgehen und zu echten Innovatoren werden.
Ganz gleich, ob Sie Abläufe optimieren, die datengestützte Entscheidungsfindung verbessern oder Ihr Unternehmen durch die digitale Transformation führen möchten, KI bietet eine Reihe leistungsstarker Tools, mit denen Sie diese Ziele erreichen können.
Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, die Zukunft von Finanzen und Innovation zu erkunden. Für weitere Erkenntnisse laden wir Sie ein, die vollständige IBV CFO-Studie herunterzuladen und sich dieses Webinar anzuhören, um mehr über die sich wandelnde Rolle von CFOs im Zeitalter der KI zu erfahren.
