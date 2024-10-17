1. Technologie als Kernstück: Die Rolle der CFOs beschränkt sich nicht mehr auf die finanzielle Steuerung. CFOs spielen zunehmend eine Schlüsselrolle bei der Integration von Technologie und Geschäftsstrategien. Führende CFOs geben an, dass CTOs ihre wichtigsten Partner sind, wobei 72 % diese Partnerschaft als sehr entscheidend bezeichnen.

2. Strategie und Umsetzung sind wie Yin und Yang – Gegensätze, die aber miteinander verbunden sind: CFOs positionieren sich als wichtige Akteure des Wandels und müssen Präzision und Agilität in Einklang bringen, um auf sich verändernde strategische Faktoren reagieren zu können. 36 % mehr führende CFOs können im Vergleich zu ihren Kollegen schnell auf Strategieänderungen reagieren.

3. Daten sind das Lebenselixier Ihrer KI: Bei der Einführung von KI im Finanzwesen geht es nicht nur um Kostensenkung, sondern auch um die Erschließung neuer Wachstumschancen. Mit einer besseren Datenanalyse kann ein Unternehmen bessere finanzielle Entscheidungen treffen. Trotz ihres nachgewiesenen Nutzens ist das Potenzial von KI im Finanzwesen unzureichend ausgeschöpft: In nur 34 % der Finanzprozesse wird herkömmliche KI genutzt oder optimiert.

4. Gehen Sie Risiken mit Zuversicht ein: Eine der wichtigsten Herausforderungen für CFOs besteht darin, die Risikobereitschaft in Einklang zu bringen und Risiken effektiv zu verwalten. Ohne ein angemessenes Risikomanagement ist das Unternehmen besonders anfällig für unerwartete Ereignisse, finanzielle Verluste, ineffektive Entscheidungsfindung, Reputationsschäden, Ressourcenfehlallokation und Betriebsstörungen. KI kann helfen, potenzielle Risiken früher zu erkennen, was ein proaktiveres Management und eine bessere Ressourcenzuweisung ermöglicht.