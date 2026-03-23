Beschleunigung der Reaktionszeit im Kundenservice durch KI

Die Reaktionszeit ist eine der wichtigsten Metriken im modernen Kundenservice. Es misst, wie schnell ein Unternehmen eine Kundenanfrage zur Kenntnis nimmt und mit deren Bearbeitung beginnt.
Viele Unternehmen erfassen die Erstreaktionszeit (FRT) als wichtigen Leistungsindikator (KPI), da sie den ersten Eindruck des Kunden von der Erfahrung prägt. Wenn Unternehmen schnell reagieren, fühlen sich die Kunden gehört und unterstützt. Wenn die Reaktionen langsam ausfallen, werden Kunden oft frustriert oder verlieren das Vertrauen in die Marke.
Die Kundenerwartungen an die Reaktionsgeschwindigkeit sind mit der Verlagerung der Kommunikation ins Internet deutlich gestiegen. Kunden kontaktieren uns nun über Chat, E-Mail und soziale Medien und erwarten schnelle Antworten. Dieser ständige Fluss der Multichannel-Kommunikation führt zu einer wachsenden Workload für Support-Teams. Traditionelle Kundenservicemodelle, die ausschließlich auf menschliche Mitarbeiter setzen, können oft nicht mehr mithalten.
Künstliche Intelligenz (KI) ist zu einem wichtigen Instrument zur Lösung dieser Herausforderung geworden. Tatsächlich empfahl IBM-CEO Arvind Krishna in einem kürzlich geführten Interview den Kundenservice als ersten Bereich, in dem Unternehmen KI implementieren sollten: „Konzentrieren Sie sich auf Bereiche mit extrem niedrigem Risiko und setzen Sie KI dort ein – also im Kundenerlebnis und bei der Beantwortung von Serviceanrufen.“¹
KI-Systeme können eingehende Nachrichten sofort analysieren und feststellen, worum es bei den einzelnen Anfragen geht. Technologien wie maschinelles Lernen und dialogorientierte KI ermöglichen es Support-Plattformen, häufige Kundenanfragen zu erkennen, Support-Tickets zu kategorisieren und sie automatisch an das richtige Team weiterzuleiten. Diese Verbesserung reduziert Verzögerungen und sorgt dafür, dass Anfragen schnell den richtigen Bearbeiter erreichen.
KI ermöglicht es Unternehmen außerdem, schneller auf Kundenanfragen zu reagieren als mit herkömmlichen Support-Workflows. KI-Chatbots für Kundenservice und virtuelle Agenten können sofortige Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) geben, während generative KI-Tools menschliche Agenten unterstützen, indem sie Antworten vorschlagen und relevante Inhalte der Wissensdatenbank hervorbringen. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, Anfragen schnell zu bestätigen und Probleme ohne Verzögerungen zu lösen.
Agentische KI erweitert, was automatisierte Systeme leisten können. KI-Agenten im Kundenservice können über mehrere Tools und Workflows hinweg agieren, um Kundenanfragen schneller zu bearbeiten. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, die Analyse der Kundenabsicht und die Unterstützung von Kundensupportteams hilft KI Unternehmen, schneller zu reagieren und gleichzeitig einen qualitativ hochwertigen Service zu gewährleisten.
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Vor dem Aufkommen von KI setzten Unternehmen auf verschiedene operative Strategien, um die Reaktionszeiten des Kundenservice zu verbessern. Viele dieser Ansätze werden auch heute noch verwendet. Allerdings erfordern sie oft einen erheblichen manuellen Aufwand und sind bei steigendem Supportvolumen schwer zu skalieren. Zu diesen Methoden gehören:
Erstellung von Wissensdatenbanken: Viele Unternehmen verkürzen die Reaktionszeiten, indem sie Online-Wissensdatenbanken oder Help Center einrichten, in denen Kunden Antworten auf häufig gestellte Fragen finden können. Mithilfe dieser Ressourcen können Kunden einfache Probleme selbst lösen, ohne auf einen menschlichen Supportmitarbeiter warten zu müssen. Gut organisierte Hilfeinhalte können die Anzahl der Supportanfragen, die Mitarbeiter bearbeiten müssen, erheblich reduzieren.
Erstellung von Service-Level-Vereinbarungen (SLAs): Unternehmen definieren oft interne Reaktionszeitziele oder SLAs, um sicherzustellen, dass Kundenanfragen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens bearbeitet werden. Diese Richtlinien helfen Support-Teams, Anfragen zu priorisieren und einheitliche Servicestandards aufrechtzuerhalten. Klare Erwartungen in Bezug auf die Reaktionszeiten ermutigen die Teams, effizienter zu arbeiten, und helfen den Managern, ihren Supportbetrieb im Laufe der Zeit zu optimieren.
Erweiterung der Kundensupport-Teams: Eine der direktesten Möglichkeiten, die Antwortzeiten zu reduzieren, besteht darin, die Anzahl der verfügbaren Support-Agenten zur Bearbeitung eingehender Anfragen zu erhöhen. Größere Teams können auf mehr Anfragen gleichzeitig antworten, was die Warteschlangen und Wartezeiten reduziert. Dieser Ansatz kann zwar effektiv sein, erhöht aber auch die Betriebskosten und erfordert aufgrund des steigenden Supportbedarfs eine kontinuierliche Einstellung und Schulung von Mitarbeitern.
Verwendung von Ticketsystemen zur Organisation von Anfragen: Kundenservice-Teams nutzen häufig Help-Desk- oder Ticketsysteme, um eingehende Supportanfragen zu verfolgen und zu verwalten. Moderne Kundenservice-Software organisiert Kundenanfragen in Tickets, sodass Agenten sie überwachen, ihnen Teammitgliedern zuordnen und ihren Fortschritt verfolgen können.
Die Beschleunigung der Reaktionszeiten im Kundenservice durch KI wird immer wichtiger, da die Kundenerwartungen an die Geschwindigkeit stetig steigen. Kunden erwarten schnelle Antworten, wenn sie sich mit ihren Anliegen an ein Unternehmen wenden, und lange Wartezeiten führen schnell zu Frustration oder einer negativen Wahrnehmung der Marke.
Schnelle Reaktionszeiten sind eng mit der Kundenzufriedenheit verbunden. Selbst wenn ein Problem nicht sofort gelöst werden kann, möchten Kunden wissen, dass ihre Anfrage eingegangen ist und bearbeitet wird. Eine schnelle erste Antwort versichert den Kunden, dass das Unternehmen ihrem Problem Aufmerksamkeit schenkt.
Die Kundenservice-Teams verwalten jetzt ein erheblich größeres Volumen an Anfragen, weshalb KI für die Aufrechterhaltung schneller Reaktionszeiten unverzichtbar ist. Digitale Kommunikationskanäle ermöglichen es Kunden, Unternehmen jederzeit zu kontaktieren, was zu einem konstanten Fluss von Anfragen führt. Ohne KI-gestützte Automatisierung haben viele Support-Teams Schwierigkeiten, mit dieser Nachfrage Schritt zu halten. KI hilft Unternehmen, ihre Support-Aktivitäten zu skalieren und gleichzeitig schnell auf Kunden zu reagieren und die Benchmarks für die Reaktionszeit einzuhalten.
Schnellere Antworten verbessern die Erfahrung und beeinflussen wichtige Geschäftsergebnisse wie Kundenbindung und Kundenrückhalt. Wenn Unternehmen schnell reagieren, können sie Probleme eher lösen, bevor Frustration entsteht oder Kunden zur Konkurrenz wechseln. KI spielt eine zentrale Rolle dabei, dieses Maß an Reaktionsfähigkeit zu ermöglichen, und gibt Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um die Erwartungen an einen schnellen und zuverlässigen Kundenservice zu erfüllen.
Die hier aufgeführten Beispiele sind nach dem Prinzip der einfachen Reaktionsbeschleunigung bis hin zur vollständigen KI-gestützten Problemlösung geordnet und verdeutlichen einige der gängigsten Methoden, mit denen Unternehmen KI einsetzen, um schneller auf Kundenanfragen zu reagieren.
Chatbots sind eines der am häufigsten verwendeten Tools der künstlichen Intelligenz, um die Antwortzeiten im Kundenservice zu verkürzen. Wenn Kunden eine Frage über ein Website-Chatfenster, eine Messaging-Plattform oder ein Support-Portal stellen, interagieren Chatbots sofort mit Kunden. Statt auf einen menschlichen Mitarbeiter zu warten, erhalten Kunden eine sofortige Antwort, die sie zu einer Lösung führen kann. Moderne Systeme können Nachrichten in Echtzeit analysieren, sodass Unternehmen nahezu sofort reagieren können.
Modern Chatbot verwenden dialogorientierte KI und Verarbeitung natürlicher Sprache, um Kundennachrichten zu verstehen und mit relevanten Informationen zu antworten. In vielen Supportumgebungen ist jeder Bot so vortrainiert, dass er bestimmte Arten von Fragen beantworten kann, z. B. zur Sendungsverfolgung, zum Kontozugriff oder zu Rückgaberichtlinien. Der Chatbot kann auch so trainiert werden, dass er die Kundenanfrage an eine höhere Stelle weiterleitet, wenn er keine Lösung finden kann.
KI beschleunigt den Kundenservice und verbessert die durchschnittliche erste Reaktionszeit, indem sie automatisch erste Antworten sendet, wenn eine Anfrage eingeht. Kunden fühlen sich oft zufriedener, wenn sie wissen, dass ihre Nachricht zur Kenntnis genommen wurde. Diese automatischen Antworten, die per Chat oder als automatische E-Mail-Antwort gesendet werden, bestätigen, dass die Anfrage eingegangen ist, und enthalten Informationen über die Nächste Schritte.
Diese automatisierten Erstantworten können auch geschätzte Reaktionszeiten, Links zu relevanten Supportartikeln oder Anweisungen enthalten, die dem Kunden helfen, das Problem selbstständig zu lösen. Einige Systeme versenden außerdem automatische Folgenachrichten, um zu überprüfen, ob das Problem behoben wurde.
KI kann Kunden durch intelligente Self-Service-Systeme helfen, selbst Antworten zu finden. Eine aktuelle Studie von IBM ergab, dass Führungskräfte im Kundenservice mit einem Anstieg des Einsatzes von KI um 53 % rechnen, um personalisierte Self-Service-Angebote für Kunden zu ermöglichen. Sie erwarten auch eine Verbesserung der Self-Service-Anruflösung um 47 % bis 2027. Sie prognostizieren eine deutliche Steigerung der Net Promoter Scores (NPS) für den Kundenservice um 35 %.2
Anstatt manuell in großen Wissensdatenbanken zu suchen, können Kunden Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten direkte Antworten aus der Supportdokumentation. Wenn generative KI-Assistenten die Absicht hinter jeder Anfrage verstehen, können sie schnell Informationen liefern, die auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, ohne dass die Unterstützung durch einen menschlichen Supportmitarbeiter erforderlich ist.
Ein Kunde, der zum Beispiel fragt, wie er sein Passwort zurücksetzen kann, erhält sofort eine Schritt-für-Schritt-Anleitung vom Help Center des Unternehmens. Indem sie Kunden hilft, einfache Probleme selbständig zu lösen, reduziert KI die Anzahl der Support-Tickets, die Agenten bearbeiten müssen. Durch diese Reduzierung können sich die Supportteams auf komplexere Probleme konzentrieren und insgesamt schneller reagieren.
IBM-KI-Ingenieur Morgan Carroll erläuterte in einer Folge von „AI in Action“ ein ausgeklügeltes System: „Wir nutzen generative KI, um die Eingaben des Nutzers zu analysieren. Ist die Antwort nicht fest im Code verankert, können wir ein großes Sprachmodell mit einigen dieser Informationen aufrufen und es dem Nutzer eine Antwort liefern lassen.“³
KI-Systeme können eingehende Nachrichten schnell analysieren, um die Absicht des Kunden zu ermitteln und die Anfrage zu kategorisieren. Maschinelle Lernmodelle untersuchen Schlüsselwörter, Formulierungen und historische Unterstützungsdaten, um die Art des gemeldeten Problems zu identifizieren. Diese Funktion ermöglicht es Support-Plattformen, Tickets automatisch zu taggen und zu klassifizieren, sobald sie eintreffen.
Viele Kundensupport-Plattformen visualisieren diese Muster in einem Berichts-Dashboard. Eine genaue Klassifizierung beschleunigt die Weiterleitung von Tickets und stellt sicher, dass die Agenten mit dem richtigen Fachwissen jede Anfrage bearbeiten. Außerdem können Support-Teams häufige Probleme schneller erkennen.
KI-Systeme können eingehende Supportanfragen analysieren und automatisch bestimmen, an wen sie weitergeleitet werden sollen. Anstatt sich auf die manuelle Sortierung zu verlassen, liest die KI den Inhalt der Nachricht, identifiziert das Thema und leitet das Ticket an das entsprechende Team oder den Agenten weiter. Diese Funktion hilft, Workflow-Engpässe zu vermeiden, die häufig auftreten, wenn Anfragen fehlgeleitet oder zwischen Abteilungen übertragen werden.
KI kann Tickets auch nach Dringlichkeit oder Kundenstimmung priorisieren. Zum Beispiel können Nachrichten, die Beschwerden oder dringende Probleme enthalten, markiert und nach vorne in der Warteschlange verschoben werden. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die wichtigsten Anfragen schnell bearbeitet werden und trägt dazu bei, die Reaktionszeit insgesamt zu verkürzen.
Künstliche Intelligenz wird auch zur Unterstützung menschlicher Mitarbeiter bei der Interaktion mit Kunden eingesetzt. KI-gestützte Tools können eine Kundennachricht analysieren und relevante Antworten, Wissensdatenbankartikel oder Schritte zur Fehlerbehebung vorschlagen. In vielen Systemen können menschliche Mitarbeiter schnell vordefinierte Antwortvorschläge auf der Grundlage der Frage des Kunden einfügen. Auf diese Weise können die Mitarbeiter schneller reagieren, ohne die Dokumentation manuell durchsuchen zu müssen, was die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten erheblich verkürzen kann.
Wenn ein Kunde beispielsweise eine Frage zur Abrechnung oder zur Preisgestaltung hat, kann das KI-System automatisch die korrekten Richtlinieninformationen anzeigen und eine Antwortvorlage empfehlen. Der Makler kann den Vorschlag prüfen, gegebenenfalls Anpassungen vornehmen und schnell eine Antwort senden.
Die Customer-Experience-Trainerin Jeannie Walters erklärte in der AI in Action-Folge: „Wir sehen wirklich, wie wir all diese Daten im Backend verbinden, um es den Menschen, die die Kunden bedienen, zu erleichtern.“3
Generative KI kann Kundengespräche und Support-Tickets automatisch zusammenfassen. Wenn ein Gespräch zwischen Agenten übertragen werden muss oder an ein anderes Team eskaliert werden muss, generiert das KI-System eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Interaktion. Diese Funktion verhindert, dass die Agenten den gesamten Nachrichtenverlauf lesen müssen, bevor sie antworten.
Durch schnellere Übergaben kann der nächste Mitarbeiter das Problem sofort verstehen und das Gespräch ohne Verzögerung fortsetzen. Diese Verbesserung verkürzt die Reaktionszeiten und trägt zu einem reibungsloseren Kundenerlebnis bei.
KI kann viele der Routineabläufe im Kundenservice automatisieren und so zur Rationalisierung der Abläufe beitragen. Anstatt dass Agenten wiederkehrende Aufgaben manuell erledigen müssen, können KI-Systeme Aktionen automatisch auf der Grundlage des Inhalts einer Kundenanfrage auslösen. Diese Systeme lassen sich oft direkt in das Kundenbeziehungsmanagement (CRM)-System eines Unternehmens integrieren, sodass sie Kundendatensätze und Servicehistorien automatisch aktualisieren können.
Fortschrittlichere Tools zur Systemautomatisierung können je nach Art der Anfrage eine Reihe von vordefinierten Aktionen auslösen. Wenn ein Kunde beispielsweise nach dem Status einer Bestellung fragt, kann das System automatisch die Tracking-Informationen aus der Bestelldatenbank abrufen und das Support-Ticket aktualisieren. Anschließend kann dem Kunden eine Antwort mit den Lieferdetails zugesendet werden. Durch die Automatisierung dieser Routine-Schritte wird der manuelle Aufwand für die Mitarbeiter reduziert und häufige Anfragen können schneller bearbeitet werden.
Agentische KI ermöglicht es Kundenservice-Systemen, über die Beantwortung von Fragen hinauszugehen und Serviceaufgaben im Namen der Kunden zu erledigen. Diese KI-Service-Agenten können eine Anfrage analysieren, die notwendigen Schritte zur Lösung bestimmen und über mehrere Systeme hinweg – sogar andere KI-Agenten und Assistenten – handeln, um Anfragen ohne menschliche Beteiligung zu lösen.
Wenn ein Kunde beispielsweise meldet, dass ein geliefertes Produkt beschädigt angekommen ist, kann ein agentisches KI-System die Anfrage analysieren, die Bestelldetails Verify, die Deckung prüfen und die geeigneten Abhilfemaßnahmen festlegen. Das System kann automatisch eine Ersatzbestellung starten, ein Rücksendeetikett generieren und Bestätigungsupdates an den Kunden senden, anstatt darauf zu warten, dass der Support-Mitarbeiter die Anfrage überprüft und bearbeitet.
Durch die selbstständige und manchmal sofortige Erledigung routinemäßiger Serviceaufgaben verkürzt agentische KI die Zeitspanne zwischen einer Kundenanfrage und deren Lösung.
Die folgenden Vorteile verdeutlichen, wie schnellere KI-gestützte Reaktionszeiten die Leistung im Kundenservice verbessern und die Customer Experience insgesamt verbessern können.
Jederzeitige Verfügbarkeit: KI-gestützte Systeme können jederzeit auf Kunden reagieren. Diese ganztägige Verfügbarkeit ermöglicht es Unternehmen, auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten Support zu leisten, ohne große Support-Teams über Nacht zu benötigen. Die kontinuierliche Verfügbarkeit gewährleistet, dass Kunden immer dann Unterstützung erhalten, wenn sie diese benötigen.
Höhere Kundenbindung: Kunden bleiben Unternehmen eher treu, die schnell auf ihre Bedürfnisse reagieren. Verzögerte Reaktionen können dazu führen, dass Kunden das Vertrauen in eine Marke verlieren und nach Alternativen suchen, wodurch das Risiko der Kundenabwanderung steigt. Eine schnellere Kommunikation mit KI hilft Unternehmen, engere Kundenbeziehungen zu pflegen.
Verbesserte Kundenzufriedenheit: Wenn Kunden schnelle Antworten auf ihre Fragen erhalten, sind sie weniger frustriert, während sie auf Hilfe warten. KI ermöglicht es Unternehmen, Anfragen fast augenblicklich zu bestätigen, was das Serviceerlebnis insgesamt erheblich verbessern kann. Schnellere Antworten führen oft zu höheren Kundenzufriedenheitswerten (CSAT).
Erhöhte Unterstützungskapazität: Mit dem Wachstum der Unternehmen steigt die Anzahl der Kundenanfragen oft. KI-Systeme können große Mengen an Kundenanfragen gleichzeitig bearbeiten, ohne dass lange Warteschlangen entstehen. Dieser Ansatz hilft Unternehmen, ihre Support-Aktivitäten zu skalieren und gleichzeitig langsame Reaktionszeiten zu vermeiden.
Gesteigerte Effizienz des Support-Teams: KI reduziert den manuellen Arbeitsaufwand bei der Bearbeitung eingehender Support-Anfragen. Aufgaben wie Ticketkategorisierung, Nachrichtenanalyse und Antwortvorschläge können automatisch bearbeitet werden. Dank dieser Effizienz können menschliche Agenten mehr Zeit für die Lösung komplexer Probleme aufwenden, anstatt sich wiederholende Aufgaben zu erledigen.
Konsistenterer Kundenservice: KI-Systeme können konsistente Antworten auf der Grundlage genehmigter Unternehmensinformationen und -richtlinien liefern. Diese Fähigkeit reduziert die Wahrscheinlichkeit inkonsistenter Antworten, die manchmal auftreten, wenn mehrere Agenten ähnliche Anfragen bearbeiten. Die Bereitstellung konsistenter Antworten verbessert das Kundenserviceerlebnis und unterstützt die übergeordnete Kundenerlebnisstrategie eines Unternehmens.
Geringere Betriebskosten: Die KI automatisiert Routineinteraktionen und unterstützt die Supportmitarbeiter, wodurch die Gesamtkosten für den Kundenservice gesenkt werden können. Unternehmen können auf mehr Anfragen reagieren, ohne die Personalstärke drastisch zu erhöhen. Dieser Ansatz schafft ein effizienteres Support-Modell und gewährleistet gleichzeitig schnelle Reaktionszeiten.
Entdecken Sie, wie agentische KI den Kundenservice neu gestaltet – indem sie die Produktivität der Mitarbeiter steigert, die Customer Experience verbessert und strategisches Wachstum fördert.
Erfahren Sie mehr über bewährte Strategien, um die Produktivität zu steigern und die Transformation von Unternehmen mit Blick auf KI und Innovation voranzutreiben.
Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.
In diesem umfassenden Leitfaden werden wichtige Anwendungsfälle, zentrale Funktionen und schrittweise Empfehlungen aufgeführt, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen helfen.
Erfahren Sie von Branchenexperten mehr über die Vorteile und Herausforderungen der Integration von KI-Technologien in die Kundenservicestrategien.
Erkunden Sie, wie CEOs generative KI und Anwendungsmodernisierung nutzen, um Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Erschließen Sie die Effizienz und stärken Sie Ihre Kundenservice-Mitarbeiter mit generativer KI im Kundenservice.
Verwandeln Sie Standard-Support in außergewöhnliche Kundenbetreuung mit dialogorientierter KI, die jederzeit und überall sofortige, präzise und individuelle Betreuung bietet.
Entwickeln Sie überlegene KI-Chatbots für den Kundenservice, die generative KI nutzen, um die Customer Experience zu verbessern und die Markentreue und -bindung zu erhöhen.
1. CEO Outlook 2025: IBM’s Arvind Krishna advises customers how to achieve AI success, Cloud Wars, 10. Januar 2025, aktualisiert am 3. Februar 2025
2. AI-powered productivity: Customer service, IBM Institute for Business Value (IBV), ursprünglich veröffentlicht am 15. August 2025
3. AI in Action, Episode 4: Save people from screaming “representative” 30. Juli 2024