Beschleunigung der Reaktionszeit im Kundenservice durch KI

Viele Unternehmen erfassen die Erstreaktionszeit (FRT) als wichtigen Leistungsindikator (KPI), da sie den ersten Eindruck des Kunden von der Erfahrung prägt. Wenn Unternehmen schnell reagieren, fühlen sich die Kunden gehört und unterstützt. Wenn die Reaktionen langsam ausfallen, werden Kunden oft frustriert oder verlieren das Vertrauen in die Marke.

Die Kundenerwartungen an die Reaktionsgeschwindigkeit sind mit der Verlagerung der Kommunikation ins Internet deutlich gestiegen. Kunden kontaktieren uns nun über Chat, E-Mail und soziale Medien und erwarten schnelle Antworten. Dieser ständige Fluss der Multichannel-Kommunikation führt zu einer wachsenden Workload für Support-Teams. Traditionelle Kundenservicemodelle, die ausschließlich auf menschliche Mitarbeiter setzen, können oft nicht mehr mithalten.

Künstliche Intelligenz (KI) ist zu einem wichtigen Instrument zur Lösung dieser Herausforderung geworden. Tatsächlich empfahl IBM-CEO Arvind Krishna in einem kürzlich geführten Interview den Kundenservice als ersten Bereich, in dem Unternehmen KI implementieren sollten: „Konzentrieren Sie sich auf Bereiche mit extrem niedrigem Risiko und setzen Sie KI dort ein – also im Kundenerlebnis und bei der Beantwortung von Serviceanrufen.“¹

KI-Systeme können eingehende Nachrichten sofort analysieren und feststellen, worum es bei den einzelnen Anfragen geht. Technologien wie maschinelles Lernen und dialogorientierte KI ermöglichen es Support-Plattformen, häufige Kundenanfragen zu erkennen, Support-Tickets zu kategorisieren und sie automatisch an das richtige Team weiterzuleiten. Diese Verbesserung reduziert Verzögerungen und sorgt dafür, dass Anfragen schnell den richtigen Bearbeiter erreichen.

KI ermöglicht es Unternehmen außerdem, schneller auf Kundenanfragen zu reagieren als mit herkömmlichen Support-Workflows. KI-Chatbots für Kundenservice und virtuelle Agenten können sofortige Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) geben, während generative KI-Tools menschliche Agenten unterstützen, indem sie Antworten vorschlagen und relevante Inhalte der Wissensdatenbank hervorbringen. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, Anfragen schnell zu bestätigen und Probleme ohne Verzögerungen zu lösen.

Agentische KI erweitert, was automatisierte Systeme leisten können. KI-Agenten im Kundenservice können über mehrere Tools und Workflows hinweg agieren, um Kundenanfragen schneller zu bearbeiten. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, die Analyse der Kundenabsicht und die Unterstützung von Kundensupportteams hilft KI Unternehmen, schneller zu reagieren und gleichzeitig einen qualitativ hochwertigen Service zu gewährleisten.